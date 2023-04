Tod durch Ärzte: Bestechung zur Verabreichung von tödlichem Gift

Dieses Dokument beweist, dass Ärzte ihren Eid gebrochen und Bestechungsgelder angenommen haben, um Menschen dazu zu zwingen, die Behandlung zu erhalten, obwohl es keine Haftung für ärztliche Kunstfehler gibt, so dass nur der Patient gefährdet war.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ende März 2020 verabschiedete der US-Kongress das CARES-Gesetz (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security). Im Rahmen dieses 2-Billionen-Dollar-Konjunkturpakets waren 100 Milliarden Dollar für Krankenhäuser und lokale Gesundheitszentren vorgesehen, die COVID-Patienten behandelten

Die Krankenhäuser erhielten eine zusätzliche Erstattung von 20 % für jeden Medicare-Patienten, der mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurde, und das einzige Kriterium für den Erhalt dieses Bonus war ein COVID-positiver PCR-Test

Das bundesweite COVID-19-Behandlungs-Zuschlagsprogramm zahlte den Krankenhäusern außerdem Boni für jeden COVID-19-Patienten, der mit für Notfälle zugelassenen COVID-Medikamenten behandelt wurde (Remdesivir, Rekonvaleszenzplasma, Baricitinib, Molnupiravir und Nirmatrelvir)

Die Krankenhäuser erhielten außerdem einen Aufschlag von 300 % für COVID-Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, selbst nachdem klar war, dass dies ein Todesurteil bedeutete. Zwischen 50 % und 86 % aller beatmeten COVID-Patienten starben, doch die Regierung hat den Anreiz zum Einsatz von Beatmungsgeräten nie fallen lassen. Und warum?

Im Laufe des Jahres 2020 häuften sich die Hinweise, dass der PCR-Test ab 35 Zyklen unglaublich unzuverlässig ist, und die Gesundheitsbehörden wiesen die Labors an, 40 bis 45 Zyklen zu verwenden. Im Grunde gab es eine Epidemie falsch positiver Ergebnisse, und finanzielle Anreize veranlassten die Krankenhäuser dazu, zahllose Patienten zu misshandeln und zu töten, von denen viele vielleicht nicht einmal COVID hatten

Wie in „How COVID Patients Died for Profit“ detailliert beschrieben, wurden Krankenhäuser finanziell dazu angehalten, Patienten mit COVID zu diagnostizieren und sie mit Protokollen zu behandeln, von denen bekannt war, dass sie tödlich sind, zum Teil um das Personal vor Infektionen zu „schützen“.

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wurden auch Hausärzte in den USA bestochen, um Patienten zu zwingen, sich die giftige COVID-Spritze geben zu lassen. Das folgende Dokument wurde Mitte April 2023 von Rep. Thomas Massie, einem preisgekrönten Wissenschaftler und republikanischen Kongressabgeordneten für Kentucky, auf Twitter veröffentlicht.

„Aus ethischer Sicht sollten Ärzte nicht offenlegen, wenn sie von der Empfehlung eines Medikaments oder einer Behandlung profitieren – insbesondere eines Medikaments oder einer Behandlung, für die es keine ärztliche Kunstfehlerhaftung gibt.“ sagte Massie

Ärzte wurden dazu angeregt, auch Babys zu impfen

Nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA die COVID-Impfung für Kinder zugelassen hatte, wurden ähnliche Impfanreize auch für sie eingeführt. Wie in einem Bulletin von Anthem Blue Cross and Blue Shield für Medicaid-Anbieter vom Juli 2022 beschrieben, erhielten Ärzte 50 Dollar für jeden Medicaid-Patienten ab 6 Monaten, der die experimentelle Impfung erhielt.

