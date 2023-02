The Corbett Report: Nein, die Dinosaurier-Journalisten haben NICHT die Objektivität aufgegeben“.

„Extra! Extra! Lesen Sie alles darüber! Die Journalisten der etablierten Medien lassen die Objektivität fallen!“

Als Verschwörungsrealist hätten Sie recht, wenn Sie sich über einen Zeitungsjungen lustig machen würden, der eine so offensichtliche Beobachtung wie einen Nachrichtenskandal von gigantischem Ausmaß ausruft. „Natürlich sind die Dino-Medienschreiberlinge nicht objektiv“, murmeln Sie vielleicht im Vorbeigehen vor sich hin. „Was wollt ihr als Nächstes berichten, dass Wasser nass ist?“

Aber wenn das Ihre Reaktion auf eine solche Aussage ist, was sollen wir dann von dem neuen 24.000 Wörter umfassenden, vierteiligen Bericht der Columbia Journalism Review halten, der zeigen soll, dass die New York Times und ihre Mitläufer in den Konzernmedien „ihrer Glaubwürdigkeit geschadet“ haben, indem sie den Schein der Objektivität in ihrer Berichterstattung über die Russiagate-Story fallen ließen?

Es ist leicht, sich von der Aufregung der „Ich sag’s euch“-Siegesserie mitreißen zu lassen – „Seht ihr, Russiagate war ein Schwindel, genau wie ich es gesagt habe“ – und die Tatsache zu übersehen, dass dies überhaupt keine Nachricht ist. In Wirklichkeit ist es ein Versuch, die lange und unrühmliche Geschichte der Times und ihrer Dinosaurier-Medienkollegen zu vertuschen. Wie ein nüchterner Moment des Nachdenkens sofort zeigt, waren die Sprachrohr-Spottvögel der kontrollierten Establishment-Medien noch nie objektiv, und sie haben keine Glaubwürdigkeit zu beschädigen.

Wenn Sie diese Lobeshymnen auf die Mainstream-Medien als den begrenzten Tummelplatz erkennen können, der er ist, dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen klaren Kopf bewahrt.

Aber es gibt noch eine weitere Schicht der Zwiebel, die Sie abziehen müssen, wenn Sie wirklich verstehen wollen, was hier passiert. Und wenn Sie diese Schicht abziehen, werden Sie feststellen, dass die „Objektivität“ im Journalismus nicht nur ein Hirngespinst ist, sondern ein Psyop, der darauf abzielt, Sie darüber zu täuschen, was Medien wirklich sind und wie sie wirklich funktionieren.

Neugierig geworden? Dann nichts wie los.

CJR zur Rettung!

Endlich! Es ist an der Zeit, dass sich jemand gegen diese selbstgefälligen, nichtsnutzigen, selbstgefälligen, abgehobenen, linksextremen Verrückten und Schmutzfinken aus der Klasse der Laptop-Journalisten wehrt.

Nein, ich meine nicht jemanden wie James Corbett, der mehrfach erklärt hat, dass es den Corbett Report nur gibt, weil die Konzernmedien in ihrer angeblichen Pflicht, der Macht die Wahrheit zu sagen, so schamlos „versagt“ haben, dass er sich motiviert fühlte, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Und damit meine ich nicht die anderen Verrückten und Verschwörungstheoretiker aus dem Bereich der alternativen Medien, die ebenfalls ihr Leben der Warnung der Öffentlichkeit vor den Lügen der Konzernmedien gewidmet haben.

Natürlich meine ich nicht sie. Seien wir jetzt ernsthaft. Ich meine eine Gruppe von akademischen Ex-Journalisten, die gerade weit genug außerhalb der Medienblase der Konzerne stehen, um eine sanfte Kritik an ihren Journalistenkollegen üben zu können, aber sicher genug innerhalb dieser Blase, sodass ich sicher sein kann, dass sie diese Journalisten niemals dafür kritisieren werden, dass sie nicht die Wahrheit über 9/11 oder den Great Reset oder die Betrugsdemie oder etwas anderes von Bedeutung berichten. Sie wissen schon, eine seriöse Organisation.

