Militarismus und Diplomatie im Südchinesischen Meer: Die Propagandamaschine ist mobilisiert

Auf einer kürzlich abgehaltenen Pentagon-Konferenz über psychologische Kriegsführung wurde festgestellt, dass die Kräfte der Indoktrination „nicht warten können, bis eine Krise beginnt“. Ein hochrangiger Leiter des Verteidigungsministeriums schlug ein Modell für Propaganda vor, das keineswegs neu ist: „Schauen Sie sich das Marketing an… Was bringt die Leute dazu, Cola zu trinken, was bringt sie dazu, Pepsi zu trinken?“ Kurz gesagt, öffentliches „Marketing“. „Ich denke“, lobte der Chef, „dass der private Sektor den Informationsbereich durch Marketing bis zum höchsten Grad genutzt hat… Und ich denke, dass wir als Abteilung und im nationalen Sicherheitsunternehmen in der Lage sein müssen, einige dieser Lektionen zu lernen.“

In der Tat wurden die „Lektionen“ der effektiven Indoktrination und öffentlichen Überzeugung im Bereich der US-Regierungspropaganda in Verbindung mit einer servilen freien Presse perfektioniert. Eine natürliche Vorhersage ist, dass in Diskussionen über Krieg, Frieden, Diplomatie, Gewalt usw. im Grunde jede Tatsache, die den Zielen der USA und des Westens nicht zuträglich ist, entweder ignoriert, verzerrt oder verfälscht wird, und dass die geopolitischen Ambitionen des Westens bis zu dem Punkt verehrt werden, an dem sie mit Worten kaum mehr zu beschreiben sind. Im Falle des westlichen Imperialismus im heutigen Asien wird dies genau überprüft.

I. Aggression in Wirklichkeit und Fiktion

Die Biden-Administration erklärte Anfang 2022, dass die offizielle amerikanische Politik in Asien und im Pazifik die Vorherrschaft und Kontrolle über „jeden Winkel der Region“ anstrebe, während sie gleichzeitig die chinesische „Nötigung und Aggression“ beklagte, die „den ganzen Globus umspannt“ – eine Aussage, die zu lächerlich ist, um sie zu kommentieren, und von den Medien in der Tat ignoriert wurde, wenn auch vermutlich nicht aus diesem Grund. Die Militärs sind in der Regel recht ehrlich, was ihre Absichten angeht: „Diese große Strategie nutzt“ recht effektiv „Sicherheits- und Finanzinstitutionen, um Chinas Macht innerhalb des Systems sowohl zu binden als auch umzugestalten, um die imperiale Macht der USA zu stärken“ (Zeitschrift der US-Luftwaffe). Abgesehen von allen Euphemismen muss der Westen dafür sorgen, dass „alle Nationen“ – d. h. alle Nationen, die den USA gehorsam dienen – „von den ressourcenreichen“ Vermögenswerten in Südostasien profitieren können, wie es der Chief of Naval Operations, Michael Gilday, ausdrückte. Sicherlich bestätigen die Maßnahmen die Dringlichkeit der Eliten, dies zu erreichen.

Michael Gilday [Quelle: afcea.org]

So haben die USA etwa 375.000 Soldaten im indopazifischen Raum stationiert, davon 80.000 in Südkorea und Japan – und führen gleichzeitig ständig offensive, groß angelegte Militäroperationen durch, die auf China gerichtet sind, und zwar im Rahmen einer offensiven „globalen NATO“ in Asien, um es mit den Worten von Liz Truss zu sagen.

Während des gesamten Jahres 2021 führten US-amerikanische und europäische „Kriegsschiffe und Flugzeuge mehr als 2.000 enge Spionageoperationen durch, die auf China gerichtet waren“, darunter auch auf den „Küstenbereich des chinesischen Festlandes“. Obwohl die üppig finanzierten westlichen Nachrichtenagenturen auf mysteriöse Weise kaum Gelegenheit fanden, über die Vorfälle zu berichten, hätte der Leser der asiatischen Presse erfahren können, dass westliche „Angriffsgruppen“ im „Südchinesischen Meer“ ihre Aktivitäten seit 2020 fast verdoppelt haben – wiederholt zum Protest der Chinesen und tatsächlich des größten Teils Asiens, allerdings unter dem begeisterten Jubel der westlichen liberalen und humanen Presse.

