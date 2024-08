Wie US Big Tech Monopole die Welt kolonisieren: Willkommen im Neo-Feudalismus

Von Ben Norton

Die amerikanischen Big-Tech-Konzerne sind wie die Feudalherren im mittelalterlichen Europa. Den Monopolen des Silicon Valley gehört das digitale Land, auf dem die Wirtschaft aufgebaut ist, und sie verlangen Pacht für die Nutzung ihrer privatisierten Infrastruktur.

Die US-amerikanischen Big-Tech-Konzerne haben die Welt im Wesentlichen kolonisiert. In fast jedem Land der Erde ist die digitale Infrastruktur, auf der die moderne Wirtschaft aufgebaut wurde, im Besitz und unter der Kontrolle einer kleinen Handvoll von Monopolen, die größtenteils im Silicon Valley ansässig sind.

Dieses System ähnelt mehr und mehr dem Neo-Feudalismus. So wie die Feudalherren im mittelalterlichen Europa das gesamte Land besaßen und fast alle anderen in Leibeigene verwandelten, die sich das Leben mit der Produktion von Nahrungsmitteln für ihre Herren schwer machten, agieren die US-amerikanischen Big-Tech-Monopole des 21. Jahrhunderts als unternehmerische Feudalherren, die das gesamte digitale Land kontrollieren, auf dem die digitale Wirtschaft basiert.

Jedes andere Unternehmen – nicht nur kleine, sondern auch relativ große Unternehmen – muss an diese Feudalherren Miete zahlen.

Laut einer Studie des E-Commerce-Informationsunternehmens Marketplace Pulse kassiert Amazon mehr als 50 % der Einnahmen der Verkäufer auf seiner Plattform.

Amazons Anteil an den Verkäufereinnahmen stieg kontinuierlich von etwa 35 % im Jahr 2016 auf etwas mehr als die Hälfte im Jahr 2022.

Amazon kassiert mehr als 50 % der Einnahmen von Verkäufern (Quelle: Marketplace Pulse)

Tatsächlich setzt Amazon die Preise auf den Märkten im Wesentlichen mit Hilfe seiner berüchtigten „Buy Box“ fest. Die Plattform entfernt die Schaltfläche, wenn ein Nutzer ein Produkt zu einem höheren Preis verkauft als auf konkurrierenden Websites angeboten wird.

Erstaunliche 82-90 % der Käufe auf Amazon erfolgen über die Buy Box. Wenn ein Unternehmen also nicht den von Amazon gewünschten Preis angibt, erhält es die Buy Box nicht, und seine Umsätze gehen zurück.

Neoklassische Ökonomen verurteilten endlos die Ineffizienz der zentralen Planung der Sowjetunion, haben aber offenbar wenig zu sagen über die faktische Preisfestsetzung durch neo-feudale Unternehmensmonopole wie Amazon.

Ein Monopolist im 20. Jahrhundert hätte es geliebt, die Versorgung eines Landes mit, sagen wir, Kühlschränken zu kontrollieren. Aber die Big-Tech-Monopolisten des 21. Jahrhunderts gehen noch einen Schritt weiter und kontrollieren die gesamte digitale Infrastruktur, die für den Kauf dieser Kühlschränke benötigt wird – vom Internet selbst über die Software, das Cloud-Hosting, die Apps, die Zahlungssysteme und sogar den Lieferservice.

Diese unternehmerischen Neo-Feudalherren beherrschen nicht nur einen einzelnen Markt oder einige wenige verwandte Märkte; sie kontrollieren den gesamten Markt. Sie können ganze Märkte schaffen und zerstören.

Ihre monopolistische Kontrolle erstreckt sich nicht nur auf ein Land, sondern auf fast die ganze Welt.

Wenn es einem Konkurrenten gelingt, ein neues Produkt zu entwickeln, können die US-Big-Tech-Monopole es verschwinden lassen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmer. Sie entwickeln ein Produkt, entwerfen eine Website und bieten an, es online zu verkaufen. Aber dann suchen Sie bei Google nach dem Produkt, und es erscheint nicht. Stattdessen empfiehlt Google ein anderes, ähnliches Produkt in den Suchergebnissen.