Hier ist die Columbia Journalism Review.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die CJR ist die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift der Columbia University Graduate School of Journalism … oder zumindest war sie das einmal. Wie scheinbar jede andere Print-Zeitschrift hat auch die CJR im Jahr 2015 die Zeichen der Zeit erkannt und ist auf eine halbjährliche Print-Veröffentlichung umgestiegen, um sich auf die Online-Veröffentlichung zu konzentrieren. Abgesehen von der Printausgabe ist das CJR genau die Art von medienkritischer Zeitschrift, die man von der Journalistenschule eines Ivy-League-Colleges erwarten würde: prestigeträchtig und elfenbeinern genug, um sich einen gewissen Spielraum bei der Kritik am Establishment-Journalismus zu erlauben, aber Rockefeller- und Soros-finanziert genug, um sicherzustellen, dass es nie etwas wirklich Wichtiges hinterfragen wird.

Und so ist es keine Überraschung, dass CJR das Vehikel für „Die Presse gegen den Präsidenten“ sein würde, eine akribische, schmerzhaft lange und unglaublich detaillierte Darstellung, wie die Mainstream-Medien den Russiagate-Schwindel geschaffen und aufrechterhalten haben.

Wenn Sie es noch nicht gelesen haben, sollten Sie es tun. Ganz im Ernst. Für sich allein betrachtet ist es ein wertvolles Stück Metajournalismus, das die peinlichen Versäumnisse der Dino-Presse in den vergangenen Jahren dokumentiert.

Es dient als Crash-Kurs über die Russiagate-Täuschung für diejenigen, die die Geschichte zu der Zeit nicht verfolgt haben.

Es dokumentiert sorgfältig, wie die etablierten Pressevertreter mit der Hillary-Clinton-Kampagne, dem DNC, dem FBI, der CIA, zwielichtigen Ex-Journalisten, Privatdetektiven und einer Schar von Intriganten des tiefen Staates zusammengearbeitet haben, um das Märchen von der Trump/Russland-Kollusion aus dem Nichts zu erfinden.

Und sie wird von allen richtigen Publikationen angegriffen, darunter Mother Jones („Columbia Journalism Review’s Big Fail“) und NY Mag („Columbia Journalism Review Had a Different Russiagate Story – and Spiked It“).

Ja, es ist wahr: Nur die schamlosen parteiischen Verteidiger der Konzernmedien könnten, die gründlich recherchierte, Abrechnung des CJR mit dem Russiagate-Betrug lesen und immer noch an die Glaubwürdigkeit der New York Times und CNN und der Washington Post und des Pulitzer-Preis-Komitees glauben.

Das war’s also, oder? Die Eierköpfe und akademischen Journalisten der Columbia Journalism Review kommen, um die Mainstream-Presse zu retten und uns von den bösen Vorurteilen dieser eigensinnigen Dino-Reporter zu befreien, oder?

Die Psyop

Die gute alte Zeit des objektiven Journalismus

Nicht so schnell. Wie die fein eingestellten BS-Detektoren meiner aufmerksamen Leserschaft zweifelsohne bereits angedeutet haben, steckt mehr hinter dieser „CJR, Retter des Journalismus!“-Erzählung, als man auf den ersten Blick sieht. In der Tat ist es die Reaktion auf den Bericht von einigen seiner größten Befürworter, die uns zu verstehen beginnt, was hier wirklich vor sich geht.

Nehmen wir zum Beispiel Matt „9/11-Leugner“ Taibbi, der gerade ein schmeichelndes Interview mit dem Autor des Berichts, Jeff Gerth, unter dem Titel „Take A Bow, Columbia Journalism Review“ veröffentlicht hat. In der Präambel des Interviews schreibt Taibbi, dass der Journalismus um 2015 herum „anfing, seinen Weg zu verlieren“ und lobt Gerth dafür, dass er den MSMlern geholfen hat zu verstehen, „was sie machen müssen, um ihren Beruf zu retten.“ (Hoffentlich nehmen sie sich das zu Herzen, Matt!)

Oder nehmen Sie Edward „I Specifically Chose to ‚Leak‘ to the MSM“ Snowjobs Reaktion auf den Artikel. Er twitterte eine Zusammenfassung des Artikels nach seiner Veröffentlichung und stellte mit Bestürzung fest, dass „die Korporationsmedien wissentlich Fakten unterdrückt haben, die den gängigen Erzählungen widersprechen, Dementis ignoriert haben, eifrig parteiische Angriffe über ‚anonyme Quellen‘ gewaschen haben und sich weigern, über Fehler nachzudenken.“ (Wer hätte das gedacht?)

Dann gibt es noch „b“ „Climate Change ist sehr ernst, guys!“ drüben bei MoonofAlabama, der den Bericht freundlicherweise für sein Publikum zusammenfasst, bevor er beklagt: „Die Objektivität der Medien hat Schaden genommen.“ (Sag, dass es nicht so ist!)

