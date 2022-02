Befürchtet, dass sich das schwindende Vertrauen in die Kirche auf neue Mitglieder auswirkt.

Die Partei, die vor der Wahl im letzten Jahr 16 Jahre lang an der Macht war, befürchtet, dass das Wort sie daran hindert, nicht-christliche Mitglieder zu gewinnen.

Grund dafür ist das schwindende Vertrauen in die Kirche und der katholische Pädophilieskandal.

Ein solcher Schritt wäre in Europa nicht ungewöhnlich, da sich die Christlich-Demokratische Volkspartei in der Schweiz in „Die Mitte“ umbenannt hat.

„Sollte die CDU einen solchen Schritt vollziehen, würde dies für viele Konservative einen weiteren Schritt nach links für eine Partei bedeuten, die immer weniger konservativ geworden ist und sogar Parteien wie die ungarische Fidesz angegriffen hat, die sich als Verteidiger des christlichen Glaubens in Europa bekennen“, berichtet ReMix News.

Da die CDU Angela Merkel hervorgebracht hat, die die deutschen Grenzen für den Ansturm von Migranten aus Nordafrika und dem Nahen Osten geöffnet hat, kann man sie kaum noch als „christlich“ bezeichnen.

Während die Christdemokraten das Wort „christlich“ vermeiden wollen, wollen andere vom Wort „Deutschland“ selbst wegkommen.

Wie wir letztes Jahr hervorgehoben haben, verabscheuen die Mitglieder der deutschen Grünen ihr eigenes Land so sehr, dass 300 von ihnen eine Petition zur Streichung des Wortes „Deutschland“ aus ihrem eigenen Wahlprogramm eingereicht haben.