US-Behörden kritisieren den Generalarzt von Florida, weil er einen Anstieg von 1.700 % an unerwünschten Ereignissen nach Impfungen gemeldet hat und eindringlich warnt!

Kyle Becker

„Wenn die Covid mRNA-Spritzen so sicher und wirksam sind, wie die FDA und die CDC behaupten, gibt es eine einfache Möglichkeit, dies zu beweisen: Lassen Sie den Haftungsschutz fallen.“

Der Kommissar der FDA, Robert Califf, und die Direktorin der CDC, Rochelle Walensky, erteilten dem Generalarzt des US-Bundesstaates Florida, Dr. Joseph A. Ladapo, eine scharfe Rüge, weil dieser eine Gesundheitswarnung herausgegeben hatte, in der er darauf hinwies, dass das Überwachungssystem seines Bundesstaates im Kontext der Einführung der Covid-mRNA-Impfung einen starken Anstieg der unerwünschten Ereignisse verzeichnete.

„Allein in Florida gab es nach der Freigabe des COVID-19-Impfstoffs einen Anstieg der VAERS-Meldungen um 1.700 %, verglichen mit einem Anstieg der gesamten Impfstoffverabreichung im selben Zeitraum um 400 %“, heißt es in der Warnung, die mit einer Grafik versehen ist.

„Die Meldungen über lebensbedrohliche Zustände stiegen um mehr als 4.400 %“, heißt es in der Warnung weiter. „Dies ist ein neuer Anstieg, der während der H1N1-Impfkampagne 2009 nicht zu beobachten war. Es besteht ein Bedarf an zusätzlicher unvoreingenommener Forschung, um die kurz- und langfristigen Auswirkungen des COVID-19-Impfstoffs besser zu verstehen.“

Der Gesundheitswarnung waren drei medizinische Studien beigefügt, die ein „übermäßiges Risiko“ und ein „erhöhtes Risiko“ für unerwünschte Ereignisse im Kontext der Covid-mRNA-Impfungen bewerteten.

Laut einer Studie, Fraiman J et al, Vaccine. 2022, wurden mRNA-COVID-19-Impfstoffe mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in Verbindung gebracht, darunter Gerinnungsstörungen, akute Herzverletzungen, Bellsche Lähmung und Enzephalitis. Dieses Risiko lag bei 1 von 550 Personen und war damit wesentlich höher als bei anderen Impfstoffen.

In einer zweiten Studie (Sun CLF et al, Sci Rep. 2022) wurden nach der mRNA-COVID-19-Impfung vermehrt akute Herzstillstände und andere akute kardiale Ereignisse festgestellt.

Außerdem untersuchten Dag Berild J et al, JAMA Netw Open. 2022, das Risiko thromboembolischer und thrombozytopenischer Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen und fanden vorläufige Hinweise auf ein erhöhtes Risiko sowohl für koronare als auch für kardiovaskuläre Erkrankungen.

Im Oktober empfahl der Generalarzt, Männer im Alter von 18 bis 39 Jahren nicht mit dem mRNA-Impfstoff COVID-19 zu impfen.

„Das Gesundheitsministerium von Florida (Department) hat eine Analyse mittels einer selbstkontrollierten Fallserie durchgeführt, eine Technik, die ursprünglich zur Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen entwickelt wurde“, teilte Ladapo in einer Pressemitteilung mit.

„Diese Analyse ergab, dass die relative Inzidenz kardial bedingter Todesfälle bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung um 84 % ansteigt“, heißt es in der Mitteilung. „Bei einem hohen Grad an globaler Immunität gegen COVID-19 wird der Nutzen der Impfung wahrscheinlich durch dieses ungewöhnlich hohe Risiko eines herzbedingten Todes bei Männern in dieser Altersgruppe aufgewogen. Bei nicht-mRNA-Impfstoffen wurden diese erhöhten Risiken nicht festgestellt“.

Die Chefs der FDA und der CDC haben Dr. Ladapo in einem gemeinsamen Schreiben vom 10. März scharf angegriffen.