Und wer könnte Glenn „First Look Fraudster“ Greenwald vergessen? Er widmete einen Teil seiner „System Update“-Sendung dem Lob für diesen Bericht, wobei er darauf hinwies, dass er von „jemandem stammt, der so etwas wie die lebende, atmende Verkörperung der Mainstream-Medien ist“, nämlich von Gerth, einem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten ehemaligen Reporter der New York Times. (Sowohl Greenwald als auch Gerth haben Pulitzer-Preise, also müssen wir sie natürlich ernst nehmen!)

Wenn man sich diese Reaktionen auf „Die Presse gegen den Präsidenten“ durchliest, beginnt man zu verstehen, wie der Artikel – so gut er auch das betreffende Thema behandeln mag – selbst in eine größere Erzählung über den Sündenfall des modernen Journalismus eingebettet ist. Demnach gab es einmal Teams von tapferen, kämpferischen Reportern, die Ihnen die harten, objektiven Wahrheiten über JFK und Brutkastenbabys und 9/11 und Massenvernichtungswaffen und Gaddafis Viagra und Putins Viagra und eine Million anderer Nachrichtengeschichten erzählten. Aber um das Jahr 2015 herum sind diese wunderbaren und respektablen Wahrheitsverkünder „vom Weg abgekommen“, haben die geheiligte „Objektivität“ aufgegeben, die bis dahin ihre hervorragende Berichterstattung ausmachte, und begannen, sich widerwärtige Lügen über Trump und Russland auszudenken.

Könnten wir doch nur zu jener heiligen Zeit zurückkehren, in der Walter Cronkite Ihnen versichern konnte, dass „es eben so ist“, bevor er sich nach Bohemian Grove schlich, um seine Stimme für ihr Schein-Menschenopfer-Ritual zu leihen, oder sich zu einer globalistischen Preisverleihung schlich, um damit zu prahlen, dass er an der rechten Hand Satans sitzt! Aber ach, wir schreiben das Jahr 2023, und die etablierte Presse hat plötzlich begonnen, ihre Leser ohne ersichtlichen Grund zu belügen! Das Grauen!

Sie denken vielleicht, dass ich mit dieser Darstellung übertreibe. Dann sollten Sie Matt Taibbis Hate Inc. lesen, in dem er feststellt, dass seine Reise vom Lachen über „die Schwächen der Presse“ hin zur Sorge, dass das Nachrichtengeschäft „auf etwas wirklich Schurkisches zusteuert“, im Jahr 2016 begann. Taibbi verbringt die gesamte Einleitung des Buches damit, über die gute alte Zeit der Schnüffelreportagen und des Skandaljournalismus zu sprechen … womit er die 1970er-Jahre meint, als sein Vater Reporter bei der lokalen ABC-Filiale war. („Mein Vater hat mir beigebracht, dass es bei einer Reportage nicht nur darum geht, zu reden, sondern bereit zu sein, sich von dem, was die Leute sagen, überraschen zu lassen“, ist eine der vielen Perlen der Weisheit, die man aus Taibbis Abhandlung herauslesen kann.)

Wie ich schon sagte, werden die aufmerksamen Leser des Corbett Report wahrscheinlich bereits wissen, dass dieses Märchen genau das ist: ein Märchen. Nein, der Mainstream-Journalismus ist im Jahr 2015 nicht plötzlich von einer Klippe gestürzt. Nein, die Trump/Russland-Geschichte war nicht das erste Anzeichen dafür, dass Journalisten voreingenommen sind, und sie ist auch nicht das ungeheuerlichste Beispiel dafür, dass die Öffentlichkeit von den vermeintlichen Verteidigern des öffentlichen Interesses in der vierten Gewalt über wichtige Angelegenheiten belogen wird.

Aber selbst diejenigen, die verstehen, dass die Spotttölpel der Mainstream-Medien schon immer die treuen Schoßhunde der Regierung und die unterwürfigen Stenografen des tiefen Staates waren, haben es schwer, die tiefere Wahrheit zu verstehen: So etwas wie „objektive“ Medien gibt es nicht, und der Versuch, objektiven Journalismus als eine Art Ideal hochzuhalten, ist selbst ein Psyop.