Das ist keine Hypothese, sondern passiert bereits.

Amazon macht genau dasselbe: Es bewirbt Amazon-Prime-Produkte ganz oben in seinen Suchergebnissen. Und wenn sich ein Produkt gut verkauft, kopiert Amazon es manchmal, stellt seine eigene Version her und droht damit, den ursprünglichen Verkäufer aus dem Geschäft zu drängen.

Wie Reuters im Jahr 2021 berichtete, enthüllt ein Fundus interner Amazon-Dokumente, wie der E-Commerce-Riese eine systematische Kampagne zur Herstellung von Imitaten und zur Manipulation von Suchergebnissen durchführte, um seine eigenen Produktlinien zu fördern“. Dies geschah in Indien, aber auch Verkäufer in anderen Ländern haben Amazon beschuldigt, das Gleiche zu tun.

(Der Spielzeugverkäufer Molson Hart hat einen faszinierenden Dokumentarfilm produziert , der die dystopische Monopolmacht von Amazon veranschaulicht. Er interviewte Kleinunternehmer, deren Produkte von dem Megakonzern abgezockt wurden.)

Amazon ist mächtiger, als sich ein Raubritter des 19. Jahrhunderts hätte vorstellen können. Das Unternehmen verlangt exorbitante Gebühren von Anbietern, die Waren auf seiner Plattform verkaufen (Waren, mit deren Entwicklung Amazon nichts zu tun hatte), und kann deren Produkte kopieren und seine eigene Version herstellen, wenn es profitabel erscheint.

Apples 30 % neo-feudaler Tribut

Dieses Problem geht viel tiefer als Amazon. Apple, das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen der Erde (mit einer Marktkapitalisierung von 3,41 Billionen Dollar zum 1. August 2024), wendet viele der gleichen Taktiken wie Amazon an.

Während Amazon mehr als 50 % der Einnahmen der Verkäufer, die seine Plattform nutzen, einbehält, kann es zumindest versuchen, dies mit dem Argument zu rechtfertigen, dass diese saftigen Gebühren die Kosten für Werbung und „Fulfillment“ (d. h. Lagerung, Verarbeitung, Lieferung usw.) umfassen.

Apple hingegen erhebt eine satte Gebühr von 30 % auf alle Käufe in Apps, die über den iOS-Store heruntergeladen werden.

Mit anderen Worten: Wenn ein Nutzer eines iPhones, iPads oder Macs eine App eines Drittanbieters über den App Store herunterlädt, verlangt Apple 30 % Miete für die von diesen anderen Unternehmen getätigten Geschäfte. Und das, obwohl Apple mit diesem Geschäft nichts zu tun hat. Die anderen Firmen verwalten den Handel und pflegen ihre Apps; Apple ist lediglich der Neo-Feudalherr, der seinen Tribut verlangt.

In einer absolut skandalösen Ankündigung im August enthüllte die Crowdfunding-Website Patreon, dass Apple einen Anteil von 30 % an allen neuen Mitgliedschaften einnimmt, die über die iOS-App registriert werden.

Apple bietet keine nennenswerte Dienstleistung an, sondern ermöglicht lediglich das Herunterladen einer App, die nicht von Apple selbst verwaltet wird. Alles, was Apple tut, ist die App zu hosten, mehr nicht. Es ist ein digitaler Vermieter. Da Apple jedoch ein Monopol hat, kann es 30 % der Einnahmen einbehalten, die Schöpfer auf Patreon für all unsere harte Arbeit erhalten.

Patreon selbst erhebt bereits Gebühren von 8 bis 12 % der Einnahmen der Nutzer. Jetzt will Apple einen zusätzlichen Anteil von 30 %.

