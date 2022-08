Die 10 wichtigsten „Decknamen“ für Impfschäden, die COVID zugeschrieben werden

Was wäre, wenn Sie herausfinden würden, dass die gesamte Pandemie von finsteren Verschwörern ausgeheckt wurde, die die Krankheit in einem Labor herstellten, tödliche „Impfstoffe“ zur „Vorbeugung“ kreierten und Sprache, Vorschriften und Terminologie dafür erfanden, die alle auf Lügen basieren? Sind Sie ein „Langstreckler“? Das ist jemand, der sich einen im Labor hergestellten Virus eingefangen hat und angeblich Symptome hat, die scheinbar ewig anhalten, wie die Unfähigkeit, vollständig einzuatmen, Herzklopfen und Beeinträchtigungen der kognitiven und geistigen Gesundheit. Seltsam, nicht wahr? Welche „Grippe“ hat das jemals zuvor bei Menschen bewirkt? Das klingt zu weit hergeholt, um wahr zu sein. Das ist es auch.

Aliasnamen: All diese langfristigen, schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen von „Long Covid“ sind in Wirklichkeit chronische Nebenwirkungen der Fauci-Grippeimpfungen

Willkommen bei der Betrugsdemie im dritten Jahr. Wir befinden uns mitten in einer Phase, in der die Bevölkerung an einer von den Medien ausgelösten Krankheit leidet, bei der jede ernsthafte Krankheit und Störung auf alles Mögliche zurückgeführt wird, nur nicht auf die Impfstoffe. Das nennt man ABV-Krankheit, ein Akronym für „alles außer Impfstoffen“. Haben Sie „Long Covid“? Das ist eine langfristige Gesundheitsschädigung durch toxische Spike-Proteine, die Ihr gesamtes Gefäßsystem, Ihre Reinigungsorgane, Ihr Herz und Ihr Gehirn verstopfen.

Haben Sie die vielen plötzlichen Herzinfarkte auf der ganzen Welt bemerkt, die bei völlig gesunden Menschen wie Sportlern, Militärangehörigen und Piloten auftreten? Das ist die Spike-Protein-Krankheit.

Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Abtreibungen, Krebsraten und Demenzstatistiken in die Höhe geschnellt sind, seit die Covid-Gerinnungsspritzen 270 Millionen Amerikanern verabreicht wurden? Das ist kein Zufall.

Haben Sie die (gefälschten) Nachrichten über gesunde Sportler auf der ganzen Welt gesehen, die plötzlich an einem Herzinfarkt sterben, nur weil sie den Pfiff des Schiedsrichters hören oder nach dem Training unter die kalte Dusche gehen? Das nennt man Spike-Protein-Krankheit, weil ihre Herzen das Blut nicht mehr durch die Blockaden pumpen können, die durch die Fauci-Grippeimpfungen verursacht wurden, aber die Medien und die CDC schieben die Schuld auf alles andere als die Impfstoffe (ABV).

Top 10 der „Decknamen“ für das durch Impfungen verursachte Gemetzel, das der Fauci-Grippe zugeschrieben wird

1. Long covid (Langstreckenzieher)

2. SADS oder SIDS

3. Chronische Entzündungen

4. Seltene Blutgerinnsel

5. COVID-Rückfall

6. Herzinfarkt durch kalte Dusche

7. Herzinfarkt durch Schiedsrichter oder Schiedsrichterpfeife

8. Nervenschaden

9. Sensorische Veränderungen

10. Herzklopfen

Chronische und schwere Entzündungen, die durch Spike-Proteine verursacht werden, die das Gefäßsystem verstopfen und nun alle bereits bestehenden Zustände, Krankheiten und Störungen verschlimmern

Wenn Sie eine Spike-Protein-Injektion bekommen haben, oder zwei, oder drei, oder vier, leiden Sie höchstwahrscheinlich sogar noch schlimmer an bereits bestehenden Krankheiten, einschließlich Krebs, Herzkrankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit, schweren Allergien und Demenz. Spike-Proteine verstopfen das gesamte Gefäßsystem und verursachen schwere und chronische Entzündungen, die die Ursache für fast alle Krankheiten und Störungen sind, die die Menschheit kennt.

Klingeln Ihre Ohren ständig, seit Ihnen eine Spike-Protein-Nutzlast (J&J) oder mRNA (Pfizer- oder Moderna-Spritzen) injiziert wurde? Haben Sie einen großen Teil Ihres Sehvermögens, Gehörs oder Geruchs- und Geschmackssinns verloren? Das ist kein „Long Covid“ – das sind Schäden durch die Gentherapie-Injektionen. Sie sollten es „Long Impfstoff“ nennen.

Haben Sie sich mehrfach mit „Covid“ angesteckt, obwohl Sie wiederholt dagegen geimpft worden sind? Sie könnten eine ADE oder eine Autoimmunerkrankung haben, die durch die Fauci-Grippeimpfungen verursacht wurde. Hatten Sie einen Covid-Rückfall? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Impfstoffe nicht wirken oder dass Ihnen Paxlovid von Pfizer verschrieben wurde, das diesen Rückfall oder „Rebound“ von Covid verursacht, wie das, was gerade jetzt mit dem dementen Residenten Biden passiert.

Wenn Sie seit Ihren Gentherapie-Injektionen „aus heiterem Himmel“ Nervenschäden, Blutgerinnsel, Demenz oder Herzmuskelentzündung bekommen, ist das KEIN Zufall und kein „long Covid“. Fauci hat gelogen. Er hat sich das alles ausgedacht. Deshalb sollten Sie Vaccines.news zu Ihren bevorzugten unabhängigen Websites hinzufügen, um sich über experimentelle „Impfstoffe“ zu informieren, die Blutgerinnsel, Herzmuskelentzündungen und schwere, chronische Entzündungen verursachen.