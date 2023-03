Robert Kennedy Jr. bei Jimmy Dore: CIA, das Verteidigungsministerium und Tony Fauci sind für Massenvernichtungswaffe verantwortlich (Video)

Robert Kennedy Jr. bei Jimmy Dore

Robert Kennedy Jr. sagt, die CIA, das Verteidigungsministerium und Tony Fauci hätten chinesischen Militärwissenschaftlern beigebracht, wie man Massenvernichtungswaffen baut. Dann arbeiteten Bill Gates, ein ehemaliger CIA-Direktor, und Chinas CDC-Direktor zusammen, um ein Laborleck bei Event 201 im Oktober 2019 zu zensieren.



Fauci finanzierte die Studie, die den chinesischen Militärwissenschaftlern beibrachte, dass alles in China doppelt verwendet werden kann, dieses Labor ist ein Militärlabor, und er lehrte sie Spitzentechnologie zum Bau von Massenvernichtungswaffen. Mit anderen Worten, die Studie zur Erstellung von Klonen und zur Herstellung eines Spike-Proteins, das sich an eine menschliche Lunge anheften und auf ein Coronavirus transplantiert werden kann.



Außerdem finanzierte er über Ralph Baric an der Universität von North Carolina eine Technik, die als nahtlose Ligatur bezeichnet wird, eine Technik, mit der man die menschliche Manipulation des Virus verbergen kann, nachdem man sie vorgenommen hat. Fauci gab Baric mehr als 212 Millionen Dollar, und Baric entwickelte eine Technik, um die von Menschenhand verursachte Manipulation zu verbergen; Baric lehrte diese Technik Shi Zhengli, der chinesischen Fledermausfrau.



USAID gab das Zehnfache dessen, was Fauci gab. Das Verteidigungsministerium war mit dabei. Warum haben sie dort chinesischen Wissenschaftlern beigebracht, wie man Massenvernichtungswaffen baut? USAID ist eine CIA-Tarnorganisation. Die Eco-health Alliance ist eine CIA-Tarnorganisation. Die CIA hat diesen Ausbruch im Jahr 2019 zweimal geübt, das zweite Mal bei Event 201.



Wer war auf der Veranstaltung 201? Avril Haines war gemeinsam mit Bill Gates der Gastgeber, und der Leiter des chinesischen CDC, George Gao, war anwesend. Das Virus zirkulierte bereits in Wuhan, niemand wusste es, aber George Gao musste es wissen; er war der Leiter des chinesischen CDC und ihr führender Experte für Coronaviren.



Er kommt im Oktober 2019 nach New York und setzt sich mit Avril Haines zusammen, der ehemaligen Direktorin der CIA, heute ist sie Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes, der Top-Spionen des Landes, und sie führen eine vierteilige Simulation durch, und im vierten Teil sprechen George Gao und Avril Haines darüber, wie wir die sozialen Medien dazu bringen können, Leute zu zensieren, wenn sie darüber sprechen, dass dies von einem Laborleck stammt.“

