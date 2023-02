Seymour Hersh meldet sich zu Wort: „Man muss den Präsidenten zur Rechenschaft ziehen“

Der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh sagte in seinem ersten Interview seit der Veröffentlichung seines bahnbrechenden Nord-Stream-Berichts, es sei „nicht schwer, die Geschichte zu finden“ und es sei offensichtlich, dass die NATO in den Nord-Stream-Angriff verwickelt sei. Hersh zeigte sich erstaunt über seine Kollegen, die „anscheinend keine Insider haben“.

„Ich habe gesehen, dass die Deutschen anfangen, mit dieser Geschichte fertig zu werden“, sagte der Moderator Gary Brecher von Radio War Nerd. „Würden Sie das, was sie tun, als Bewältigung bezeichnen?“, sagte Hersh.

Während „all der Intrigen“, zitierte Brecher die Quellen von Hersh, „einige Mitarbeiter der CIA und des Außenministeriums sagten: ‚Tut das nicht. Es ist dumm und wird ein politischer Albtraum sein, wenn es herauskommt.‘ Ist es nicht unglaublich dumm?“

„Aber sie sahen das nicht so“, sagte Hersh. „Sie sahen das Gas aus Russland kommen. Russland hatte Pipelines, die Gas nach Deutschland lieferten, günstig, und das so sehr, dass einige der deutschen Unternehmen (das Gas) mit Gewinn weiterverkauften.“

Nord Stream wurde von Gazprom kontrolliert, „kontrolliert von Oligarchen, die Putin respektieren. Aber 49% gehörten vier verschiedenen europäischen Unternehmen, die das Gas nachgelagert in ganz Europa verkauften. Sie hatten also eine enorme Quelle für billiges Gas für Europa. Deutschland ist ein echtes Kraftpaket, Mercedes und BASF, das weltweit größte Chemieunternehmen. Sie saugen das Gas auf.“

„Und so war es die Angst…“ Hersh sagte: „Biden will diesen Krieg. Fragen Sie mich nicht, warum Präsidenten den Krieg wollen. Ich denke, es ist gut für ihre Einschaltquoten. Aber Biden war sehr darauf bedacht, … zu zeigen, dass wir Russland (mit ukrainischen Soldaten) die Stirn bieten können. Das ist auch politisch in Amerika gut.“

Biden „sah das Gas als Waffe“, sagte Hersh. „Solange Russland so viel Gas verkaufte, dachten sie, Russland würde es im Falle eines Krieges als Waffe einsetzen.“ Die Planung begann schon vor dem Krieg, sagte Hersh.

Auf einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am 7. Februar 2022 sagte Biden, wenn Russland in die Ukraine einmarschiere, werde es „kein Nord Stream 2 mehr geben“. Auf die Frage, wie dies geschehen solle, betonte Biden seine Aussage: „Wir werden – das verspreche ich Ihnen – in der Lage sein, es zu tun.“

Am 27. Januar 2022 sagte Victoria Nuland, Staatssekretärin für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium: „In Bezug auf Nord Stream 2 führen wir weiterhin sehr intensive und klare Gespräche mit unseren deutschen Verbündeten, und ich möchte mich heute klar ausdrücken. Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 ohnehin nicht vorankommen. …. Wir haben auf allen Ebenen ausführliche Gespräche mit unseren deutschen Verbündeten geführt. Ich werde hier heute nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber wir werden mit Deutschland zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Pipeline nicht weiter gebaut wird.“

Am 26. Januar 2022 erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, gegenüber NPR: „Ich möchte ganz klar sagen: Wenn Russland auf die eine oder andere Weise in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 nicht gebaut werden. Ich werde hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Wir werden mit Deutschland zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es nicht weitergeht.“

„Das nennt man eine Drohung“, sagte Hersh. „Die Leute fragen mich: ‚Wie bist du auf diese Geschichte gekommen?‘ Ein Freund von mir hat es so formuliert: ‚Du bist ein Experte darin, das Offensichtliche zu dekonstruieren.‘ Was war es sonst?“

„Besonders die deutschen Zeitungen sind sehr feindselig zu mir“, sagte Hersh. „Die New York Times und die Washington Post ignorieren mich einfach.“ Die Mainstream-Medien wollen, dass Hersh den Namen seiner Quelle preisgibt und „ihn ins Gefängnis bringt“, sagte Hersh.“ Das wäre das Ende meiner Karriere. Ich mache das schon seit 50 Jahren… Ich beschütze Menschen. Ich habe eine Quelle. Ich stehe in der Kritik, aber das ist mein Job. Aber es ist ihr Job, das Geschäft ein wenig besser zu verstehen“, sagte Hersh.

