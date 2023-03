Trump gegen das Imperium: Hassen sie ihn deshalb?

Trump war ideologisch inkohärent und grob transaktional. Aber die Bedrohung, die er für das amerikanische Imperium und damit für den gigantischen Sicherheitsstaat darstellte, trägt dazu bei, ein Motiv dafür zu finden, warum die US-Geheimdienste sowohl bei den Wahlen 2016 als auch bei denen 2020 intervenierten.

Als Präsident überhäufte Donald Trump die Reichen mit Steuersenkungen und Deregulierung. Doch widersprüchlicherweise bedrohte er auch die Struktur der amerikanischen globalen Hegemonie, die so viel dazu beiträgt, dass das amerikanische eine Prozent ungeheuer wohlhabend bleibt. In der Tat hat Trump den folgenschwersten Rückbau der amerikanischen militärischen und diplomatischen Macht unternommen, seit die derzeitige Architektur des amerikanischen informellen Imperiums am Ende des Zweiten Weltkriegs Gestalt annahm.

Trump warb im Wahlkampf mit einem Ende des “Nation Building” und machte sich dann erstaunlicherweise daran, Amerikas “ewige Kriege” tatsächlich zu beenden, indem er einfach zusammenpackte und abreiste. Auch hat er keine neuen Kriege begonnen. Trump reduzierte die Zahl der US-Truppen im Irak um fast die Hälfte. In Afghanistan reduzierte er die US-Besatzungstruppen um die Hälfte und handelte einen Rahmen für den vollständigen Abzug aus. Er versuchte, die US-Kampfeinsätze in Somalia und Syrien zu beenden, und in beiden Fällen gelang es Trump trotz des Widerstands des Pentagons und der zögerlichen Nichteinhaltung der Vorgaben, den Großteil des US-Personals abzuziehen. In Syrien wurden die von den US-Spezialkräften abrupt aufgegebenen Stützpunkte von den Russen übernommen – eine Entwicklung, die den New Yorker dazu veranlasste, Trump der “Aufgabe Syriens” zu beschuldigen.

Was in den Augen des nationalen Sicherheitsstaates noch schlimmer ist: Trump griff die US-Operationen in Deutschland und Südkorea an und bedrohte damit hochstrategische Dreh- und Angelpunkte im globalen System der US-Militärmacht. Er machte auch große Fortschritte bei der Normalisierung der Beziehungen zu Nordkorea und dem Abschluss eines Friedensvertrags für die koreanische Halbinsel. In Libyen lehnte er eine Eskalation ab und arbeitete mit Russland an einer Friedenslösung. In Venezuela ließ er zunächst zu, dass John Bolton und die CIA einen Putschversuch im Stil einer farbigen Revolution unter der Führung des Schönlings Juan Guaidó unternahmen. Doch als dieser Versuch auf Widerstand stieß, langweilte sich Trump und begann, schmeichelhafte Bemerkungen über den “harten” venezolanischen Führer Nicolas Maduro und seine “gut aussehenden Generäle” zu machen, während er sich darüber beschwerte, dass sein Direktor des Nationalen Sicherheitsrats, John Bolton, ihn “in einen Krieg verwickeln” wollte.

Zu verstehen, wie Donald Trump das amerikanische Imperium und damit den gigantischen Sicherheitsstaat und den damit verbundenen industriellen Komplex von Auftragnehmern und Denkfabriken bedrohte, hilft dabei, ein Motiv dafür zu finden, warum das FBI und über 50 ehemalige Geheimdienstmitarbeiter aktiv versuchten, die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte zu unterdrücken und damit ihren Daumen bei den Wahlen 2020 auf die Waage zu legen.