Subjektivität der Medien

Ich hatte schon mehrfach Anlass, darüber zu sprechen, aber ich denke, es lohnt sich, es zu wiederholen: Es gibt keine objektive journalistische Sichtweise. Ganz im Gegenteil. Alles, was wir in den Medien sehen, lesen oder hören, ist voreingenommen, und jeder Versuch, Sie vom Gegenteil zu überzeugen, ist ein Schwindel, der Ihnen von einem schleimigen, manipulativen Gebrauchtwagenverkäufer verkauft wird. Oder, schlimmer noch, von einem Mainstream-Journalisten.

Um den offensichtlichen Einwand gleich im Keim zu ersticken: Ja, natürlich gibt es objektive Wahrheiten, aber ich gehe davon aus, dass wir uns alle einig sind, dass Aussagen über Fakten in der Welt („Politiker A hat heute ‚xyz‘ gesagt“) kein Journalismus sind. Journalismus besteht darin, eine Reihe von Fakten zu einer Erzählung zusammenzufügen, die eine Art Geschichte erzählt: „Politiker A hat heute ‚xyz‘ gesagt, was Land B dazu veranlasst hat, eine Invasion in Land C zu starten. Laut Experte D wird dies wahrscheinlich zu den Folgen E, F und G führen, was den Preis für Eier im nächsten Winter in die Höhe treiben wird.“

All diese Fakten können tatsächlich Fakten sein. Politiker A könnte wirklich „xyz“ gesagt haben, und Land B könnte tatsächlich in Land C einmarschiert sein, und Experte D könnte tatsächlich E, F und G vorhergesagt haben. Aber hat die Aussage von Politiker A die Invasion von B in C verursacht, oder waren andere Faktoren beteiligt? Wie viel von der Geschichte und dem Kontext der Beziehungen zwischen B und C (die Hunderte Jahre zurückreichen) sollte dem Publikum präsentiert werden? Warum sollte man gerade mit dem Experten D sprechen? Sollten wir nicht auch den Experten E hören, der einen ganz anderen Standpunkt vertritt? Oder warum nicht den zufälligen Internetkommentator F befragen, der immer alles über alles zu wissen scheint? Und ist der Preis für Eier im nächsten Winter wirklich die Quintessenz der Geschichte?

Verstehen Sie immer noch nicht, worum es hier geht? Okay, hier ist ein Test. Du bist ein Fernsehreporter. Sie müssen für die heutige Sendung einen fünfminütigen Beitrag zum Thema COVID-Impfstoffe verfassen.

Auf welchen Aspekt der Geschichte konzentrieren Sie sich?

Welche wissenschaftlichen Veröffentlichungen ziehen Sie für Ihren Bericht heran?

Wessen Stimmen stellen Sie vor?

Holen Sie Kommentare von Personen mit abweichenden Meinungen ein? Wenn ja, wie stellen Sie deren Standpunkte dar? Wie viel Zeit geben Sie der Debatte zwischen den Parteien, und wie wählen Sie aus, wer an der Debatte teilnehmen darf?

Bezeichnen Sie in Ihrem Bericht die „Impfstoffe“ als Impfstoffe? Nennen Sie es „die Pandemie“? Bezeichnen Sie die CDC als „Centers for Disease Control and Prevention“ oder als „Centers for Disease Creation and Propagation“?

Alles, was Sie in Ihrem Bericht sagen, jedes Wort, das Sie verwenden, alles, was Sie zeigen, alles, was Sie nicht zeigen, kommt von einem Ort der Subjektivität. Letztendlich ist Ihr Bericht das Ergebnis einer Reihe von Hunderten von Entscheidungen, die Sie treffen müssen, um zu entscheiden, was Sie sagen und wie Sie es sagen. Selbst wenn Ihr Bericht in allem, was er sagt, zu 100 % sachlich korrekt ist, entspringt er immer noch Ihrer subjektiven Sichtweise und kann das Verständnis des Publikums für diese Geschichte beeinflussen.

Und abgesehen von der inhärent subjektiven Sichtweise dieser oder jener Geschichte ist die Vorstellung, dass die Summe der Ereignisse auf dem Planeten in einer 30-minütigen Sendung oder in einer einzigen Zeitung zusammengefasst und Ihnen als „die Nachrichten des Tages“ präsentiert werden können, selbst eine offensichtliche Fiktion. Wie ein weiser Mann einmal bemerkte, ist das Konzept der „Nachrichten“ ein soziales Konstrukt, mit dem Sie programmiert werden.