Wir vom Geopolitical Economy Report haben zugegebenermaßen ein persönliches Interesse an dieser Debatte: Als unabhängiges Medienunternehmen sind wir zur Aufrechterhaltung unserer Arbeit ausschließlich auf Spenden unserer Leser, Zuschauer und Zuhörer angewiesen. Wir nutzen Patreon, um Geld für unsere Arbeit zu sammeln. Wir sind unseren Unterstützern sehr dankbar für ihre Großzügigkeit.

Diese obligatorischen Abgaben, die von unseren Oberherren bei den Big-Tech-Monopolen verlangt werden, haben große wirtschaftliche Auswirkungen auf unabhängige Journalisten und Kreative wie uns, unsere Freunde und Kollegen.

Die Patreon-Gebühren von Apple sind jedoch nur ein Beispiel für ein bedeutendes Problem, das nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern den größten Teil der Weltwirtschaft plagt.

Es ist das perfekte Symbol für das, was uns in der Zukunft erwartet, wenn wir das derzeitige System nicht grundlegend ändern: neo-feudale Rent-Extraktion durch Unternehmensmonopole.

Neo-Feudalismus

Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson warnt seit mehr als einem Jahrzehnt vor dem Rückfall des westlichen finanzialisierten Monopolkapitalismus in den Neo-Feudalismus.

In einem Papier aus dem Jahr 2012 mit dem Titel „The Road to Debt Deflation, Debt Peonage, and Neofeudalism“ (Der Weg zu Schuldendeflation, Schuldknechtschaft und Neofeudalismus) schrieb Hudson:

„Das Endprodukt des heutigen westlichen Kapitalismus ist eine Neo-Rentier-Wirtschaft – genau das, was der industrielle Kapitalismus und die klassischen Ökonomen während der progressiven Ära vom späten 19. bis zum frühen 20. Eine Finanzklasse hat die Rolle übernommen, die früher die Grundbesitzer spielten – eine Klasse, die von besonderen Privilegien lebt. Die meisten Wirtschaftsrenten werden jetzt als Zinsen ausgezahlt. Diese Abzocke unterbricht den Kreislauf zwischen Produktion und Konsum und führt zu wirtschaftlicher Schrumpfung – eine Dynamik, die das Gegenteil des ursprünglichen Impulses des Industriekapitalismus ist. Das ‘Wunder des Zinseszinses’, das jetzt durch die Schaffung von Fiat-Krediten verstärkt wird, kannibalisiert das industrielle Kapital und die Erträge der Arbeit.”

In jüngerer Zeit hat der Wirtschaftswissenschaftler Yanis Varoufakis dieses System als „Technofeudalismus“ bezeichnet und im Jahr 2024 ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht.

Darauf werden wir später noch näher eingehen.

Zunächst sollten wir verstehen, wie diese Monopole so mächtig geworden sind.

Versorgungsunternehmen und privatisierte digitale Infrastruktur

Alles begann damit, dass US-amerikanische Big-Tech-Konzerne wie Google und Meta vermeintlich „kostenlose“ Dienste anboten (die durch den Verkauf von Nutzerdaten bezahlt wurden). Diese „kostenlosen“ Plattformen wurden bald zu Monopolen und waren so tief in die Wirtschaft eingebettet, dass sie zu digitalen Versorgungsunternehmen wurden, wenn auch zu privatisierten.

Eine Wirtschaft des 20. Jahrhunderts brauchte Versorgungseinrichtungen wie ein Stromnetz, Wasserwerke, ein Abwassersystem, Autobahnen usw. Diese natürlichen Monopole sollten in öffentlichem Besitz sein und vom Staat als öffentliche Güter zur Verfügung gestellt werden, um das Rent-Seeking von Großgrundbesitzern zu verhindern. (Natürlich haben die Neoliberalen seit langem versucht, auch diese öffentlichen Versorgungseinrichtungen zu privatisieren, und hatten in einigen Ländern Erfolg damit – mit unvermeidlich katastrophalen Ergebnissen, wie z. B. himmelhohe Rechnungen und Abwässer, die in das privatisierte Wassersystem des Vereinigten Königreichs eingeleitet werden).

