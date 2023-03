Die 10 Regeln der Propaganda, die im Augenblick angewendet werden

Lord Arthur Ponsonby war ein britischer Diplomat und Politiker, der von 1871 bis 1946 lebte.

Dieser scharfsinnige und gewiefte Mann hat 10 Regeln für die Propaganda aufgestellt.

Sie lauten wie folgt:

1.Wir wollen keinen Krieg, wir verteidigen uns nur.

2.Der andere ist allein verantwortlich für diesen Krieg.

3.Der Anführer unseres Gegners ist böse und sieht böse aus.

4.Wir verteidigen ein edles Ziel, keine Sonderinteressen.

5.Der Feind verursacht absichtlich Gräueltaten; wir begehen nur Fehler.

6.Der Feind benutzt ungesetzliche Waffen.

7.Wir haben sehr geringe Verluste, der Feind verliert viel.

8.Die Intellektuellen und Künstler unterstützen unsere Sache.

9.Unsere Sache ist heilig.

10.Diejenigen, die unsere Propaganda anzweifeln, sind Verräter.

Schauen Sie sich einfach die Nachrichten an

Ein täglicher Blick in die Zeitungen ruft drei oder mehr dieser Propagandaregeln in Erinnerung. An manchen Tagen sind es sechs oder sieben. An anderen wiederum alle 10.

Wir beziehen uns hier speziell auf den Konflikt, der derzeit in der osteuropäischen Ukraine tobt.

Lassen Sie uns nun diese Regeln betrachten. Wir werden nicht auf jede Einzelne eingehen, da einige Regeln eng mit anderen zusammenhängen. Stattdessen werden wir sie miteinander verbinden. Um fortzufahren…

Wir wollen keinen Krieg, wir verteidigen uns nur.

Der andere ist allein verantwortlich für diesen Krieg.

Bei wie vielen Gelegenheiten haben Sie Verurteilungen von Herrn Putins „unprovoziertem“ Angriffsakt gelesen oder gehört?

Um es anders zu formulieren: Wann wurde er nicht als unprovoziert bezeichnet?

Dennoch kann man sehr überzeugend argumentieren, dass Putins Krieg tatsächlich provoziert war.

Der russische Autokrat warnte bei mehreren Gelegenheiten, dass die NATO-Erweiterung in der Ukraine eine „rote Linie“ darstelle.

Russland würde es nicht dulden, dass die NATO einen Dolch in seine Eingeweide drückt (Teile der Ukraine liegen östlich von Moskau).

Doch das NATO-Bündnis hatte seine Absicht bekundet, sich die Ukraine einzuverleiben – trotz Wladimirs Jammern und Grimassenschneiden.

De facto ein NATO-Mitglied

Es stimmt, dass kein förmliches Angebot für eine Mitgliedschaft vorliegt. Dennoch haben die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten jahrelang die ukrainischen Streitkräfte bewaffnet und ausgebildet.

Warum, glauben Sie, haben diese ukrainischen Streitkräfte so hervorragende Leistungen erbracht?

Einige haben die Ukraine tatsächlich als De-facto-Mitglied der NATO bezeichnet. Sie hat lediglich auf die rechtliche Formalität der tatsächlichen Mitgliedschaft gewartet.

Sie mögen argumentieren, dass der Einmarsch von Herrn Putin ungerechtfertigt war. Sie können argumentieren, dass er unnötig war. Ihr Redakteur selbst hat genau diese Argumente vorgebracht.

Aber Sie können nicht behaupten, dass er unprovoziert war.

Putin ist das Böse!

Der Anführer unseres Gegners ist böse und sieht böse aus.

Unsere Sache ist heilig

Hier eine kurze Auswahl von Schlagzeilen über den geschwärzten Zustand von Herrn Putins Seele:

„Wladimir Putin – ‚Böse auf dem Niveau von Joseph Stalin'“.

„Ja, Putin ist böse“

„Putin ist böse, nicht geisteskrank, eine psychologische Erklärung“

Christine Lagarde von der EZB: „‚Schrecklicher‘ Putin wird von ‚bösen Kräften‘ angetrieben“

„Wie Wladimir Putin zum Bösen wurde“

Und ist dies nicht das wahre Gesicht des Bösen?

