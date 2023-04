Die große Kluft

CJ Hopkins

Robert Kennedy, Jr. kandidiert für das Amt des Präsidenten. Ich könnte nicht aufgeregter sein. Deshalb werde ich Bobby unaufgefordert einige Ratschläge geben, die er, wenn er weiß, was gut für ihn ist, nicht annehmen wird.

Ich habe kein Problem damit, das zu tun, denn selbst wenn Bobby in den frühen Morgenstunden, wenn der Verstand für gefährliche Ideen anfällig ist, ernsthaft in Erwägung ziehen sollte, meinen Rat anzunehmen, bin ich sicher, dass er Leute hat – d. h. PR-Leute, Wahlkampfstrategen, Meinungsforscher und so weiter -, die nicht zögern würden, ihn zur Seite zu nehmen und ihn von jeglicher Neigung, das zu tun, abzubringen.

OK, bevor ich Bobby diesen schrecklichen Rat gebe, muss ich die „volle Enthüllung“ machen. Ich bin ein ziemlich großer Fan von RFK, Jr. Ich mische mich im Allgemeinen nicht in die Wahlpolitik ein, aber wenn ich Demokrat wäre, würde ich definitiv für ihn stimmen. Außerdem war er so freundlich, über mein Buch zu berichten (was seine PR-Leute nicht gerade glücklich machen wird) und mich in seinen Podcast RFK, Jr. The Defender, eingeladen, um über den Totalitarismus der „Neuen Normalität“ zu sprechen. Ich bin also ziemlich voreingenommen zugunsten von Bobby Kennedy. Ich halte ihn für einen bewundernswerten, ehrenwerten Menschen. Ich würde ihn gerne im Oval Office sehen.

Das wird natürlich nicht passieren. Die herrschenden Klassen des globalen Kapitalismus werden ihn niemals in die Nähe des Oval Office lassen. Sie haben ihre Lektion im Jahr 2016 gelernt. Es wird keine unautorisierten Präsidenten mehr geben. Die Leute von GloboCap haben es satt, die Arschkriecher zu spielen, und sie wollen, dass wir wissen, dass sie es satt haben, die Arschkriecher zu spielen. Genau darum ging es in den vergangenen sechs Jahren.

Wie ich es in einer Kolumne im Januar 2021 formulierte …

„… Das ist es im Grunde, was wir gerade erlebt haben. Die weltweit herrschenden kapitalistischen Klassen haben uns gerade daran erinnert, wer wirklich das Sagen hat, wem das US-Militär untersteht und wie schnell sie die Fassade von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abbauen können. Daran haben sie uns in den vergangenen zehn Monaten erinnert, indem sie uns unter Hausarrest stellten, uns verprügelten und verhafteten, weil wir Befehle nicht befolgten, weil wir keine Masken trugen, weil wir ohne Erlaubnis spazieren gingen, weil wir es wagten, gegen ihre Dekrete zu protestieren, weil wir ihre offizielle Propaganda über das Virus, die Wahlergebnisse usw. infrage stellten. Sie erinnern uns derzeit daran, dass sie abweichende Meinungen zensieren und jeden, den sie als Bedrohung für ihre offizielle Darstellung und Ideologie ansehen, aus dem Verkehr ziehen … GloboCap erteilt uns eine Lektion. Ich weiß nicht, wie viel deutlicher sie es noch machen könnten. Sie haben gerade einen neuen Marionettenpräsidenten eingesetzt, der nicht einmal geistige Schärfe vortäuschen kann, in einer abgesperrten, militärisch bewachten Zeremonie, an der niemand teilnehmen durfte, außer ein paar Mitgliedern der herrschenden Klassen. Sie beauftragten einen Epigonen von Albert Speer, die Mall (wo sich normalerweise die Öffentlichkeit versammelt) in ein „Fahnenfeld“ zu verwandeln, das die „Einheit“ symbolisieren sollte. Sie haben sogar das Nazi-Lichtdom“-Ding gemacht. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ließen sie Lady Gaga sich als Hunger Games-Figur mit einer Mockingjay“-Brosche verkleiden und die Nationalhymne singen. Sie übertrugen dieses Spektakel in die ganze Welt.“

Klingt das nach dem Verhalten eines zügellosen, supranationalen Machtapparats, der bereit ist, zuzusehen, wie Bobby Kennedy jr. oder Donald Trump oder eine andere unbefugte Person der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird?

Hier ist also mein schlechter Rat für Bobby.

Die können mich mal. Sie werden dich ohnehin nicht gewinnen lassen. Sie werden dich beschmieren, verleumden, dämonisieren, alles andere, was du sagst, verdrehen und ganz allgemein darüber lügen, wer du bist, woran du glaubst und wofür du stehst. Sie werden Sie als einen stiernackigen, ehemals smack-addled, verschwörungstheoretisierenden Anti-Vax-Fanatiker darstellen, egal was Sie tun. Wenn du dich zurückhältst und versuchst, „die Kluft zu überwinden“ und „die Spaltung zu beenden“, werden sie dich zum Mittagessen verspeisen und sich dann an deinen Knochen die Zähne ausbeißen. Sie wissen, und ich weiß, und das amerikanische Volk weiß, dass die Dinge, von denen Sie sagen, dass Sie sie als Präsident tun wollen – von denen ich weiß, dass Sie sie aufrichtig als Präsident tun wollen und verrückt genug sind, sie tatsächlich zu versuchen, d.h. „die korrupte Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht zu beenden, die jetzt droht, unserem Land eine neue Art von unternehmerischem Feudalismus aufzuzwingen“ – Dinge sind, … nun, wie Michael Corleone es einmal ausgedrückt hat, die sie „mit all ihrer Macht verhindern würden.“

Also, scheiß drauf, und scheiß auf sie. Sagen Sie die Wahrheit.