It’s been two years since 51 intelligence agents interfered with an election with their blatant lie that the Hunter Biden laptop was „Russian disinformation“ — they still won’t apologize. By @mirandadevine https://t.co/REfrQUyTDi — Glenn Greenwald (@ggreenwald) October 20, 2022

Es hilft uns auch zu verstehen, warum 2016 die CIA, das FBI, die NSA und der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes die Russiagate-Erzählung trotz des Mangels an glaubwürdigen Beweisen abgesegnet haben. Und es hilft uns zu verstehen, warum, wie Matt Taibbi berichtet hat, über 150 private philanthropische Stiftungen zusammenkamen, um die geheimdienstnahe Alliance for Securing Democracy zu gründen und zu finanzieren, die wiederum die gruselige Organisation Hamilton 68 finanzierte, die den Russiagate-Hoax vorantrieb. Kurz gesagt, es hilft zu erklären, warum sie ihn hassen.

Trump bezeichnete seine Außenpolitik als “America First” und knüpfte damit an eine mehr als ein Jahrhundert alte Tradition des amerikanischen Isolationismus bzw. der konservativen Anti-Kriegs-Stimmung an. Aber seine Angriffe auf das amerikanische Imperium waren ideologisch nicht kohärent. Er hasste die NATO, aber er liebte Israel. Er erhöhte den Druck auf Kuba, tat aber das Gegenteil gegenüber Nordkorea. Er erhöhte den Militärhaushalt, obwohl er versuchte, Truppen aus allen Teilen der Welt abzuziehen. Seine Begründungen, wenn sie denn gegeben wurden, waren grob transaktional.

Sechs Monate nach seinem Amtsantritt traf sich Trump beispielsweise mit den zunehmend besorgten Generalstabschefs im Pentagon in einem supersicheren Besprechungsraum, der als “der Tank” bezeichnet wurde. Das Treffen war ein Versuch, den neuen Präsidenten zur Vernunft zu bringen. Wie die Washington Post beschrieb, versuchten die Generalstabschefs zu erklären, “warum US-Truppen in so vielen Regionen stationiert sind und warum Amerikas Sicherheit von einem komplexen Netz von Handelsabkommen, Bündnissen und Stützpunkten auf der ganzen Welt abhängt”. Die Präsentation enthielt Karten und Grafiken, die das Thema klar und einfach darstellen sollten.

Unbeeindruckt nannte Trump seine Generäle “Idioten und Babys” und “Verlierer”, die “nicht mehr wissen, wie man gewinnt”. Seine Wut steigerte sich, als er wissen wollte, warum die Vereinigten Staaten kein kostenloses Öl als Tribut für die US-Militärpräsenz im Nahen Osten erhielten. “Wir haben 7 Billionen Dollar ausgegeben; sie zocken uns ab”, brüllte Trump. “Wo ist das verdammte Öl?”

Behind the podium, Trump touts his support for the military.



Behind closed doors, he calls them “a bunch of dopes and babies.” #SOTU pic.twitter.com/q7dbpN6YeU — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 5, 2020

Trotz des aktiven Widerstands innerhalb seiner Regierung griff Trump auch wichtige Verträge an und ordnete den Austritt der Vereinigten Staaten an: aus dem Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR), aus der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der Weltgesundheitsorganisation (weil Trump die WHO zu Beginn der Covid-19-Pandemie als nachgiebig gegenüber China ansah). Er zog die USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) zurück, einem Freihandelsabkommen für Unternehmen, dessen Ausarbeitung zwei Jahre gedauert hatte und das das Kernstück einer “Hinwendung der USA zu Asien” gewesen wäre. Mit einer Flut von Strafzöllen begann Trump einen Handelskrieg gegen China. Obwohl er unter Biden fortgesetzt wurde, war Trumps destabilisierende wirtschaftliche Konfrontation mit China ein Schock für Wirtschaftsführer und Politiker in aller Welt.

