Die Gefahren von künstlichem Fleisch – Das giftigste Fleisch der Welt – haben sie dich ausgetrickst?

Es scheint der perfekte Weg zu sein, um den Welthunger zu beenden, das Wohlergehen der Tiere zu schützen und den Planeten zu retten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ich habe mit „Tea Time“, einem Programm von Children’s Health Defense, über die Gefahren von gefälschten Fleischprodukten gesprochen, um das Bewusstsein für diesen jüngsten Angriff auf die menschliche Gesundheit zu schärfen

Gefälschte Lebensmittel – einschließlich im Labor gezüchtetes Fleisch, tierfreie Milchprodukte und Fleisch auf Pflanzenbasis – sind der neueste Versuch der Globalisten, die Lebensmittelversorgung zu kontrollieren

Die Globalisten versuchen, die Tierhaltung durch im Labor gezüchtetes Fleisch zu ersetzen, was es privaten Unternehmen ermöglichen wird, die menschliche Bevölkerung effektiv zu kontrollieren

Die Idee, dass Tiere aus der Landwirtschaft entfernt werden müssen, um den Planeten zu retten, ist falsch; Tiere sind ein integraler und notwendiger Bestandteil des Wiederherstellungsprozesses

Gefälschtes Fleisch ist eine ultra-verarbeitete Mischung aus Chemikalien, GE-Zutaten, Pestiziden und giftiger Linolsäure, die chronische Krankheiten fördert

Auf den ersten Blick klingt künstliches Fleisch wie die perfekte Lösung, um den Hunger in der Welt zu beenden, das Wohlergehen der Tiere zu schützen und den Planeten vor der Umweltzerstörung zu bewahren. Schon ein kurzer Blick unter die Oberfläche offenbart jedoch eine viel ruchlosere Realität.

Um das Bewusstsein für diesen jüngsten Angriff auf die menschliche Gesundheit zu schärfen, habe ich kürzlich mit der Moderatorin Polly Tommey in der Sendung „Tea Time“ von Children’s Health Defense über die Gefahren von Kunstfleischprodukten gesprochen.

Bei gefälschtem Fleisch geht es um die Kontrolle der Lebensmittelversorgung

Gefälschte Lebensmittel – darunter Fleisch aus dem Labor, tierfreie Milchprodukte und Fleisch auf pflanzlicher Basis – sind der neueste Versuch der Globalisten, die Lebensmittelversorgung zu kontrollieren. Der ehemalige US-Außenminister und nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger sagte einmal: „Kontrolliere Öl und du kontrollierst Nationen; kontrolliere Lebensmittel und du kontrollierst Menschen.“ Die Kontrolle der Menschen ist ihr ganzes Programm.

Die Globalisten haben mit ihren patentierten gentechnisch veränderten Organismen (GVO) seit langem ein Monopol auf die Getreideindustrie inne. In den frühen 2010er Jahren wussten nicht viele Menschen von GVOs. Im Jahr 2011 begannen wir, die Öffentlichkeit über ihre Gefahren aufzuklären, da sie eine große Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.

Im Jahr 2012 wurde in Kalifornien eine Wahlinitiative gestartet, die eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel und Lebensmittelzutaten vorsah. Die Initiative wurde aufgrund massiver Spenden von multinationalen Konzernen knapp abgelehnt, aber wir haben langfristig gewonnen, weil das Bewusstsein für GVO in der Lebensmittelversorgung deutlich gestiegen ist. Heute meiden die meisten gesundheitsbewussten Menschen gentechnisch veränderte Organismen (GVO).

Ein ähnlicher Trend ist jetzt bei gefälschten Lebensmitteln zu beobachten. Die Globalisten versuchen, die Tierhaltung durch im Labor gezüchtetes Fleisch zu ersetzen, was es privaten Unternehmen ermöglichen wird, die gesamte Lebensmittelversorgung effektiv zu kontrollieren.

Gefälschtes Fleisch ist noch schlimmer als CAFOs

Viele Menschen sind sich der Tücken von Kraftfutterbetrieben (CAFOs) bewusst – unnatürliche Ernährung mit GVO-Getreide, überfüllte Ställe, unmenschliche Behandlung, übermäßige Umweltverschmutzung und zügellose Verbreitung von Krankheiten. CAFOs sind schlimm – aber die neue Ära der gefälschten Lebensmittel wird noch schlimmer sein.

