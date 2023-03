Schadenersatz-Zahlungen für Taiwans Opfer durch die Covid-Impfung steigen weiter.

Der erste COVID-19-Impfstoff, der in Taiwan verabreicht wurde, der virale Vektorimpfstoff von AstraZeneca, der unter Verwendung eines modifizierten Schimpansen-Adenovirus ChAdOx1 entwickelt wurde, wurde in den Vereinigten Staaten aufgrund von Sicherheitsvorfällen nie zugelassen. Nun leistet das taiwanesische Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt (MOHW) weitere Entschädigungszahlungen aufgrund von Schädigungen im Zusammenhang mit diesem ursprünglich an der Universität Oxford entwickelten Impfstoff. Die Gesundheitsbehörde Taiwans ist aktiver und transparenter als viele andere Länder. Kürzlich hat sie zwei Frauen in ihren 40ern, bei denen es zu impfstoffbedingten Nebenwirkungen gekommen war, Entschädigungszahlungen in Höhe von jeweils 19.588 USD bewilligt. Insgesamt wurden in dieser jüngsten Entschädigungsrunde 19 Zahlungen genehmigt.

Am 23. Februar prüfte das taiwanesische VICP-Gremium 122 Fälle von Personen, die behaupteten, ihre Verletzungen stünden im Kontext der COVID-19-Impfstoffe. Diesmal wurden nur 19 Fälle angenommen.

Lo Yi-chun, ein Sprecher des nationalen Central Epidemic Command Center, berichtet, dass 15 der insgesamt 19 Entschädigungen auf Verletzungen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca zurückzuführen sind. Im Fall der beiden beschriebenen Frauen traten zunächst Symptome auf, die von Fieber und Kopfschmerzen bis zu Atemproblemen und Zahnfleischbluten reichten. Später wurde bei ihnen eine Thrombose und ein Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) diagnostiziert, die beide mit dem Impfstoff in Zusammenhang stehen.

Wie in Focus Taiwan von den Reportern Shen Pei-yao und Ko Lin berichtet wurde, ist TTS eine bekannte Nebenwirkung des Impfstoffs.

TrialSite würdigt das taiwanesische Gesundheitsministerium erneut als eine der transparentesten Behörden in Bezug auf die laufende Auszahlung von Entschädigungszahlungen für COVID-19-Impfstoffschäden.