Der Titel des Zeitschriftenartikels, der dieser Bildunterschrift beigefügt ist, trägt die Überschrift:

„Die geheime Quelle von Putins Bösem“

Jetzt haben Sie den Geschmack der Sache. Wir könnten fortfahren, aber die Gnade verbietet es.

Ist Putin wirklich böse?

Doch woher wissen diese Dämonologen, ob der Mann böse ist? Haben sie ihm unter die Haube geschaut … und in seine Seele geblickt?

Vielleicht ist der Mann psychisch gestört. Vielleicht vertritt er eine andere Moral. Vielleicht ist er einfach fehlgeleitet.

Oder vielleicht glaubt er einfach, dass sein Land bedroht ist und dass seine Invasion gerechtfertigt ist.

Nein – nicht gerechtfertigt – notwendig.

Wir würden nicht behaupten, dass er ein besonders sympathischer Mensch ist. Wir würden nicht behaupten, dass er „nett“ ist.

Aber böse? Das sind wir nicht bereit zu sagen.

Aber wir sind bereit zu sagen – und werden sagen -, dass sich die Propaganda im letzten Jahr einer sehr regen Verbreitung erfreut hat.

Böse auf dem Niveau von Joseph Stalin, wie die eine Schlagzeile schrie? Das ist das Werk des Propagandisten.

Kein besonderes Interesse?

Wir verteidigen ein edles Ziel, keine Sonderinteressen.

Die Verteidigung der Ukraine kann sicherlich als „edles Ziel“ gelten. Wir behaupten nichts anderes.

Dennoch gibt es einige Waffenhersteller, die derzeit ein ausgezeichnetes Geschäft betreiben.

Sie müssen alle Rüstungsgüter ersetzen, die in die Ukraine geliefert wurden – und weiterhin geliefert werden.

Sind sie nicht ein besonderes Interesse?

In der Zwischenzeit haben uns unsere Spione darüber informiert, dass ein beunruhigender Teil der Gelder, die unter dem Banner der „Ukraine-Hilfe“ laufen, in die Taschen ukrainischer Oligarchen umgeleitet wurden.

Wir würden diese Oligarchen in die Kategorie der „besonderen Interessen“ einordnen.

„So etwas tun wir nicht“

Der Feind begeht absichtlich Gräueltaten, wir begehen nur Fehler.

Man sagt uns, dass Russlands Sündenkalender endlos ist. Diese Teufelskerle schießen Geschosse in Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und Kirchen.

Aber man sagt uns auch, dass Russland unter einem akuten Munitionsmangel leidet. Warum sollten diese Russen wertvolle Munition für diese wertlosen Ziele verschwenden?

Vielleicht wurden solche Ziele aus Versehen getroffen. Wir befinden uns im Krieg, und da sind solche Zwischenfälle fast unvermeidlich.

Vielleicht haben sogar ukrainische Truppen einige dieser Strukturen unbeabsichtigt getroffen.

Wir erinnern uns an einen Fall, in dem eine russische Rakete ganz in der Nähe der polnischen Grenze einschlug und zwei Menschen tötete. Zufällig handelte es sich bei der „russischen Rakete“ um eine irrtümliche ukrainische Luftabwehrrakete.

Vielleicht haben die ukrainischen Streitkräfte von diesen Standorten aus auf die russischen Streitkräfte geschossen. Die Russen hätten das Recht, das Feuer zu erwidern.

Berichte über russische Massaker an der Zivilbevölkerung sind weitverbreitet. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass zumindest einige dieser Behauptungen von sehr zweifelhafter Gültigkeit sind.

Wir wären fassungslos und verblüfft, wenn es nicht zu Grausamkeiten verschiedener Art gekommen wäre – und zwar von beiden Seiten.

Schließlich handelt es sich um einen Krieg. Und Krieg ist die Negation der Zivilisation schlechthin.

Dennoch gibt es wenig bis gar keine Beweise dafür, dass Gräueltaten zur offiziellen russischen Politik gehören.

Das, so wagen wir zu sagen, ist Propaganda.

Er setzt Chemiewaffen ein!

Der Feind setzt ungesetzliche Waffen ein.