[Quelle: naval-technology.com]

Dies ist praktisch eine Fortsetzung der Politik der Trump-Administration, von der sich Biden kaum unterscheidet – sofern er nicht noch hawkischer ist, wofür die Ein-Parteien-Zwei-Fraktionen-Militäroligarchie in Washington sorgt. Daher erklärte die US-Regierung Mitte 2020, dass der Westen gegen das „marxistisch-leninistische Regime“ und sein „Streben nach globaler Hegemonie des chinesischen Kommunismus“ mobilisieren müsse, das „die Freiheit überall“ bedrohe.

Schließlich wurden wir uns der „Bedrohung, die sie für unsere Lebensweise darstellen“, bewusst. Die „Ambitionen zur ideologischen Kontrolle“ des „Nachfolgers von Joseph Stalin“ (Xi Jinping) sind „nicht auf sein eigenes Volk beschränkt“, und die gewaltsame chinesische globale Kontrolle „ist in vollem Gange.“

Wie nicht anders zu erwarten, wurde diese Aussage nicht mit Gelächter, sondern mit einer Flut von Ehrfurcht aufgenommen. Liberale Kritiker hatten jedoch ihre Vorbehalte: Diese Politik „ist nur dann sinnvoll, wenn sie von einem festen Bekenntnis der Trump-Administration zu einer robusten und koordinierten Politik begleitet wird“ (NYT). „Chinas Strategie zielt auch darauf ab, den Westen einzukesseln“ (natürlich wurde in dem Artikel keine Karte mit stationierten Streitkräften gezeigt), und deshalb muss der Westen „in der entscheidenden Schlacht“ zurückschlagen, „hoffentlich wieder unter der Führung der Vereinigten Staaten“ und ihrer „aufgeklärten Führung“, um den ehemaligen Direktor des nationalen Geheimdienstes, Dan Coats, zu zitieren.

Dan Coats [Quelle: upolitics.com]

Allerdings waren nicht alle zufrieden, da die Konfrontation mit China mit „unveränderlicher Gegengewalt in jedem Punkt“ geführt werden musste, wie Kolumnisten der New York Times forderten. Entscheidend ist, dass die Trump-Administration die Provokationen gegen China – sowohl auf See als auch in der Luft – eskalierte, indem sie neue Rekorde bei den täglichen US-Militäroperationen und Flugzeug-Spionageangriffen gegen China aufstellte und Zehntausende von US-Militärs in der asiatischen Region stationierte.

Natürlich wird nichts Vergleichbares von chinesischen Schiffen und Flugzeugen vor der Küste von Miami, London, der Normandie und so weiter unternommen. Es wird einfach als selbstverständlich angesehen, dass wir das Recht haben, alles zu tun, was wir wollen, und dass dies von denen, die wir als Feinde betrachten, mit stoischem Gleichmut hingenommen werden muss.

Natürlich haben sich die europäischen Satelliten – in der Überzeugung, dass der Boss ein Stück vom Kuchen abbekommen wird – fröhlich in die einseitige militärische Konfrontation vor den Küsten Chinas eingeschaltet. So stellte die wichtigste asiatische diplomatische Zeitschrift, das East Asia Forum, fest:

Seit 2016 hat Frankreich Unterstützung für eine europäische Präsenz mit jährlich wechselnden Streitkräften mobilisiert, die durch die Beteiligung einer wachsenden Zahl von Ländern erweitert wurden … Die deutsche Fregatte Bayern wurde von August 2021 bis Februar 2022 im Indopazifik eingesetzt, um Operationen durchzuführen … und Übungen mit den Marinen Australiens, Singapurs, Japans und der Vereinigten Staaten. Der deutsche Beitrag galt als Schlüsselentscheidung für die deutsch-französische Einheit zum Aufbau einer dauerhaften und effektiven europäischen Militärpräsenz im Indopazifik. Das Vereinigte Königreich hat auch bedeutende Beiträge zur Verteidigung des Indopazifik geleistet und 2021 eine Flugzeugträger-Streikgruppe und 2022 zwei Kriegsschiffe dauerhaft entkoppelt.

