In einer schockierenden Enthüllung hat Glenn Greenwald aufgedeckt, wie der Russiagate-Schwindel inszeniert wurde, um die Demokraten zur Unterstützung des Dritten Weltkriegs zu verleiten.

In einer aktuellen Folge seines Podcasts System Update kritisierte Greenwald den Umgang der Regierung Biden mit dem Ukraine-Russland-Konflikt. Im Gespräch mit seinem Journalistenkollegen Michael Tracey stellte Greenwald die Frage, warum das amerikanische Establishment bereit ist, einen Atomkrieg mit Russland zu riskieren, um die Ukraine zu schützen.

Greenwald verwies auf die Tatsache, dass die Ukraine trotz der in Washington verbreiteten konventionellen Weisheit, die auch von Präsident Obama geäußert wurde, für die Vereinigten Staaten nicht von aktivem Interesse ist und niemals sein wird. Für Russland hingegen war die Ukraine schon immer von Interesse und wird es auch in Zukunft sein. Trotzdem haben die USA den Krieg in der Ukraine mit großen Summen angeheizt und ihre eigenen Waffenvorräte aufgebraucht.

Greenwald stellte dann die Frage, warum die Ukraine für die USA so wichtig ist, dass sie sich in dem dortigen Konflikt stark engagieren. Er merkte an, dass die einzige Gruppe, die sich gegen Amerikas Rolle im Krieg in der Ukraine ausspricht, der Trump-Flügel der Republikanischen Partei ist, während die überwältigende Mehrheit des republikanischen Establishments und jeder einzelne Demokrat den Krieg immer noch unterstützt.

Greenwald schlug vor, dass die RINOS der GOP den Krieg aufgrund ihrer instinktiven Kriegstreiber-Ideologie unterstützen, während die Hingabe der Demokraten an den Krieg in der Ukraine auf falsche Behauptungen über russische Wahleinmischungen in die US-Präsidentschaftswahlen 2020 zurückzuführen ist. Er erklärte, dass die Demokraten jeden Liberalen in den Vereinigten Staaten dazu gebracht haben, Wladimir Putin zu hassen, und zwar nicht aus geopolitischen Gründen, sondern weil sie ihn für die Niederlage von Hillary Clinton verantwortlich machen, was sie nicht einmal bewiesen haben.

Greenwald fuhr fort, dass der Konflikt in der Ukraine ein „Stellvertreterkrieg“ zwischen den USA und Russland sei, bei dem die Ukraine als Spielball in einem größeren geopolitischen Spiel benutzt werde.

Er kritisierte auch die Medien für ihre einseitige Berichterstattung über den Konflikt und sagte, sie hätten es versäumt, ein ausgewogenes Bild der Situation zu vermitteln.

„Die Medien haben so einseitig über die Ukraine berichtet“, sagte Greenwald. „Es ist wirklich eine Schande, wie sie einfach zu Stenografen der US-Regierung geworden sind“.

Greenwalds Äußerungen fallen in eine Zeit eskalierender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, in der sich beide Seiten gegenseitig aggressives Verhalten vorwerfen.

Die Regierung Biden hat der Ukraine ihre Unterstützung zugesagt und versprochen, dem Land angesichts der russischen Aggression beizustehen. Einige Kritiker, wie Greenwald, sind jedoch der Meinung, dass sich die USA nicht in einen Konflikt zwischen zwei Nachbarländern einmischen sollten.

Was die falschen Behauptungen über die Einmischung Russlands in die Wahlen angeht, so glaubt Greenwald, dass sie benutzt werden, um die Beteiligung der USA an dem Konflikt zu rechtfertigen.

„Es geht nur um Russiagate“, sagte er. „Das ist der Kern ihrer Hingabe an diesen Konflikt. Sie wollen zeigen, dass sie Russland gegenüber hart sind, dass sie keine Absprachen mit Russland treffen und dass sie sich gegen die russische Aggression wehren.“

Abschließend ist Greenwald der Ansicht, dass die USA ihr Engagement im Ukraine-Konflikt überdenken und nicht länger einen Atomkrieg mit Russland wegen eines Landes riskieren sollten, das für die Vereinigten Staaten nicht von existenziellem Interesse ist.