„Es ist die Aufgabe der Gesundheitsbehörden im ganzen Land, das Leben der Menschen zu schützen, denen sie dienen, insbesondere das der Schwachen“, so die Co-Autoren. „Das Schüren von Impfstoff-Zögerlichkeit untergräbt diese Bemühungen.“

Der Brief legt also dar, dass es die Aufgabe dieser „öffentlichen Gesundheitsbehörden“ ist, die „Impfstoff-Zögerlichkeit“ zu verringern, anstatt der amerikanischen Bevölkerung gegenüber offen und transparent über die relativen Risiken der Covid-Impfung für jeden einzelnen Patienten zu sein.

Der Brief geht nicht auf die von Dr. Ladapo zitierten wissenschaftlichen Untersuchungen ein. Außerdem werden die eigenen Daten der CDC nicht anerkannt, die zeigen, dass es in der US-Bevölkerung eine nahezu universelle natürliche Immunität gegen frühere Infektionen gibt. Sie erkennt auch nicht an, dass die eigene Forschung der CDC zeigt, dass die natürliche Immunität der geimpften Immunität in vielen Aspekten überlegen ist.

Die FDA und die CDC starteten jedoch eine Breitseite gegen Dr. Ladapo mit einer polemischen Verteidigung der Covid-Impfung in allen Fällen, unabhängig von einer natürlichen Immunität oder einem verminderten Risiko aufgrund des Alters.

„Die Behauptung, dass die Zunahme der VAERS-Meldungen über lebensbedrohliche Zustände in Florida und anderswo eine Erhöhung des Risikos durch die COVID-19-Impfstoffe darstellt, ist falsch, irreführend und könnte der amerikanischen Öffentlichkeit schaden“, so die Leiter der Agentur.

„Meldungen von unerwünschten Ereignissen an VAERS nach einer Impfung bedeuten nicht, dass ein Impfstoff das Ereignis verursacht hat“, erklärte Dr. Ladapo, ein in Harvard ausgebildeter Arzt, den Co-Autoren. „Unerwünschte Ereignisse müssen mit den Hintergrundraten in der Bevölkerung verglichen werden.“

Die Leiter der FDA und der CDC räumten dennoch ein, dass es „seltene unerwünschte Reaktionen“ auf bestimmte Covid-19-Impfstoffe gibt, und gaben gleichzeitig mehr Informationen über alternative Überwachungssysteme.

„Diese VAERS-Überprüfungsmethode ermöglicht die erfolgreiche Identifizierung seltener unerwünschter Reaktionen im Zusammenhang mit bestimmten COVID-19-Impfstoffen (z. B., Guillain-Barré-Syndrom, Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom und Immunthrombozytopenie nach Verwendung des COVID-19-Impfstoffs von Janssen oder Myokarditis, Perikarditis und Anaphylaxie nach Verwendung der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna)“, schrieben die Co-Autoren, „Informationen über diese unerwünschten Reaktionen sind in den Merkblättern für Gesundheitsdienstleister, die den Impfstoff verabreichen, und für Impflinge und Betreuer enthalten. Die FDA und die CDC veröffentlichen auch weiterhin Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse der Sicherheitsüberwachung und stellen die Daten auf den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Beratungsausschusses öffentlich vor“.

„Zusätzlich zu VAERS nutzen FDA und CDC ergänzende aktive Überwachungssysteme, um die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen zu überwachen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Die FDA führt eine aktive Überwachung mithilfe des Sentinel BEST-Systems (Biologics Effectiveness and Safety) durch und arbeitet mit dem Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) und dem Department of Veterans Affairs (VA) zusammen“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Diese Bemühungen ergänzen die Bemühungen des Vaccine Safety Datalink (VSD) der CDC und des textbasierten Überwachungssystems v-safe zur Durchführung der Überwachung von unerwünschten Ereignissen sowie des Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) Project. FDA und CDC arbeiten auch mit anderen nicht-bundesstaatlichen Partnern zusammen, darunter staatliche und lokale Gesundheitsämter.

