War Amsterdam eine Mossad-Operation?

Von Mike Whitney

„Hamas versteckt sich in Amsterdam“

This was obviously and extremely well coordinated mossad false flag attack, that was staged with permission of Dutch authorities, supported by Dutch corrupt media, and also supported immediately by US, UK, EU leaders. Everybody sang the same lies right away 'poor jewish victims'! — pacifistennederland (@pacifistenNL) November 9, 2024

Übersetzung von „X“: Dutch @MinPres @ministerjenv @ministerBZ muss über diesen Angriff unter falscher Flagge von zionistischen Terroristen in Amsterdam informiert und instruiert worden sein und mit Mossad-Terroristen zusammengearbeitet haben. Sie trafen sich sogar am Tag danach in Den Haag mit einem zionistischen Minister, der plötzlich (!) dort war! // Dies war offensichtlich ein äußerst gut koordinierter Angriff unter falscher Flagge des Mossad, der mit Genehmigung der niederländischen Behörden inszeniert wurde, von den korrupten niederländischen Medien unterstützt wurde und auch sofort von den Staats- und Regierungschefs der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU unterstützt wurde. Alle sangen sofort die gleichen Lügen: „Arme jüdische Opfer“!

War der Amoklauf der Maccabi-Fußballfans in Amsterdam eine Mossad-Operation?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber es gibt Hinweise darauf, dass hier mehr dahintersteckt, als man auf den ersten Blick sieht.

Beginnen wir mit Max Blumenthals Beobachtung, dass die Maccabi-Fans nicht wie junge Männer in der Menge scheinbar wahllos Dampf abließen, sondern unter einer locker organisierten Befehlsstruktur zu stehen schienen. Folgendes hat Blumenthal auf X gepostet:

Das Filmmaterial ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil es die gewalttätigen Maccabi-Schläger entlarvt, sondern auch, weil sie ihre Aktionen wie eine Militäreinheit koordinieren, während sie Berichten zufolge von Mossad-Agenten eskortiert werden. An einem Punkt bedroht ein israelischer Schläger den jungen Journalisten und befiehlt ihm, ihren Amoklauf nicht zu filmen. Währenddessen verschwindet die örtliche Polizei für längere Zeit. @MaxBlumenthal

Dieses Phänomen wurde von einer Reihe anderer Beobachter bemerkt und ist in dem 17-minütigen Video zu sehen, das von dem jungen Niederländer (Bender) aufgenommen wurde, der für seinen unerbittlich unerschrockenen Journalismus über Nacht zu einer Berühmtheit wurde. Er folgte der israelischen Meute stundenlang durch die Straßen von Amsterdam und zeichnete ihre unberechenbaren und gewalttätigen Aktivitäten auf, bis sie schließlich von der niederländischen Polizei eingekesselt und abgeführt wurden. Bei genauer Betrachtung dieses Videos wird deutlich, dass die Maccabi-Gruppe von Zeit zu Zeit anhielt und von den Anführern der Gruppe Anweisungen erhielt. Waren sie Mossad-Agenten?

Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber es sieht auf jeden Fall verdächtig aus; und andere sind zu demselben Schluss gekommen, wie Adam, der dies gepostet hat:

Es wurde bestätigt, dass der Mossad in der fraglichen Nacht anwesend war. Es wurde auch bestätigt, dass die Provokationen endlos waren. Jetzt wissen wir auch warum. Um sowohl die Islamophobie als auch den Status der jüdischen Opfer zu erhöhen. @AdameMedia

Oder Peter:

Dies war eine geplante Operation Israels, um Europa in seine wahnsinnige Kriegstreiberei hineinzuziehen. Eine Stadt, in der Juden und Araber miteinander leben, war die ideale Gelegenheit. @PeterPetermac1

Oder Spiegel:

Es sieht geplant aus. Sie wollen, dass ihre Zionisten wie Opfer aussehen. Sie wollen die Juden in Palästina einschüchtern, damit sie in Palästina bleiben. Antisemitismus ist eine zionistische Kunst @mirroraqsa

Oder ASE:

Israelische Medien berichteten, dass der Mossad sich israelischen Hooligans in Amsterdam anschloss. Das Ziel war bekannt: provozieren, Einheimische und normale Bürger angreifen, insbesondere diejenigen, die die palästinensische Menschlichkeit unterstützen, wie Taxifahrer @ASE

Oder Alberto:

Die niederländische Polizei schien sehr darauf bedacht zu sein, die israelischen Schläger zu SCHÜTZEN. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies von Netanjahu und Wilders geplant und koordiniert wurde, um einen Vorwand für die Ausweisung von Muslimen aus den Niederlanden zu haben. @AlbertoD2022

