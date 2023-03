Wirtschaftswissenschaftler: Wir stehen am Rande einer Finanzkrise wie 2008

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ist ein Vorbote einer größeren Finanzkrise, sagte die Ökonomin Stephanie Pomboy im Gespräch mit Tucker Carlson.

Sie sagte, wir stünden am Rande einer Finanzkrise wie 2008. Wir stehen vor einer sehr ernsten Situation, sagte Pomboy.