Die Leiter der Behörde geben dann weiterhin dieselben verallgemeinerten Ratschläge zur Covid-Impfung, ohne die unterschiedlichen Risiken zwischen Menschen mit natürlicher Immunität und solchen ohne Immunität, die Altersdemografie und Gesundheitsfaktoren wie Fettleibigkeit zu berücksichtigen. Es sind dieselben pauschalen Ratschläge, die die Rolle der Staaten und der persönlichen Ärzte der Bürger an sich gerissen haben.

„Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen über die in den Vereinigten Staaten zugelassenen oder genehmigten COVID-19-Impfstoffe überwiegen die bekannten und potenziellen Vorteile dieser Impfstoffe eindeutig ihre bekannten und potenziellen Risiken“, so die CDC und die FDA. „Darüber hinaus gibt es nicht nur keine Beweise für ein erhöhtes Sterberisiko nach mRNA-Impfungen, sondern die verfügbaren Daten zeigen im Gegenteil, dass ein aktueller Impfstatus im Vergleich zu Personen, die nicht geimpft wurden, Leben rettet.

Die CDC und die FDA behaupten dann, dass das Risiko, an Covid zu sterben, um das 9,8-fache geringer ist, wenn man auf dem neuesten Stand der „Auffrischungsimpfungen“ ist.

„Die jüngste Schätzung besagt, dass diejenigen, deren Impfstatus auf dem neuesten Stand ist, ein 9,8-fach geringeres Risiko haben, an COVID-19 zu sterben, als diejenigen, die nicht geimpft sind, und ein 2,4-fach geringeres Risiko, an Covid-19 zu sterben, als diejenigen, die zwar geimpft sind, aber den aktualisierten, bivalenten Impfstoff nicht erhalten haben“, so die Co-Autoren. „Etwa 90 % der Todesfälle durch COVID-19, die von der CDC sorgfältig klassifiziert wurden, traten in den vergangenen Monaten bei Personen auf, deren Impfungen nicht auf dem neuesten Stand waren. Außerdem deuten, wie bereits erwähnt, neue Berichte auf eine mögliche Verringerung des Risikos von COVID-Folgeerkrankungen bei geimpften Personen hin, die eine Infektion überleben.“

Die FDA und die CDC verschieben die Ziellinie, indem sie Auffrischungsimpfungen vorantreiben, um das Versagen der „Impfstoffe“ bei der Verhinderung der Infektion und der Übertragung des Virus zu vertuschen. Dies ist ein Spiel, das niemals enden wird, aber zufällig den Profiten von Big Pharma zugutekommt.

Die Leiter der Agenturen verschweigen auch, dass die Impfstoffe die übermäßige Sterblichkeit in vielen Ländern der Welt nicht verringert haben.

Wären die Covid-Impfstoffe nach fast dreieinhalb Jahren globaler Pandemie ein Wundermittel, dann wäre die Gesamtsterblichkeitsrate nicht weiterhin so hoch. Ferner bietet die Covid-Impfung nur einen marginalen und flüchtigen Nutzen für diejenigen, die keine natürliche Immunität besitzen, und birgt das Risiko kurz- und langfristiger Nebenwirkungen.

Die FDA und die CDC verteidigen nach wie vor hartnäckig die Covid-mRNA-Impfungen und greifen jeden an, der eine ausgewogenere Risikobewertung vorlegen will. Medizinische Forscher und Wissenschaftler werden als Schürer der „Impfstoff-Zögerlichkeit“ angegriffen, während der Staat weiterhin gegen Berichte über unerwünschte Ereignisse Einspruch erhebt und die Pharmaunternehmen von der Haftung abschirmt.

Wenn die Covid-mRNA-Impfungen so sicher und wirksam sind, wie die FDA und die CDC behaupten, gibt es eine einfache Möglichkeit, dies zu beweisen: Der Haftungsschutz muss fallen.