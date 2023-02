Die 15-Minuten-Stadt: Eine Lösung für das Klima? Oder nur eine „Ausrede für mehr Kontrolle“?

childrenshealthdefense.org: Die Befürworter der „15-Minuten-Stadt“ behaupten, dass sie die Emissionen reduzieren und die Lebensqualität der Bewohner verbessern wird, aber Kritiker sagen, dass das Konzept, das vom Weltwirtschaftsforum unterstützt wird, diskriminierend ist und zu „Klimasperren“ führen wird.

Die „15-Minuten-Stadt“ geriet in diesem Monat in die Schlagzeilen, ausgelöst durch eine Kontroverse über die Pläne des britischen Grafschaftsrats von Oxfordshire, im Rahmen der Entwicklungsstrategie 2040 der Stadt Oxford „Verkehrsfilter“ zur Verringerung des Autoverkehrs zu testen.

Im Rahmen des Filterplans wird Oxfordshire in sechs Bezirke unterteilt. Ab 2024 können die Einwohner innerhalb ihrer Stadtteile fahren, aber Kameras zur Nummernschilderkennung verhängen Bußgelder in Höhe von 70 Pfund für das Passieren eines Filters ohne Genehmigung. Fahrzeuge wie Fahrräder und öffentliche Verkehrsmittel werden davon ausgenommen sein.

Anwohner können eine Genehmigung für das Durchfahren der Filter an bis zu 100 Tagen im Jahr beantragen, und Anwohner, die außerhalb der Zonen wohnen, können eine Genehmigung für bis zu 25 Mal im Jahr beantragen. Die Filter werden täglich von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends in Kraft sein.

Der Bezirksrat erklärte, der Plan sei nicht dazu gedacht, die Bewohner zu zwingen, in ihren Vierteln zu bleiben, sondern die Verkehrsüberlastung zu bekämpfen, indem man „das Gehen, das Radfahren, den öffentlichen und den gemeinsamen Verkehr zur ersten Wahl macht“.

Kritiker des Plans sammelten Tausende von Unterschriften für Petitionen gegen den Plan. Der Plan löste auch mehrere Proteste aus, bei denen sich lokale Arbeitnehmer in der Presse zu Wort meldeten.

Den betroffenen Arbeitnehmern, die täglich mehrere Stadtteile durchqueren, um zur Arbeit zu gelangen, schlug der Stadtrat vor, eine weniger zentrale Route wie die Ringstraßen außerhalb des Stadtzentrums zu benutzen.

Kritiker aus der Bevölkerung wiesen darauf hin, dass diese Lösung zu einem zusätzlichen Zeitaufwand und einer höheren Umweltbelastung führen würde, was dem Ziel des Plans, den Klimawandel zu bekämpfen, zuwiderliefe.

Der Konflikt über den Plan wurde international ausgetragen. Polarisierende Persönlichkeiten wie der Bestsellerautor Jordan B. Peterson twitterten, der Plan sei die „schlimmste vorstellbare Perversion“ der Idee, dass Städte begehbar sein sollten, und Piers Corbyn ging zu einer Sitzung des Stadtrats von Oxford, um zu protestieren. Mitglieder des Stadtrats berichteten, dass sie belästigt wurden.

Große Medienorganisationen wie The Guardian, Reuters, PolitiFact, USA Today, The Times und die BBC unterstützten die lokale Politik und diskreditierten abweichende Meinungen als „Verschwörungstheorie“, indem sie auf einige übertriebene Online-Behauptungen verwiesen, wonach die Menschen gewaltsam in ihren Stadtteilen eingesperrt würden.

Das Konzept der 15-Minuten-Stadt hat jedoch nicht nur in Oxford, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit Besorgnis ausgelöst, insbesondere bei der wachsenden Zahl von Menschen, die sich über die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) geförderten politischen Vorschläge zur weitreichenden Umsetzung einer von oben verordneten Umwelt- und Stadtpolitik Sorgen machen, wie auf Twitter, in zahlreichen Artikeln und in Videos zu sehen ist.