Eine Wirtschaft des 21. Jahrhunderts braucht alle diese grundlegenden Versorgungsleistungen sowie eine neue digitale Infrastruktur. Jahrhunderts braucht all diese grundlegenden Versorgungsleistungen sowie eine neue digitale Infrastruktur. Aber hier ist das Problem: Die gesamte notwendige digitale Infrastruktur, auf der unsere Wirtschaft aufbaut, ist privatisiert! Es gibt Internetanbieter, Microsoft Windows, macOS, iOS, Apple App Store, Play Store, Google, Amazon, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Apple Pay, Google Pay usw.

Dann gibt es noch die Cloud-Infrastruktur, die von Apps und Websites genutzt wird und die von einigen wenigen, meist US-amerikanischen Unternehmen dominiert wird. Amazon Web Services (AWS) hatte im ersten Quartal 2024 einen weltweiten Marktanteil von 31 %, gefolgt von 25 % für Microsoft Azure und 11 % für Google Cloud.

Zusammen kontrollieren diese drei großen US-Unternehmen aus dem Silicon Valley 67 % des weltweiten Cloud-Computing-Marktes. Dies ist eine Art monopolistischer Würgegriff auf das Internet selbst.

Viel Glück, eine moderne Wirtschaft in irgendeinem Land ohne diese privatisierten Internetanbieter, Betriebssysteme, App-Stores, Social-Media-Apps, Messaging-Apps usw. zu betreiben.

Diese digitale Infrastruktur ist inzwischen fast so wichtig wie die öffentlichen Versorgungseinrichtungen wie das Strom- und Wassernetz.

Wenn Sie ein kleines Unternehmen gründen wollen, werden Sie mit ziemlicher Sicherheit sehr schnell bankrott gehen, wenn Sie nicht Amazon nutzen, um Ihr Produkt zu verkaufen; den App Store von Apple oder den Google Play Store, um Ihre App herunterzuladen; Facebook, Instagram und YouTube, um Ihre Ware oder Dienstleistung zu vermarkten; oder WhatsApp, um eine Bestellung aufzugeben (insbesondere in vielen Ländern des Globalen Südens, wo WhatsApp weiter verbreitet ist als in den USA). Ganz zu schweigen von privaten Internetanbietern, die eine Internetverbindung herstellen, oder privaten Telekommunikationsunternehmen, die hohe Datengebühren verlangen.

Wenn Ihr Unternehmen eine App herstellt, die nicht im Apple App Store oder Google Play Store erhältlich ist, können Sie genauso gut gar nicht existieren. Viel Glück dabei, die große Mehrheit Ihrer Kunden dazu zu bringen, die App herunterzuladen.

Jetzt, da die US-Großtechnologie-Monopole tief in das Gefüge der Weltwirtschaft eingebettet sind und fast keine Konkurrenten mehr haben, treiben sie die Mieten in die Höhe. Dies geschieht überall (außer in China, worauf wir später eingehen werden).

Apples Gebühr von 30 % auf Käufe von Apps, die im App Store heruntergeladen werden, kratzt nur an der Oberfläche.

Diese Big-Tech-Monopolisten sind in Wirklichkeit digitale Grundbesitzer. Ihnen gehört das Land, auf dem der Rest der digitalen Wirtschaft aufgebaut ist. Sie sind die Version der Feudalherren des 21. Jahrhunderts im mittelalterlichen Europa, denen das Land gehörte, auf dem die Leibeigenen schufteten.

Und nun verlangen diese neo-feudalen Grundbesitzer immer mehr Gebühren für die Nutzung ihrer einst „kostenlosen“ Infrastruktur.

Monopolkapital

Natürlich ist das Monopolkapital alles andere als neu. Der Kapitalismus befindet sich schon seit Jahrzehnten in einem dekadenten Monopolstadium.

Paul Sweezy und Paul Baran schrieben bereits in den 1960er Jahren über den US-Monopolkapitalismus.

Rudolf Hilferding konnte das rasante Wachstum der Monopole im frühen 20. Jahrhundert erkennen, das er in seinem Werk Finanzkapital von 1910 beschrieb, das wiederum Lenin zu seiner Analyse des Imperialismus inspirierte.