Krankenhäuser haben mindestens 100 Milliarden Dollar vom Steuerzahler erhalten

Und anstatt sich einfach bereit zu erklären, die Rechnungen der COVID-Patienten zu bezahlen, beschloss die Regierung, den Krankenhäusern über die Standardrechnung hinaus zusätzliche Zahlungen zu gewähren, wenn sie die Patienten auf eine bestimmte Weise behandelten. Bis Ende Oktober 2020 waren bereits 96 Milliarden Dollar ausgezahlt worden.

Angeblich sollten die zusätzlichen Boni für COVID-Patienten den Krankenhäusern helfen, die durch die Stornierung von Wahlleistungen entgangenen Einnahmen wieder hereinzuholen. Aber die Krankenhäuser waren angeblich mit COVID-Patienten überfüllt, wie hoch waren also die Einnahmeverluste?

Die Prämien sollten auch die zusätzlichen Kosten für die Versorgung von COVID-Patienten abdecken, wie z. B. zusätzliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Hygiene, aber das hätte genauso gut als zusätzlicher Einzelposten abgedeckt werden können, anstatt einen pauschalen zweistelligen Prozentsatz zusätzlich zu den eigentlichen Behandlungskosten zu zahlen.

COVID-positive Medicare-Patienten sind 20 % mehr wert

Dies berichtete KGNS.TV, ein lokaler Nachrichtensender aus Nebraska, Ende März 2022:

„Nach Angaben des Bundesstaates haben sich seit dem Auftreten von COVID in Webb County im März 2020 etwa 85.000 Menschen mit dem Virus infiziert, von denen etwa die Hälfte so schwer erkrankt war, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Fast sofort schaltete sich die Bundesregierung ein und half mit Millionen von Dollar bei der Finanzierung der Behandlung. KGNS ging der Sache auf den Grund, um die Frage zu beantworten: „Gibt es einen Unterschied zwischen den Kosten, die Krankenhäuser von der Regierung erstattet bekommen, wenn sie einen COVID-positiven Patienten behandeln, und denen, die keinen COVID-Patienten haben? Die Antwort darauf lautet „Ja“. Menschen, die staatliche Programme wie Medicare in Anspruch nehmen, sind mehr wert. Gemäß Abschnitt 3710 des Cares-Gesetzes erhalten die Krankenhäuser von der Regierung eine zusätzliche Erstattung von 20 % für jeden stationär behandelten Medicare-Patienten. Das einzige Kriterium für dieses zusätzliche Geld? Ein positiver COVID-Test. Ein Medicare-Krankenhauspatient mit Lungenentzündung – ohne COVID – ist dem Krankenhaus etwa 7.700 Dollar wert. Mit COVID steigt diese Erstattung auf über 9.200 Dollar. Ein Medicare-Patient mit akutem Atemnotsyndrom, der ein Beatmungsgerät benötigt? Ohne COVID beläuft sich die Rechnung auf etwa 34.000 Dollar. Aber mit COVID ist dieser Medicare-Patient jetzt fast 40.000 Dollar wert. Und die Liste geht weiter.“

Zusätzlich zu diesen Anreizen wurden den Krankenhäusern im Rahmen des Bundesprogramms COVID-19-Behandlungen Zusatzzahlungen für jeden COVID-19-Patienten gezahlt, der mit für den Notfall zugelassenen COVID-Medikamenten (Remdesivir, Genesungsplasma, Baricitinib, Molnupiravir und Nirmatrelvir) und mechanischer Beatmung behandelt wurde.

Es scheint, als hätten die Entscheidungsträger nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Anreize für Krankenhäuser, bei Patienten eine COVID-Diagnose zu stellen, Auswirkungen auf die Patientenversorgung, die Ergebnisse und/oder die COVID-Statistiken haben könnten, was aber sehr wohl der Fall war. Die Annahme, Krankenhäuser würden es sich zweimal überlegen, ob sie Patienten mit einem bestimmten Medikament behandeln oder sie an ein Beatmungsgerät anschließen, wenn sie dafür eine hohe Vergütung erhalten, ist äußerst naiv. Vor allem, wenn sie nur einen positiven PCR-Test brauchten, um dies zu rechtfertigen.