Mit ihren patentierten Fleischimitaten werden die Globalisten eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Gesundheit der Menschen haben. Es klingt edel, die gesamte Weltbevölkerung mit tierfreien Methoden versorgen zu wollen, aber es ist eine Täuschung.

Will Harris ist ein Pionier der regenerativen Landwirtschaft und betreibt White Oak Pastures in Bluffton, Georgia. Er erzeugt hochwertige grasgefütterte Produkte, darunter Rindfleisch und andere tierische Erzeugnisse, auf eine Weise, die gut für die Verbraucher, die Umwelt und die finanzielle Gesundheit seines Unternehmens ist. Während die Globalisten die Idee verbreiten, dass tierische Lebensmittel den Planeten zerstören, wenn sie regenerativ aufgezogen werden, wie es bei Harris der Fall ist, ist dies weit von der Wahrheit entfernt.

Es sind die gefälschten Lebensmittel, die letztendlich die Umwelt gefährden werden. „Wir binden 3,5 Pfund Kohlendioxidäquivalent für jedes Pfund grasgefüttertes Rindfleisch, das wir verkaufen. Ironischerweise haben dieselben Umweltingenieure eine Analyse über Impossible Burgers durchgeführt“, sagte Harris in der Sendung „The Joe Rogan Experience“. „Sie stoßen 3,5 Pfund Kohlendioxid-Äquivalent aus.“

Regenerative Landwirtschaft schlägt Fake Foods

Impossible Foods ist zusammen mit Beyond Meat ein wichtiger Akteur auf dem Markt für künstliches Fleisch. Impossible Foods behauptet, eine bessere CO2-Bilanz als lebende Tierfarmen zu haben, und beauftragte Quantis, eine Gruppe von Wissenschaftlern und Strategen, mit dem Nachweis ihrer These. In der Zusammenfassung heißt es, dass das Produkt die Umweltbelastung in den untersuchten Kategorien, einschließlich Landnutzung und Wasserverbrauch, um 87 % bis 96 % reduziert.

Dabei wird das gefälschte Fleisch jedoch mit Fleisch aus CAFOs verglichen, die notorisch umweltzerstörend sind und nichts mit Harris‘ Farm gemein haben. Harris gab dieselbe Analyse bei Quantis für White Oaks in Auftrag und veröffentlichte eine 33-seitige Studie, in der die Emissionen von White Oaks Pastures mit denen der konventionellen Rindfleischproduktion verglichen wurden.

Während das künstlich hergestellte Fleisch seinen Kohlenstoff-Fußabdruck in einigen Kategorien um bis zu 96 % reduzierte, hatte White Oaks im Vergleich zu CAFO-produziertem Fleisch eine Netto-Gesamtemission im negativen Bereich.

Darüber hinaus hatte grasgefüttertes Rindfleisch von White Oak Pastures einen um 111 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als ein typischer US-amerikanischer CAFO, und sein regeneratives System bindet effektiv Kohlenstoff im Boden, wodurch der Großteil der mit der Rindfleischproduktion verbundenen Emissionen ausgeglichen wird.

„Das WOP-System [White Oak Pastures] bindet effektiv Kohlenstoff im Boden und gleicht damit einen Großteil der mit der Rindfleischproduktion verbundenen Emissionen aus“, heißt es in dem Bericht. „Im besten Fall kann die WOP-Rindfleischproduktion einen positiven Nettoeffekt auf das Klima haben. Die Ergebnisse zeigen ein großes Potenzial.“

Die Vorstellung, dass Tiere aus der Landwirtschaft entfernt werden müssen, um den Planeten zu retten, ist also völlig falsch. Tatsächlich sind Tiere ein integraler und notwendiger Bestandteil des Wiederherstellungsprozesses.

Was ist künstliches Fleisch?

Gefälschtes Fleisch wird als gesundes Lebensmittel vermarktet, ist aber nichts anderes als ein hochgradig ultraverarbeitetes Gemisch aus Chemikalien. Impossible Foods beispielsweise setzt Gentechnik ein, um die DNA von Sojapflanzen in Hefe einzufügen, wodurch gentechnisch veränderte Hefe mit dem Gen für Sojahämoglobin entsteht.