Die WEF-Mitglieder diskutierten viele solcher Maßnahmen auf dem Januar-Treffen in Davos.

Klaus Schwab barely finished his opening remarks at WEF 23 and a Swiss MP from the Greens Party is already promoting a 15 minute city style concept where people no longer need cars. Also encourages punishing businesses that don’t adhere to climate agreements. #wef23 pic.twitter.com/3S7WUb7TZ0 — Rukshan Fernando (@therealrukshan) January 16, 2023

Was ist die 15-Minuten-Stadt?

Während der Pandemie COVID-19 begannen Mainstream-Medien, Stadtplaner, die Vereinten Nationen und Entwickler – viele mit Verbindungen zum WEF – für die 15-Minuten-Stadt zu werben – ein neuer urbanistischer Vorschlag, der vorsieht, Städte in dezentrale Mikrostädte umzugestalten, in denen die Menschen ihre Bedürfnisse in Bezug auf Wohnen, Arbeiten und Spielen innerhalb von 15 Minuten von ihrem Zuhause aus erfüllen können.

Der Begriff wurde von dem Sorbonne-Professor Carlos Moreno geprägt, der auch als Pionier der „Smart City“ bekannt ist – einer Stadt, die mit umfangreichen Kapazitäten für die digitale Überwachung durch künstliche Intelligenz (KI) ausgestattet ist.

Moreno machte die Idee der 15-Minuten-Stadt, die oft mit der intelligenten Stadt in Verbindung gebracht wird, erstmals in einem TED-Vortrag im Oktober 2020 bekannt.

Befürworter der 15-Minuten-Stadt sagen, das Konzept der autarken Nachbarschaft sei alt und entspreche der Vorstellung von Städten vor dem Auto.

Das ist weitgehend der Punkt, so die Befürworter des Konzepts, die argumentieren, dass die Verringerung der Kohlenstoffemissionen zur Verlangsamung des Klimawandels der Kern des 15-Minuten-Stadtkonzepts ist.

Besser [Städte] wieder aufbauen?

Im März 2021 berichtete The Guardian, dass die Sperrungen zu einem beispiellosen Rückgang der Kohlenstoffemissionen um 7 % im Jahr 2020 führten, zumindest in Ländern mit hohem Einkommen. In dem Artikel wurde davor gewarnt, dass nach Beendigung der Abschottungsmaßnahmen ein rascher Wiederanstieg der Emissionsraten zu erwarten sei.

Laut Corinne Le Quéré, Ph.D., Autorin der im Artikel zitierten Studie und Mitarbeiterin des WEF, wäre alle zwei Jahre ein entsprechender Emissionsrückgang erforderlich, um die globale Erwärmung in Grenzen zu halten.

Dr. Dave Reay, Inhaber des Lehrstuhls für Kohlenstoffmanagement und -erziehung an der School of Geosciences der Universität Edinburgh, erklärte gegenüber The Guardian, dass es den Ländern obliege, „besser zurückzubauen“ – ein WEF-Slogan.

Verschiedene globale Akteure begannen, die 15-Minuten-Stadt als Mittel zur Erreichung dieses Ziels hochzuhalten – „um die Emissionen zu reduzieren und die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern“, wie es das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) ausdrückte.

Das Aspen Institute veranstaltete eine Diskussionsrunde zu diesem Konzept. Die Pandemie habe eine Gelegenheit geschaffen, die Städte neu zu gestalten, hieß es:

„Innovation wird oft aus Krisen geboren, und die Entwicklung von Städten ist keine Ausnahme von dieser Regel. Stadtplaner, Bauherren, Bürgervertreter und Unternehmer haben die Möglichkeit, diesen Moment der Unsicherheit während der COVID-19-Pandemie zu nutzen und das städtische Leben neu zu gestalten.“

Mike Haigh, damals Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Mott McDonald und heute Vorsitzender der WEF Infrastructure Industries Governors Group, sprach auf einem WEF-Panel im September 2021 über die 15-Minuten-Stadt:

„Ich denke, dass der COVID etwas bewirkt hat. Man spricht davon, dass Pandemien Trends beschleunigen, die bereits im Gange waren. Wenn man an den Klimanotstand denkt … all diese Dinge haben sich in den letzten 18 Monaten beschleunigt, und das ist gut so, denn ich denke, es gibt einen echten Antrieb für die 15-Minuten-Stadt.“

Das UNFCCC schlug das Konzept als ein leistungsfähiges Modell für ein „Post-COVID-Leben“ vor, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen.

