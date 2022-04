Dr. Paul Thomas sprengt das konventionelle Impfstoff-Narrativ – Unglaubliche Statistiken

Der amerikanische Kinderarzt Paul Thomas beauftragte einen Experten mit dem Sammeln aller Daten seiner Patienten. Davon waren 2.700 geimpft und 560 ungeimpft. Anschließend verglich er die Gruppen.

Geimpfte Kinder erkrankten viel häufiger an Asthma, Ekzemen, ADHS, Atemwegserkrankungen, Verhaltensstörungen und einer Reihe anderer Krankheiten als ungeimpfte Kinder. Impfstoffe verursachen Allergien und Autoimmunität, so der Arzt. In 10 Jahren hatte er noch nie ein ungeimpftes Kind mit ADHS in seiner Praxis. „Das ist unglaublich.“

Entzug der ärztlichen Zulassung

Nachdem Thomas seine Forschungsergebnisse bekannt gegeben hatte, wurde ihm die Approbation als Arzt entzogen.

Der Arzt verweist auf mehrere andere Studien, die gezeigt haben, dass geimpfte Kinder viel häufiger Allergien, Autismus, Asthma, ADHS und andere Krankheiten entwickeln als ungeimpfte Kinder.

Thomas führt auch die Ergebnisse einer Studie über ungeimpfte Amerikaner mit dem Namen The Control Group auf. Die Ergebnisse zeigen, dass 60 Prozent der geimpften Amerikaner chronische Krankheiten haben, verglichen mit 5,71 Prozent der ungeimpften Amerikaner.

Arthritis: 16,67 Prozent / 0 Prozent

Herzerkrankungen: 48 Prozent / 0 Prozent

Diabetes: 10 Prozent / 0 Prozent

Asthma: 7,7 Prozent / 0 Prozent

Autismus: 2,5 Prozent / 0 Prozent

ADHS: 9,4 Prozent / 0,47 Prozent

Krebs: 6 Prozent / 0 Prozent

„Das ist unglaublich“, sagte er. Mehr als 26.000 Amerikaner sind inzwischen nach der Impfung mit dem Corona-Impfstoff gestorben. Die meisten Menschen sterben ein oder zwei Tage nach der Impfung. Weitere 143.554 Amerikaner wurden nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert. „Es ist verrückt. Es tötet Menschen. Punktum.“