Die freie Presse besteht darauf, dass der chinesische Führer „der moderne Kaiser ist, zu dem er jetzt geworden ist“, und dass China sich jetzt in einer Position der Feindseligkeit gegenüber dem Westen „hineinkauert“ – das ist von David Ignatius von der Washington Post, der das einräumt die Chinesen nehmen „Mobbing“ von „Amerika“ mit ihrer massiven militärischen Aufrüstung an Chinas Grenzen wahr, die darauf abzielen, „das 21. Jahrhundert zu gewinnen“.

David Ignatius [Quelle: wired.com]

Kurz gesagt, um „es Peking schwerer zu machen, das Wachstum aufrechtzuerhalten“, wie die asiatische Fachpresse offen sagt. Allerdings hat er den letzten Teil natürlich weggelassen. Tatsächlich werden sie „von der Vision des Führers von einem aufstrebenden und kompromisslosen China angetrieben“, das dem Westen keine Chance auf eine Atempause von seiner überwältigenden Konfrontationshaltung geben will – zweifellos „ein kämpferischer Ansatz“, wie das Wall Street Journal berichtete.

Am selben Tag veröffentlichten internationale Nachrichtendienste (Agence France-Presse) eine offizielle Erklärung von Xi Jinping, in der er feststellte, dass die USA und China „Wege finden müssen, um auf diplomatischem Wege miteinander auszukommen“, und Washington zu einer verstärkten „Zusammenarbeit“ einlud. China ist bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um gegenseitigen Respekt zu zeigen, friedlich zu koexistieren“ und Wege zu finden, miteinander auszukommen“. In der großen Presse wurde darüber nicht berichtet, obwohl die große westliche Leserschaft von z. B. The Hindu Zugang zu den Erklärungen hatte.

Xi wird in den westlichen Medien als neuer Kaiser und Bösewicht dargestellt, obwohl er seit langem die Zusammenarbeit mit den USA fördert und versucht, jeden Konflikt zu entschärfen. [Quelle: english.alarabiya.net]

Die Tatsache, dass die westlichen Mächte China offen und explizit mit einer massiven militärischen Infrastruktur provozieren, um den Fortschritt des Landes durch eine Militärkoalition mächtiger westlicher und asiatischer Länder zu unterdrücken und ständig neue Militärstützpunkte im Südchinesischen Meer zu errichten, wird in der Freien Presse nicht erwähnt. Wenn man sich jedoch von den typischen Propagandakanälen entfernt und sich den Militärstrategen, offiziellen diplomatischen Dokumenten usw. nähert, kann man das Offensichtliche erkennen.

So wurde in einer Studie der US-Luftwaffe festgestellt, dass es eine Fülle von Beweisen gibt, die Chinas Unzufriedenheit mit den militärischen Aufklärungsoperationen vor Chinas Küste dokumentieren, und dass das Land bei Fragen der Souveränität extrem empfindlich ist.