Das Problem entsteht, wenn wir vorgeben (oder davon überzeugt sind), dass es eine besondere Klasse von Menschen gibt – eine Art von Engeln, die als Journalisten bekannt sind (mit großem „J“ und so) – die uns alle wichtigen Informationen in der Welt auf völlig neutrale und unvoreingenommene Weise mitteilen können. Es war dieser Mythos des objektiven Journalisten – der im 20. Jahrhundert im Zuge der Professionalisierung des Journalismus und der Konsolidierung der Massenmedien zu einem Medienoligopol entstand -, mit dem die Öffentlichkeit davon überzeugt werden sollte, dass die Cronkites, Rathers und Jennings dieser Welt unparteiische Beobachter der Ereignisse waren, die lediglich Informationen weitergaben und die Zuschauer entscheiden ließen. Und genau das war es immer: ein Mythos.

Zugegeben, die Erkenntnis, dass alle Medien für uns von jemandem konstruiert werden, der ein Interesse daran hat, uns etwas glauben zu machen, ist für die meisten Menschen keine glückliche Erkenntnis. Vielmehr ist es eine zutiefst unpopuläre Erkenntnis, denn sie bedeutet, dass wir nicht einfach die Abendnachrichten einschalten, unser Gehirn ausschalten und erwarten können, dass irgendein völlig neutraler journalistischer Retter daherkommt und uns „die Nachrichten“ von oben präsentiert.

Aber aus der richtigen Perspektive betrachtet, ist diese Erkenntnis der dem Journalismus innewohnenden Subjektivität eine Ermutigung. Sie bringt uns – das „Publikum“ – zurück auf den Fahrersitz. Es hilft uns zu verstehen, dass wir keine bloßen Schwämme sind, die jede Information aufnehmen, die uns präsentiert wird, sondern souveräne, unabhängige Individuen, die eine aktive Rolle beim Aufbau eines besseren Verständnisses der Welt zu spielen haben.

Mit diesem Wissen gewappnet, können wir beginnen, die Informationen, die wir erhalten, aktiv zu hinterfragen und unsere kritischen Fähigkeiten einzuschalten, wenn jemand versucht, seine persönliche Erzählung als „objektive Nachrichten“ darzustellen. Die Frage lautet nicht: „Ist dieser Bericht objektiv oder subjektiv?“, sondern:

Warum zeigt uns dieses Medienunternehmen diesen Bericht?

Welches Interesse haben sie daran, uns eine bestimmte Meinung über das dargestellte Thema zu vermitteln?

Können die Informationen in dem Bericht von unabhängiger Seite bestätigt oder aus anderen Quellen abgeleitet werden?

Wessen Standpunkt wird dargestellt und wie wird dieser Standpunkt wiedergegeben? Wessen Sichtweise wird ausgeschlossen? Warum?

Welche Sprache wird verwendet, um das Thema zu umreißen?

Was will uns der Bericht über die Welt glauben machen?

Sind wir mit dem Bericht einverstanden? Warum oder warum nicht?

Mit diesen Filtern können wir von bloßen Informationskonsumenten zu aktiven Akteuren in der Konstruktion unserer eigenen Weltsicht werden, indem wir die Verantwortung für den Sinn einer sehr chaotischen Welt aus den Händen anderer nehmen und sie in unsere eigenen Hände zurücklegen.

Also, ja, lesen Sie unbedingt den neuen CJR-Bericht über Russiagate. Und ja, machen Sie auf jeden Fall eine Siegesrunde, wenn der Artikel zufällig bestätigt, was Sie schon die ganze Zeit über die Art und Weise gesagt haben, wie die Medien die Fakten manipuliert haben, um eine Fake-News-Erzählung über die Trump/Russland-Geschichte zu konstruieren. Vergessen Sie aber nicht, den Bericht anhand der obigen Fragen (und anderer Fragen, die Sie für hilfreich halten) zu überprüfen, um die Geschichte auf einer tieferen Ebene zu hinterfragen und herauszufinden, wie Sie diese Informationen am besten in Ihr Weltbild integrieren können.

Am wichtigsten ist, dass wir das Thema „Die Presse gegen den Präsidenten“ nicht zum Anlass nehmen, den „Verlust der Objektivität“ in den Medien zu beklagen, oder, noch lächerlicher, den „Verlust der Glaubwürdigkeit“ der Medien. Nein, es gibt keinen Walter Cronkite oder Columbia Journalism Review oder Matt Taibbi oder James Corbett, die auf den Wolken schweben, um Ihnen die Nachrichten von oben zu überbringen. Jeder, der Ihnen etwas anderes erzählt, versucht nur, Sie zu manipulieren.