Doch im 21. Jahrhundert ist das US-Monopolkapital global geworden und hat den größten Teil der Welt kolonisiert.

In der Tat ist dies das bevorzugte Modell für die meisten neuen Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley geworden.

Uber ist das Paradebeispiel dafür. Als Uber auf den Plan trat, versuchte es, die Taxigewerkschaften in den Großstädten zu zerschlagen, indem es sehr niedrige Tarife verlangte. Die Fahrten waren so billig, dass Uber jahrelang Geld verlor.

Möglich wurde dies durch die von der US-Notenbank nach der nordatlantischen Finanzkrise von 2007-09 eingeführte Nullzinspolitik (ZIRP). Dank der ZIRP konnte Uber mit einem Strom billiger Kredite überleben und seine Schulden weiterhin mit Verlusten bedienen, während es seine Konkurrenten in einem Verdrängungskampf um die Marktdominanz unterbot.

Nachdem Uber die (stark gewerkschaftlich organisierte) Taxibranche in den Großstädten erfolgreich zerstört und ein Monopol aufgebaut hatte, erhöhte Uber seine Preise. Es gab keine nennenswerte Konkurrenz mehr. (Im Jahr 2023 beherrschte Uber 74 % des US-Marktes, Lyft dagegen nur 26 %.)

Uber verbreitete dieses Monopolmodell auch weltweit und führte in Dutzenden von Ländern einen Krieg der verbrannten Erde gegen die Taxigewerkschaften.

Technofeudalismus und Washingtons neuer kalter Krieg gegen China

Bei all dem gibt es eine große Ausnahme.

Das einzige große Land, dessen Wirtschaft nicht vollständig von US Big Tech kolonisiert ist, ist China, wo die Führer der Kommunistischen Partei klug genug waren, um zu erkennen, dass sie ihre eigene elektronische Infrastruktur entwickeln mussten, um ihre digitale Souveränität zu schützen, damit sie nicht völlig den US-Monopolen ausgeliefert sind.

Die Existenz von Chinas Alternativen ist einer der Gründe (neben anderen) für Washingtons neuen kalten Krieg gegen Peking.

Die wichtigste Suchmaschine in China ist nicht Google, sondern Baidu. Anstelle von YouTube (das Google gehört) gibt es in China Bilibili. Anstelle von Facebook und Twitter gibt es in China Weibo. Anstelle von Instagram gibt es Xiaohongshu. Anstelle von Amazon gibt es Unternehmen wie Taobao und Jingdong (auch bekannt als JD.com).

Anstelle von WhatsApp oder anderen Messaging-Apps gibt es in China WeChat – das zusammen mit AliPay auch für Zahlungen verwendet wird, als Alternative zu Google Pay und Apple Pay.

Und natürlich hat China TikTok entwickelt, eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen der Welt. (Obwohl China seine eigene Version namens Douyin hat.)

Tatsächlich wurde TikTok so populär – und bedrohte die Hegemonie von Silicon Valley -, dass die US-Regierung ankündigte, sie würde die App verbieten, wenn die Muttergesellschaft ByteDance nicht zustimmt, TikTok an ein US-Unternehmen zu verkaufen.

Washington duldet keine Konkurrenten zu seinen Big-Tech-Monopolen.

In seinem 2024 erschienenen Buch “Technofeudalismus” beschrieb der Wirtschaftswissenschaftler Yanis Varoufakis diese neue Form des monopolisierten Technologiekapitals als „Cloud-Kapital“, das sich im Besitz von Oligarchen befindet, die er als „Cloudalisten“ bezeichnete.

Varoufakis stellte fest, dass Amazon nicht nur den Markt beherrscht, sondern durch die Manipulation seines Algorithmus eine Nachfrage nach Produkten schafft, von deren Existenz die Kunden nicht einmal wussten. Es kann also Märkte schaffen (und zerstören).

Obwohl ich manchmal nicht mit Varoufakis übereinstimme, insbesondere was seine Kritik an China betrifft, teile ich weitgehend seine Analyse des Technofeudalismus.