Die Studie weist darauf hin, dass „Chinas Empfindlichkeit in diesem Bereich durch die ‚allgegenwärtigen Aufklärungsflugzeuge vor der Küste‘ noch verschärft wird“ und räumt ein, dass solche Aktionen „Peking zwingen, ’seine Souveränität zu verteidigen'“, auch „mit militärischen Mitteln“. Man bedenke diesen Bericht, der in der vielleicht angesehensten internationalen asiatischen Zeitschrift, der South China Morning Post, veröffentlicht wurde:

Wie ein hoher Marineoffizier es ausdrückte, sind [die ständigen amerikanischen und europäischen Militäroperationen im Südchinesischen Meer] „eine Operation, die einem unter die Nase gerieben wird und den Leuten zeigt, wer der Boss ist.“ Die Regierung Donald Trump hat das Tempo der US-Militäraktivitäten im Südchinesischen Meer erhöht… Die Situation wurde so angespannt, dass Peking einen Angriff auf seine Einrichtungen befürchtete. Doch die Regierung von Präsident Joe Biden hat diesen Weg eifrig weiterverfolgt und die Situation sogar noch verschlimmert … Die USA unternehmen jetzt durchschnittlich vier [Militärschiffs-]Einsätze pro Tag im Südchinesischen Meer. Das sind etwa 1.500 pro Jahr.

[Quelle: cnmnewz.com]

Dies geschieht in Kombination mit groß angelegten offensiven Angriffsübungen der NATO und ihrer regionalen Verbündeten gegen China, die zu Hause kaum ein Aufsehen erregen.

Man beachte, dass es nicht als relevant angesehen wird, diese militärischen Kampagnen zu stoppen, oder dass irgendeine Frage nach der Rechtmäßigkeit solcher kalkulierten Provokationen aufkommen könnte, was einmal mehr den gemeinsamen Konsens in einer gehorsamen Kultur illustriert. Vielmehr müssen wir „die harten Lektionen über harte Macht“ lernen, um „nicht dem utopischen Weg der Abrüstung zu erliegen“, und wir dürfen „nicht zulassen, dass die Angst vor einer Eskalation unsere Entscheidungen beherrscht“, wie der Abgeordnete Mike Gallagher (R-WI) in einem Artikel des Wall Street Journal feststellte.

Apropos, dasselbe Journal warnte uns am nächsten Tag, dass der Westen nun mit einem „kompromisslosen China konfrontiert ist, das uns herausfordert“, und das „einen kämpferischen Ansatz im Umgang mit dem Westen“ vertritt. Sie werden feststellen, dass dies als Nachrichtenartikel und nicht als Meinungsartikel gedruckt wurde, was die tatsächliche Rolle der Zeitung als serviles Werkzeug der Staatspropaganda offenbart.

Ein weiteres Fenster der Diplomatie öffnete sich Mitte November, als der chinesische Präsident feststellte, dass der Westen und China „einander respektieren, in Frieden koexistieren, eine Win-Win-Kooperation anstreben“ und eine „Kollision“ vermeiden sollten. Wir wissen nicht, ob dies ernst gemeint war, vor allem, weil der Westen diesen Aufruf zurückwies und mit der Aussage antwortete, er werde „weiterhin energisch konkurrieren“ – „konkurrieren“ bedeutet, dass er in der Nähe der chinesischen Küste militärisch vorgeht und massiv provoziert. Wie wir noch sehen werden, verallgemeinert sich diese Art der Reaktion auf die Diplomatie.

II. Die erfundene nukleare Gefahr und die vorhersehbare Reaktion

Mit Hilfe der chinesischen „Bedrohung“, um die einheimische Bevölkerung bei der Stange zu halten, hat der Militärsektor nun freien Zugang zu unbegrenzten Wohlfahrtsgeldern für die High-Tech-Industrie, die im Neusprech als „Verteidigungsausgaben“ bezeichnet werden. „Der Innovationszwang ist wieder da“, heißt es in den Militärjournalen. Denken Sie in diesem Zusammenhang an die Besorgnis über den angeblich sinnlosen chinesischen „Nuklearmilitarismus“, ein Thema, das sowohl in der westlichen Presse als auch in der Agitprop der Regierung (im Grunde das Gleiche) für extreme Aufregung und Besorgnis sorgt. Die Medien sind gesättigt mit Schlagzeilen, die auf alle möglichen Bedrohungen für die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen und die Ausweitung der Atomwaffen hinweisen. Wie in jeder entpolitisierten und indoktrinierten Kultur sind die üblichen Verdächtigen immer angriffsbereit. In unserem Fall sind dies: Nordkorea, Iran und – ganz wichtig – China.