Impossible Foods bezeichnet diese Verbindung als „Häm“, aber technisch gesehen produzieren Pflanzen Nicht-Häm-Eisen, und es handelt sich um gentechnisch verändertes Soja-Leghämoglobin aus Hefe. Häm-Eisen kommt nur in Fleisch und Meeresfrüchten vor. Das gentechnisch hergestellte Häm wird in den Fleischimitaten von Impossible Foods als Farbzusatz verwendet, der das Produkt wie echtes Fleisch „bluten“ lässt.

Die gesundheitlichen Auswirkungen von gentechnisch verändertem Häm sind nicht bekannt, was die US Food and Drug Administration jedoch nicht davon abhielt, Soja-Leghämoglobin im Jahr 2019 zuzulassen. Das Center for Food Safety (CFS) reichte eine Klage gegen die Zulassung ein, die es als „ungewöhnlich schnell“ und als riskant für die öffentliche Gesundheit bezeichnet.

In ihrer Klage weist das CFS darauf hin, dass Soja-Leghämoglobin mit Hilfe der synthetischen Biologie oder „Gentechnik auf Steroiden“ hergestellt wird, bei der keine DNA-Stücke zwischen Arten ausgetauscht werden, sondern neue biologische Teile, Geräte und Systeme konstruiert werden, die in der natürlichen Welt nicht existieren:

Impossible Foods wandte sich an die synthetische Biologie, um gentechnisch hergestelltes Sojahämoglobin zu produzieren, weil es nicht genug von der Substanz direkt aus den Sojabohnenwurzeln extrahieren konnte, um seine gefälschten Fleischprodukte im industriellen Massenmaßstab herzustellen. Die FDA-GRAS für Soja-Leghämoglobin ist 526 Seiten lang, falls Ihnen das eine Vorstellung von der industriellen Komplexität dieses sogenannten GRAS-„Gesundheits“-Nahrungsmittels gibt.

Beyond Meat ist in ähnlicher Weise industriell verarbeitet. Beyond Burger Patties enthalten 22 Zutaten. Darunter befinden sich expellergepresstes Rapsöl, Erbsenproteinisolat, Zellulose aus Bambus, modifizierte Lebensmittelstärke und Methylzellulose – kaum „gesunde“ Lebensmittel. Um aus diesen Zutaten eine fleischähnliche Frikadelle zu formen, ist eine weitere Verarbeitung erforderlich.

Es ist auch aufschlussreich, dass Impossible Foods mindestens 14 Patente besitzt und etwa 100 weitere anhängig sind, obwohl wirklich natürliche Lebensmittel nicht patentiert werden können.

Falsches Fleisch von Impossible Foods ist mit Glyphosat belastet, LA

In Anbetracht der Tatsache, dass viele Zutaten in künstlichen Fleischprodukten aus gentechnisch verändertem Soja hergestellt werden, ist es nicht überraschend, dass sie auch mit dem Herbizid Glyphosat kontaminiert sind. Die Verbraucherschutzorganisation Moms Across America (MAA) beauftragte Health Research Institute Labs (HRI Labs), ein unabhängiges Labor, das sowohl Mikronährstoffe als auch Toxine in Lebensmitteln testet, zu ermitteln, wie viel Glyphosat im Impossible Burger und seinem Konkurrenten, dem Beyond Burger, enthalten ist.

Das Gesamtergebnis von Glyphosat und AMPA, dem Hauptmetaboliten von Glyphosat, in den Burgern betrug 11,3 Teile pro Milliarde (ppb) im Impossible Burger und 1 ppb im Beyond Burger.

Als die besorgniserregenden Ergebnisse bekannt wurden, startete Impossible Foods eine Verleumdungskampagne, um die MAA zu diskreditieren, und bezeichnete die Müttergruppe als „eine fundamentalistische Anti-GVO-, Anti-Impf- und Anti-Wissenschafts-Gruppe, die zynisch mit einem giftigen Gebräu aus medizinischen Fehlinformationen und völlig unregulierten, ungetesteten, potenziell giftigen Quacksalber-‚Ergänzungen‘ hausieren geht … „

Das Glyphosat in falschem Fleisch ist ein Problem. Die übermäßigen Mengen an Omega-6-Fett in Form von Linolsäure (LA) sind ein weiteres. Meiner Meinung nach ist dieses Stoffwechselgift die Hauptursache für die steigende Zahl chronischer Krankheiten. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass gefälschte Fleischalternativen keine gesunden tierischen Fette enthalten. Das gesamte Fett stammt aus industriellen Saatölen wie Soja- und Rapsöl, die zu den besten LA-Quellen gehören.

