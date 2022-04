Deutschland will landesweit seine Bunkeranlagen verstärken, während die EU Hunderte von Millionen Euro für Kriegsvorbereitungen bereitstellt

Die deutschen Behörden haben damit begonnen, die Bunkerinfrastruktur im Land zu verstärken, sagte Innenministerin Nancy Feather in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

„Derzeit gibt es in Deutschland 599 öffentliche Bunkeranlagen. Wir werden prüfen, ob wir weitere dieser Anlagen nachrüsten können.

Auf jeden Fall ist der Abbau gestoppt“, sagte die Innenministerin.

Hal Turner Bemerkungen

Diejenigen von Ihnen, die irgendwie glauben, dass der 3. Weltkrieg nicht kommt, täten gut daran, ihre Augen zu öffnen. Länder in ganz Europa ergreifen ähnliche Maßnahmen mit Bombenschutzräumen und Bunkern.

Erst neulich gab die Europäische Union öffentlich bekannt, dass sie Hunderte von Millionen Euro für Kriegsvorbereitungen bereitstellt, insbesondere für nukleare Kriegsvorbereitungen.

Die Situation ist im Moment sehr, SEHR schlecht. Wenn ein größerer Krieg in Europa ausbricht, und es sieht ganz klar danach aus, denn wir sehen bereits, dass chinesische Truppen am Samstagmorgen in Serbien stationiert werden (Geschichte HIER), dann sollten die Menschen in den USA ERWARTEN, dass unsere Nation angegriffen wird. Wir werden sehr wahrscheinlich mit Raketenangriffen auf UNSERE Militärbasen, auf UNSERE Häfen und Hafenstädte und auf UNSERE Infrastruktur rechnen müssen.

Wasser, Strom, Kommunikation – all das ist anfällig für Angriffe, und ihr Verlust würde die Gesellschaft für Wochen oder Monate lahm legen.

Ich hoffe aufrichtig, dass SIE auf Notfälle vorbereitet sind, mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Kommunikationsausrüstung (CB- und HAM-Funk), Erste-Hilfe-Kits, Taschenlampen, einer Möglichkeit, ohne Strom- oder Gasversorgung zu kochen, einer Möglichkeit, sich in den verbleibenden kalten Monaten warm zu halten, und so weiter. Besorgen Sie sich einen Generator für die Stromversorgung. Haben Sie Treibstoff für diesen Generator. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Autos immer vollgetankt sind, und halten Sie Reservekraftstoff für jedes Fahrzeug bereit.

HABEN SIE EINEN PLAN FÜR DEN NOTFALL. Wenn Sie in der Nähe eines Militärstützpunkts, eines Hafens oder einer Hafenstadt leben, haben Sie einen Plan, wohin Sie im Falle eines Ausbruchs von Feindseligkeiten gehen werden. Wissen Sie im Voraus, wie Sie dorthin kommen. Haben Sie aktuelle KARTEN. . . . NICHT GPS, das wahrscheinlich angegriffen wird und nicht mehr verfügbar ist. Besorgen Sie sich KARTEN, die Sie lesen können; so können Sie, falls die geplante Fluchtroute blockiert ist, im Handumdrehen herausfinden, wie Sie dorthin gelangen können, wo Sie hinwollten.

Machen Sie mit entfernten Verwandten oder Freunden Pläne, wohin Sie gehen werden, wenn Ihr Gebiet bombardiert wird.

Warten Sie nicht bis zur letzten Minute, wie so viele andere, denn wenn Sie nicht planen, dann planen Sie standardmäßig zu versagen.