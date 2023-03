mRNA-Impfstoff-Kontamination ist viel schlimmer als gedacht: Impfstoffe enthalten „bis zu 35%“ DNA, die menschliche Zellen in Langzeit-Spike-Protein-Fabriken verwandelt

Die Verunreinigung von mRNA-Impfstoffen mit DNA ist mit bis zu 35 % weitaus größer als ursprünglich angenommen, und die Rolle der DNA bei der Veranlassung menschlicher Zellen, das Spike-Protein langfristig zu produzieren, wurde nach neuesten Forschungsergebnissen bestätigt.

Anfang dieses Monats berichtete der Daily Sceptic über die Arbeit von Dr. Kevin McKernan und seinem Team, die die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna einer eingehenden Sequenzierungsanalyse unterzogen und dabei alarmierende Mengen an DNA-Verunreinigungen, sogenannten Plasmiden, gefunden hatten. Dabei handelt es sich um kleine zirkuläre DNA-Moleküle, die sich im Prinzip in bakteriellen und menschlichen Zellen selbst vermehren und die Zelle dazu veranlassen können, das SARS-CoV-2-Spike-Protein langfristig zu produzieren. Es wurde festgestellt, dass jede Impfstoffdosis Milliarden dieser Plasmide enthält.

Der Moderna-Impfstoff schien eine DNA-Kontamination zu enthalten, die in etwa dem von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) festgelegten „sicheren“ Wert von einem Teil pro 3.000 mRNA-Moleküle entsprach, obwohl nicht klar ist, wie sicher dieser Wert wirklich ist. Bei dem Impfstoff von Pfizer hingegen wurde eine DNA-Kontamination festgestellt, die mit einem Plasmid auf 350 mRNA-Moleküle das Zehnfache des „sicheren“ Wertes beträgt.

Die DNA ist Teil des Herstellungsprozesses des Impfstoffs, da sie den Bauplan für die mRNA liefert, aber sie hätte mindestens bis zum „sicheren“ Niveau entfernt werden müssen, was jedoch aus unklaren Gründen nicht geschah.

Nun haben Dr. McKernan und sein Team weitere Analysen durchgeführt und festgestellt, dass der Grad der DNA-Kontamination viel größer ist als ursprünglich angegeben, nämlich bis zu 35 % des Impfstoffprodukts. Sie schreiben:

Das bedeutet, dass 20-35 % der Nukleinsäure in jedem Impfstoff ein Expressionsvektor ist. Dies liegt um mehrere Größenordnungen über dem Grenzwert der EMA von 330ng/mg. Bei diesen Kontaminationsgraden ist die RT-Aktivität von LINE-1 keine Voraussetzung für die Genomintegration.

Die Molekularbiologin Dr. Jessica Rose erklärt, dass dies bedeutet, dass jede Dosis Billionen von DNA-Molekülen enthalten kann, 100-mal mehr als bisher berichtet: „Die übrig gebliebenen Expressionsvektoren, die zur Herstellung der mRNAs verwendet wurden, sind um das Hundertfache stärker kontaminiert als ursprünglich angenommen, was auf Billionen von DNA-Molekülen pro Dosis schließen lässt. Dies hat Auswirkungen auf die Integration in unser Genom.“

Das genaue Ausmaß der Kontamination ist nicht bekannt, da es sich um Schätzungen mit einer großen Fehlermarge handelt. Sie kann auch je nach Charge variieren. Sicher ist jedoch, dass die Kontamination sowohl der Pfizer- als auch der Moderna-Impfstoffe weit über jedem offiziellen „sicheren“ Wert liegt.

Bei der ursprünglichen Analyse hatte Dr. McKernan in erster Linie nach RNA-Kontamination gesucht und einen Zusatzstoff verwendet, der die DNA-Amplifikation unterdrücken kann. Als er und sein Team speziell nach DNA-Kontaminationen suchten, stellten sie fest, dass die vorhandene DNA-Menge weitaus größer war, als die ursprüngliche Technik angezeigt hatte.

Weitere Analysen von Dr. McKernan und seinem Team bestätigten außerdem, dass die Plasmide intakt und in der Lage sind, sich selbst zu replizieren, und dass die entsprechenden Promotoren vorhanden sind, die es ihnen ermöglichen, mRNA für das Spike-Protein in menschlichen Zellen (und nicht nur in Bakterien) zu exprimieren.

Dies deutet darauf hin, dass diese DNA-Plasmide wahrscheinlich lange Zeit überleben, von Zellen im Körper aufgenommen werden und die Zellen zur Produktion von Spike-Protein auf unbestimmte Zeit veranlassen können.

Es wird vermutet, dass dies die beobachtete Persistenz des Spike-Proteins im Blut von geimpften Personen über Wochen oder Monate nach der Injektion erklären könnte, was nach Ansicht von Experten zu den unerwünschten Wirkungen der COVID-19-Impfstoffe beiträgt.

Dr. Jessica Rose merkt an: „Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese unerwünschten Wirkungen die direkte Folge der von Kevin und seinem Team aufgezeigten Kontamination sind.“

Diese Ergebnisse sind natürlich höchst beunruhigend. Die Aufsichtsbehörden sollten diese Probleme vorrangig selbst untersuchen und, falls sie sich bestätigen, die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Rücknahme der Produkte vom Markt.