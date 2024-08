Deutschland wurde nie entnazifiziert. Deshalb stellt es sich heute auf die Seite Israels

Von Alain Alameddine und Nira Iny

Die Alliierten haben bei der Entnazifizierung Europas versagt, weil sie es versäumt haben, die politischen Grundlagen zu beseitigen, die ihre eigenen Nationen mit dem Nazi-Regime teilten. Die Europäer müssen diesen Fehler nicht wiederholen.

Deutschlands entschlossene Haltung zur Unterstützung des Völkermordes in Palästina wirft die Frage auf: Wie kommt es, dass das Land, das am besten für seine vermeintliche Abrechnung mit der Schuld an seinem vergangenen Völkermord bekannt ist, solche ähnlichen Fehler wiederholt? Wenn wir verstehen, was der Nationalsozialismus ist – nicht die Verbrechen, die er begangen hat, sondern sein Wesen als gesellschaftspolitische Vision -, hilft uns das zu verstehen, wie und warum die Alliierten es absichtlich versäumt haben, Deutschland zu entnazifizieren, und warum das Gespenst des Faschismus auch heute noch in Palästina, Europa und der Welt umgeht. Es hilft uns auch zu verstehen, dass die Lösung in unseren Händen liegt.

Die Grundpfeiler des politischen Projekts der Nazis verstehen

Der Nationalsozialismus ist kein unpolitischer krimineller Impuls, sondern ein kriminelles politisches Projekt , das auf drei Grundpfeilern aufbaut: der Politisierung der Identität, dem Kolonialismus und dem Kapitalismus.

Alle Staaten unterscheiden zwischen Bürgern und Nicht-Bürgern. Der Nationalsozialismus jedoch konstruierte eine Trennung zwischen Insidern und Outsidern auf der Grundlage der Identität und schloss deutsche Bürger von Identitäten aus, die er als unerwünscht ansah. Interessanterweise beriefen sich die Naziführer bei der Formulierung ihres politischen Programms auf das amerikanische Segregationsgesetz. Bücher wie das Nationalsozialistische Handbuch für Recht und Gesetzgebung von 1934-1935 und Heinrich Kriegers Race Law in the United States von 1936 stützten sich stark auf amerikanische Präzedenzfälle, da es in keinem anderen Land vergleichbare Vorlagen für die Rassengesetzgebung gab. Kriegers Forschungen inspirierten die Nürnberger Gesetze, die die Diskriminierung von jüdischen, Roma- und schwarzen Deutschen durch die frühe NSDAP in Kraft setzten.

Die nationalsozialistische Identitätspolitik drückte sich auch auf kolonialistische Weise aus und ließ sich bei der Eroberung Polens und seiner slawischen Nachbarn wiederum direkt von der amerikanischen Westexpansion inspirieren. Hitler selbst studierte sorgfältig die amerikanische Eugenik und übernahm eine ähnliche Propaganda, um die Völkermorde seiner Partei zu rechtfertigen. Tatsächlich waren der nationalsozialistische Expansionismus und die ethnischen Säuberungen für die europäischen Nationen nichts Neues, mit dem Unterschied, dass andere wie Italien, Spanien, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich vor allem außerhalb Europas kolonisierten, versklavten und Völkermorde inszenierten. In den Augen der Europäer scheint die Sünde des nationalsozialistischen Deutschlands nicht sein koloniales Projekt selbst gewesen zu sein, sondern wo und wem es aufgezwungen wurde.

