Deutschlands Industrie steckt in der schwersten Krise der Nachkriegsgeschichte – BDI-Bericht

Die deutsche Wirtschaft befindet sich dem jüngsten Bericht des BDI zufolge in der größten Krise seit 80 Jahren. Im Kampf gegen den weiteren Abstieg fordert der BDI Investitionen und rasche Reformen.

Alex Männer

Am Mittwoch hat der Europäische Rat seine frühere Ankündigung wahr gemacht und bestätigt, die Einfuhr von russischem Erdgas in die EU bis spätestens Ende des kommenden Jahres komplett einzustellen. Die darüber bereits im Oktober erzielte Einigung der EU-Staaten „über Regeln zur schrittweisen Einstellung der russischen Gasimporte für ein energiesicheres und unabhängiges Europa“ dürfte insbesondere für Deutschland und seine Wirtschaft weitreichende Folgen haben.

Denn das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft basierte eigentlich noch bis vor kurzem auf billigen Energieträgern aus Russland. Seit dem starken Rückgang der russischen Rohstoffimporte 2022 und dem daraus resultierenden Anstieg der Energiepreise im Land kämpft man jedoch gegen einen stetigen Niedergang.