„Kiew behauptet, Russland habe eine verbotene Chemiewaffe eingesetzt“

„Russlands Tränengasbombardements in der Ukraine könnten der erste Schritt einer gefährlichen chemischen Eskalation sein“

„Das Schlachtfeld der Ukraine wird von Putins Chemiewaffenvermächtnis heimgesucht“

Wir haben unsere Spione mit dem Fall beauftragt. Sie informieren uns, dass es keine Beweise für einen russischen Chemiewaffeneinsatz gibt.

Es sind jedoch Videos im Umlauf, in denen ukrainische Soldaten chemische Waffen für den Einsatz auf dem Schlachtfeld vorbereiten. Andere Videos zeigen russische Soldaten, die mit diesen chemischen Stoffen geknebelt werden.

Wir können deren Wahrheitsgehalt nicht bestätigen.

270.000 russische Todesopfer?

Wir haben sehr geringe Verluste, der Feind hat große Verluste.

Eine Quelle nach der anderen berichtet von unsagbar vielen russischen Toten und Verwundeten. Es wurden Zahlen von 270.000 russischen Opfern genannt.

Die ursprüngliche Invasionstruppe bestand jedoch nur aus 190.000 Mann. Sind sie alle – plus 80.000 weitere – tot oder verletzt?

Die British Broadcasting Corporation beschloss, ein wenig zu recherchieren. Sie versuchte, die wahre Zahl der russischen Todesopfer herauszufinden. Dazu durchforsteten sie Todesanzeigen, Beerdigungsankündigungen, soziale Medien und andere Quellen.

Was haben sie herausgefunden?

Sie konnten nur die Namen von 16.071 bestätigten russischen Todesopfern ermitteln. Sie räumen die Möglichkeit ein, dass sie die Zahl der Toten um bis zu 40 % zu niedrig angesetzt haben.

Insgesamt beziffert die BBC die unwiederbringlichen Verluste Russlands (verwundete, getötete oder vermisste Personen) auf etwa 144 500.

Mit diesen Zahlen liegt die tatsächliche Zahl der Opfer – sowohl der Toten als auch der Verwundeten – jedoch weit unter dem, was der Mainstream berichtet.

Wir verwenden ungern das Wort „nur“, wenn es um Tote und Verwundete geht. Es ist eine morbide Angelegenheit. Jeder Mensch ist ein einzigartiges menschliches Geschöpf, das nach dem Bild seines Schöpfers geschaffen wurde.

Die Nachforschungen der BBC deuten jedoch stark darauf hin, dass die russischen Opferzahlen maßlos übertrieben sind.

Das entspricht der Propagandaregel Nr. 7.

Intellektuelle und Künstler unterstützen unsere Sache.

Wie viele Intellektuelle und Künstler haben einen Twitter-Account mit einem Bild der ukrainischen Flagge?

Sie sind fast nicht mehr zu zählen.

Diejenigen, die unsere Propaganda anzweifeln, sind Verräter.

Ihr patriotischer Redakteur ist bei vielen, vielen Gelegenheiten als Verräter bezeichnet worden – von Lesern und Kollegen gleichermaßen.

Der Propagandakrieg

Verbreitet Russland seine eigene Propaganda? Wir sind sicher, dass es das tut.

Nach reiflicher Überlegung müssen wir die vorherige Aussage ändern – wir vermuten stark, dass Russland seine eigene Propaganda verbreitet. Wir können nicht sicher sein.

Das liegt daran, dass nichts davon ins Land gelassen wird. Sie wird von der westlichen Presse zensiert. Sie haben einen großen Knoten errichtet, der die russische Propaganda abschottet.

Wie sonst lassen sich die allgemeinen Behauptungen der Medien über die ukrainische Rechtschaffenheit und das russische Übel erklären? Von ukrainischem Elan und russischer Inkompetenz? Von ukrainischem Sieg und russischer Niederlage?

Wir stellen lediglich fest, dass wir in … widersprüchliche … Berichte eingeweiht wurden.

Wir sind uns jedoch bewusst, dass wir durch die Veröffentlichung der 10 Regeln der Propaganda… der Verbreitung von Propaganda – russischer Propaganda – beschuldigt werden.

Wir plädieren auf nolo contendere… Genosse.