Varoufakis hat absolut Recht, dass einer der Faktoren, die Washingtons neuen kalten Krieg gegen Peking vorantreiben, der Wunsch der amerikanischen Big-Tech-Monopole ist, ihre einzigen Konkurrenten zu zerstören, die zufällig Chinesen sind. Wie Varoufakis bemerkte:

„In einer Welt, in der das Cloud-Kapital das terrestrische Kapital dominiert, erfordert die Aufrechterhaltung der US-Hegemonie mehr, als ausländische Kapitalisten daran zu hindern, kapitalistische US-Konglomerate wie Boeing und General Electric aufzukaufen. In einer Welt, in der das Cloud-Kapital grenzenlos und global ist und in der Lage ist, Cloud-Renten von überall her abzuschöpfen, erfordert die Aufrechterhaltung der US-Hegemonie eine direkte Konfrontation mit der einzigen cloudalistischen Klasse, die sich als Bedrohung für die eigene Klasse erwiesen hat: Chinas“.

Meiner Meinung nach irrt Varoufakis mit seiner Behauptung, dass China ebenso wie die USA zu einem technisch-feudalen System wird.

Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen den beiden Systemen: In den USA kontrolliert das Kapital den Staat, in China kontrolliert der Staat das Kapital.

In Chinas einzigartigem System, das als sozialistische Marktwirtschaft und „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“ bezeichnet wird, stammt etwa ein Drittel des BIP aus riesigen Staatsbetrieben, die in den strategisch wichtigsten Sektoren der Wirtschaft wie Banken, Bauwesen, Energie, Infrastruktur, Telekommunikation und Verkehr konzentriert sind.

Es stimmt zwar, dass viele Technologieunternehmen in China auf dem Papier privat sind, aber die Realität ist viel komplizierter. Die chinesische Regierung hat eine mächtige „goldene Aktie“ (offiziell als „spezielle Managementaktie“ bezeichnet) an großen Unternehmen wie Alibaba und Tencent, die ihr ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen einräumt.

Auch wenn diese großen Technologieunternehmen nicht vollständig in Staatsbesitz sind, stellt die sozialistische Regierung Chinas sicher, dass sie im Interesse des Landes und der Bevölkerung handeln und nicht nur im Interesse reicher Aktionäre.

Das US-System ist genau das Gegenteil. Große Konzerne kontrollieren die Regierung und gestalten die Politik im Namen reicher Aktionäre.

Einige Sozialisten mögen die Begriffe „Neo-Feudalismus“ oder „Techno-Feudalismus“ nicht, weil sie befürchten, dass damit von den ernsten Problemen des Kapitalismus abgelenkt wird.

Aber diese Idee ist nicht wie der so genannte „Vetternkapitalismus“ oder „Unternehmenskapitalismus“, die in der Tat Euphemismen für den einfachen alten Kapitalismus sind, wie er in der realen Welt existiert.

Der Neo-Feudalismus sieht tatsächlich mehr und mehr wie eine eigenständige Produktionsweise aus. Ja, im Kapitalismus der Monopol-Ära gab es kaum nennenswerten Wettbewerb, aber die Märkte, auf denen diese Unternehmen agierten, waren immer noch weitgehend durch öffentliche Versorgungseinrichtungen eingegrenzt.

Wal-Mart konnte die örtlichen kleinen Läden in den Ruin treiben, aber es konnte die Menschen nicht davon abhalten, in andere Gegenden zu fahren, um Produkte von Konkurrenten zu kaufen; Amazon und Google können das im Wesentlichen.

Es darf nicht vergessen werden, dass der Kapitalismus im Vergleich zum Feudalismus ursprünglich eine fortschrittliche Kraft war. Marx und Engels schrieben Mitte des 19. Jahrhunderts, dass die „Bourgeoisie historisch gesehen eine höchst revolutionäre Rolle“ bei der Umwälzung der feudalen Ordnung gespielt habe.

