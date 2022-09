Nostradamus sagte den „Großen Aufstand“ gegen König Karl III. voraus

indiatimes.com: Eine Reihe erschreckender Vorhersagen von Nostradamus über den Tod der Königin im Jahr 2022 und die plötzliche Abdankung von König Karl III. wurden aufgedeckt.

Der französische Astrologe und Seher hat internationale Berühmtheit erlangt, weil er zukünftige Ereignisse wie die Anschläge auf die Zwillingstürme am 11. September 2001, den Irakkrieg, den Tod von Prinzessin Diana und die Coronavirus-Pandemie vorausgesagt hat.

Nun zeigen Passagen, die Nostradamus 1555 veröffentlichte, seine Erkenntnisse über die „Abdankung von Karl III. von England“ nach dem Tod der Königin.

Für das Jahr 2022 sagte der Seher unter anderem den Beginn eines neuen Weltkriegs, den Abschied einer Königin, eine globale Umwälzung mit Naturereignissen, die weltweites Chaos und Machtkämpfe auslösen werden, sowie den Fall eines Meteoriten, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und Erdbeben voraus.

Allein für das Jahr 2019 sagte Nostradamus den Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame voraus und prophezeite, dass im Jahr 2020 die kommerzielle Raumfahrt möglich sein werde, was das Unternehmen Space X in Angriff nahm.

Laut Nostradamus wird König Charles von der britischen Öffentlichkeit abgesetzt, nachdem diese entschieden hat, dass er „unwürdig“ ist, was dazu führt, dass ein unerwarteter Mann zum neuen König ernannt wird.

Ein Mann, den sie später für unwürdig hielten.

Das Volk wird den König der Inseln abdrängen

Ein Mann wird an seine Stelle treten, der nie erwartet hat, König zu werden.

Der Autor Mario Reading, ein führender Experte für Nostradamus, hat in seinem Buch weitere Vorhersagen des Astrologen zu diesem Thema entschlüsselt: Nostradamus: The Complete Prophecies For The Future.

Darin erklärt Reading, dass Nostradamus erfolgreich vorausgesagt hat, dass die Königin im Jahr 2022 sterben wird.

„Dieser Vierzeiler wird das britische Volk nicht überraschen, und er hat weitreichende Auswirkungen“, schreibt Reading.

„Die Präambel besagt, dass Königin Elisabeth II. um das Jahr 2022 im Alter von sechsundneunzig Jahren sterben wird, fünf Jahre vor der Lebenszeit ihrer Mutter.

„Prinz Charles wird an ihrer Stelle gekrönt und wird ‚König der Inseln‘, was bedeutet, dass er nicht mehr König der anderen Regionen der Welt ist, über die seine Mutter herrschte – Kanada, Australien, Neuseeland, usw. – die in der Zwischenzeit zu Republiken geworden sind.“

Laut Nostradamus wird die Regierungszeit von Charles nur kurz sein und eine Katastrophe auslösen. Seine Untertanen, das britische Volk, werden sich gegen ihn erheben, wütend über seinen Verrat an der britischen Nation.

Könnte sich Nostradamus auf die enge Freundschaft von Charles mit Klaus Schwab und seine Treue zum Weltwirtschaftsforum beziehen? Charles hat dem globalistischen WEF bereits die Treue geschworen und damit signalisiert, dass der Große Reset seine oberste Priorität ist, was die Souveränität seiner Nation in Gefahr bringt.

Andererseits könnte sich Nostradamus auch auf die enge Freundschaft zwischen Charles und Jimmy Savile, Großbritanniens bekanntestem Pädophilen, beziehen.

Es gibt viele Gründe, warum sich das britische Volk gegen Karl III. erheben könnte. Vergessen Sie nicht seine Rolle beim tragischen Tod von Prinzessin Diana, der jungen und schönen Frau, die er unbedingt loswerden wollte.

Die zwielichtige Vergangenheit von Charles sollte keine Überraschung sein. Großbritannien und der Commonwealth haben jetzt einen Herrscher, der von Dracula abstammt, dem Tyrannen, der sein Brot in das Blut seiner aufgespießten Opfer tauchte.

So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass Charles eng mit Klaus Schwab befreundet ist, dem globalistischen Oberherrn, dessen Pläne zur autokratischen Versklavung der menschlichen Rasse eine moderne Version des extrem gewalttätigen Herrschaftsstils des Tyrannen Vlad Dracula darstellen.

Nostradamus behauptet weiter, dass der anhaltende Zorn der Öffentlichkeit auf Charles so groß ist, dass er, wenn seine Pläne aufgedeckt werden, gezwungen sein wird, abzudanken. Reading erklärt:

Der Druck auf ihn ist so groß, und sein Alter spricht so sehr gegen ihn, dass Karl zustimmt, zugunsten seines Sohnes abzudanken.

Die Frage ist, welcher Sohn? Denn in der letzten Zeile macht Nostradamus sehr deutlich, dass ‚ein Mann an seine Stelle treten wird, der nie erwartet hat, König zu werden‘.

Bedeutet das, dass Prinz William, von dem man erwartet hätte, dass er die Nachfolge seines Vaters antritt, nicht mehr auf dem Schirm ist?

Das würde bedeuten, dass der aufgeweckte Prinz Harry, der Liebling des Weltwirtschaftsforums, an seiner Stelle König wird? Dann wäre er König Heinrich IX. im Alter von nur 38 Jahren.

Die Vorhersagen haben im Internet einen Sturm ausgelöst, der viele zu der Behauptung veranlasst hat, die globale Elite würde eine Situation herbeiführen, in der Harry und seine Frau Meghan König und Königin von England werden.

Wenn Nostradamus Recht hat und Charles zur Abdankung gezwungen wird, etwas Seltsames mit Williams Linie passiert und Harry zum König gekrönt wird, dann wird es sonnenklar sein, dass Klaus Schwab und das WEF jede Regierung und Institution auf der Erde infiltriert haben und der Traum der Globalisten von einer Eine-Welt-Regierung wahr wird.