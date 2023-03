Luongo: Der Krieg um den Dollar ist bereits vorbei, Teil II: Die Fliege oder die Windschutzscheibe?

Live-Bilder blitzen vorbei Wie Windschutzscheiben an einer Fliege Eingefroren in diesem tödlichen Aufstieg Aber die Räder der Zeit, ziehen einfach an dir vorbei -RUSH, „Zwischen den Rädern“

In Teil I dieser Serie habe ich Ihnen gesagt, dass der Krieg um den US-Dollar vorbei ist, weil der Fluch der inländischen Geldpolitik, die Eurodollar-Futures, den Kampf gegen den SOFR, den neuen Standard für die Preisbildung des Dollars, verloren hat.

Das schmachvolle Ende des Eurodollar-Systems ist eine Studie über die Entwicklung der Märkte, da ein neues System ein altes ablöst. Alte Systeme sterben nicht über Nacht. Wir legen keinen Schalter um und wachen in einer neuen Realität auf, es sei denn, wir sind Protagonisten in einem Roman von Philip K. Dick.

Vor mehr als einem Jahrzehnt betrachtete ich die Reaktionen auf Präsident Obamas Ausschluss des Irans aus dem SWIFT-System als den Anfang vom Ende des Petrodollar-Systems. Ziel war es, den Iran von den globalen Ölmärkten auszuschließen, indem man den Iran vom dominierenden Dollar-Zahlungssystem ausschloss.

Aus der Not heraus öffnete der Iran den Handel mit seinen wichtigsten Exportpartnern, vor allem mit Indien, in einer anderen Währung als dem Dollar. Indien und der Iran begannen einen Handel mit „Waren gegen Öl“, oder wie Bloomberg es damals nannte: „Junk for Oil„.

Die Aufhebung der Sanktionen schuf einen neuen Markt für die Preisgestaltung von iranischem Öl und eine Möglichkeit, das Monopol des Ölhandels in US-Dollar zu umgehen. Indien, das wegen seiner hohen Energieimporte mit massiven Leistungsbilanzdefiziten zu kämpfen hat, begrüßte den Handel als Möglichkeit, den Druck auf die Rupie zu mindern.

Der Iran brauchte Waren. Man einigte sich auf einen Tauschhandel, und es kam zu den ersten leichten Einschnitten in das Petrodollar-System.

Die Türkei schaltete sich schließlich ein, da sie die Gelegenheit sah, als Mittelsmann zu fungieren, indem sie Gold von iranischen Kunden in ihren Banken annahm und mit dem Iran in Dollar oder was auch immer abrechnete.

Die Türkei war das erste Land, das Gold unter Missachtung der Basel-I-Eigenkapitalvorschriften zu einem 100 %igen Reservewert machte, um diesen Handel zu erleichtern. Die Gold-‚Reserven‘ der Türkei schnellten dadurch in die Höhe.

Mehr als 10 Jahre später sehen wir nun, dass der Dreh- und Angelpunkt des Petrodollars, Saudi-Arabien, ernsthaft erwägt, andere Währungen für sein Öl zu nehmen. Der Petrodollar wurde nie über Nacht abgeschafft, er wurde immer abgeschafft, da die Kosten für Geschäfte in Dollar stiegen, so dass die Verwendung anderer Währungen ein besserer Weg zum Kauf/Verkauf von Öl war.

Jedes Mal, wenn die USA zu den Sanktionen griffen, um Konformität zu erzwingen, rutschten ihnen noch mehr „Sternensysteme durch die Finger“, um Prinzessin Leia zu zitieren. Auch wenn wir heute darüber scherzen, dass man nie „völlig durchdrehen“ sollte, ist dies nur eine andere Art zu sagen, dass man auch nie damit drohen sollte, jemanden mit Atomwaffen zu bombardieren.

Trump hat 2018 den Iran mit nuklearen Sanktionen belegt. Er ist gescheitert.