Und im März 2022 veröffentlichte das WEF einen Artikel, in dem argumentiert wurde, dass das Modell entscheidend für die Bewältigung von Schocks sei, die durch „Klimawandel und globale Konflikte“ verursacht würden.

Die Pandemie habe der Idee neue Relevanz verliehen, sagte WEF-Autorin Lisa Chamberlain und bezog sich dabei auf die Abriegelungen.

Sie warnte davor, dass die Umsetzung der Idee Opfer oder „kreative Zerstörung durch eine technische Revolution“ erfordere, aber Städte, die sich nicht auf diese Weise umgestalten, würden „mächtig zu kämpfen haben“.

Chamberlain verortete die Wurzeln des Prinzips der 15-Minuten-Stadt im Konzept der „Eutopie“ des 19. Jahrhunderts, wonach eine Stadt ein „guter Ort“ ohne „Geldlöhne“ ist.

Medien und Forschungsblogs von Universitäten auf der ganzen Welt haben Artikel über die Vorteile der 15-Minuten-Stadt veröffentlicht und sogar einige mögliche Kritikpunkte angesprochen.

Während das Bild der 15-Minuten-Stadt vom „Leben, Arbeiten und Spielen“ beispielsweise Vorstellungen von der wirtschaftlichen Elite hervorrufen könnte, argumentieren Planer wie Robert Steuteville, dass Menschen mit niedrigem Einkommen am meisten von den nahe gelegenen Annehmlichkeiten profitieren.

Wer steckt hinter dem Vorstoß für die 15-Minuten-Stadt?

Die meisten Artikel stellen die 15-Minuten-Stadt als eine Bewegung dar, als eine Idee der Menschen, die aus der Pandemie hervorgegangen ist, aber ihre Daten sind weitgehend selbstreferentiell.

Chamberlains WEF-Artikel präsentierte eine Google-Suchtrendanalyse als Beweis für seine Behauptung, dass die Idee „mehr als eine Modeerscheinung“ sei, und behauptete:

„Die 15-Minuten-Stadt wurde von einem ‚Nice-to-have‘ zu einem Schlachtruf. … Die Pandemie schuf eine Dringlichkeit für eine gerechte Stadtentwicklung, die Argumente über Fahrradwege und andere ‚Annehmlichkeiten‘, die die Gemeinden seit Jahren aufgewühlt haben, in den Hintergrund treten ließ.“

Mainstream-Medien wie Forbes verwiesen auf den WEF-Artikel als Beweis für diese neue Bewegung.

Ein letzte Woche vom World Resources Institute veröffentlichter Artikel bezeichnete sie als „eine globale Bewegung“ und verwies auf Belege dafür, dass Bürgermeister auf der ganzen Welt Pläne für eine 15-Minuten-Stadt aufstellen.

Die Idee wird von Planungsorganisationen wie dem Congress for the New Urbanism stark gefördert.

Die Bemühungen, die 15-Minuten-Stadt in der Praxis zu erproben, werden weitgehend von der C40 Cities Climate Leadership Group vorangetrieben, die sich aus 96 Bürgermeistern von Städten aus der ganzen Welt zusammensetzt, von großen Unternehmen und philanthropischen Stiftungen finanziert wird und sich auf städtischen Aktivismus für den Klimawandel konzentriert.

Die Gruppe wurde 2005 vom Bürgermeister von London gegründet und schloss sich 2006 mit der Clinton Climate Initiative zusammen.