So warnt die U.S. Nuclear Posture Review vor der „Volksrepublik China“ und ihrer ständig wachsenden Fähigkeit, „nuklearen Zwang“ auszuüben, was von Beamten des Pentagon und des Außenministeriums wiederholt wird, die regelmäßig „Chinas nukleare Modernisierung und seine schnelle Expansion“ beklagen.

Das ist ein fester Bestandteil der Regierungspropaganda und damit auch der Freien Presse, die sich weigert, dies als den offensichtlichen Betrug zu entlarven, von dem sie eigentlich weiß, dass er es ist. Der beste Griff nach dem Strohhalm, um die globalen Absichten des „Schurkenregimes, das Atomwaffen schwingt und seine Nachbarn bedroht“ (WSJ-Leitartikel, der sowohl China als auch Nordkorea kommentiert) zu illustrieren, war im Sommer 2021, als die Washington Post behauptete, dass „China mehr als 100 neue Raketensilos“ baut, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden sollen. Diese Zahl wurde später noch erhöht, was man von der Vorlage von Beweisen jedoch nicht behaupten kann. Das Ganze wurde schnell als Fälschung entlarvt, da sich diese „als Windturbinen herausstellten“ (z. B. TFI Global und Council on Pacific Affairs). Doch diese Lüge war einfach zu nützlich, um sie fallen zu lassen, und der tatsächliche Sachverhalt wird im Westen noch immer mehr oder weniger buchstäblich nicht berichtet, und der Trick ist inzwischen vergessen, nachdem er seine Propagandafunktion ordnungsgemäß erfüllt hat.

Die Intelligenzia ließ sich diese wunderbare Gelegenheit nicht entgehen, dem staatlichen Desinformationssystem ihre volle Loyalität zu beweisen. Der ehemalige CIA-Agent und Propagandist des Atlantic Council, Matthew Kroenig, warnte, dass Amerika „mit den überparteilichen Plänen zur Modernisierung der US-Atomwaffen fortfahren sollte. Außerdem müsse das Pentagon in der Lage sein, „seine Abschreckungsanforderungen mit den bestehenden Beständen zu erfüllen“ und darüber hinaus.

Matthew Kroenig [Quelle: atlanticcouncil.org]

Die bevorzugten China-Analysten der CIA und des Außenministeriums erklärten, dass „China jetzt in den Kriegsmodus wechselt“. „Pekings Weigerung zu reden und sein Beharren auf der Geheimhaltung seines Arsenals bedeutet, dass Washington keine andere Wahl hat, als zu glauben, dass Peking beabsichtigt, eine größere Nuklearmacht als die Amerikaner aufzubauen“ (Gordon Chang), d.h. das 14-20-fache der bestehenden Atomwaffen zu bauen. Die Fälschungen wurden auch noch fortgesetzt, nachdem die ganze Episode aufgedeckt worden war, wobei die Medien so taten, als wüssten sie nichts davon, während sie das „explosive Wachstum“ der chinesischen Atomwaffen als „atemberaubend, und offen gesagt, das Wort ‚atemberaubend‘ ist vielleicht nicht genug“ (The Sun, US-Ausgabe) bezeichneten.

Wäre die freie Presse tatsächlich über das „explosive Wachstum“ der Atomwaffen besorgt gewesen, hätte sie sicherlich keine Schwierigkeiten gehabt, Material zu finden und zu berichten, das solche „atemberaubenden“ Entwicklungen dokumentiert. Unmittelbar vor der sorgfältig inszenierten Aufregung über chinesische Windmühlen, die angeblich „nukleare Silos“ sein sollen, erklärte das Vereinigte Königreich offen, dass es seinen „Bestand an nuklearen Sprengköpfen um mehr als 40 % erweitern“ werde, was einer Gesamtzahl von 300 Sprengköpfen gleichkäme.

Auch diese Tatsache war für die Zwecke der ideologischen Kriegsführung völlig unbrauchbar und geriet daher in dem immer größer werdenden Gedächtnisloch schnell in Vergessenheit. Im Vergleich zu der nuklearen Eskalation, die die der anderen Länder zusammengenommen bei Weitem in den Schatten stellt, ist dies jedoch marginal. Nämlich das dramatische amerikanische Nuklearausbauprogramm – das natürlich auch in der freien Presse nie erwähnt wird. Es besteht aus neuen Atomraketen, strategischen Bombern (die kürzlich enthüllte B-21), U-Booten und so weiter, die nach Angaben des Kongresses insgesamt 1,7 Billionen Dollar kosten werden – alles in allem eine beeindruckende Eskalation.

Der neue B-21-Bomber. [Quelle: military-today.com]

Bidens Nuclear Posture Review fordert eine „Modernisierung der US-Atomstreitkräfte“ und eine Offenheit für einen nuklearen Erstschlag, was im Einklang mit der früheren Politik des einzigen Landes steht, das die Atombombe gegen eine Bevölkerung eingesetzt hat. Die Union of Concerned Scientists bezeichnete den Review als „ein erschreckendes Dokument“, das „die Welt nicht nur auf einem Pfad des zunehmenden nuklearen Risikos hält, sondern dieses Risiko in vielerlei Hinsicht erhöht“. Das ist noch eine Untertreibung.

Doch nicht alle sind dieser Meinung. Atomwaffenhersteller und Generäle im Ruhestand teilen uns mit, dass Atombomben „als Hauptstütze der Abschreckung“ dienen müssen und dass die Verteidigung „auf unseren nachgewiesenen Fähigkeiten und dem Willen zum Einsatz von Atomwaffen beruht.“ Eine No-First-Use-Politik für Atombomben muss daher als „narzisstisch, selbstverliebt, gefährlich und destabilisierend“ angesehen werden (C. Robert Kehler, General a.D. und Vorstandsmitglied von Maxar Technologies).

Sie werden feststellen, dass die gesamte Veröffentlichung über die angebliche Bedrohung durch China, gegen die wir uns verteidigen müssen, völlige Heuchelei ist; offenbar ist der Westen nicht zur Nichtverbreitung verpflichtet. Das ist unserem Gegner vorbehalten – ein komischer Gedanke, wenn man bedenkt, dass China etwa so viele Atomwaffen besitzt wie Länder wie Frankreich, Israel oder das Vereinigte Königreich. Die USA hingegen verfügen über die 14-fache Menge an Atomwaffen wie China, geben fast zwei Billionen Dollar für die Modernisierung von Atomwaffen aus und führen vor der chinesischen Grenze massive Provokationen durch. Obwohl dieser Militarismus und die Verbreitung von Atomwaffen aus naheliegenden Gründen nicht auf der Tagesordnung stehen, machen die Medien mit.

Kein vernünftiger Mensch möchte, dass China oder irgendeine andere Nation ein Atomwaffenarsenal hat, geschweige denn, dass sie es ausbaut. Daher wäre das erste, was jemand, der ernsthaft über die chinesische Atombewaffnung besorgt ist, natürlich tun würde, nicht in einer Weise zu handeln, die sie bekanntermaßen vorantreiben würde. In der Tat gibt es eine ganz klare Möglichkeit, China von der Aufrüstung abzuhalten, und jeder in der Regierung weiß das. Nämlich, dass der Westen aufhört, massive militärische Provokationen gegen die Chinesen durchzuführen.

So stellen Militärexperten in Senatsanhörungen fest, dass die US-Atombomben und die in Südasien errichtete militärische Infrastruktur „eine Bedrohung für Chinas Fähigkeit darstellen, eine gesicherte Vergeltungsfähigkeit zu bewahren“ und für seine Fähigkeit, einen „Erstschlag der Vereinigten Staaten abzuschrecken“. Der Senat fragte: „Wie kommt es zu diesem Muster von Wandel und Kontinuität in Chinas strategischer Haltung?“ – „Mehrere externe Faktoren spielen eine wichtige Rolle. An erster Stelle stehen die Entwicklungen der Vereinigten Staaten [und ihrer Verbündeten], die ihre Streitkräfte in Chinas Hinterhof stationieren und ihre bereits überwältigenden nuklearen Kapazitäten massiv ausbauen.

In der diplomatischen Fachliteratur wird immer wieder eingeräumt, dass „China“ lediglich „eine Antwort auf die grundlose, hemmungslose Atompolitik“ der USA und ihrer Verbündeten schickt. „China, das waffentechnisch massiv unterlegen ist, handelt rational und vorhersehbar… Durch die Modernisierung seiner Nuklearstreitkräfte geben die Vereinigten Staaten China allen Grund, seine eigenen zu erweitern“ (Foreign Affairs). Oder um Militäranalysten in Forbes zu zitieren: Die (übertriebene) chinesische Modernisierung seines Militärs und seiner Atomstreitkräfte „ist eine rationale Antwort auf jahrzehntelange amerikanische Provokationen. Und wenn diese Provokationen nicht aufhören, werden Rivalen wie China mit Sicherheit noch leistungsfähigere Atomwaffen entwickeln.“

[Quelle: historyproject9.weebly.com]

„China“, so Dr. Jeffrey Lewis, einer der führenden Rüstungskontrollexperten, „tut dies, weil es in der Lage sein will, eine sichere Zweitschlagskapazität zu haben“, falls die USA angreifen sollten – wie es regelmäßig in Militärübungen vor Chinas Grenzen simuliert, zusammen mit einer feindlichen Allianz von atomar bewaffneten Nationen. So lauten die militärtechnischen Analysen, die alle praktisch gleich lauten und der breiten Öffentlichkeit nicht mitgeteilt werden.

Da die USA wissentlich genau das tun, um die chinesische nukleare Bedrohung gegen sich selbst zu erhöhen, können wir die angebliche Sorge und Angst vor chinesischen Atomwaffen verwerfen. Die triviale Binsenweisheit, dass die USA die Chinesen wissentlich und aktiv auf den Weg der Militarisierung treiben, geht weit über das hinaus, was man in der Freien Presse wahrnehmen kann. Wer fanatisch die gesamte Presse liest, kann sich zwar über diese Tatsachen informieren, wird aber wahrscheinlich nicht die sehr plausible Tatsache lesen, dass die US-Politik in der Tat darauf abzielt, diese chinesische Reaktion als Vorwand für eine weitere aggressive militärische Eskalation und Erneuerung herbeizuführen. All dies ist jedoch in der gegenwärtigen chauvinistischen Hetze, die von Falken und Tauben gleichermaßen bevorzugt wird, nicht zu hören.

Im Herbst und Winter 2022 erreichten die Medien einen rasenden Tonfall und versuchten mitzuteilen, dass es bei den Nukleargesprächen „kein Entgegenkommen Pekings“ gebe, und wiesen auf die Tatsache hin, dass Xi „aufgrund seiner langjährigen Täuschungsmanöver nicht über die strittigen Fragen verhandeln“ werde, um Josh Rogin von der Washington Post zu zitieren.

Josh Rogin von der Washington Post, der George Orwell stolz machen würde. [Quelle: washingtonpost.com]

Einige Tage zuvor warnte dieselbe Post in einem Leitartikel, dass „die Vereinigten Staaten“ einer Bedrohung gegenüberstehen, „die sich als weit weniger bereit erweisen könnte, neue Vertragsgrenzen zu unterzeichnen“ – nämlich „China, das sich geweigert hat, Verhandlungen über seine Atomstreitkräfte aufzunehmen“. Offensichtlich muss der Westen entsprechend reagieren, und so ist es „Zeit für diplomatischen Rock ’n‘ Roll. Lassen Sie uns das Gejammer der Isolationisten verhindern“, so der Ratschlag von John Bolton im Wall Street Journal.