Trump beschuldigte Russland des Betrugs und kündigte den INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) von 1987. Aber er hielt auch ein herzliches persönliches Gipfeltreffen mit Putin in Helsinki ab, das die Russiagate-Paranoia seiner Opposition auf ein noch nie dagewesenes Niveau hob. Trump zog sich aus dem Vertrag über den Offenen Himmel zurück, einem fast 20 Jahre alten Mechanismus zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Waffen. Er begann damit, den hart erkämpften Nichtverbreitungsvertrag mit dem Iran aufzukündigen, und überarbeitete Amerikas Nuclear Posture Review, um im Falle eines Cyberangriffs wahnwitzigerweise eine atomare Reaktion zu ermöglichen!

Am schockierendsten ist, dass Trump wiederholt seinen Wunsch geäußert hat, die USA aus der NATO zu entfernen, was die NATO zerstört hätte, wenn es dazu gekommen wäre. Wenn die NATO auseinanderfiele, würde das gesamte US-zentrierte globale System – also das größte, effektivste, komplexeste und teuerste imperiale Projekt der Weltgeschichte – eine seismische Destabilisierung erfahren. Das amerikanische Imperium ist nicht unvermeidlich, es ist nicht natürlich, und es ist weithin verpönt. Es existiert nur noch aufgrund einer konstanten, sorgfältigen und ausgeklügelten Führung. Wie ein Kleinkind, das einen Hammer schwingt, hat Trump vier Jahre lang fast wahllos Löcher in diese empfindliche Struktur geschlagen.

NEW – Donald Trump calls for peace negotiations in the escalating NATO-backed war against Russia.



„First comes the tanks, and then comes the nukes.“



Why is @realDonaldTrump the only world leader calling for peace negotiations? pic.twitter.com/qolMUgLYyl — kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) February 1, 2023

Was ist amerikanische Macht?

Seit 1945 stützt sich die globale Hegemonie der USA auf ein riesiges Infrastruktursystem: Botschaften, Abhörstationen, mehr als 800 Militärstützpunkte, Marinestützpunkte, Satellitennetze, Unterseekabel usw. Sie beruht auch auf einer Reihe von langjährigen, multinationalen Beziehungen zwischen staatlichen Institutionen, Politikern, Diplomaten, Militärs, Auftragnehmern, Geheimdienstnetzen, Unternehmen, Geschäftsleuten, humanitären Fachleuten, akademischen Spezialisten und Journalisten.

Von zentraler Bedeutung, die jedoch oft übersehen wird, ist es, bei den Verbündeten die Zustimmung zur amerikanischen Macht zu gewinnen. Diese Zustimmung ermöglicht es Washington, Verbündete gegen Gegner einzusetzen. Sie ist aber auch eine Form der Kontrolle über dieselben Verbündeten. So geht es bei der NATO darum, die Russen aus Westeuropa herauszuhalten, aber es geht auch darum, Europa, eines der mächtigsten Zentren des globalen Kapitalismus, zu kontrollieren.

Die Bedeutung der US-Macht für das Management des globalen Kapitalismus als Ganzes wurde von Leo Panitch und Sam Gindin in ihrem Buch The Making of Global Capitalism gut beschrieben:

“Indem der amerikanische Staat den Kapitalexport und die Expansion multinationaler Konzerne unterstützte, übernahm er zunehmend die Verantwortung für die Schaffung der politischen und rechtlichen Bedingungen für die allgemeine Ausbreitung und Reproduktion des Kapitalismus auf internationaler Ebene. …. Wie bei dem informellen regionalen Imperium, das die USA zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in ihrer eigenen Hemisphäre errichteten, erfordert ein richtiges Verständnis des informellen globalen Imperiums, das sie Mitte des Jahrhunderts errichteten, … [die Identifizierung] der internationalen Rolle des amerikanischen Staates bei der Schaffung der Bedingungen für die Kapitalakkumulation.”