C40 Cities arbeitet auch eng mit dem Bauunternehmen Arup Group, einer dem WEF angeschlossenen Organisation, zusammen, um Entwicklungspläne für die Sanierung von „nachhaltigen“ oder „Netto-Null“-Gebäuden zu erstellen, um das Problem des Klimawandels anzugehen.

Im Juli 2020 veröffentlichte die Gruppe einen Rahmen für Städte, um „besser zurückzubauen“. Die Organisation fördert das 15-Minuten-Stadtmodell als neuen Fahrplan für eine Welt nach der Pandemie.

Im September 2022 gab C40 Cities bekannt, dass sie sich mit einem Bauträger, Nordic Real Estate Partners – einem dänischen Entwicklungsunternehmen mit einem Vermögen von 18 Milliarden Euro – und UN-Habitat zusammenschließt, um durch die Umsetzung von Nachbarschafts-Pilotprojekten in mindestens fünf Städten einen Konzeptnachweis für die „15-Minuten-Stadt“-Politik zu erbringen.

Städte wie Paris, Madrid, Mailand, Ottawa, Seattle, Mailand und Vancouver gehören zu denjenigen, die Pläne zur Umwandlung ihrer Städte in ein 15-Minuten-Stadtmodell erklärt haben.

Melbourne hat einen langfristigen Strategieplan für 20-Minuten-Stadtteile verabschiedet.

Kürzlich verkündete der neue Bürgermeister von Cleveland, Ohio, mit Unterstützung der Stadtentwicklungsbehörde, einer Fahrradlobby und Immobilienentwicklern, dass die Stadt „darauf hinarbeitet, die erste Stadt in Nordamerika zu sein, die ein 15-Minuten-Stadtplanungskonzept umsetzt, bei dem die Menschen – nicht die Entwickler, sondern die Menschen – im Mittelpunkt der städtischen Wiederbelebung stehen“.

Weitere Stadtverwaltungen in ganz Großbritannien haben ebenfalls angekündigt, dass sie 15-Minuten-Stadtpläne untersuchen oder umsetzen werden.

Eine begehbare Stadt mit Annehmlichkeiten in der Nähe des Wohnorts – wo liegt da das Problem?

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von „The Corbett Report“ sagte James Corbett:

„Man muss es den technokratischen Planern des Möchtegern-Technos lassen. Sie sind Meister darin, Ideen aufzugreifen, die, losgelöst von dem Kontext, in den sie sie stellen, eine gute Idee sein könnten. „Wenn ich eine bewusste Gemeinschaft gründen würde, würde ich sie wahrscheinlich so gestalten, dass alles erreichbar und nah ist und dass man nicht auf eine große Infrastruktur angewiesen ist, um seine Lebensmittel zu bekommen, die aus der halben Welt kommen. „Ja, eine 15-Minuten-Stadt, das klingt gut.“

Das Problem sei, dass das Konzept nicht auf demokratischen Prinzipien basiere, bei denen die Menschen gemeinsam entscheiden oder sich auf eine Idee einigen.

„Nein, es geht darum, dass die Stadtverwaltungen anfangen, die Kontrolle zu übernehmen und die Menschen in sorgfältig kontrollierte Räume zu treiben“, so Corbett.

Einige Planer, selbst innerhalb der neuen urbanistischen Denkschule, bringen das Konzept mit der Geschichte von Top-down-Stadtplanungsansätzen in Verbindung, die die Marginalisierten ausschließen.

Auf der Konferenz CityLab 2021, die von Bloomberg Philanthropies und dem Aspen Institute veranstaltet wurde, äußerte sich Jay Pitter, ein Stadtplaner aus Toronto:

„Ich bin ein Verfechter des Hyperlokalen, denn wir brauchen sicherlich widerstandsfähigere, dem Klimawandel widerstehende Städte. … „Allerdings bin ich diesem Konzept gegenüber abgeneigt. Es berücksichtigt nicht die Geschichte der städtischen Ungerechtigkeit, die absichtlich durch technokratische und koloniale Planungsansätze auferlegt wurde, wie z. B. getrennte Stadtteile, tiefe Ungleichheit bei der Ausstattung und diskriminierende Polizeieinsätze in unseren öffentlichen Räumen.“

Pitter sagte, dass viele marginalisierte Gemeinschaften gegen solche Ideen sind, weil sie zu weiterer Verdrängung führen.