„Die Bourgeoisie hat, wo immer sie die Oberhand gewonnen hat, allen feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnissen ein Ende gemacht„, erklärten sie im Kommunistischen Manifest und fügten hinzu, dass die Kapitalistenklasse ‚die bunten feudalen Bande, die den Menschen an seine ‘natürlichen Vorgesetzten‚ banden, erbarmungslos zerrissen und zwischen Mensch und Mensch keinen anderen Zusammenhang übrig gelassen hat als den nackten Eigennutz, als die gefühllose ‘Geldzahlung’“.

Doch diese fortschrittlichen Elemente des Kapitalismus sind im Zeitalter der Monopole so stark ausgehöhlt worden, dass renditesüchtige Megakonzerne die Gesellschaft auf eine primitivere Produktionsweise zurückgeworfen haben.

Der Fanatismus der neoliberalen Ära hat dem Kapital so viel extreme Macht verliehen, dass heute, im Neo-Feudalismus des 21. Jahrhunderts, die Gesellschaft selbst privatisiert wird (vor allem, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Erwachsene, der das Internet nutzt, fast die Hälfte seiner wachen Zeit auf Websites und Apps verbringt, die von einer kleinen Handvoll Neo-Feudalisten der Big Tech kontrolliert werden).

Verstaatlichung der digitalen Versorgungsunternehmen

Die Lösung liegt auf der Hand: Die digitale Infrastruktur, auf der die moderne Wirtschaft aufbaut, muss verstaatlicht und in öffentliche Versorgungsbetriebe umgewandelt werden, wie Wasser, Strom und Autobahnen.

Allerdings löst die Verstaatlichung von Big-Tech-Unternehmen im Silicon Valley durch die US-Regierung nicht das Problem der fehlenden digitalen Souveränität in anderen Ländern.

Wenn Amazon, Apple, Google und Meta verstaatlicht werden, bedeutet das immer noch, dass die USA enorme Macht über die Länder haben, deren Wirtschaft von dieser von den USA kontrollierten digitalen Infrastruktur abhängt (was wiederum fast alle Länder überall sind, mit der noblen Ausnahme von China).

Abgesehen davon wäre es nicht realistisch, dass jedes einzelne Land der Erde seine eigenen Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen entwickelt. Dies würde eine weitere Reihe von Problemen schaffen und es den Menschen erschweren, mit ihren Freunden, Familienmitgliedern, Kollegen und Kunden in einer stark globalisierten Welt zu kommunizieren.

Stattdessen könnten diese digitalen Versorgungsunternehmen global bleiben, aber andere Länder könnten die lokalen Tochtergesellschaften und/oder Betriebe dieser Big-Tech-Unternehmen verstaatlichen. Wie genau das geschehen könnte, sollte erforscht werden.

Vielleicht lässt sich eine Antwort in den seltsamen Geschäften von Apple in Irland finden. Das US-amerikanische Big-Tech-Monopol meldet seine Gewinne größtenteils in Irland, dessen Körperschaftssteuersatz mit 12,5 % niedriger ist als in den USA.

Im Jahr 2022 meldete Apples irische Tochtergesellschaft Gewinne in Höhe von mehr als 69 Milliarden Dollar und zahlte nur 7,7 Milliarden Dollar an Steuern. Dafür schüttete sie 20,7 Milliarden Dollar an Dividenden an ihre kalifornische Muttergesellschaft aus.

Wenn Apple die Welt glauben machen will, dass seine Geschäfte in Irland so viel wichtiger sind als die in den USA, ist es dann wirklich ein US-Unternehmen oder ein irisches?

Die Antwort ist natürlich, dass Apple wie die meisten großen multinationalen Konzerne wirklich global ist. Daher sollte jedes Land, in dem diese Monopole tätig sind, das Recht haben, seine Souveränität zu verteidigen und seine lokalen Tochtergesellschaften zu verstaatlichen.

Dies ist ein ernstes Problem, das weltweit diskutiert werden sollte. Wahrscheinlich gibt es einige mögliche kreative Lösungen.

Aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Artikel.