Trump, so scheint es, hat diese großen Zusammenhänge nie verstanden. Stattdessen betrachtete er das Geflecht von Beziehungen, Bündnissen, Institutionen und Programmen, aus denen die von den USA geführte Weltordnung nach 1945 besteht, als wenig mehr als ein schlecht geführtes Sicherheitsunternehmen. Nehmen wir seine Sicht der NATO:

“Ich habe sie letztes Jahr getroffen. Stoltenberg, Generalsekretär, ein großartiger Kerl, von der NATO. Großer Fan. Keiner hat ihre Rechnungen bezahlt. Letztes Jahr war ich dort, vor einem Jahr. Wir haben 44 Milliarden Dollar eingenommen. Niemand meldet es. Ich bin gerade erst gegangen, und wir werden mindestens eine weitere, fast eine Milliarde Dollar zusätzlich einnehmen. Ich sagte zu ihm: ‘Sie müssen Ihre Rechnungen bezahlen.’”

Trump behandelte mächtige Verbündete so schlecht wie er in seiner Zeit als Immobilienmakler Subunternehmer behandelte. Erinnern Sie sich an den G-7-Gipfel von 2018: Trump kam zu spät, ging zu früh und weigerte sich, ein gemeinsames Kommuniqué zu unterzeichnen, in dem das Engagement der G-7 für eine “regelbasierte internationale Ordnung” bekräftigt wurde. Als die damalige deutsche Ministerpräsidentin Angela Merkel ihn zur Unterschrift drängte, holte Trump zwei Starburst-Bonbons aus seiner Tasche, warf sie über den Konferenztisch und sagte höhnisch: “Hier, Angela, sag nicht, dass ich dir nie etwas gebe.”

Im Jahr 2020 beschrieb der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats Trumps Außenpolitik als “geprägt von Chaos, Nachlässigkeit und diplomatischem Versagen”. Der “impulsive, unberechenbare Ansatz des Präsidenten hat den Ruf der Vereinigten Staaten als verlässlicher Partner beschädigt und zu Chaos im Umgang mit ausländischen Regierungen geführt…. Die kritische Vernachlässigung globaler Herausforderungen hat die Amerikaner in Gefahr gebracht, die Rolle der USA in der Welt geschwächt und den über Jahrzehnte aufgebauten Respekt verspielt. Plötzliche Äußerungen, wie der Rückzug der US-Truppen aus Syrien, haben enge Verbündete verärgert und US-Beamte überrumpelt.”

Mark Esper, der anderthalb Jahre lang Trumps zweiter Verteidigungsminister war, hat es verstanden, die Umsetzung von Trumps Direktiven, die das Imperium zerstören, zu blockieren. Als Trump verlangte, dass ein Drittel der amerikanischen Militärangehörigen in Deutschland nach Hause kommen sollte, entwarf Esper einen Plan, um stattdessen 11.500 Soldaten zu verlegen”, von denen mehr als die Hälfte im europäischen Einsatzgebiet bleiben sollte. Esper gelang es sogar, die Verlegung so darzustellen, als würde sie Amerikas traditionelle Agenda der Bedrohung Russlands voranbringen.

Espers Memoiren porträtieren Trump als leicht ablenkbar: “Eine Diskussion wurde eiskalt abgebrochen und umgedreht, als ihm ein neuer Gedanke durch den Kopf schoss – er sah etwas im Fernsehen oder jemand machte eine Bemerkung, die ihn aus der Bahn warf. Doch Trump war auch in seinen außenpolitischen Ansichten konsequent. “Irgendwie sind wir oft bei denselben Themen gelandet, etwa bei seinen größten Hits des Jahrzehnts: NATO-Ausgaben; Merkel, Deutschland und Nord Stream 2 [Trump wollte, dass es gestoppt wird]; Korruption in Afghanistan; US-Truppen in Korea; und die Schließung unserer Botschaften in Afrika, zum Beispiel.”

Trumps außenpolitisches Team arbeitete aktiv daran, ihn zu bremsen. Gary Cohn, Trumps oberster Wirtschaftsberater, ging so weit, dass er zweimal wichtige Dokumente, die auf die Unterschrift des Präsidenten warteten, vom Schreibtisch des Präsidenten stahl. Das eine hätte die Vereinigten Staaten aus einem Handelsabkommen mit Südkorea herausgeholt. Das andere hätte die USA einseitig aus dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) herausgezogen. Später verhandelte Trump das NAFTA neu und wandelte es in das Abkommen USA-Mexiko-Kanada (USMCA) um, das in der Tat höhere Löhne für mexikanische Autoarbeiter vorsah.

