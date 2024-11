Deutschland und die Niederlande enthüllen COVID-Geheimnisse: Ärzte, die angeblich Entscheidungen trafen, handelten auf Anweisung von anderer Stelle.

Von Meryl Nass

Stefan Homburg legt meisterhaft dar, wie wichtig die durchgesickerten Dokumente des Robert-Koch-Instituts sind. Gott sei Dank gibt es endlich Whistleblower.

In den Niederlanden gab es vor einigen Monaten Wahlen und die Regierung hat gewechselt. Das Land hat nun einen weiteren globalistischen Premierminister und der ehemalige Premierminister Mark Rutte wurde dafür belohnt, indem er am 1. Oktober die Leitung der NATO übernahm. Dort säbelt er derzeit mit dem Säbel über nordkoreanische Soldaten auf europäischem Boden.

Elsa Agema, die neue Gesundheitsministerin, war jedoch offenbar nicht darauf erpicht, ihren Vorgänger zu schützen, und plauderte kürzlich ein wenig aus dem Nähkästchen. Sie können sehen, wie sie Fragen beantwortet, und das zweite Video hat englische Untertitel.

Sie gibt zu, dass das Gesundheitsministerium und mehrere andere Ministerien Anweisungen von der Abteilung für Terrorismusbekämpfung entgegennahmen, und deutet an, dass die NATO beteiligt war – in Bezug auf die Frage, wie die Reaktion auf die Pandemie zu handhaben und zu kommunizieren sei. Sie gibt an, dass es eine rechtliche Verpflichtung gab, den Anweisungen Folge zu leisten. Ich beherrsche die Sprache nicht, verlasse mich auf die Interpretationen anderer und bin dankbar, wenn Muttersprachler klarstellen, ob ich etwas falsch verstanden habe. Ihre Körpersprache deutet darauf hin, dass sie defensiv und nervös war.

Das hat dazu geführt, dass einige Leute behaupten, Schweden hätte einen anderen Weg einschlagen können, weil es damals noch kein NATO-Mitglied war, obwohl es im vergangenen Jahr beigetreten ist.

Dem renommierten Wirtschaftsprofessor Stefan Homburg (und seinen Mitarbeitern?) ist es gelungen, 10 Gigabyte an geleakten E-Mails, Daten usw. von hochrangigen Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts zu extrahieren, das, wie ich erfahren habe, unserer FDA entspricht, mit zusätzlichen Aufgaben. Es lohnt sich, sich seine Präsentation, die am 2. November in einem Raum des Bundestags (Parlament) gehalten wurde, in voller Länge von 31 Minuten anzusehen, die auch untertitelt ist.

Homburg ging 2021 in den Ruhestand, weil er die Reaktion auf COVID öffentlich kritisiert hatte:

Im Jahr 2020 übte Homburg auf Twitter, YouTube und in Meinungsbeiträgen für die Zeitung Die Welt Kritik an der Reaktion der Bundesregierung auf COVID-19. Im April 2020 sprach er sich gegen einen Lockdown in Deutschland aus und sagte fälschlicherweise etwas mehr als 3.000 COVID-19-Todesfälle in Deutschland voraus.Homburg hat ohne Beweise behauptet, dass es in Deutschland unfreiwillige COVID-19-Impfungen geben würde, und erklärt, dass die Statistiken des Robert Koch-Instituts zur COVID-19-Epidemie in Deutschland „allesamt Lügen“ seien. Mehrere Ökonomen, Statistiker und andere Akademiker haben Homburgs Analyse als schlampig und methodisch fehlerhaft kritisiert. Homburg hat wiederholt die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung von COVID-19 mit dem Faschismus und dem Aufstieg der Nazis im Jahr 1933 verglichen, was öffentliche Kritik hervorrief. Die Universität Hannover bezeichnete diesen Vergleich als „unerträglich“ und distanzierte sich von Homburg, was zu seiner vorzeitigen Pensionierung im Jahr 2021 führte.

Er kann anhand der eigenen Analysen des Instituts zeigen, dass die vom Institut erstellten COVID-Analysen und -Reaktionen nichts Wissenschaftliches an sich hatten; stattdessen befolgten die Beamten des Instituts „nur Anweisungen“.

Ihnen wurde gesagt, dass sie entlassen würden, wenn sie sich nicht daran hielten. In einem Fall senkten sie ihr Risikoniveau erst, nachdem sie erfuhren, dass die Regierung die Pandemie offiziell für beendet erklärt hatte.

Er enthüllt auch, dass das Institut, wie auch die European Medicines Association und die FDA, angewiesen wurden, dass es bis NACH den Wahlen im November 2020 keine Impfstoffzulassungen/Genehmigungen geben würde. Präsident Trump sollte vor der Wahl keinen Impfstoff-Triumph erleben dürfen.

Whitney Webb fiel erstmals das Übergewicht von Militärs bei der Operation Warp Speed auf, und Katherine Watt und Sasha Latypova deckten auf, wie die „Other Transaction Authority“ (Andere Transaktionsautorität) des Militärs, ein neuer, von der Obama-Regierung geschaffener Weg für den Kauf von Militärprodukten, es ermöglichte, Massenimpfstoffkäufe als „Prototypen“ zu bezeichnen und praktisch alle Regulierungsbehörden zu umgehen.

Es sieht immer mehr danach aus, als wäre die Reaktion auf COVID eine Militäroperation gewesen, zumindest bei unseren engen Verbündeten, und könnte vielleicht als „sanfter Putsch“ bezeichnet werden – ich habe dies vor zweieinhalb Jahren im Europäischen Parlament in Brüssel in Bezug auf die WHO und viele ihrer Mitgliedsstaaten beschrieben. Wenn jemand immer noch daran zweifelt, dass die WHO dazu benutzt werden sollte, die Schlinge um uns enger zu ziehen, sobald ihr Generaldirektor den Notstand ausruft, dann sollte er sich nur die vernichtenden Screenshots der vorgeschlagenen IHR-Änderungen und des Pandemievertrags ansehen, die ich im vergangenen Januar in einem Vortrag vorgestellt habe.

Äußerst wichtige Zusammenstellung von Screenshots aus den von der WHO vorgeschlagenen Internationalen Gesundheitsvorschriften und dem Pandemievertrag. Ich entschlüssele sie. Man kann nicht darüber streiten.

Der Putsch war bisher ein Erfolg, und wir mussten das Elend der COVID-Erfahrung ertragen, die er in den letzten 5 Jahren mit sich brachte. Wir sind angeschlagen, aber wir haben überlebt. Wird es uns gelingen, unsere Mitgefangenen umzuerziehen und der Regierung die Macht wieder zu entreißen, bevor sie ihre nächste Überraschung auslöst?