Mehr als ein Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine gibt es zwischen Washington und Kiew zunehmend Differenzen über das weitere Vorgehen in dem Konflikt, berichtete Politico am Sonntag.

Ein Streitpunkt ist Bakhmut, die ostukrainische Stadt, in der sich russische und ukrainische Streitkräfte seit über acht Monaten eine Schlacht liefern. Beamte der Biden-Administration sind überzeugt, dass die Ukraine zu viele Ressourcen für die Verteidigung von Bakhmut aufgewendet hat und befürchten, dass sich dies auf ihre Fähigkeit auswirkt, in diesem Frühjahr eine Gegenoffensive zu starten, während Beamte in Kiew beschlossen haben, weiter um die Stadt zu kämpfen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Krim, da der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski darauf besteht, die Halbinsel zurückzuerobern, die seit 2014 unter russischer Kontrolle steht und von Menschen bewohnt wird, die froh sind, Teil der Russischen Föderation zu sein.

Während einige Beamte der Biden-Administration ihre Unterstützung für die ukrainischen Angriffe auf die Krim zugesagt haben, glauben andere US-Beamte dem Politico-Bericht zufolge, dass Zelenskys Beharren darauf, dass es keine Friedensgespräche geben wird, solange die Halbinsel nicht eingenommen ist, den Krieg nur verlängern wird. In der Öffentlichkeit behaupten Präsident Biden und andere US-Beamte jedoch, dass Verhandlungen nur zu den Bedingungen Kiews stattfinden werden.

Auch Außenminister Antony Blinken hat die Gefahr einer Eskalation bei einem ukrainischen Versuch, die Krim einzunehmen, eingeräumt und sie als „rote Linie“ für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet, und das Pentagon hat erklärt, es sei unwahrscheinlich, dass Kiew die Halbinsel einnehmen könne.

Auch die USA haben offenbar genug von Zelenskys ständigen Forderungen nach Waffen. Zwei Beamte des Weißen Hauses erklärten gegenüber Politico, dass es in Washington ein „Murren“ über Zelenskys ständige Forderungen und seine mangelnde Dankbarkeit gebe. Trotz der massiven Unterstützung durch die USA und ihre Verbündeten haben ukrainische Beamte häufig geäußert, dass dies „nicht genug“ sei und fordern Kampfjets und Raketen mit größerer Reichweite.

Der Politico-Bericht erwähnte die Nord Stream-Sabotage und wie US-Beamte den Angriff mit der Ukraine in Verbindung bringen, während sie darauf bestehen, dass die ukrainische Regierung nicht daran beteiligt war. Die vagen Behauptungen sind jedoch wahrscheinlich ein Versuch, die Schuld von den USA abzuwälzen, nachdem der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh in einem bahnbrechenden Bericht behauptet hatte, Präsident Biden habe die Bombardierung der Pipelines angeordnet.

In der Öffentlichkeit behauptet Biden immer noch, er werde die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die USA darüber nachdenken, ihre Unterstützung einzustellen. CIA-Direktor William Burns besuchte Kiew im Januar und erklärte gegenüber Zelensky, dass der Kongress möglicherweise keine weiteren massiven Hilfspakete für den Krieg verabschieden wird. Ukrainische Beamte sind besorgt, dass die Regierung den Kongress als Vorwand nutzen könnte, um die Unterstützung zu reduzieren.