Trump erniedrigte und beleidigte regelmäßig sein außenpolitisches Team. In einem Gespräch, an dem auch der irische Premierminister teilnahm, rief Trump seinem Nationalen Sicherheitsberater, dem wahnsinnig kriegerischen John Bolton, quer durch den Raum zu: “John, gehört Irland zu den Ländern, in die Sie einmarschieren wollen?” Im Jahr 2019 feuerte Trump Bolton kurzerhand per Tweet.

Trumps erster Verteidigungsminister, Jim “Mad Dog” Mathis, stellte sich offen gegen die meisten außenpolitischen Maßnahmen der Regierung. Zu seinem Missfallen begann Trump, Mathis “Moderate Dog” zu nennen. Im Januar 2019, als Trump den Abzug der US-Truppen aus Syrien anordnete, trat “Moderate Dog” zurück.

Eine “erschütterte” Nancy Pelosi erklärte die Wende der Ereignisse als “sehr ernst für unser Land”. Der republikanische Senator Ben Sasse sprach von einem “traurigen Tag für Amerika”, während ein “besonders beunruhigter” Mitch McConnell sich offen Sorgen um “Schlüsselaspekte von Amerikas globaler Führung” machte.

Vandalisierung der NATO

Am alarmierendsten für das nationale Sicherheitsestablishment war Trumps Versuch, die US-Militärpräsenz in Deutschland bis 2020 um ein Drittel zu reduzieren. Deutschland gilt als das “Fundament” der NATO und beherbergt 35.000 amerikanische Militärangehörige, die in 40 verschiedenen Einrichtungen stationiert sind. Die Luftwaffenkomponenten des US-Europakommandos und des US-Afrikakommandos haben ihr Hauptquartier auf dem deutschen Flugplatz Ramstein. Diese in Deutschland stationierten Mittel – Bomber, Kampfflugzeuge, Drohnen, Hubschrauber, AWAC-Überwachungsflugzeuge sowie die zugehörige Radar-, Flugsicherungs- und Signalaufklärungsinfrastruktur – decken 104 Länder ab und sind in der Lage, selbst unter “schwierigen Bedingungen” “Unterstützung für Expeditionsstützpunkte, Truppenschutz, Bauarbeiten und Nachschuboperationen” zu leisten. Deutschland beherbergt außerdem schätzungsweise 150 atomar bewaffnete US-Raketen.

Erstaunlicherweise sind weit entfernte US-Militäroperationen von deutschen Stützpunkten abhängig. Als amerikanische Soldaten im Irak durch Bomben am Straßenrand verwundet wurden, war ihre erste Station ein örtliches Combat Support Hospital, aber sobald die Verwundeten stabilisiert waren, wurden sie sofort in das Landstuhl Regional Medical Center auf dem US-Armeeposten in Landstuhl, Deutschland, in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Ramstein geflogen. Dennoch ordnete Trump im Sommer 2020 an, den Einsatz in Deutschland um 12.000 Soldaten oder ein Drittel zu kürzen.

“Wir wollen nicht mehr die Trottel sein”, sagte Trump vor Reportern, als er den Schritt ankündigte. “Wir reduzieren die Truppen, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen; das ist ganz einfach.” Als Esper versuchte, den Truppenabzug als bloße Verlegung darzustellen, korrigierte Trump ihn: “Deutschland ist säumig, es hat seine NATO-Gebühren nicht bezahlt.”

