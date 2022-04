Diese Woche in der neuen Normalität #27

Ein neuer Bericht wurde veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass die Menschen in Europa Putin am besten „schaden“ können, wenn sie weniger Öl und Gas verbrauchen.

Der Bericht mit dem Titel „Switch Off Putin“ geht sogar so weit, dass er eine Energierationierung vorschlägt, das Einstellen des Thermostats auf über 18 Grad verbietet, private Autos aus den Städten verbannt und alle innereuropäischen Flüge einstellt.

In dem Bericht des „Guardian“ wird auch vorgeschlagen, weniger Fleisch zu essen.

Weniger fliegen. Weniger Auto fahren. Esst weniger Fleisch. Lebt wie Bettler.

Zu Beginn der „Pandemie“ im Jahr 2020 veröffentlichten wir einen Artikel, in dem wir darauf hinwiesen, dass jede einzelne Maßnahme, die zur „Verhinderung künftiger Pandemien“ vorgeschlagen wurde, bereits als Mittel zur „Eindämmung des Klimawandels“ vorgeschlagen worden war: Weniger Auto fahren, weniger fliegen, weniger Fleisch essen.

Als Henry Ford gefragt wurde, in welchen Farben das Model T erhältlich sei, antwortete er: „In jeder Farbe, die Sie wollen, solange sie schwarz ist“. Das Gleiche gilt hier. Jede Lösung, die Sie wollen – solange sie neofeudalistisch ist.

Wir müssen Autos, Flugzeuge und Rindfleisch verbieten, um den Planeten zu retten, Pandemien zu verhindern und die Ukraine zu unterstützen.

Es ist ihnen egal, warum man diese Dinge tut, aber sie wollen wirklich, dass man sie tut.

Die Regierung von Victoria hat ihre Notstandsgesetze verlängert. Die unglaublich autoritären „temporären“ Covid-Gesetze des australischen Bundesstaates sollten am Dienstag, den 12. April, auslaufen, nachdem sie bereits zweimal verlängert worden waren.

Am 5. April teilte der viktorianische Gesundheitsminister Martin Foley der Presse mit, es sei „zu erwarten“, dass sie über den 12. April hinaus verlängert würden.

Schon am nächsten Tag tat Premierminister Andrews genau das.

Das alles kann Sie nur dann überraschen, wenn Sie in der Geschichte der Menschheit den Handlungen einer Regierung oder der Anwendung von „Notstandsbefugnissen“ keinerlei Beachtung geschenkt haben. Was leider auf viele Menschen zutrifft.

Die „vorübergehenden“ Befugnisse sollen nun im Juli auslaufen … aber darauf würde ich kein Geld setzen.

Die britische „National Gallery“ hat den Namen einer Degas-Zeichnung geändert, um „das Thema besser wiederzugeben“.

Das Werk, das bisher als „Russische Tänzerinnen“ bekannt war und nun „Ukrainische Tänzerinnen“ heißt, ist eine Pastellzeichnung zweier weiblicher Figuren. Der „Guardian“-Artikel sagt nicht, woher sie wissen, dass die Frauen Ukrainerinnen sind, außer dass sie blaue und gelbe Bänder im Haar haben. Ja, im Ernst.

Es ist keine Rede von Respektlosigkeit gegenüber dem Künstler (der das Werk vermutlich nicht ohne Grund so benannt hat), es ist keine Rede von den Gefahren der „Aktualisierung“ der Kunst, um moderne Empfindungen widerzuspiegeln, und es weist auch niemand darauf hin, dass die Ukraine zum Zeitpunkt der Anfertigung der Zeichnung als Nation noch gar nicht existierte.

Nur eine vage, schwankende Rechtfertigung für die Aktualisierung des Titels und ein Hinweis darauf, dass noch mehr kommen wird …

Die National Gallery teilte dem Guardian mit, dass die Forschungen zu den Gemälden in ihrer Sammlung fortgesetzt werden und dass die Informationen über ihre Werke aktualisiert werden, wenn dies angebracht ist und wenn neue Informationen ans Licht kommen.

Was mich an Folgendes erinnert …

Jede Aufzeichnung wurde vernichtet oder gefälscht, jedes Buch umgeschrieben, jedes Bild neu gemalt, jede Statue und jedes Straßengebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und dieser Prozess setzt sich Tag für Tag und Minute für Minute fort. Die Geschichte ist stehen geblieben. Es gibt nichts außer einer endlosen Gegenwart, in der die Partei immer Recht hat.

Ich hasse es wirklich, wie oft wir in letzter Zeit 1984 zitieren müssen.

Es ist das erste Mal, dass wir einen „… der Woche“-Titel wiederholen, aber wie kann man sonst beschreiben, was in China gerade passiert? Zurzeit sind 50 Millionen Menschen vollständig im Lockdown.

In Schanghai wurde eine Woche lang eine „vollständige Abriegelung“ verhängt, d. h. es ist buchstäblich verboten, das Haus aus irgendeinem Grund zu verlassen, und es herrscht eine massive Lebensmittelknappheit. Die Anwohner protestieren, indem sie von ihren Balkonen schreien:

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz