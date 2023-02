Düstere Sonntagspredigt von Abbé Viganò: Die heidnische Moderne bereitet eine Geißel vor, die „weit verheerender“ ist als die Sintflut

Die Heilige Schrift und die Väter lehren uns, dass die Arche ein Abbild der heiligen Kirche ist, dank derer sich die Auserwählten vor dem gemeinschaftlichen Schiffbruch der Menschheit retten können.

Am Sonntag hielt Erzbischof Carlo Maria Viganò eine düstere Sonntagspredigt (unten), in der er über den „Abgrund des Bösen …, in den wir die heutige Welt versinken sehen“, nachdachte und den Christen riet, in der Arche des Heils, der katholischen Kirche, Zuflucht vor der kommenden „Geißel“ zu finden, die „weit verheerender ist als die antike Sintflut“. Er warnt vor gefälschten Archen und vergleicht diejenigen, die die Pläne der Neuen Weltordnung vorantreiben, mit denen, die „berauscht und sorglos“ auf der Titanic tanzten. Er deutet an, dass Papst Franziskus seine Pflichten vernachlässigt, indem er sagt: „Der Mann, der uns dazu aufrufen sollte, an Bord der wahren Arche zu gehen, ist auch an Bord dieses schrecklichen transatlantischen Schiffes gegangen, und wir sehen ihn zusammen mit den Bösen, die mit den Mächtigen der Erde, den Feinden Gottes, anstoßen“. Dennoch erinnert er die Christen daran, dass der Steuermann, der das Ruder der Kirche, der wahren Arche des Heils, „fest“ hält, Jesus Christus, unser Herr ist.

VIRTUS IN INFIRMITATE PERFICITUR

Predigt von Erzbischof Carlo Maria Viganò

zum Sonntag Sexagesima

Der Herr sah, wie groß die Schlechtigkeit der Menschen auf der Erde war

und dass jedes innere Verlangen ihres Herzens immer nur böse war

Gen 6,5

Am Sexagesima-Sonntag nähern wir uns der Zeit der Buße und des Fastens zur Vorbereitung auf Ostern. Schon seit einer Woche schweigt das Alleluja in der Liturgie und wird in der Messe durch das Traktat ersetzt. Und an diesem Sonntag, der weitestgehend ein Bußsonntag ist, begleitet uns die Kirche mit den Lesungen der Mette bei der Betrachtung der Sünde, die Gott dazu bringt, das rebellische Menschengeschlecht mit der Sintflut zu vernichten und nur die Familie Noahs zu retten.

Die Heilige Schrift spricht von der Schlechtigkeit der Menschen: Jedes innere Verlangen ihres Herzens war immer nur böse. Es ist schwer zu glauben, dass die Menschheit in der Vergangenheit das Böse begangen haben könnte, das wir heute sehen: In keiner antiken Kultur war der Abgrund des Bösen jemals so tief wie der, in dem wir die heutige Welt versinken sehen. Massaker, Gewalt, Kriege, Perversionen, Diebstähle, Raubüberfälle, Abschlachtungen, Schändungen, Sakrilegien, die nicht nur von einzelnen Menschen begangen werden, sondern von den Staatsoberhäuptern per Gesetz auferlegt, von den Medien verherrlicht, von Lehrern und Richtern gefördert, von den Priestern geduldet und sogar gebilligt werden. Wir fragen uns, ob der moderne Mensch nicht noch schlimmere Strafen verdient als die Sintflut, für die Bosheit, die ihn zu jeder Handlung gegen Gott, gegen seine Mitmenschen, gegen die Schöpfung inspiriert; und wenn wir den scheinbaren Triumph des mysterium iniquitatis betrachten, wenn wir sehen, wie weit verbreitet und tief verwurzelt das Böse in unserer korrupten und abtrünnigen Welt ist, fragen wir uns, wie lange die göttliche Majestät die Abscheulichkeit der Menschen dulden kann. Es fällt uns fast schwer, an die Verheißung des Herrn zu glauben: „Ich will die Erde nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, denn alle Absichten des menschlichen Herzens sind von Jugend auf zum Bösen geneigt; ich will auch nicht mehr jedes Lebewesen schlagen, wie ich es getan habe“ (Gen 8,21).

Was uns verwirrt, ist nicht so sehr die Stille, in der wir uns selbst und unserem Leid überlassen sind, als vielmehr die Tatsache, dass die Straflosigkeit der gegenwärtigen Verbrechen und Sünden selbst eine Strafe sein kann, die noch gewaltiger und strenger ist als die, die uns der Ewige Vater schicken könnte. Die heidnische Moderne, die sich in die Barbarei gestürzt hat, bereitet mit ihren eigenen Händen eine Geißel vor, die weit verheerender ist als die antike Sintflut, eine viel größere Zerstörung des Menschengeschlechts, bei der sie glaubt, nicht die Bösen, sondern die Guten vom Angesicht der Erde wegfegen zu können: diejenigen, die dem Herrn und seinem heiligen Gesetz treu bleiben. Und während sich die Gewitterwolken, in denen sie untergehen werden, dunkel und bedrohlich zusammenziehen, verhöhnen unsere Zeitgenossen diejenigen, die ihre eigene geistige Arche vorbereiten, indem sie versuchen, sich selbst und ihre Lieben zu retten; ja, sie tun alles, um sie daran zu hindern, sie zu vollenden.

