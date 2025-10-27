Yale-Studie bestätigt in aller Stille den Albtraum um den COVID-Impfstoff

Man hat Ihnen gesagt, der Einstich würde in Ihrem Arm bleiben. Das war eine Lüge. Sie sagten, das Spike-Protein würde sich schnell abbauen. Auch das war eine Lüge.

Forscher der Universität Yale, darunter auch Immunologen, die ursprünglich die Einführung des Impfstoffs befürwortet hatten, verfolgten geimpfte Patienten und entdeckten zu ihrer Überraschung, dass einige Personen 709 Tage nach der Impfung immer noch Spike-Protein produzierten.

Das sind fast zwei Jahre. Aber das ist nicht das Einzige, was sie entdeckt haben.

Yale Study Quietly Confirms COVID Vaccine Nightmare



They told you the shot would stay in your arm. That was a lie.



They said the spike protein would degrade quickly. That was a lie.



Yale researchers tracked vax-injured patients over time—and they were shocked to learn that… pic.twitter.com/QdxL4m0kMl — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 23, 2025

Ohrenbetäubendes Schweigen

Diese Ergebnisse sollten auf den Titelseiten stehen, aber es herrscht ohrenbetäubendes Schweigen. Die Yale-Wissenschaftler dachten ursprünglich, mRNA-Impfungen würden gegen COVID und sogar Long-COVID helfen. Inzwischen haben sie ihre Position geändert. Und warum? Weil die Daten sie dazu gezwungen haben.

Die Forscher zeigten, dass die mRNA-Produktion bei einigen Menschen nach der Impfung nicht aufhörte. Das Ergebnis? Autoimmunität, unterdrückte Immunfunktion und Reaktivierung ruhender Viren – darunter Epstein-Barr- und Herpesviren.

Jahrelang wurde diesen Menschen gesagt, dass sie „ängstlich“ seien oder dass es „zwischen den Ohren“ liege. Viele wurden sogar als Impfgegner bezeichnet, obwohl sie geimpft waren.

Die Fakten sprechen eine klare Sprache

Die mRNA verschwindet nicht innerhalb weniger Stunden

Das Spike-Protein wird nicht schnell abgebaut

Der Impfstoff verbleibt längerfristig in Ihrem Körper

Das haben die Wissenschaftler aus Yale gezeigt. Wir sind belogen worden. Und Menschen sind gestorben.

Bereits 2022 zeigte eine Stanford-Studie, dass mRNA und das Spike-Protein acht Wochen nach der Injektion noch im Körper vorhanden waren. Und 2023 erschien eine Studie über Spike-Protein im Blut von Teenagern, die nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung entwickelt hatten.

Der Spike bleibt. Und das Immunsystem ist betroffen. Das ist nicht „sehr selten“. Und es ist keine „Verschwörungstheorie“.