„Sie verstehen das Geschäft bei der New York Times und der Washington Post“, sagte Hersh.

„Das Problem ist, dass das alles billiger geworden ist. Denn jetzt denken die New York Times und die Washington Post, dass eine ungenannte Quelle ein Pressesprecher sein kann, ein Pressesekretär, der ihnen nebenbei etwas zuflüstert. Ich weiß nicht, sie scheinen keinen Insider zu haben“, sagte Hersh.

Die Berichterstattung über den ukrainischen Krieg „ist im Vergleich zu dem, was ich von meinen Freunden höre, die Zugang zu den Informationen haben… Der Krieg, den ich kenne, ist nicht der Krieg, über den Sie lesen“, sagte Hersh.

BASF hat Fabriken geschlossen und „spricht mit China über die Verlagerung von Anlagen dorthin“, sagte Hersh. Die deutsche Wirtschaft lahmzulegen, sei „wie mit dem linken Fuß zu schießen, ohne jeden Grund“, bemerkte Hersh. „Es ist unglaublich dumm. Ist es kriminell? Es ist zweifellos ein wunderbares Maß an Dummheit im Weißen Haus und von Seiten des Präsidenten. Es ist einfach verdammt dumm.“

„Man muss sich fragen, was mit den Präsidenten los ist. Warum lieben sie den Krieg so sehr? (Vielleicht) weil er politisch nützlich ist“, sagte Hersh. „Es ist kolossal schlecht. Unverzeihlich.“

„Das Weiße Haus lässt die New York Times, die Washington Post, MSN und CNN für sich arbeiten“, sagte Hersh. „Der Feind ist Fox News. Der einzige Reporter, der mich von einem Fernsehsender angerufen hat … war Tucker Carlson.“

„Er ist ein schlauer Kerl. Ich würde nicht in seine Show gehen“, sagte Hersh über Carlson, „aber er hatte absolut recht … mit dem Krieg in der Ukraine“, sagte Hersh.

Die Nord Stream-Geschichte „hat mich verblüfft, weil sie so offensichtlich war“, sagte Hersh. „Die Russen haben es nicht getan. Und wenn die Russen es nicht waren, welches Land in der NATO war es dann? Ich habe mit einem Freund gescherzt: Vielleicht war es Mazedonien. Sind die in der NATO?

„Die Geschichte ist nicht einmal schwer zu verstehen“, sagte Hersh. „Der Präsident der Vereinigten Staaten und der Unterstaatssekretär sagten beide, dass sie es tun würden. Und sie haben es getan.“

Außenminister Antony Blinken „hielt innerhalb eines Monats nach dem Ereignis eine Rede, in der er davon sprach, Russland von der Bewaffnung mit Öl und Gas abzuhalten… Er gehörte eindeutig zu den Leuten, die wussten, was geschah.“

„Die New York Times hat eine Menge hervorragender Reporter, aber wenn es um diese Art der Berichterstattung geht, unterschätzen sie das amerikanische Volk. Wir sind bereit, die Tatsache zu akzeptieren, dass der Präsident das getan hat“, sagte Hersh. „Man muss den Präsidenten zur Verantwortung ziehen.“

Hersh steht zu seiner Geschichte und besteht darauf, seine Quellen zu schützen, auch wenn er andeutet, dass sie möglicherweise mit der Pipeline-Industrie in Verbindung stehen: „Das Einzige, was die Regierung gut kann, ist Leute aufzuspüren.“

„Diese Geschichte ist nicht schwer zu finden“, sagte Hersh. „Es gibt etwas, das sich Pipeline-Industrie nennt. Amerikanische Unternehmen. Sie bauen Pipelines auf der ganzen Welt. Sie wissen, was passiert ist.“

Bezüglich des Medienangriffs auf ihn durch staatlich finanzierte Medienquellen wie Bellingcat sagte Hersh: „Ich kann mich nicht um Bellingcat kümmern. Wenn man eine gewisse Ebene in der Geheimdienstgemeinschaft erreicht hat, weiß man, wer wer ist. Darüber kann ich mir keine Sorgen machen. Aber es gibt berechtigte Leute, die sich beschweren.“

Glenn Greenwald hatte darauf hingewiesen, dass Bellingcat von der National Endwoment for Democracy finanziert wird, die von der CIA und dem Außenministerium gegründet wurde (Gateway berichtete).