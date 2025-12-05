Die Zersetzung der Demokratie durch die Lüge – am Beispiel des Friedrich Merz

Die Lüge ist vielfach eingesetztes Instrument der herrschenden Klasse, mit dem der freie Bürger getäuscht wird, um verborgene Ziele zu erreichen. Mit der Lüge wird er gezielt in eine Irrealität und Illusion versetzt, die er für die Wahrheit und Wirklichkeit hält. Das heißt, er wird zu falschen Urteilen geführt, die nicht in der Wahrheit gegründet sind und damit als Souverän der Demokratie in seiner tragenden kritisch erkennenden und bestimmenden Funktion ausgeschaltet. Die Lüge zerstört die Demokratie in ihrem menschlichen Zentrum. Unter den vielen, die dieses Instrument gegen die Demokratie eifrig gebrauchen, ragt gegenwärtig besonders Friedrich Merz hervor.



I. Merz vor der Wahl und danach

„Keine linke Politik mehr“

Am 22.2.2025, einen Tag vor der Bundestagswahl, meldete Die ZEIT, Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) habe sich beim gemeinsamen