Der Nationalsozialismus war überhaupt kein Sozialismus, sondern ein zutiefst kapitalistischer. Der Kapitalismus spielte eine direkte Rolle bei Hitlers Aufstieg zur Macht. Der Große Krieg in Europa hatte dazu geführt, dass Deutschland die Kontrolle über seine Kohle und die Größe seiner Armee stark einschränken musste, was sich stark auf seine Industrie auswirkte. Es lag im Interesse der Industriekapitalisten, das politische Programm der Nazis zu unterstützen, das versprach, diese Beschränkungen zu überwinden und sie auch vor der wachsenden kommunistischen „Bedrohung“ ihres Privateigentums an den industriellen Produktionsmitteln zu schützen. Sie finanzierten die Propaganda und die politischen Kampagnen der Nazipartei, setzten Präsident Hindenburg unter Druck, Hitler zum Kanzler zu ernennen, und billigten das “Ermächtigungsgesetz“, das Hitlers Diktatur zementierte. Nicht zufällig unterhielten die deutschen Industriekapitalisten enge Beziehungen zu den USA, nicht nur vor dem Krieg (über hundert US-Konzerne hatten Interessen in Deutschland, einschließlich der Aufrüstungsbemühungen), sondern auch während des Krieges (US-Unternehmen wie IBM unterstützten weiterhin die deutsche Kriegsproduktion, die unter den alliierten Bombenangriffen sogar noch zunahm und von der, wie US-Finanzminister Morgenthau feststellte, deutsche Fabriken weitgehend verschont blieben) und nach dem Krieg (deutsche Industrielle, die stark in das Naziregime investiert und die Sklavenarbeit in den Konzentrationslagern in Anspruch genommen hatten, erhielten nicht mehr als einen Klaps auf den Hintern).

Haben die Alliierten Deutschland entnazifiziert?

Der Sieg der Alliierten über die Nazis führte zu der Frage, wie Deutschland entnazifiziert werden sollte. Anstatt die identitären, kolonialen und kapitalistischen Machtverhältnisse, die den Nationalsozialismus ermöglicht hatten, anzuerkennen und ein politisches Programm zur Beseitigung dieser Verhältnisse umzusetzen, konzentrierten sie sich auf die Verbrechen, die daraus resultierten .

Dies war aus Gründen der Selbsterhaltung notwendig, da sich die Alliierten, wie wir gesehen haben, im Wesentlichen der gleichen Formen politischer Gewalt schuldig gemacht hatten. Um den ugandischen Wissenschaftler, Autor und politischen Kommentator Mahmoud Mamdani zu zitieren: „Indem sie den Nationalsozialismus eng als eine Reihe von Verbrechen interpretierten, die von Deutschen begangen wurden, und nicht als Ausdruck von Nationalismus, schützten die alliierten Mächte sich selbst und ihre Bürger vor einer Überprüfung … damit sie nicht gezwungen waren, sich für ihre eigene nationalistische Gewalt zu Hause und in ihren Kolonien zu verantworten … … indem sie die Schuld auf die Deutschen beschränkten, verschonten die Alliierten ihre eigenen Staatsbürger, die mit den Nazis kollaborierten. Hätte man den Nationalsozialismus stattdessen als politisches Projekt verstanden, wären all diese unbequemen – aber lebenswichtigen – Wahrheiten auf den Tisch gekommen und hätten möglicherweise zu einer revolutionären Neukonzeption der modernen politischen Organisation geführt.“

Das Scheitern der Entnazifizierung und ihre Auswirkungen auf Europa und Palästina

Die Vernebelung durch das nominelle Entnazifizierungsprogramm der Alliierten bewahrte und vertiefte die Normalisierung kapitalistischer und kolonialistischer Annahmen im breiteren gesellschaftspolitischen Bewusstsein Europas. Die Entscheidung, Deutschland als Land und Volk verantwortlich zu machen und nicht den Nationalsozialismus als politisches Programm (das von einigen Deutschen abgelehnt und von einigen Nicht-Deutschen unterstützt wurde), war an sich schon eine identitäre Wiederholung. Die Politisierung der Identität, das zentrale Instrument des Kolonialismus zur Zersplitterung der Gesellschaften, hat sich in Europa zu seinem eigenen Nachteil verfestigt.