Im Laufe des Jahres 2020 häuften sich die Hinweise, dass der PCR-Test ab 35 Zyklen unglaublich unzuverlässig ist, und die Gesundheitsbehörden wiesen die Labors an, 40 bis 45 Zyklen zu verwenden. So kam es zu einer Epidemie falsch positiver Ergebnisse, und finanzielle Anreize veranlassten die Krankenhäuser dazu, unzählige Patienten zu misshandeln und zu töten, von denen viele möglicherweise nicht einmal an COVID erkrankt waren.

Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield und Brett Giroir, stellvertretender Sekretär für Gesundheit im US-Gesundheitsministerium, haben beide erklärt, dass sie glauben, dass finanzielle Anreize die COVID-19-Todesrate in den USA in die Höhe trieben.

Entlüftete COVID-Patienten brachten den Krankenhäusern einen Aufschlag von 300 % ein

Ich vermute stark, dass der Grund, warum so viele COVID-Patienten starben, darin lag, dass sie zur mechanischen Beatmung gezwungen wurden, und der Grund dafür war, dass die Krankenhäuser einen 300%igen Bonus für Patienten erhielten, die beatmet werden mussten! Das ist kein geringer Anreiz. Wie die USA Today bereits im April 2020 berichtete:

„Senator Scott Jensen, R-Minnesota, ein Arzt in Minnesota, wurde von Laura Ingraham, der Moderatorin von „The Ingraham Angle“, am 8. April auf Fox News interviewt und behauptete, Krankenhäuser bekämen mehr Geld, wenn Medicare-Patienten als COVID-19-Patienten aufgeführt werden, und dreimal so viel Geld, wenn sie ein Beatmungsgerät benötigen … Jensen nahm den Vorfall am 15. April auf seiner eigenen Facebook-Seite auf und sagte unter anderem: „Wie kann man nicht glauben, dass die Erhöhung der Zahl der COVID-19-Todesfälle den Staaten die Möglichkeit gibt, einen größeren Teil der Bundesdollars zu erhalten? Schon jetzt beschweren sich einige Bundesstaaten, dass sie nicht genug Geld aus dem CARES-Gesetz erhalten, weil die Zahl der COVID-19-Todesfälle bei ihnen deutlich höher ist. Am 19. April untermauerte er seine Behauptung per Video auf seiner Facebook-Seite. Jensen sagte: „Krankenhausverwalter möchten vielleicht, dass COVID-19 auf einem Entlassungsbericht oder einer Sterbeurkunde vermerkt wird. Und warum? Wenn es sich um eine einfache Lungenentzündung handelt, wegen der eine Person ins Krankenhaus eingeliefert wird, beträgt die diagnosebezogene Gruppenpauschale für Medicare-Kunden normalerweise 5.000 Dollar. Wenn es sich aber um eine COVID-19-Pneumonie handelt, beträgt sie 13.000 Dollar, und wenn der COVID-19-Pneumonie-Patient am Ende an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird, erhöht sie sich auf 39.000 Dollar. Jensen stellte klar, … dass er nicht glaubt, dass Ärzte „das System spielen“, sondern andere „Spieler“ wie Krankenhausverwalter, die Ärzte unter Druck setzen könnten, alle Diagnosen, einschließlich „wahrscheinlicher“ COVID-19, auf Entlassungspapieren oder Sterbeurkunden anzugeben, um die höhere Medicare-Zuteilung zu erhalten, die nach dem Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act erlaubt ist … USA TODAY kontaktierte Marty Makary, einen Chirurgen und Professor für Gesundheitspolitik und -management an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, wegen dieser Behauptung. Makary sagte in einer E-Mail am 21. April, dass „das, was Scott Jensen sagte, für mich richtig klingt“.