„Biden“ und Davos haben Russland 2022 mit Atomwaffen bedroht und sind damit sogar noch weiter gegangen als Trump. Und sie sind noch mehr gescheitert. Alles, was sie taten, war, die Kosten für die Verwendung des Dollars in den Köpfen der besten Kunden des Dollars zu erhöhen.

Wenn sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis umkehrt, ändert sich das Verhalten entsprechend.

Da wir in der Welt des Geldes nicht annähernd so etwas wie echte Kapitalmärkte haben, sondern eher politisierte Märkte, ist es die Politik, die diese Kosten-Nutzen-Struktur am stärksten verändert. Das bedeutet, dass die Analyse der Marktreaktionen auf die täglichen Daten und die Lektüre des Kaffeesatzes durch die Kommentatoren zu einer Verfolgungsjagd durch ein Meer von rhetorischen Spiegeln wird, wenn man die politischen Veränderungen nicht berücksichtigt.

In diesem Sinne müssen wir die strukturellen Veränderungen an den Märkten aus einer politischen Perspektive analysieren, um zu sehen, wie die Zukunft wirklich aussieht. Es geht nicht darum, dass die Märkte kein Mitspracherecht hätten, sondern darum, dass, wenn man die Politik unter dem Gesichtspunkt analysiert, dass das Kapital dorthin fließt, wo es am besten behandelt wird, das künftige Ergebnis ziemlich vorhersehbar ist, wenn es nicht eine konkurrierende Politik gibt, die diesen Kapitalfluss später umleitet.

In diesem Sinne lässt sich die Finanzanalyse auf politisierten Märkten besser mit Hofpolitik als mit Tabellenkalkulationszellen beschreiben.

Die Menschen wollen Öl. Sie werden es kaufen, unabhängig davon, was Davos oder „Biden“ oder sonst jemand dazu sagt. Solange man das Öl nicht selbst ersetzt, wird keine noch so große politische Veränderung den Ölmarkt grundlegend verändern, es sei denn, man zerstört die Lieferkette, die die Ölindustrie stützt.

Und die Analyse der Fundamentaldaten von Ölangebot und -nachfrage ist in diesem Fall ein Irrweg, wenn bösartige Akteure das Angebot und die Nachfrage nach Öl wesentlich beeinflussen und einen Anreiz haben, mit den Statistiken zu spielen“. Es geht nicht darum, dass diese Zahlen wertlos sind, sondern eher darum, dass sie stark abgewertet werden sollten, bis politische Änderungen beurteilt werden.

Sinkende Erträge des Sozialismus

Letztendlich reagieren alle Märkte vorhersehbar auf das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Wenn Sie das nicht glauben, dann sind Sie ein Malthusianer und geben öffentlich zu, dass Sie ein Schwachkopf sind, der nicht in der Lage ist, Ergebnisse zu akzeptieren, die er nicht persönlich wahrnehmen kann.

Ich zähle die „Peak Oil“-Leute zu dieser Kategorie. Und Sie wissen, wer Sie sind.

Ich zähle auch die Klimawandel-Gläubigen zu dieser Kategorie. Ja, aufgrund der transitiven Eigenschaft der rhetorischen Mathematik habe ich sie gerade alle als Idioten bezeichnet.

Die Lösung der Davoser für ihre Probleme mit den überzogenen Versprechungen, die sie für den durch den Dollar finanzierten Sozialismus gemacht haben, besteht darin, diese Versprechen durch eine weltweite Geldinflation zu brechen, wobei sie einen Krieg mit Russland und China als Deckmantel und den Klimawandel als Grund für die Notwendigkeit eines solchen Krieges angeben.

Damit wollen sie sich selbst retten und die totalitäre Kontrolle für ihre Nachkommen bis zum nächsten Zyklus der Geschichte sichern.