Die Heilige Schrift und die Väter lehren uns, dass die Arche ein Abbild der heiligen Kirche ist, dank derer sich die Auserwählten vor dem gemeinschaftlichen Schiffbruch der Menschheit retten können.

Hæc est arca – singen wir in der Vorrede zur Einweihung einer Kirche – quæ nos a mundi ereptos diluvio, in portum salutis inducit. „Dies ist die Arche, die uns, die wir aus der Flut der Welt gerettet sind, in den Hafen des Heils führt.“ Aber wo finden wir die Arche des Heils? Wie können wir sie von ihren Fälschungen unterscheiden, die dazu bestimmt sind, unter dem Gewicht derer zu sinken, die auf ihr Platz nehmen? Von ihren Nachahmungen, die dazu dienen, die Bösen zu retten, während der Steuermann die Guten daran hindert, an Bord zu gehen, und sogar seine eigenen Kinder vertreibt, indem er sie als illegale Einwanderer einstuft, die es nicht wert sind, aus den Wassern gerettet zu werden?

Dieser beunruhigende Gedanke ist nicht abwegig, wenn wir bedenken, wer heute auf dem Thron des Petrus sitzt. Die Arche der Kirche scheint jeden aufnehmen zu wollen, mit Ausnahme derer, die tatsächlich ein Anrecht auf Rettung haben. In der Tat scheint sie nutzlos zu sein, denn es wird keine Flut geben, vor der man fliehen könnte. Oder schlimmer noch: Die riesige Flut, die nicht durch Gottes Zorn, sondern durch die Flut der Sünden der Menschen verursacht wird, wird in Wirklichkeit als Moment der Regeneration betrachtet, als Gelegenheit, die Weltbevölkerung nach den wahnhaften Plänen des Great Reset zu reduzieren. Wie auf der Titanic tanzten die Besatzung und die Passagiere, berauscht und sorglos, während das Schiff mit voller Kraft auf den Eisberg zusteuerte, der es versenken würde, ein arrogantes Denkmal für den Stolz derer, die glauben, dass sie von der göttlichen Gerechtigkeit ausgenommen sind. Der Mann, der uns auffordern sollte, die Wahre Arche zu betreten, ist ebenfalls an Bord dieses schrecklichen transatlantischen Schiffes gegangen, und wir sehen ihn zusammen mit den Bösen, die mit den Mächtigen der Erde, den Feinden Gottes, anstoßen.

Aber wenn diese menschlichen Überlegungen uns einerseits in Verzweiflung stürzen und uns um unser Überleben fürchten lassen, so können wir andererseits die wahre Arche des Heils erkennen, denn wir sehen sie bereit auf dem Berg von Golgatha, wo sie gebaut wurde, und auf dem mystischen Golgatha des Altars, wo sie jeden Tag auf uns wartet.

Es macht wenig aus, dass man uns auf eine andere Arche hinweist – auch von Menschen, denen wir vertrauen und die uns nicht täuschen sollten – oder dass es solche gibt, die sie für nutzlos halten und sich deshalb über uns lustig machen oder uns wie Verrückte behandeln. Es macht wenig aus, dass es diejenigen gibt, die die drohende Flut leugnen, während er selbst ihr pietätloser Architekt ist in seiner törichten Anmaßung, mit seinem Geo-Engineering sogar atmosphärische Phänomene kontrollieren zu können.

Wir wissen, dass die wahre Arche, die einzige Arche, die Heilige Kirche ist. Und aufgrund der Worte unseres Herrn, des göttlichen Steuermanns, der das Ruder fest in der Hand hält, glauben wir, dass diese Arche die Flut unbeschadet überstehen und am Ende trockenes Land finden wird, auf dem sie zur Ruhe kommen kann. Deshalb sind wir entschlossen, uns nicht täuschen zu lassen und uns vorzumachen, dass wir uns außerhalb dieser Arche oder durch den Bau einer eigenen Arche retten können.

In der heutigen Epistel zählt der heilige Paulus alle Prüfungen auf, die er bei der Aussaat des Wortes Gottes zu bestehen hatte, und folgt dabei dem Beispiel des Gleichnisses vom Sämann, das uns im Evangelium gegeben wird. Und er sprach zu mir: Meine Gnade genügt dir; denn meine Kraft ist in der Schwachheit am besten zu erkennen. (2 Kor 12,9). Im Erkennen unserer Schwäche, im Bewußtsein unserer Gebrechlichkeit und unserer Nichtigkeit wird die Macht Gottes umso stärker spürbar, je größer unsere Demut und unser Glaube an ihn sind. Sufficit tibi gratia mea: Meine Gnade ist dir genug. Denn durch die Gnade sind wir würdig geworden, in der Arche Zuflucht zu finden; und durch die Gnade können wir dort während der Sintflut bleiben; und durch die Gnade werden wir den Hafen des Himmels erreichen.

Lasst uns also die Gnade Gottes nicht verlieren. Erklimmen wir den mystischen Berg, auf dem die Arche auf uns wartet; eine Arche, in der wir auch Nahrung für unsere Seelen finden: das Brot der Engel.

Und so möge es sein.

12. Februar 2023

Dominica in Sexagesima