In vier bis fünf Jahren werden humanoide Roboter, die laufen und sprechen können, in unsere Gesellschaft Einzug halten: WEF

Laut einer Diskussion über Technologieregulierung beim Weltwirtschaftsforum (WEF) werden humanoide Roboter in den nächsten vier oder fünf Jahren unter uns leben und sprechen.

Die gemeinsamen Jahrestagungen des Global Future Councils und Cybersecurity des WEF endeten am 16. Oktober mit Diskussionen zu Themen wie Neurotechnologie, Lebensmittelbefreiung und Technologieregulierung.

Während der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Regulierung: Freund oder Feind?” sagte Jack Hidary, CEO von SandboxAQ, dass humanoide Roboter bis 2030 in die Gesellschaft Einzug halten würden.

„Die Einführung humanoider, gehender und sprechender Roboter in unsere Gesellschaft wird einen viel größeren Schock auslösen als jedes ChatGPT […] Das ist nur noch vier bis fünf Jahre entfernt.“ Jack Hidary, WEF-Jahrestagung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

„Soweit ich weiß, sind wir alle hier in diesem Raum Menschen, aber in vier oder fünf Jahren, wenn wir hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Global Leadership Futures Council des WEF abhalten, werden wir humanoide Roboter in diesem Raum haben“, sagte Hidary.

„Es werden Roboter sein, die auf Stühlen sitzen, Notizen machen oder andere Dinge tun, und wir werden uns als Regierungen, Regulierungsbehörden und Unternehmen damit auseinandersetzen müssen“, fügte er hinzu.

Einer der Vorteile humanoider Roboter in der Gesellschaft ist laut Hidary, dass sie sich um ältere Menschen in deren eigenen vier Wänden kümmern werden, sodass diese nicht in Pflegeheime müssen.

„Wenn Menschen älter werden, müssen sie nicht mehr in ein Pflegeheim oder eine andere Einrichtung ziehen, sondern können in ihrem Zuhause bleiben und von einem Roboter gepflegt werden.“ Jack Hidary, WEF-Jahrestagung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

„Ich denke, wir alle halten das für eine sehr positive Entwicklung.“

Auch wenn Roboter, die sich um ältere Menschen kümmern, als positiv angesehen werden können, insbesondere für diejenigen, die keine Familienangehörigen haben, so geht dadurch doch die zwischenmenschliche Verbindung verloren, nach der sich Menschen möglicherweise sehnen.

Hoffen wir nur, dass es nicht zu einem dystopischen Science-Fiction-Szenario wie in der Netflix-Serie „Cassandra“ kommt, in der die Roboterpflegerin Cassandra einige ziemlich erschreckende Verlassenheitsprobleme hat, die zu ziemlich schlimmen Folgen führen.

Ob dystopisch oder nicht, Hidary sagte, dass „die Einführung humanoider, gehender und sprechender Roboter in unsere Gesellschaft einen viel größeren Schock auslösen wird als jedes ChatGPT, mit dem wir bisher zu tun hatten.

Auf die Frage, welches Land am besten dafür gerüstet ist, Roboter zu verwalten und in die Gesellschaft zu integrieren, sprach sich Hidary für Japan aus.

„Ich gehe davon aus, dass Japan eine der Gesellschaften sein wird, die Roboter am besten nutzt […], da es eine alternde Gesellschaft hat […]. Dort werden Roboter als Teil der Lösung gesehen, nicht als Gefahr.“ Jack Hidary, WEF-Jahrestagung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

Hidary lobte Japan dafür, dass es sich in den letzten 40 Jahren auf die kommenden Roboter vorbereitet und gleichzeitig „Vorschriften erlassen hat, die die Sicherheit von Robotern gewährleisten“.

Die Worte des CEO von SandboxAQ spiegeln die Äußerungen des interimistischen Co-Vorsitzenden des WEF und CEO von BlackRock, Larry Fink, wider, der auf der Sondersitzung des WEF 2024 zu globaler Zusammenarbeit, Wachstum und Energieentwicklung sprach.

Dort argumentierte Fink, dass entwickelte Länder mit schrumpfender Bevölkerung besser auf die sozialen Probleme vorbereitet seien, die sich aus der „Ersetzung von Menschen durch Maschinen“ ergeben.

„Ich würde behaupten, dass in den Industrieländern die Länder mit schrumpfender Bevölkerung die großen Gewinner sind […] Diese Länder werden Robotik, KI und Technologie rasch weiterentwickeln […] Die sozialen Probleme, die durch den Ersatz von Menschen durch Maschinen entstehen, werden in Ländern mit schrumpfender Bevölkerung weitaus leichter zu bewältigen sein.“ Larry Fink, WEF-Sondersitzung zu globaler Zusammenarbeit, Wachstum und Energieentwicklung, April 2024

„Wir haben immer gedacht, dass Bevölkerungsrückgang zu negativem Wachstum führt, aber in meinen Gesprächen mit den Führungskräften dieser großen, entwickelten Länder, die eine fremdenfeindliche Einwanderungspolitik verfolgen und niemanden hereinlassen, wird die Bevölkerung immer kleiner – diese Länder werden Robotik, KI und Technologie rasch entwickeln“, sagte Fink im April 2024.