Aber die Geschichte wird ihnen das Gegenteil beweisen. Denn schließlich kann man einen fließenden Fluss ebenso wenig bekämpfen, wie man die Masse der Menschen in Bezug auf ihre Vorlieben verändern kann. Wenn sie ein Auto fahren, ein Steak essen, in einem Haus wohnen, eine Waffe besitzen oder ein Kind bekommen wollen, werden sie es tun.

Man kann es aufschieben oder verteuern, aber diese Kosten sind ein zweischneidiges Schwert, denn wie Margaret Thatcher bekanntlich sagte: „Das Problem mit dem Sozialismus ist, dass einem irgendwann das Geld der anderen ausgeht.“ (OPM)

Betrachten Sie das Eurodollar-System als den ultimativen Ausdruck von OPM, was ein Homophon für „Hopium“ ist.

Wenn man ihr Verhalten wirklich ändern will, muss man ihnen mehr Zuckerbrot als Peitsche geben. Dieses Zuckerbrot hat jahrzehntelang funktioniert, um uns in Richtung ihrer perfekten technokratischen dystopischen Vereinigungen zu führen, solange das Geld während des Dollar-Reservestandards immer billiger wurde.

Dieses System brach 2008 zusammen und zwang die Welt 2011 durch eine willfährige Federal Reserve dazu, den Coordinated Central Bank Standard ins Leben zu rufen, bei dem alle großen Zentralbanken abwechselnd ein deflationäres Kreditsystem aufblasen würden.

Doch zurück zum abnehmenden Grenznutzen. Das Gesetz besagt einfach, dass der Erwerb der nächsten Einheit einer Sache, egal welcher Art (Wasser, Geld, Lebensmittel, Kreditdollar usw.), für eine Person weniger wert ist als die vorherige Einheit. Wir handeln, um unser gefühltes Bedürfnis nach Absicherung gegen künftige Ungewissheit zu lindern. So decken wir Floridianer uns in der Hurrikan-Saison mit Wasser in Flaschen, Propangas, Toilettenpapier, konservierten Lebensmitteln usw. ein.

Der Preis soll uns sagen, wann wir aufhören sollten, unsere Vorräte aufzustocken und wirklich einschätzen, was uns wichtig ist.

Ich werde meine Tirade über „Anti-Gouging“-Gesetze auf dem Boden des Schneideraums lassen.

Es ist diese Wahrheit über das menschliche Handeln angesichts von Knappheit und Überfluss, die die Newtonsche „Gegenreaktion“ auf steigende/fallende Kosten hervorruft.

Das ist es, was die Ängste des malthusianischen Denkens immer wieder gegen die Windschutzscheibe der Geschichte aufhebt.

Während man also die Menschen eine Zeit lang dazu bringen kann, gegen die von ihnen bevorzugten Ergebnisse zu handeln, indem man die Kosten des Ungehorsams so erhöht, dass sie größer sind als der Grenzertrag der Missachtung, findet schließlich eine Umkehrung dieses Kosten-Nutzen-Rahmens statt.

Für die Fed und die inländischen Bankeninteressen bestand der beste Weg zu dem von ihnen bevorzugten Ziel, einer inländischen Kostenstruktur des US-Dollars, darin, dem Markt allmählich eine bessere Alternative zum alten System oder zu Eurodollars anzubieten.

Der SOFR ist ein besicherter Zinssatz, der dem Markt durch den Markt für Dollar zur Verfügung gestellt wird. Er ist ein grundlegend besseres Zinsprodukt als der LIBOR, der eine von 18 Banken mit zweifelhaftem Charakter und noch zweifelhafteren Motiven aus der Luft gegriffene Zahl ist.

Eurodollar-Termingeschäfte werden auf der Grundlage des LIBOR festgesetzt, und da der LIBOR zuvor in alle alten Schuldtitel und Schuldderivate eingepreist war, war der LIBOR der Schwanz, der mit dem geldpolitischen Hund wedelte.

