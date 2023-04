Ideologische Beweggründe und undurchsichtige US-Einflussnetzwerke reichen nicht aus, um Deutschlands Wandel vom wichtigsten Partner Russlands in Europa zu einem seiner größten Gegner zu erklären. Die jüngste Analyse des führenden Russlandexperten Fjodor Lukjanow für RT hätte wohl davon profitiert, eine geopolitische Dimension in Bezug auf Deutschlands regionalen Wettbewerb mit Polen einzubeziehen.

Der Vorsitzende des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und Forschungsdirektor des angesehenen Valdai-Clubs, Fjodor Lukjanow, der mit seinen Positionen zu den wichtigsten politischen Einflussnehmern Russlands gehört, stellte in seiner jüngsten Analyse für RT fest, dass “die Grünen Deutschland osteuropäisch gemacht haben”. Ihm zufolge “hat sich Deutschland nun genauso sehr in Richtung einer konventionellen osteuropäischen Haltung (gegenüber Russland) bewegt, wie es zuvor eine Säule der normalen westeuropäischen Positionierung war.”

Lukjanow glaubt, dass dies vor allem auf den Einfluss der Grünen auf die große Strategie Deutschlands zurückzuführen ist, dem nun zusätzliche Sicherheitsgarantien der USA versprochen werden, wenn es seinen früheren Pragmatismus und seine strategische Wirtschaftsautonomie gegenüber Russland aufgibt. Dies ist eine vernünftige Erklärung dafür, wie die USA ihre zuvor schwindende Hegemonie über den De-facto-Führer der EU erfolgreich durchsetzen konnten, aber bei allem Respekt für diesen Experten steckt mehr dahinter.

Ideologische Beweggründe und undurchsichtige US-Einflussnetzwerke reichen nur bedingt aus, um Deutschlands Schwenk von Russlands wichtigstem Partner in Europa zu einem seiner größten Gegner zu erklären. Lukjanows Analyse könnte davon profitieren, wenn sie eine geopolitische Dimension in Bezug auf Deutschlands regionalen Wettbewerb mit Polen einbeziehen würde, das seine lange verlorene “Einflusssphäre” wiederherstellen und sogar erweitern möchte. Zu diesem Zweck hat Polen im vergangenen Jahr die deutsche Bedrohung für Mittel- und Osteuropa (MOE) hochgespielt.

Es nutzte die Wahrnehmung der sichtbaren Zurückhaltung Berlins seit dem Beginn der russischen Sonderoperation, eine führende Rolle in dem daraus resultierenden Stellvertreterkrieg der NATO entlang der Linien Warschaus und der baltischen Staaten zu spielen, um die Befürchtung zu schüren, Deutschland könnte insgeheim mit dem Kreml unter einer Decke stecken. Nachdem Polen die äußerst heiklen historischen Erinnerungen an den Molotow-Ribbentrop-Pakt als Waffe eingesetzt hatte, konnte es Deutschland maximal unter Druck setzen, seinen früheren Pragmatismus gegenüber Moskau aufzugeben.

Die bereits erwähnten Faktoren der liberal-globalistischen Ideologie und des zwielichtigen Einflusses der USA sorgten dafür, dass die Nullsummen-Angst einiger deutscher Politiker, dass Polen den Einfluss ihres Landes in Mittel- und Osteuropa im Laufe dieses Konflikts ersetzen könnte, zu dem von den USA geplanten antirussischen Schwenk führte. Wären diese beiden Faktoren nicht gewesen, hätte man vielleicht nicht auf diese Befürchtung reagiert, aber man kann auch sagen, dass diese Befürchtung den Rahmen für die Politik bildete, die von diesen beiden Faktoren beeinflusst wurde.

Anstelle von zwei primären Gründen, aus denen Deutschland seinen antirussischen Schwenk einleitete, gibt es eigentlich drei, wobei die ersten beiden, die Lukjanow identifiziert hat, in einer symbiotischen Beziehung zu dem dritten stehen, der in dieser Analyse vorgestellt wurde. Geopolitische Befürchtungen gegenüber Polen führten dazu, dass im Vorfeld ein Rahmen für Eventualitäten geschaffen wurde, auf den dann aufgrund miteinander verbundener ideologischer Einflussfaktoren reagiert wurde. Hätte einer dieser Faktoren gefehlt, dann hätte sich Deutschland wahrscheinlich nicht gegen Russland gerichtet.