„Und wenn das Versprechen, und es wird eintreten, wenn das Versprechen all dessen die Produktivität verändert, was die meisten von uns glauben, werden wir in der Lage sein, den Lebensstandard der Länder, den Lebensstandard der Menschen, selbst bei schrumpfender Bevölkerung zu verbessern“, fügte er hinzu.

Fink erwähnte Japan zwar nicht direkt, aber seine Worte stimmen mit denen von Hidary über Robotik und alternde Bevölkerungen überein.

Zurück zu Hidarys Aussage, dass humanoide Roboter in vier oder fünf Jahren in die Gesellschaft Einzug halten werden: Was ist dafür erforderlich?

Einige Einblicke können wir aus der Jahresversammlung der New Champions 2025 des Weltwirtschaftsforums, auch bekannt als „Sommer-Davos“, gewinnen.

Am 24. Juni 2025 erklärte Vanessa Evers, Professorin an der Universität Twente, dass ein digitaler Zwilling der gesamten Welt erforderlich sei, um „echte Roboterintelligenz“ zu erreichen.

„Für echte Roboterintelligenz muss man ein Modell der Welt erstellen, so etwas wie einen digitalen Zwilling der gesamten Welt.“ Vanessa Evers, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, Juni 2025

„Wir könnten übermenschliche Fähigkeiten hinzufügen, den Herzschlag hören oder die Atmung einer Person beobachten, um Stress und Schmerzen zu erkennen. Wir können Dominanz, Aggression und kreativen Fluss erkennen – all das sind Dinge, die man automatisiert erkennen könnte.“ Vanessa Evers, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, Juni 2025

Die Erstellung eines digitalen Zwillings der gesamten Welt ist ein äußerst komplexes Unterfangen, das weit über große Sprachmodelle wie ChatGPT hinausgeht.

Um echte Roboterintelligenz zu erreichen, wäre ein großes Verhaltensmodell erforderlich, um auf enorme Datenmengen aus realen Phänomenen zuzugreifen und diese zu verarbeiten, was weitaus komplizierter ist als die Erstellung und Speisung großer Sprachmodelle.

„ChatGPT muss aus 26 Zeichen auswählen. Was ist das beste nächste Zeichen? Aber wie sieht es in der realen Welt aus? Stellen Sie sich vor, wir hätten nur unser Sehvermögen und keine anderen Sinne wie Hören, Tasten, Schmecken usw. – wir könnten nur sehen. Wenn Sie ein Standbild einfrieren und dann vorhersagen würden, was als Nächstes im Bild passieren wird, wäre es unmöglich, dies auf Pixelebene zu erkennen.“ Vanessa Evers, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, Juni 2025

Laut Evers wäre es „theoretisch möglich, einen Roboter wie ein großes Sprachmodell zu trainieren, aber dann ein großes Verhaltensmodell – um viele Daten aus der realen Welt zu verwenden und ihn die nächstbeste Aktion vorhersagen zu lassen.

„Ein großes Sprachmodell sagt voraus, was das nächstbeste Token ist, aber das ist in der realen Welt natürlich superkompliziert.“

Zurück zu Hidary: Er glaubt, dass durch regelmäßige Treffen zwischen den Interessengruppen die Regulierung humanoider Roboter die Fähigkeit haben sollte, sich selbst zu aktualisieren.

Er sagte: „Eine Möglichkeit, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Akteure in diesem Bereich zu gewährleisten, besteht darin, dass die Regierung die Akteure zusammenbringt, ihnen zuhört und einen Prozess aufrechterhält, der in der Regulierung selbst vorsieht, dass alle sechs Monate oder so die wichtigsten Interessengruppen zusammenkommen und wir sie aktualisieren.

„Nehmen Sie das in die Regulierung selbst auf, um anzuerkennen, dass jedes Robotergesetz, das wir heute verabschieden, in vier oder fünf Jahren irrelevant sein wird, und dass das Gesetz in vier oder fünf Jahren in zehn Jahren irrelevant sein wird.“

„Lassen Sie uns die Fähigkeit zur Aktualisierung in die Regulierung selbst einbauen.“

Die Sondersitzung des WEF „Jahresversammlung der Global Future Councils und Jahresversammlung zum Thema Cybersicherheit“ versammelte vom 14. bis 16. Oktober in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, mehr als 500 Experten aus Wirtschaft, Regierung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Medien sowie 150 der weltweit führenden Persönlichkeiten im Bereich Cybersicherheit.