Asked this morning what signal the planned U.S. troop withdrawal from Germany would send to Russia, Pres. Trump does not answer, instead accusing Germany of being „delinquent.“



„We don’t want to be the suckers anymore,“ the president says. https://t.co/VSgiw2NmTs pic.twitter.com/AV1T49XND7 — ABC News (@ABC) July 29, 2020

Die Verlegung hat Berichten zufolge sowohl deutsche Beamte als auch einige amerikanische Militärs “überrumpelt”, da keine der beiden Gruppen ordnungsgemäß konsultiert wurde und die folgenschwere Maßnahme in keiner Weise geplant war. Wie bereits erwähnt, tat Esper alles, was er konnte, um Trumps Befehl zu verzerren und zu blockieren.

Wichtiger als die Quantität der Truppen, die Trump abziehen wollte, ist der qualitativ größere Schaden, den dieser Abzug aus einem der kritischsten Hightech-Logistikzentren des gesamten imperialen Apparats anrichten würde. Der Council on Foreign Relations (Rat für auswärtige Beziehungen) machte sich lautstark Sorgen über die “Botschaft an Verbündete und Gegner gleichermaßen, dass die Vereinigten Staaten sich nicht mehr für die europäische Verteidigung einsetzen”.

Letzter Angriff

Im November 2019, als Trumps Freundschaft mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un in voller Blüte stand, begann der amerikanische Präsident über den Abzug der Truppen aus Südkorea nachzudenken und verlangte, dass Südkorea – und alle anderen Verbündeten, die US-Militärpersonal beherbergen – “Kosten plus 50 %” für den amerikanischen Schutz zahlen.

Zunächst ordnete Trump den Abzug von 4.000 der 28.000 US-Soldaten in Südkorea an. Wie in Deutschland tun die amerikanischen Soldaten, Matrosen, Luftwaffenangehörigen und Geheimdienstmitarbeiter in Südkorea viel mehr als nur das Land zu bewachen. Vielmehr projizieren sie die amerikanische Macht in die gesamte ostasiatische und pazifische Region. Die US-Militärpräsenz in Südkorea verteilt sich auf fünfzehn Stützpunkte; einer davon, Camp Humphreys, ist der größte Militärstützpunkt der Welt. Wie im Falle Deutschlands ist die US-Präsenz in Südkorea der Hightech-Dreh- und Angelpunkt eines regionsweiten Systems von Stützpunkten, Luftgeschwadern und Marineflotten. Die amerikanischen Marinestreitkräfte in Südkorea unterstützen die in Japan stationierte Siebte US-Flotte mit 50 bis 70 Schiffen, 150 Flugzeugen und 27.000 Matrosen und Marinesoldaten.

Im Jahr 2020 kündigte Trump an, dass er alle US-Truppen aus dem Irak und Afghanistan abziehen wolle. In der zweiten Hälfte von Trumps Amtszeit begann auch das Ende des Afghanistan-Krieges. Obwohl Biden den Vorsitz über den endgültigen Abzug der USA aus Afghanistan führte, wurden die Bedingungen für diesen Abzug von der Trump-Regierung ausgehandelt. Das amerikanische Abkommen mit den Taliban sah vor, dass die US-Truppen in 18 Monaten aus Afghanistan abgezogen sein würden, sofern die Taliban Terroristengruppen wie den Islamischen Staat eindämmten.

Diejenigen, die Trumps Abkommen mit den Taliban ablehnen, verstehen nicht, wie sich der Abzug der USA aus Afghanistan entwickelt hat. Während dreizehn amerikanische Soldaten bei einem Selbstmordattentat des Islamischen Staates vor den Toren des Flughafens von Kabul getötet wurden und die Vereinigten Staaten große Mengen an Material wie Humvees und Hubschraubern zurückließen – zum großen Teil, weil das Pentagon sich weigerte zu kooperieren, bis es zu spät war -, wäre der Rückzug der USA ein verzweifelter Kampf auf der Flucht gewesen, wenn die Trump-Administration kein Abkommen mit den Taliban erzielt hätte.