Warum hat die Regierung weiterhin für das tödliche Protokoll gezahlt?

Warum wurde die 300%ige Bonuszahlung nicht gestrichen, als klar wurde, dass das Anschließen von COVID-Patienten an ein Beatmungsgerät ein Todesurteil ist? Bereits am 9. April 2020 berichtete der Business Insider dass 80 % der COVID-19-Patienten in New York City, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren, starben, was eine Reihe von Ärzten dazu veranlasste, deren Einsatz in Frage zu stellen.

„Zwischen 50 % und 86 % aller beatmeten COVID-Patienten starben, doch die Regierung hat den finanziellen Anreiz für den Einsatz von Beatmungsgeräten nie aufgehoben. Warum?“

Die Associated Press veröffentlichte auch ähnliche Berichte aus China und Großbritannien. Ein britischer Bericht bezifferte die Zahl auf 66 %, während eine kleine Studie aus Wuhan, China, die Sterbequote auf 86 % bezifferte. Die von Rechtsanwalt Thomas Renz im Jahr 2021 vorgelegten Daten zeigten, dass in texanischen Krankenhäusern 84,9 % der Patienten nach mehr als 96 Stunden an einem Beatmungsgerät starben.

Die niedrigste Zahl, die mir bekannt ist, liegt bei 50 %. Irgendwo zwischen 50 % und 86 % aller beatmeten COVID-Patienten starben also, doch die Regierung hat den finanziellen Anreiz für den Einsatz von Beatmungsgeräten nie abgeschafft. Und warum?

Anreize gefährden auch Pflegeheimpatienten

In einigen Bundesstaaten erhielten Pflegeheime auch Anreizzahlungen, wenn sie Krankenhauseinweisungen annahmen. In Wisconsin zum Beispiel zahlte das Gesundheitsministerium (DHS) 2.900 Dollar für jede Aufnahme, die ein Pflegeheim direkt von einem Krankenhaus erhielt.

Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, dass mehr als 80 % der Todesfälle in Pflegeheimen, Einrichtungen für betreutes Wohnen und Reha-Einrichtungen auftraten. Mehr als 90 % der Bewohner dieser Einrichtungen haben mindestens eine chronische Krankheit, und mehr als 70 % haben zwei Krankheiten, was wiederum ihr Immunsystem schwächen kann.

Außerdem leben sie auf engem Raum und teilen sich das Personal, was die Verbreitung von Krankheitserregern begünstigt. Doch anstatt die älteren Menschen zu schützen, indem sie potenziell infizierte Patienten NICHT aufnehmen, bezahlte das Gesundheitsministerium diese Einrichtungen dafür, sie aufzunehmen.

Inkompetenz oder Böswilligkeit?

Letztendlich ist es ganz klar, dass die COVID-Pandemie grob falsch gehandhabt wurde. Entweder waren die US-Gesundheitsbehörden und die politischen Entscheidungsträger unfähig und für die anstehende Aufgabe nicht qualifiziert, oder sie handelten böswillig, und die Ergebnisse ihrer finanziellen Anreize für schlechte Medizin waren beabsichtigt.

In jedem Fall waren ihre Strategien schlecht durchdacht und führten zu unnötigem Tod und Leiden. Zu allem Überfluss wurden Milliarden von Steuergeldern verwendet, um das alles zu finanzieren. Finanzielle Anreize für Ärzte und Kinderärzte, Babys eine experimentelle Gentherapie zu injizieren, sind meiner Meinung nach völlig skrupellos und hätten nie passieren dürfen, aber das Gleiche gilt für den fortgesetzten Einsatz von Beatmungsgeräten.

Es scheint, dass es in der Medizin während der COVID-Pandemie nur noch um Gewinnmaximierung geht, ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen Folgen, und dafür müssen unsere Gesundheitsbehörden zur Verantwortung gezogen werden.