Aus dem Eingeständnis der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel geht hervor, dass Berlin nie die Absicht hatte, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten, und stattdessen versuchte, sie für die Aufrüstung Kiews im Vorfeld einer endgültigen Offensive gegen den Donbass auszunutzen. Dies beweist, dass Deutschland die ganze Zeit über versucht hat, seinen Einfluss bis in die hintersten Winkel Mittel- und Osteuropas auszudehnen, aber dieses große strategische Ziel wurde durch Russlands Sondereinsatz und die führende Rolle, die Polen im Kampf gegen den Stellvertreterkrieg der NATO für sich beanspruchte, abrupt in Frage gestellt.

Trotz der ideologischen und einflussreichen Faktoren, die bereits zu Beginn dieses Konflikts auf die deutsche Politik einwirkten, waren sie allein nicht stark genug, um Deutschland dazu zu bewegen, eine gleichwertige Rolle wie Polen zu spielen. Die politischen Entscheidungsträger dachten wohl fälschlicherweise, dass der Konflikt in wenigen Wochen oder höchstens einem Monat vorbei sein würde, und setzten darauf, dass es besser sei, eine vergleichsweise pragmatischere Politik gegenüber Russland beizubehalten, auch wenn sie den Sanktionsforderungen der USA nachkamen.

Erst als klar wurde, dass sich der Konflikt wahrscheinlich in die Länge ziehen würde, begannen sie zu überlegen, ob sie ihre Haltung ändern und eine Art militärische Rolle spielen sollten, um dem immensen Druck standzuhalten, mit Polen um die Herzen und Köpfe in MOE zu konkurrieren. Aus Sicht der USA war es von Vorteil, diese Dynamik zu fördern, um zu vermeiden, dass sie nach dem Ende des Konflikts zu sehr von Polen als ihrem wichtigsten europäischen Partner abhängig sind, und um Deutschland dazu zu bringen, seine Beziehungen zu Russland zu ruinieren.

Die De-facto-Konföderation, die Polen und die Ukraine nach der Reise von Präsident Duda nach Kiew Ende Mai 2022 ankündigten, ließ Deutschland befürchten, dass sein Nachbar es im Wettbewerb um die Rolle des wichtigsten Post-Konflikt-Partners der Ukraine schlagen könnte. Diese Entwicklung und der wachsende Soft-Power-Druck aus MOE unter polnischer Führung trugen dazu bei, dass Deutschland schließlich eine größere Rolle in diesem Stellvertreterkrieg in Erwägung zog, was in dem hegemonialen Manifest von Bundeskanzler Scholz gipfelte, das er im vergangenen Dezember in den USA vorstellte.

Alles, was danach in Bezug auf Deutschlands wachsende Rolle als antirussische Großmacht folgte, kann mit diesem Manifest in Verbindung gebracht werden, das in dem eingebetteten Hyperlink für die unerschrockenen Leser, die mehr darüber erfahren möchten, ausführlich analysiert wurde. Diese große Strategie wäre nicht an die Öffentlichkeit gelangt, wenn nicht ideologische, einflussreiche und geopolitische Faktoren zusammengewirkt hätten, was die Bedeutung aller drei Faktoren und insbesondere des letztgenannten beweist.

Um auf Lukjanows Analyse zurückzukommen: Sie ist natürlich sehr aufschlussreich, bleibt aber unvollständig, da ihr der polnische Faktor fehlt, der erklärt, warum die beiden anderen Faktoren letztendlich zu Deutschlands antirussischem Schwenk am Ende des letzten Jahres und nicht gleich nach Beginn der Sonderoperation führten. In jedem Fall ist seine Schlussfolgerung, dass Deutschland heute zu den größten Gegnern Russlands gehört, von Bedeutung, da sie die Ansichten seiner politischen Mitstreiter widerspiegelt und somit ein schlechtes Vorzeichen für die Zukunft der bilateralen Beziehungen ist.