Nicht die vorzeigbare Wahrheit. Nicht die für den Mainstream-Konsum abgeschwächte Wahrheit. Sondern die Wahrheit. Die hässliche, ungeschminkte Wahrheit. Die beängstigende, verrückt klingende Wahrheit. Die wütende, spaltende, unzensierte Wahrheit.

Ja, es gibt eine „Kluft“. Eine große Kluft. Eine Kluft. Ein Schisma. Eine Kluft. Ein Abgrund. Ein klaffender, gähnender, unüberbrückbarer Riss. Eine Verwerfung in der Größe des Grand Canyon im Fundament der Gesellschaft. Ein Riss im Gewebe der Realität.

Wie ich in einer anderen Kolumne aus dem Jahr 2021 feststellte, haben die global-kapitalistischen herrschenden Klassen eine „Realität“ außer Dienst gestellt und ersetzen sie durch eine andere „Realität“ … Konzernfeudalismus, pathologisierter Totalitarismus, globaler Korporatismus, oder wie auch immer man es nennen will. Wie auch immer wir es nennen, jeder spürt es. OK, ich werde jetzt unausstehlich sein und mich wieder selbst zitieren …

Während des Übergangs von der alten „Realität“ zur neuen „Realität“ wird die Gesellschaft auseinandergerissen. Die alte ‚Realität‘ wird demontiert und die neue hat noch nicht ihren Platz eingenommen. Es fühlt sich an wie Wahnsinn, und in gewisser Weise ist es das auch. Zeitweise ist die Gesellschaft in zwei Teile gespalten, da die beiden „Realitäten“ um die Vorherrschaft kämpfen. Da die „Realität“ so ist, wie sie ist (d. h. monolithisch), ist dies ein Kampf auf Leben und Tod. Am Ende kann sich nur eine ‚Realität‘ durchsetzen.

Die Leute von GloboCap stehen kurz davor, ihre neue „Realität“ dauerhaft umzusetzen. In dieser „Realität“ hat ein apokalyptischer Virus (mit einer Überlebensrate von etwa 99,7 %) fast den gesamten Planeten ausgelöscht und hätte dies auch getan, wenn nicht die gesundheitlichen Notfallmaßnahmen (d.h., Massenhafter Hausarrest, erzwungene Konformitätsrituale, Aufhebung verfassungsmäßiger Rechte, Zensur abweichender Meinungen, offizielle Propaganda in einem Ausmaß, von dem selbst Goebbels nicht zu träumen gewagt hätte, Schüren von Massenhysterie und Hass, Segregation und Verfolgung einer zum Sündenbock auserkorenen Unterschicht), die der Gesellschaft von unserer zugegebenermaßen unvollkommenen, aber gut gemeinten Regierung und den globalen Gesundheitsbehörden auferlegt wurden. In dieser „Realität“ sind die „Impfstoffe“, die sie Milliarden von Menschen aufgezwungen haben (die sie nicht benötigten), „sicher und wirksam“ (trotz der Tatsache, dass sie, wie selbst sie jetzt zugeben, Millionen von Menschen schwer verletzt oder getötet haben). In dieser „Realität“ waren ein paar hundert unbewaffnete Trump-Anhänger, die sich im Kapitol herumtrieben, ein „Aufstand“ oder ein „Putschversuch“ oder … nun, Sie verstehen schon. Es gibt keine Neonazis in der Ukraine. Die Russen haben ihre eigenen Pipelines in die Luft gejagt. Und so weiter.

Worauf ich hinaus will, Bobby, ist, dass diejenigen von uns, die sich geweigert haben, zur neuen „Realität“ zu konvertieren – ich schätze, das sind etwa 25-30 % der Weltbevölkerung – nicht nach einem Führer suchen, der „die Kluft heilen“ kann. Wir befinden uns in einem Kampf. Wir kämpfen für die Realität. Wir kämpfen um das, was von der Realität übrig geblieben ist.

Und im Moment werden wir in den Hintern getreten.

Also, scheiß darauf. Was habt ihr zu verlieren? Werfen Sie das Spielbuch weg. Feuern Sie Ihre PR-Leute. Gehen Sie aufs Ganze. Sagen Sie die Wahrheit. Sagen Sie den Leuten, womit wir es zu tun haben. Dass es nichts ist, was eine Wahl beheben wird. Dass es nicht etwas ist, was ein neuer Präsident in Ordnung bringen kann. Dass es nicht zu ändern ist. Dass es ein verdammter Kampf ist. Und nicht einer nach den Queensberry-Regeln. Eine Kneipenschlägerei, bei der man sich die Augen auskotzt und den Stuhl schwingt. Und dass man manchmal, so wie jetzt, wenn man nirgendwo hinlaufen kann… aufstehen und kämpfen muss, auch wenn man weiß, dass man verlieren wird.

Das war’s dann. Das ist mein schlechter Rat für Bobby. Hoffentlich bemerkt ihn einer seiner Mitarbeiter und löscht ihn, bevor er seine E-Mail liest. Andernfalls befürchte ich, dass er in Versuchung kommen könnte, sie anzunehmen. Er neigt bereits in diese Richtung. Und … nun, Sie wissen ja, wie sehr die Iren einen guten Kampf lieben.