John Bolton [Quelle: cbsnews.com]

Die Aufzeichnung der diplomatischen Vorschläge ist eindeutig und leicht zu finden, wenn ein Interesse daran bestünde. Aber die tatsächlichen Fakten sind für die westliche Regierungspropaganda völlig inakzeptabel und daher einfach keine Fakten. Nämlich, dass China bei mehreren Gelegenheiten seine Bereitschaft signalisiert hat, ein Atomwaffenabkommen zu schließen.

Greifen wir nur einige Beispiele heraus. In den Jahren 2020 und 2021 gab es Bedenken, wie man „die Chinesen an den Verhandlungstisch bringen“ könne, der Anfang 2021 im Rahmen der START-Gespräche zwischen den USA und Russland stattfinden sollte, wie es der damalige US-Chefunterhändler für Waffenfragen, Marshall Billingslea, ausdrückte.

Kurz nach dieser Ankündigung erklärte die chinesische Führung, sie sei „gerne“ bereit, an einer Einigung in der Nuklearfrage mitzuwirken, „gerne auch am nächsten Tag“. Aber unter einer Bedingung: Die USA reduzieren ihr Atomwaffenarsenal drastisch – eine durchaus sinnvolle Bedingung, wenn man die astronomische Diskrepanz zwischen den Arsenalen Chinas und denen der USA bedenkt. Es ist ja nicht so, dass die USA den Vorschlag ignoriert hätten. Sie haben darauf reagiert. Und zwar, indem sie den diplomatischen Vorschlag rundweg ablehnten und sich damit brüsteten, dass sie China „bis zur Unkenntlichkeit“ ausgeben würden: „Wir wissen, wie man diese [Wettrüsten] gewinnt, und wir wissen, wie man den Gegner in Vergessenheit geraten lässt“, trompetete Billingslea.

Marshall Billingslea [Quelle: poandpo.com]

Letztes Jahr, im November 2021, teilte Xi Jinping mit, dass „China die Bemühungen der ASEAN [Südostasiens zwischenstaatliches Gremium] zum Aufbau einer atomwaffenfreien Zone unterstützt und bereit ist, das Protokoll zum Vertrag über die atomwaffenfreie Zone Südostasien so früh wie möglich zu unterzeichnen“. „Pekings Forderung nach einem atomwaffenfreien Südostasien kommt zu einem Zeitpunkt, da die USA und Großbritannien ihren Verbündeten Australien mit atomar bewaffneten U-Booten ausstatten“, so die asiatische Presse.

Aber nichts davon darf im Westen berichtet werden, da dies das Spiel verraten und die Umkehrung der Tatsachen unbrauchbar machen würde, die besagt, dass der Westen hoffnungslos versucht, eine Einigung zu erzielen, da er „mit der chinesischen Unwilligkeit konfrontiert ist, sich in absehbarer Zeit einem Rüstungskontrollregime anzuschließen“ (Global Asia). Das darf nicht passieren, denn dann würde der Deckmantel für die Aggression gegen China als das entlarvt, was er ist.

Man könnte die Diskussion über die Fragen des Militarismus und der Diplomatie im westlichen Verhalten gegenüber China hinaus ausdehnen, obwohl es wenig Überraschendes zu entdecken gibt. Die führenden Köpfe der frühneuzeitlichen PR- und Propagandaindustrie haben einmal festgestellt, dass „eine echte Demokratie ohne die Wissenschaft der Überzeugung“, nämlich die Propaganda, „ebenso wenig vorstellbar ist wie ein totalitärer Staat ohne Zwang“.

Dies lässt sich immer wieder bestätigen. Kurzum, das Verhalten der intellektuellen Klassen in ihrer Analyse der westlichen imperialen Politik in Asien ist ein weiterer Beweis dafür, wie nahe wir dem „Ideal einer durch Propaganda gesteuerten Demokratie“ sind.