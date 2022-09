Deutschlands Stromnetz droht zu kollabieren, weil sich Millionen mit ineffizienten Elektroheizungen für den Winter eindecken

Vielleicht hatten sie kein Brennholz mehr zu kaufen.

Ein paar Wochen nachdem wir berichtet hatten, dass die Google-Suche nach „Brennholz“ in Deutschland explodiert war, dem Ausgangspunkt eines sicherlich sehr kalten Winters…

… das Land, dessen Stromnetz nach der Entscheidung Russlands, die Erdgaslieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline einzustellen, auf absehbare Zeit lahmgelegt sein wird, steht nun vor einer weiteren Krise. Laut Reuters könnten die Deutschen ihr Stromnetz überlasten, wenn sie auf ineffiziente elektrische Heizungen umsteigen, um Gasmangel in diesem Winter zu vermeiden, warnten die Versorgungsunternehmen in einem am Sonntag veröffentlichten Artikel.

Aus Angst vor dem Schlimmsten haben sich die deutschen Haushalte mit elektrischen Heizlüftern, einschließlich tragbarer Geräte, eingedeckt, wie aus Verkaufszahlen hervorgeht, da sie befürchten, dass Russland die Gaslieferungen im Zuge seines Krieges in der Ukraine kürzen oder weiter einschränken könnte.

Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserversorger (BDEW) sagte dem Handelsblatt, dass die Kunden noch höhere Stromrechnungen bezahlen müssten, wenn sie die Geräte nicht sparsam einsetzen.

„Und sie können die Stromnetze überlasten, wenn zum Beispiel in einer kalten Winternacht viele Haushalte in einem Stadtteil gleichzeitig ihre Heizlüfter einschalten“, wird BDEW-Geschäftsführerin Kerstin Andreae zitiert. Sie sagte, sie verstehe die Ängste der Menschen vor kalten Wohnungen, aber einige der Bewältigungsmechanismen könnten nach hinten losgehen.

Deutschland und andere Länder der Europäischen Union bemühen sich, Haushalte und Industrien zu unterstützen, die durch einen weiteren Anstieg der Energiepreise belastet sind, nachdem Russland die Lieferungen über die Erdgaspipeline Nord Stream 1 gestoppt hat. Leider kann Europa, egal, was es tut, weder Erdgas noch Rohstoffe drucken, weshalb Charif Souki, Vorsitzender von Tellurian, gegenüber Bloomberg TV erklärte, dass die europäischen Abnehmer letztlich für eine lange Zeit den Gegenwert von 120 bis 150 US-Dollar pro Barrel für Energie zahlen werden, unabhängig von der Quelle.

Europa wird in diesem und in den nächsten Wintern nicht ausreichend mit Erdgas versorgt werden, sagte Souki und fügte hinzu: „Kurzfristig wird es obszön sein, aber ich denke, wenn alle das Richtige tun, werden sich mit der Zeit alle Energiepreise angleichen.“

Souki wies auf das Offensichtliche hin und sagte, dass hohe Preise zu einer Zerstörung der Nachfrage führen könnten: „Wir haben generell zu wenig Energiequellen“, sagte er. „Zu einem anderen Zeitpunkt werden sich Öl, Kohle, Gas und erneuerbare Energien auf einem bestimmten Niveau einpendeln, und ich vermute, dass es bei 120 bis 150 Dollar pro Barrel für alle diese Rohstoffe liegen wird.

Was aus offensichtlichen Gründen nicht gesagt wurde, ist, dass „Nachfragezerstörung“ bedeutet, dass Tausende von Menschen erfrieren.

Zwar hat die deutsche Regierung zugesagt, dass die industriellen Verbraucher im Falle eines Engpasses als erste rationiert würden und die privaten Haushalte von Kürzungen verschont blieben, aber es bleibt abzuwarten, wie diejenigen, die über politischen Einfluss und Geld verfügen, die Vorzugsbehandlung von Millionen deutscher Rentner nicht erhalten werden.

Der Präsident der Bundesnetzagentur sagte in einem Interview mit dem Tagesspiegel am Samstag, dass es zu lokalen Stromausfällen kommen könnte, wenn die Heizlüfter zu viel Strom verbrauchen.

Klaus Müller fügte hinzu, dass Elektroheizungen selbst bei „sehr hohen“ Gaspreisen immer noch teurer seien als Gaszentralheizungen, die in Deutschland die häufigste Form der Wohnraumbeheizung darstellen.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens GfK haben die Deutschen in der ersten Jahreshälfte 600.000 elektrische Heizgeräte gekauft, fast 35 % mehr als im Vorjahr. Die endgültige Zahl wird nach den Turbulenzen auf dem deutschen Energiemarkt in den letzten Monaten wahrscheinlich in die Millionen gehen.