Die fünfjährige Einführung des SOFR diente dazu, das bessere System einzuführen und dem Markt die Möglichkeit zu geben, zu der „richtigen“ Schlussfolgerung zu gelangen, dass es besser ist. Wäre SOFR dem LIBOR nicht überlegen gewesen, egal wie sehr die Fed versucht hätte, es dem Markt aufzuzwingen, hätte der Markt es abgelehnt.

Eurodollar-Futures wären bis zum letzten Tag ein lebendiger und liquider Markt geblieben und hätten die Fed Lügen gestraft.

Aber SOFR war ein überlegenes Produkt, das die Märkte allmählich vom LIBOR entwöhnte. Jetzt gibt es immer noch eine ganze Menge LIBOR-indexierter Schuldtitel, und viele Leute hoffen, dass das alles nur ein böser Traum ist, aber das ist es nicht

Die Zahl der Kredite, die von Libor auf die von der Federal Reserve empfohlene Secured Overnight Financing Rate (Sofr) umgestellt wurden, hat in diesem Jahr zugenommen, aber „ein großes Volumen“ muss noch umgestellt werden, sagte er. Von den Krediten, von denen viele von CLOs gehalten werden, die noch umgestellt werden müssen, laufen laut KKR etwa 55 % Gefahr, auf den Leitzins zurückzufallen, der bei 7,75 % liegt, verglichen mit etwa 4,5 % für Sofr, wenn sie nicht vor Ablauf der Frist einen Übergangspfad finden. Dieser Unterschied könnte Kreditnehmern mit vielen Schulden und niedrigeren Kreditratings, wie CCC oder B-, schaden, da die Wahrscheinlichkeit einer Herabstufung steigt, und er bringt auch Kreditgeber, wie CLOs, die daran gemessen werden, wie viele CCCs und Ausfälle in ihren Vehikeln sind, in eine schwierige Lage, sagte Reback. „Das ist ein erhebliches Risiko für den Kreditmarkt“, sagte sie.

Gefangen zwischen der Skylla (25 Basispunkte über dem LIBOR) und der Charybdis (3,50 % über dem LIBOR), ist das Ergebnis unvermeidlich. Jeder, der noch ausharrt, hofft wahrscheinlich auf eine Änderung der Politik in letzter Minute, um ihm zu helfen. Wenn ich raten müsste, dann sind diese Aussteiger bei Blackrock und versuchen, die Fed zu erpressen, so wie sie letzten Sommer die Bank of England wegen der britischen Pensionsverpflichtungen erpresst haben.

Ich weiß nicht, ob die Situation vergleichbar ist, aber es riecht auf jeden Fall so.

Die BRICS und der Goldene Pfad

Kürzlich hatte ich Vince Lanci im Podcast, um genau darüber zu sprechen, wie man ein altes System schrittweise durch ein neues ersetzen kann.

Er hatte über die Remonetisierung von Gold nachgedacht, angeregt durch einen Twitter-Space, in dem wir über goldeinlösbare Staatsanleihen diskutierten, oder wie Vince es ausdrückte, „Gold auf die Renditekurve werfen“.

Hören Sie sich den Podcast an, in dem wir diese Idee im Detail besprechen.

Wie der Fall des Petro- und Euro-Dollars kann auch die Remonetarisierung des Goldes nicht über Nacht geschehen. Stattdessen muss so etwas im Laufe der Zeit geschehen. Auch hier ist mehr Zuckerbrot als Peitsche der bessere, nachhaltigere Weg.

Die Märkte schreien nach einer Lösung für das derzeitige Chaos – sie wollen weniger Schulden, noch weniger fremdfinanzierte Schulden, weniger Kriege, mehr Dezentralisierung -, aber alle wollen auch nicht auf Bartertown und alles, was das mit sich bringt, reduziert werden.

Der beste Weg, das zu erreichen, ist also, dem Markt zu signalisieren, dass man genau das will. Das beginnt mit der Politik. Im Falle der Fed beginnt es damit, dass sie die politischen Konsequenzen einer aggressiv straffen Geldpolitik nicht verleugnet.

