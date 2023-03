Interpretation der Ernennung eines von den USA sanktionierten Generals zum neuen chinesischen Verteidigungsminister

Es gibt viele andere Beamte mit ähnlichen meritokratischen Qualifikationen wie General Li Shangfu, die die Volksbefreiungsarmee in diesem entscheidenden Moment der internationalen Beziehungen führen könnten, sodass China nicht jemanden ernennen musste, der von den USA sanktioniert wurde. Damit hat China auch stillschweigend zum Ausdruck gebracht, dass die erhoffte “Neue Entspannung” mit den USA durch den Ballon-Zwischenfall im letzten Monat einen Todesstoß erhalten hat, sodass es keine realistische Möglichkeit mehr gibt, dass die beiden Länder in nächster Zeit, wenn überhaupt, eine Reihe von gegenseitigen Kompromissen eingehen.

Die USA befanden sich unerwartet in einer der schwierigsten diplomatischen Situationen seit Jahrzehnten, nachdem China einen General, der zuvor von Washington sanktioniert worden war, zu seinem neuen Verteidigungsminister ernannt hatte. Gegen Li Shangfu wurden von der Trump-Administration wirtschaftliche Restriktionen verhängt, weil er am Kauf großer russischer Rüstungsgüter wie der Su-35-Kampfflugzeuge und der S-400-Luftabwehrsysteme beteiligt war. Die USA werden also wegschauen müssen, wenn sie den militärischen Dialog mit China fortsetzen wollen.

Sie werden dazu sogar gegen ihren eigenen Willen gezwungen sein, wenn man bedenkt, dass der verschärfte Wettbewerb zwischen den beiden Ländern im Rahmen des Neuen Kalten Krieges zu Zwischenfällen auf See und/oder in der Luft führen wird, die eine Art Interaktion zwischen den höchsten Militärs der beiden Länder erforderlich machen, um die daraus resultierende Krise zu deeskalieren. Die USA können den Kontakt mit General Li nicht ewig vermeiden und werden daher unweigerlich seine Position anerkennen müssen, was eine große Soft-Power-Niederlage bedeuten würde.

Seine Ernennung war natürlich nicht nur von dem Wunsch geleitet, das Land zu demütigen, indem es gezwungen wird, mit einem derjenigen zu verhandeln, die es zuvor sanktioniert hat, aber die Regierungspartei hat dies auf jeden Fall als einen zusätzlichen Bonus für seine neue Rolle betrachtet. General Li gilt als der Mann, der Chinas militärisches Modernisierungsprogramm erfolgreich geleitet hat. Es macht also Sinn, dass er dafür belohnt wird, indem ihm die Verantwortung für die Volksbefreiungsarmee (PLA) als Ganzes übertragen wird.

Dennoch ist die Ernennung eines von den USA sanktionierten Generals zum neuen chinesischen Verteidigungsminister nicht zu übersehen, da sie eine deutliche Botschaft des Trotzes an den untergehenden unipolaren Hegemon sendet. Erst letzte Woche machte Chinas Außenminister deutlich, dass sich die Volksrepublik nicht herumschubsen lässt, und nun zieht die PLA auf ihre eigene, ergänzende Weise nach, um deutlich zu machen, dass diese multipolare Großmacht wirklich unabhängig vom Druck der USA ist.

Diese Feststellung ist mehr als alles andere die geostrategisch bedeutsamste Erkenntnis aus der Ernennung von General Li. Er wurde nicht nur in seine neue Rolle befördert, um die USA zu demütigen, indem er sie unweigerlich dazu zwingt, mit einem derjenigen zu interagieren, die sie zuvor sanktioniert hatten, sondern um der ganzen Welt zu zeigen, dass China endlich die Entscheidung getroffen hat, sich dem im Niedergang begriffenen unipolaren Hegemon an allen Fronten zu widersetzen, anstatt eine Reihe von Deals mit ihm einzugehen, die darauf abzielen, eine “neue Normalität” in ihren Beziehungen zu schaffen.