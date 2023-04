Das passiert, wenn menschliches Blut direkt der Geninjektion ausgesetzt wird (Video)

Der Arzt Richard Fleming hat in den sozialen Medien ein Video gepostet, in dem er mit einem Mikroskop zeigt, was passiert, wenn die Gentherapie direkt in menschliches Blut verabreicht wird.

In dem Clip sagt er, dass man sehen kann, wie die Zellen beginnen, sich zu verklumpen. Sie bilden auch Fäden. Fleming fügt hinzu, dass Janssen als erster berichtet hat, dass der Coronaimpfstoff unter anderem Thrombosen verursachen kann.

What happens when the genetic vaccines are added directly to human blood? pic.twitter.com/VfujOnHdZy — Richard M Fleming, PhD, MD, JD (@Doctor_I_am_The) April 27, 2023

Bereits 2021 warnte der Arzt, dass der Impfstoff zu Entzündungen, Blutgerinnseln und schließlich zum Tod führt. Daraufhin wurde er als Verschwörungstheoretiker und Impfgegner abgetan.

Nach der Impfung passiert das Spike-Protein die Blut-Hirn-Schranke, und wir wissen, dass es bei humanisierten Mäusen spongiforme Enzephalopathie oder Rinderwahnsinn verursacht, so der Arzt. Bei Rhesusaffen verursachte es nach zwei Wochen Lewy Bodies (Lewy-Körperchen (auch bekannt als Lewy-Body oder Lewy-Plaque) sind abnormale Ablagerungen von Proteinen im Gehirn, die zu einer Reihe von neurodegenerativen Erkrankungen beitragen können), die Alzheimer und zahlreiche neurologische Störungen auslösen.

Beim Menschen treten die gleichen Wirkungen nach eineinhalb Jahren auf, warnte Fleming.

Außerdem, so der Kardiologe, sei die erhöhte Sterblichkeit erst nach der Impfkampagne aufgetreten. „Das wird jetzt weltweit sichtbar. Das ist ein gigantisches Verbrechen gegen die Menschheit.“