Der Verzicht auf ultrahochverarbeitete Lebensmittel ist wichtig, um die LA-Aufnahme niedrig zu halten, und dazu gehört auch künstliches Fleisch.

Auch die „Präzisionsfermentation“ ist nicht natürlich

Unternehmen, die gefälschte Lebensmittel herstellen, wollen Ihnen weismachen, dass ihre Produkte natürlich sind, weil sie aus pflanzlichen Bestandteilen hergestellt werden, obwohl es in der Natur nichts dergleichen gibt. Präzisionsfermentation ist ein weiterer Begriff, den die Biotech-Industrie verwendet, um die Popularität der wirklich gesundheitsfördernden natürlichen Fermentation zu untergraben.

Die Präzisionsfermentation hat jedoch nichts mit ihrem natürlichen Gegenstück gemein. Das vielleicht Beunruhigendste an der Verwendung der Präzisionsfermentation ist, dass die Unternehmen behaupten dürfen, sie sei natürlich.

Metabolic Engineering ist eine wichtige Untergruppe der Präzisionsfermentation, die Methoden wie Sequenzierung der nächsten Generation, Bibliotheks-Screening mit hohem Durchsatz, molekulares Klonen und Multiomics „zur Optimierung von Mikrobenstämmen, Stoffwechselwegen, Produktausbeuten und Bioprozess-Scale-up“ umfasst. Das klingt wie etwas auf dem Bauernhof, nicht wahr?

Ob man es nun Präzisionsfermentation, Gen-Editierung, GVO oder etwas anderes nennt, fallen Sie nicht auf den Hype herein, dass es gut für Sie oder den Planeten ist.

Woher sollten Sie Ihr Fleisch beziehen?

Wenn gefälschtes Fleisch nicht gesund ist und CAFO-Fleisch auch keine gute Wahl ist, stellt sich die berechtigte Frage, wo Sie Fleisch finden können, das für Ihre Gesundheit und den Planeten vorteilhaft ist? Die Antwort lautet: Lernen Sie einen Landwirt in Ihrer Nähe kennen. Besuchen Sie den Bauernhof und sehen Sie sich an, wie die Tiere aufgezogen werden.

Lernen Sie die Ressourcen kennen, die Ihnen in Ihrer Gemeinde zur Verfügung stehen. Die Gemeinde wird die Anbieter, die Lebensmittel auf die richtige Art und Weise züchten, natürlich bestätigen. Wenn Sie keinen örtlichen Bauernhof für Wiederkäuer wie Kühe, Büffel oder Lämmer finden können, suchen Sie in Ihrem örtlichen Lebensmittelgeschäft nach zertifizierten Bio-Produkten. Am besten ist es jedoch, vor Ort zu bleiben und eine Quelle für echte, vollwertige Lebensmittel in Ihrer Nähe zu finden.

Legen Sie nach Möglichkeit einen Gemüsegarten an, pflanzen Sie Obstbäume und züchten Sie sogar Hühner, wenn das in Ihrer Gegend erlaubt ist. Bei den Lebensmitteln, die Sie nicht selbst beschaffen können, sollten Sie sich auf Ihre Gemeinschaft stützen, um die Lücken zu schließen.

Wie im Falle der GVO ist es auch hier wichtig, das Bewusstsein für die Gefahren von falschem Fleisch zu schärfen, vor allem in dieser frühen und aggressiv expandierenden Phase. Erklären Sie Ihrem sozialen Umfeld, dass es zur Rettung des Planeten und zur Förderung Ihrer Gesundheit notwendig ist, auf alle künstlichen Fleischalternativen zu verzichten und sich stattdessen für echte Lebensmittel zu entscheiden.

Wenn Sie Lebensmittel einkaufen, kennen Sie Ihren Landwirt und achten Sie auf regenerative, biodynamische und/oder grasgefütterte Anbaumethoden, die wir für eine gesunde, autonome Bevölkerung brauchen.