Der Vorsitzende des FOMC, Jay „Baller“ Powell, hat dies diese Woche bei seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats bewiesen.

Powell wiederholte sein Mantra „höhere Zinsen für länger“. Doch anders als in der Vergangenheit hören die Märkte jetzt tatsächlich auf ihn. Es gibt immer noch Verweigerer, die versuchen, die Fed zu untergraben, aber die EZB und die BoJ lasse ich vorerst aus der Diskussion heraus. Die Anleihemärkte akzeptieren dies zähneknirschend, aber die Renditekurve der US-Staatsanleihen ist immer noch hartnäckig invertiert.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Powell gegenüber Senatorin Cynthia Lummis erklärte, dass die Fed bei ihrer Geldpolitik die Haushaltslage auf dem Capitol Hill überhaupt nicht berücksichtigt. (H/T Jim Bianco).

Interesting passage from Powell’s testimony today: pic.twitter.com/SuKSba2oJW — Jim Bianco biancoresearch.eth (@biancoresearch) March 8, 2023

Wenn Sie diese Passage aufmerksam lesen, werden Sie sehen, dass der Vorsitzende des FOMC dem Kongress durchaus zu sagen hat, was er zu tun hat. Sie mögen Powell nicht glauben, aber wir wissen, dass es Wege gibt, aus diesem fiskalischen und monetären Schlamassel herauszukommen, wenn wir uns dazu verpflichten, anstatt Benzin auf das sozialistische Feuer zu gießen, wie es die „Biden“-Regierung gerade mit ihrem Haushaltsvorschlag getan hat.

Was Powell und andere, die in der Lage sind, ihn zu unterstützen, nicht aussprechen, ist das, was auf der anderen Seite des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) lauert, ein wachsender internationaler Rahmen für den Handel, der völlig außerhalb der Kontrolle oder der Drohungen des westlichen politischen Establishments und seiner schlagfertigen Sanktionsaffen, die wir Staatsoberhäupter nennen, liegt.

Powell kann die Zeichen der Entdollarisierung an der Wand sehen und weiß, dass es jetzt an der Zeit ist, diesen Trend zu verlangsamen und einen Weg zu finden, den Dollar vertrauenswürdiger zu machen. Aber auch hier kann er sich nur mit einer Seite der Gleichung befassen – der geldpolitischen Seite. Die fiskalische und regulatorische Seite wird immer noch fest von, offen gesagt, Scheiß-Kommies kontrolliert; alten, verängstigten kolonialen Interessen in Europa und dem Nordosten der USA, die ihre Zeit vergehen sehen und sich weigern, sie mit Anstand zu akzeptieren.

Menschen, die die Welt lieber in Schutt und Asche legen würden, als sie in die Hände derer fallen zu lassen, die sie als „die Helfer“ betrachten.

Aber „die Helfer“ sind nicht länger hilflos gegenüber dem großen Tyrannen US-Dollar. Sie haben einen Plan, und sie führen ihn aus.

Wenn die USA und Europa nicht aufhören, sich auf der Weltbühne wie berechtigte, verwöhnte Kinder zu verhalten, werden sie den Gradualismus aufgeben, und eines Tages werden wir in einer anderen Realität aufwachen.

Dies war die eigentliche Botschaft Powells an den Kongress in dieser Woche. Es ist der klare geopolitische Imperativ, der uns allen ins Gesicht starrt. Aber wenn wir jetzt nicht freiwillig damit beginnen, wird das überlegene Währungssystem schließlich die Oberhand gewinnen und das Kapital wird dorthin fließen, wo es am besten behandelt wird.

Das ist die politische Entscheidung für die Zukunft, mit der wir unseren Frieden schließen müssen. Denn wenn wir das nicht tun, fühle ich mich an einen alten, schlechten Witz erinnert, den ich zum ersten Mal als Teenager gehört habe.

„Was geht einer Fliege als letztes durch den Kopf, bevor sie auf die Windschutzscheibe deines Autos trifft?“

„Es ist ihr Arsch.“