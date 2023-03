Auch Japaner sollen jetzt Insekten essen! Doch Experten warnen!

Von Covid bis Grillen: Japan setzt auf essbare Insekten

Nachdem die japanische Regierung und die Medien der Öffentlichkeit nicht mehr empfehlen, sich ständig den Mund zuzuhalten, sind sie nun dazu übergegangen, der Öffentlichkeit zu empfehlen, sich Insekten in den Mund zu stecken. Und wer könnte besser dafür eintreten, dass die Menschen sich Insekten in den Mund stecken, als der Mann, der sich am aktivsten dafür eingesetzt hat, dass sich die Menschen mRNA-Injektionen in die Venen spritzen, der frühere Impfstoffminister und jetzige Digitalminister Taro Kono?

Taro Kono probiert Grillen auf einer Ausstellung und sagt, sie seien „köstlich“.

Da aber etwa 90 % der Japaner keine Insekten essen wollen, müssen sich Japans Politiker und Propagandaapparat bei der Verbreitung von Grillen mehr anstrengen als bei der Bewerbung von Covid-Impfstoffen. Die Medien haben einige ihrer größten Hits aus der Covid-Ära wieder aufgegriffen und die „Neophobie“ zur neuen „Impffeindlichkeit“ erklärt.

Verhindern die Neophobiker mit ihrer Anti-Cricket-Haltung also aus Egoismus die Schaffung einer „nachhaltigen“ Gesellschaft? Oder haben sie recht, wenn sie sich an Lebensmittel halten, über der sich der Mensch eigentlich entwickelt hat? Fragen wir doch mal die Wissenschaft.

In einem Artikel aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „Novel foods: a risk profile for the house cricket“ (Neuartige Lebensmittel: ein Risikoprofil für die Grillen) haben Jannson et al. eine Literaturrecherche durchgeführt, um ein Risikoprofil der Grillen als Lebensmittel zu erstellen. Sie fanden vier potenzielle Bedenken.

(1) hohe aerobe Gesamtkeimzahlen; (2) Überleben Sporen bildende Bakterien nach thermischer Verarbeitung; (3) Allergenität von Insekten und aus Insekten gewonnenen Produkten; und (4) Bioakkumulation von Schwermetallen (z. B. Cadmium).

Wie appetitlich! Falls Sie das Risiko Sporen bildender Bakterien nicht abschreckt, haben Gałęcki et al. eine Arbeit mit dem schmackhaften Titel „A parasitological evaluation of edible insects and their role in the transmission of parasitic diseases to humans and animals (Eine parasitologische Bewertung von essbaren Insekten und ihrer Rolle bei der Übertragung von parasitären Krankheiten auf Mensch und Tier )“ vorgelegt. Hier ist, was sie taten und fanden.

Ziel dieser Studie war es, die Entwicklungsformen von Parasiten zu identifizieren und zu bewerten, die essbare Insekten in Haushaltsbetrieben und Zoohandlungen in Mitteleuropa besiedeln, und das potenzielle Risiko von Parasiteninfektionen für Mensch und Tier zu bestimmen. Das Versuchsmaterial umfasste Proben lebender Insekten (Imagines) aus 300 Haushalten und Zoohandlungen, darunter 75 Mehlwurmfarmen, 75 Grillfarmen, 75 Madagaskar-Schabenfarmen und 75 Wanderheuschreckenfarmen. In 244 (81,33 %) von 300 (100 %) untersuchten Insektenfarmen wurden Parasiten nachgewiesen. In 206 (68,67 %) der Fälle waren die identifizierten Parasiten nur für Insekten pathogen; in 106 (35,33 %) Fällen waren die Parasiten potenziell parasitär für Tiere, und in 91 (30,33 %) Fällen waren die Parasiten potenziell pathogen für Menschen. Essbare Insekten sind ein unterschätztes Reservoir für Parasiten bei Mensch und Tier.

Zu den verschiedenen Parasiten, die potenziell für den Menschen pathogen sind und in Grillenproben gefunden wurden, gehörten die folgenden.

Isospora spp. [gefunden in 2,67 % der Proben aus Grillenfarmen] sind kosmopolitische Protozoen der Unterklasse Coccidia, die eine als Isosporiasis bekannte Darmerkrankung verursachen. Diese Parasiten stellen sowohl für Menschen (insbesondere für immunsupprimierte Personen) als auch für Tiere eine Gefahr dar. Der Wirt infiziert sich durch die Aufnahme von Eizellen, und die Infektion äußert sich hauptsächlich durch gastrointestinale Symptome (wässriger Durchfall). Physaloptera spp. [gefunden in 1,33 % der Proben aus Grillenfarmen] bilden etwa 27 Tage nach der Aufnahme Zysten im Blutgefäß des Wirts.

Obwohl die beiden oben genannten Arbeiten auf verschiedene potenzielle Probleme hinweisen, räumen sie ein, dass es noch nicht genügend Beweise gibt, um Schlussfolgerungen über die gesundheitlichen Auswirkungen der Massenproduktion und des Massenverzehrs von Grillen zu ziehen. Und ich würde sagen, dass es besser ist, wenn wir es dabei belassen, egal, welche Namen die globalistischen Oberherren vergeben.