Diese Verankerung identitärer Denkweisen gehört zu den Faktoren, die den jüngsten Aufstieg der europäischen Rechtsextremen begünstigen. So stellen beispielsweise die Schwedendemokraten (eine rechtsextreme Partei) eine höhere Kriminalitätsrate in Vierteln fest, die von jüngeren Einwanderern bewohnt werden. Der wahre Grund für diese höhere Kriminalitätsrate könnte die geringere Qualität der Sozialdienste in diesen Vierteln sein, aber stattdessen wird die Identität der Einwanderer verantwortlich gemacht. Andererseits tappt die europäische Linke oft in die gleiche Falle, indem sie marginalisierten Identitätsgruppen bedingungslose Unterstützung gewährt, anstatt die politischen Wurzeln der Probleme anzugehen, mit denen sie konfrontiert sind. Mit anderen Worten, diese Falle macht aus „wir gegen sie“ ein „wir mit ihnen“ und verstärkt die Stammesunterteilung in „wir und sie“.

Das Versäumnis, die Identität in Europa zu entpolitisieren, hat auch Kriege, einschließlich Bürgerkriege, ermöglicht, die auf der Annahme basieren, dass die Identität bestimmen sollte, in welchen Grenzen man lebt, was bedeutet, dass Staaten und Gesellschaften idealerweise monoethnisch sein sollten. Die Zersplitterung Zyperns entlang ethnischer Grenzen oder die Zersplitterung Jugoslawiens in das muslimische Kosovo, das katholische Kroatien und das orthodoxe Serbien sind markante Beispiele dafür. In jüngerer Zeit berief sich Russland auf die ethnische Zugehörigkeit der Ostukrainer, um seinen Krieg dort zu rechtfertigen.

Europas Unterstützung für den Zionismus ist ebenfalls eine identitäre Wiederholung. Anstatt alle tatsächlichen Opfer des Nationalsozialismus zu entschädigen, darunter natürlich auch die europäischen Juden, denen er geschadet hat, und sich von der Ausgrenzung der Juden durch den Nationalsozialismus zu lösen, akzeptierte Europa die Prämissen des Nationalsozialismus und entschädigte die zionistische Bewegung, die behauptete, den Willen aller Juden in der Welt zu vertreten, der sich in Israel, dem so genannten „Nationalstaat des jüdischen Volkes“, verwirklicht. Und so hat Europa die Teilung und ethnische Säuberung Palästinas bis hin zum heutigen Holocaust ermöglicht, ja sogar verursacht. Die Tatsache, dass Antisemiten die sektiererische Vision des Zionismus von der jüdischen Identität teilen, wirft ein Licht darauf, warum Herzl sagte, dass „Antisemiten die Verbündeten des Zionismus sind“. Gibt es einen grundlegenden Unterschied, ob Hitler, Netanjahu oder der Rabbiner der Pariser Großen Synagoge sagt, dass „Juden keine Zukunft in Europa haben“?

Deutschlands Unterstützung des Völkermordes in Gaza hat also die gleichen gesellschaftspolitischen Wurzeln wie die Unterstützung anderer Völkermorde, die der „Westen“ im Laufe seiner Geschichte verübt hat. Die Alliierten haben es versäumt, Europa zu entnazifizieren, indem sie es versäumt haben, die politischen Grundlagen zu beseitigen, die ihre eigenen Nationen mit dem Naziregime teilten. Die Europäer müssen diesen Fehler nicht wiederholen. Europa zu entnazifizieren bedeutet heute, Staaten zu schaffen , die funktionale Instrumente zur Verwaltung der gesellschaftlichen Angelegenheiten sind, und nicht Staaten, die Identitäten nach innen oder außen bewaffnen. Dies kann nur durch politische Bewegungen erreicht werden, die nicht nur versuchen, die Symptome unethischer Staatskunst zu behandeln, sondern die Politisierung von Identität, Kolonialismus und Kapitalismus als die zugrunde liegenden Krankheiten erkennen. Solche Bewegungen müssen nichts Geringeres anstreben als die vollständige Umwälzung der vergangenen Jahrhunderte europäischer Geschichte – ein Unterfangen, das ein freies Europa, ein freies Palästina und eine freie Welt ermöglichen wird.