Trotz zweifacher Sinovac-Impfungen und zwei Booster-Impfungen von Pfizer erkrankt Krankenschwester an Covid

nationthailand.com: Vollständig geimpfte Menschen können innerhalb eines Monats zweimal an Omikron erkranken, warnte ein Lungenspezialist am Montag.

In einem Facebook-Post zitierte Dr. Manoon Leechawengwongs vom Vichaiyut-Krankenhaus den Fall einer 27-jährigen Krankenschwester, die zwei Sinovac-Impfungen und zwei Pfizer-Auffrischungen erhalten hatte.

Sie erkrankte an Halsschmerzen und wurde am 19. Februar positiv auf Covid-19 getestet. Sie hatte sich bei einem Familienmitglied angesteckt und erholte sich, nachdem sie 10 Tage in Quarantäne verbracht hatte.

„Am 23. März wurde sie jedoch erneut positiv getestet und hatte Halsschmerzen, Husten und eine laufende Nase“, sagte Dr. Manoon und fügte hinzu, dass sich die Patientin nach 10 Tagen wieder erholt habe.

Er sagte, dass die vier Impfungen das Risiko schwerer Symptome und des Todes verringern können, auch wenn sie nicht vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen.

Er fügte hinzu, dass die Krankenschwester ihre vierte Impfung im Januar erhalten hatte und sich einen Monat später mit dem Virus infizierte. Er glaubt, dass sich die Patientin beim ersten Mal mit der Subvariante Omicron BA.1 und beim zweiten Mal mit der Subvariante BA.2 infiziert hat.

„Normalerweise haben Menschen, die sich mit BA.1 infiziert haben, eine Immunität gegen andere Untervarianten entwickelt, aber manche Menschen können sich trotzdem mit Omicron BA.2 infizieren, weil sie nur gegen BA.1 immun sind“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass dies bei einer von 4.000 Personen der Fall sein kann.