Im Jahr 2019 interessierte sich Trump kurzzeitig für das Libyen-Debakel. In typischer Manier begann er, Khalifa Haftar zu hofieren, einen in den USA ausgebildeten Warlord, der sich gegen die von den USA und den Vereinten Nationen unterstützte libysche “Regierung” stellte. Doch trotz des erheblichen Drucks amerikanischer Verbündeter wie der Türkei, Ägyptens und anderer, mehr Ressourcen bereitzustellen, machte Trump einen Rückzieher und rief – wieder einmal zur Überraschung der Verbündeten – zu einer Feuerpause auf.

Die 2007 begonnene Mission der Vereinigten Staaten in Somalia wird als “ein Eckpfeiler der globalen Bemühungen des Pentagons zur Bekämpfung von Al-Qaida” bezeichnet. Jeder, der einen Blick auf die Landkarte wirft, kann die strategische Bedeutung des Landes erkennen: an der Spitze des Horns von Afrika, in das Arabische Meer hineinragend, nicht weit von der Mündung des Persischen Golfs entfernt, mit einer Küstenlinie entlang einer Seite des Golfs von Aden, die nach Norden zum Suezkanal führt. Doch Anfang Dezember 2020 zog Trump (der Haiti und afrikanische Staaten in einer plumpen Anspielung als “Dreckslochländer” bezeichnet hatte) den Stecker und ordnete den fast vollständigen Abzug der 700 US-Spezialkräfte, Militärberater und CIA-Agenten in Somalia an.

Der Blick von innen

Versetzen Sie sich für einen Moment in die Lage von Leuten wie FBI-Direktor Christopher Wray oder seinem Vorgänger James Comey. Wenn Sie auf Trumps außenpolitischen Vandalismus blicken, würden Sie tiefe Besorgnis empfinden. Wenn Sie, wie die Mehrheit der DC-Eliten, die globale Führungsrolle der USA als grundlegend moralisch, ja sogar als lebenswichtig und unverzichtbar ansehen, dann sind Trumps dreiste Angriffe darauf äußerst gefährlich. Von einem solchen Standpunkt aus wäre es wirklich verantwortungsvoll, Trumps Politik, seine Legitimität, seine Basis und die Möglichkeit seiner Wiederwahl zu sabotieren.

Schlimmer noch: Trump ist ein Demagoge. Er hat eine Graswurzelbewegung mit sehr engagierten Anhängern geschaffen: die America-First-Bewegung, die seinen Slogan “Make America Great Again” (MAGA) vertritt. Auch sie fordern eine Eindämmung; ihre neo-isolationistische Politik muss diskreditiert werden, damit sie sich nicht ausbreitet und zum Mainstream wird.

Das FBI und die CIA haben sich in der Vergangenheit illegal in die Innenpolitik eingemischt, indem sie linke soziale Bewegungen ins Visier nahmen. Wir wissen, dass sie Trumps Wahlkampf 2016 infiltriert und dann daran gearbeitet haben, ihn während seiner gesamten Präsidentschaft als russische Marionette darzustellen. Sollen wir glauben, dass die Geheimdienste nicht eingegriffen hätten und nicht hätten eingreifen können, um die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern? Oder dass sie nicht versucht hätten, die MAGA-Leute, die am 6. Januar 2021 mehrere Stunden lang vor dem US-Kapitol randalierten, in eine Falle zu locken, zu jagen und hart zu bestrafen? Eine solche Behauptung scheint mir lächerlich zu sein. Dennoch weigern sich viele meiner linken Freunde, die sich häufenden Beweise zu untersuchen, die darauf hindeuten, dass solche Agenturen gegen Trump und seine Basis vorgegangen sind, weil sie nicht sehen können, warum die Geheimdienste dringende Gründe haben könnten, dies zu tun.

Aber schauen Sie ins Ausland. Trump bedrohte das gesamte System der globalen Hegemonie der USA. Er hat es aus anderen Gründen und auf andere Weise bedroht, als es vielleicht sozialistische Antiimperialisten von der Basis tun, aber er hat das US-Imperium dennoch bedroht.