Oder Rich:

Klingt, als wäre es von Anfang an eine PR-Aktion der Israelis gewesen – um Ärger mit Einheimischen zu schüren, der dann unbeteiligte Juden anlocken würde, damit sie verletzt und als Opfer des Islamo-Faschismus hingestellt werden könnten. Inzwischen hat Israel einen weiteren Grund, hart gegen Araber vorzugehen. @richseng

Oder Diane:

Es ist ein klassisches Manöver, das ich während des Bosnienkonflikts oft gesehen habe, bei dem eine Gruppe absichtlich provoziert und dann der anderen Seite die Schuld gibt. Dennoch möchte ich klarstellen, dass ich jede Form von Gewalt verurteile. @DianePaul593823

Natürlich sind das alles nur Spekulationen, aber sicher ist, dass Mossad-Agenten die Maccabi-Fans in die Niederlande begleitet haben. Das wissen wir, weil es als Schlagzeile in der Jerusalem Post veröffentlicht wurde. Schaut es euch an:

Der Mossad war also anwesend. Die Frage ist, ob sie aktiv an einer Art massiver psychologischer Kriegsführung beteiligt waren, bei der die Fußballer benutzt wurden, um ihre dunklen Pläne voranzutreiben.

Wir können das nicht beantworten, aber wir können sagen, dass es höchst ungewöhnlich ist, dass eine Regierung ihre Geheimdienstagenten zu einem Fußballspiel in einer ausländischen Hauptstadt entsendet. Wer macht das sonst noch?

Niemand, was die Frage aufwirft, ob sie angeworben wurden, um an einer verdeckten „Schmutzige-Tricks“-Operation teilzunehmen, die ihre professionelle Aufsicht erforderte. Was könnte das beinhalten?

Nehmen wir an, Netanjahu wollte das öffentliche Image Israels verbessern – das aufgrund des Völkermords in Gaza in den Schmutz gezogen wurde. Er könnte einen Plan zur Provokation sozialer Unruhen in Amsterdam genehmigen, um dann seine umfangreichen Medienkontakte zu nutzen, um die (unvermeidliche) muslimische Vergeltung als plötzlichen Anstieg des Antisemitismus zu verunglimpfen. Er könnte sogar seine Medienlakaien dazu bringen, das verachtenswerte Verhalten seiner rassistischen Fußballmannschaft herunterzuspielen und sich stattdessen auf die Reaktion der muslimischen Taxifahrer zu konzentrieren (die das Ziel von Maccabis Feindseligkeit waren). Lesen Sie dazu diesen Artikel von NBC News:

Überall in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam griffen über Nacht auf Motorrollern fahrende Banden israelische Fußballfans an und verprügelten sie. Die Behörden sprachen von einem Ausbruch antisemitischer Gewalt. In den sozialen Medien kursierende Aufnahmen zeigten, wie Anhänger der Fußballmannschaft Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend verfolgt und angegriffen wurden. Ein von NBC News geolokalisiertes Video zeigte Kämpfe auf den Straßen zwischen den Israelis und ihren Angreifern in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs. „Jungen auf Motorrollern durchquerten die Stadt auf der Suche nach Anhängern von Maccabi Tel Aviv“, sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema. “Es war ein Überfall. Fußballfans wurden geschlagen und verängstigt, woraufhin die Randalierer schnell wieder verschwanden und vor der Polizei flohen, die gestern in Massen im Einsatz war … Die Gewalt entfaltete sich in einer Stadt, die einst die Heimat der jungen Anne Frank und ihrer Familie war, die sich während des Zweiten Weltkriegs vor den Nazi-Besatzern versteckten. „Gestern kam es zu einem Ausbruch von Antisemitismus, wie wir ihn in Amsterdam nicht mehr zu sehen gehofft hatten„, sagte Halsema. ‚Ich verurteile die Gewalt aufs Schärfste. Unter unseren jüdischen Einwohnern in Amsterdam herrscht Angst, Bestürzung, Wut und Ungläubigkeit.‘ … „Randalierer“ hätten „aktiv nach israelischen Fans gesucht, um sie anzugreifen und zu misshandeln“, hieß es in einer Erklärung von Halsemas Büro. Israelische Fußballfans in Amsterdam angegriffen, NBC News

Oh mein Gott! Wird hier tatsächlich die Erinnerung an Anne Frank heraufbeschworen, um die gewalttätigen Ausschreitungen rassistischer Hooligans zu verteidigen?

Ja, das wird sie.

Hat der Journalist, der diesen Unsinn geschrieben hat, überhaupt im Internet nachgesehen, was tatsächlich passiert ist? Ist ihm klar, dass sogar der offizielle Amsterdamer Polizeibericht im Widerspruch zu seiner absurd ungenauen Version der Ereignisse steht?