Sogar Richard Florida – der das Planungskonzept der „kreativen Stadt“ geprägt hat, das im letzten Jahrzehnt weltweit die Gentrifizierung vorangetrieben hat – warnte, dass die 15-Minuten-Stadtpläne in Großstädten auf der ganzen Welt bestehende Ungleichheiten eher verschärfen als beseitigen würden.

Moreno hat eingeräumt, dass die Entfernungen, die die meisten Menschen aus der Arbeiterklasse für ihre Arbeit zurücklegen müssen, eine große Herausforderung für die 15-Minuten-Stadt darstellen.

Und dann sind da noch die Menschen selbst.

Politico berichtete, dass die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo international gelobt wurde, Preise für ihre Führungsrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels erhielt und auf der Time-Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2020 landete.

Sie sah sich jedoch mit Gegenreaktionen von Parisern konfrontiert, die ihr vorwarfen, durch die Unterstützung des 15-Minuten-Stadtkonzepts das Erbe der Stadt zu zerstören und ihr Leben zu beeinträchtigen.

Analysten, die das Programm in Oxford kritisierten, äußerten Bedenken hinsichtlich des Konzepts im Allgemeinen. Sie wiesen darauf hin, dass die Inspiration für das Konzept durch die Abriegelungen, die zu weitreichenden sozialen und wirtschaftlichen Verwüstungen und neuen Formen der sozialen Kontrolle geführt haben, Anlass zur Sorge geben sollte.

Sie weisen darauf hin, dass das Konzept der „Klimasperre“ zwar „lächerlich“ klingt, aber Artikel in Publikationen wie dem BBC-Artikel „How ’15-minute cities‘ will change the way we socialise“, in dem das Leben unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert und mit dem Nutzen für das Klima in Verbindung gebracht wird, Anlass zur Sorge geben.

Andere sagten: „Die 15-Minuten-Städte, die verkauft werden, sehen aus wie eine Ausrede für mehr Kontrolle“.

Corbett argumentierte, dass das Konzept der 15-Minuten-Städte Teil eines Masterplans ist:

„Die Menschen werden in diese 15-Minuten-Städte getrieben, so dass man, wenn es einem die liebevollen Meister der Techne erlauben, von einer kleinen 15-Minuten-Stadt in eine andere reisen darf, wenn die soziale Kreditwürdigkeit hoch genug ist. „Es geht nicht darum, die Erde zu retten, wie ich schon 8 Millionen Mal gesagt habe … Genau so schaffen sie die Infrastruktur für die Klimaverbote der Zukunft … „Es geht um diese langfristige Vision der Zukunft, in der wir in diese kleinen Städte gepfercht werden.“

„Climate lockdown“ ist ein weiterer Begriff, der in den Mainstream-Medien oft als „Verschwörungstheorie“ abgetan wird.

Doch mehrere Organisationen, darunter der World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), haben die Idee, dass eine „Klimasperre“ notwendig sein könnte, schon seit mehreren Jahren in Umlauf gebracht.

Sie warben für einen Artikel des Professors des University College of London und WEF-Mitarbeiters Marian Mazzucato, Ph.D., in dem er vorschlug, dass „Klimaabschaltungen“ notwendig werden könnten, um den sich abzeichnenden „Klimanotstand“ zu bekämpfen.

Der WBCSD ist ein Partner der dem WEF angeschlossenen Arup Group und wird von dieser unterstützt. Arup und C40 sind seit über einem Jahrzehnt Partner in ihrem Projekt zur Neugestaltung von Städten. Die 15-Minuten-Stadt ist Teil dieses Projekts.