Dieser Artikel ist so realitätsfern und doch so ähnlich wie viele andere Artikel, die jetzt in den Massenmedien erscheinen, dass es eine koordinierte Anstrengung geben muss, die Wahrheit zu verdrehen und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Täter tatsächlich die Opfer sind. Ist das der Grund, warum der Mossad Maccabi nach Amsterdam begleitet hat, um einen Vorfall zu provozieren, der dazu verwendet werden könnte, Israels ramponiertes Image als ewiges Opfer zu stützen? Der Politikanalyst Kevork Almassian fasste es so zusammen:

Beobachten Sie genau: Jeder einzelne Israel-Anhänger hat seit den Straßenschlachten in Amsterdam immer wieder genau die gleichen Worte wiederholt. Zufall? Wohl kaum. Sie folgen einem Drehbuch – einer koordinierten Medienkampagne, schlicht und einfach. Und nun fragen Sie sich selbst: Was hatten Mossad-Agenten und israelische Soldaten unter den Fußball-Hooligans zu suchen? Waren sie dort, um die Gewalt zu entfachen? Tun wir nicht so, als wären ausländische Geheimdienstagenten nur auf einem zufälligen Besuch gewesen. @KevorkAlmassian

Klingt das überzeugend für Sie? Für mich schon. Dies ist aus einem Artikel in The Cradle:

Die etablierten niederländischen Medien, verstärkt durch israelische und westliche Medien, stellten die Ereignisse schnell als „Pogrom“ gegen Juden dar und blendeten den Kontext der Hooligan-Provokationen aus, die die Zusammenstöße ausgelöst hatten. In den Berichten wurde die Gewalt aufbauschend dargestellt und als vorsätzliche antisemitische Angriffe beschrieben. In einer fast schon grotesken Wendung behaupteten einige, es seien Notevakuierungsflüge organisiert worden, um die vermeintlichen Opfer zu retten, und beschworen damit Bilder aus dem Russland des 19. Jahrhunderts mit Massenmorden und brennenden Dörfern herauf. Die übertriebene Darstellung lenkte den Fokus zweckmäßigerweise von den Provokationen der Hooligans auf eine sorgfältig konstruierte Darstellung des Opfertums ab. Gemeinsam verwandelten ihre Stimmen eine Nacht des Chaos in ein sorgfältig inszeniertes Crescendo des Opfertums, das die Provokationen, die den Aufruhr ausgelöst hatten, verschleierte. Am 8. November ging es in der Geschichte nicht mehr um die Aggression von Hooligans, sondern sie war umgeschrieben worden, um politischen und medialen Zwecken zu dienen, und lenkte die Aufmerksamkeit von der Wahrheit auf ein Spektakel moralischer Entrüstung. Das inszenierte „Pogrom“: Chaos in Amsterdam als Waffe, The Cradle

„Vorsätzliche antisemitische Angriffe“? ‚Ein Pogrom gegen Juden‘? Im liberalen Amsterdam? Soll das ein Scherz sein?

Was ist hier also wirklich los und warum glauben so viele der Kommentatoren, dass diese seltsame (Mossad?) Operation in Amsterdam etwas mit der Stärkung der Idee des jüdischen Opferdaseins zu tun hat?

Sie sind dieser Meinung, weil alle traditionellen Medien und alle mächtigen westlichen Politiker absichtlich falsch dargestellt haben, was tatsächlich passiert ist, um die israelischen Tyrannen als hilflose Opfer darzustellen. Das ist der Grund.

Daher sind viele Menschen natürlich zu dem Schluss gekommen, dass Israel seine Bezeichnung als „ewiges Opfer“ sehr schätzt, was schließlich Sinn ergibt, da ein Opfer „jemand ist, der Unterdrückung, Not oder Misshandlung ausgesetzt ist“ (Merriam-Webster). Er ist nicht derjenige, der unterdrückt oder Not oder Unterdrückung zufügt. Und ein Opfer kann völlig ungestraft handeln, weil es das Ziel des Missbrauchs ist und nicht der Täter. So kann ein Opfer die abscheulichsten Verbrechen begehen, die man sich vorstellen kann – sogar Völkermord –, während es behauptet, völlig schuldlos zu sein, weil es als Opfer nur in Notwehr handelt.

Sehen Sie? Das Opferdasein ist das perfekte Alibi für schlechtes Benehmen.

Ist es da ein Wunder, dass Israel sich dafür entscheidet, diese „vergoldete“ Bezeichnung zu stärken, indem es einen Vorfall provoziert, der den Geist des europäischen Antisemitismus wiederbeleben würde?