Die 16 größten Lügen, die unsere Medien und Reegierungen und über den Ukraine-Krieg erzählt

In jedem Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit. Hier sind die größten Lügen:

„Die Ukraine ist eine Demokratie“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij hat alle Oppositionsparteien verboten und die Verwendung von Russisch als zweite Staatssprache untersagt. Warum hat er sein Wahlversprechen von 2019 gebrochen, den Völkermord an Tausenden von Menschen im Donbass zu stoppen, obwohl sie für ihn gestimmt haben? Hat er gelogen, weil Neonazis gedroht haben, ihn zu töten, wenn er nicht tut, was sie wollen? [1] Oder hat er Angst vor der CIA, die schon andere Staatsoberhäupter ermordet und ihn zu ihrer Marionette gemacht hat? Sollen wir dem Urteil eines Mannes trauen, der eine Flugverbotszone fordert, die einen globalen nuklearen Holocaust auslösen könnte? Zelensky beaufsichtigt die Folterung und Ermordung politisch Andersdenkender.[2]

„Nationale Souveränität ist heilig“

Als Idi Amin in Uganda einen Völkermord verübte, verletzte die UNO die ugandische Souveränität, um ihn zu verhindern. Als die Ukraine im Donbass einen Völkermord verübte und eine Eskalation plante, hat Russland dies verhindert. [3] Die USA verletzten die Souveränität Kubas, um den Planeten an den Rand eines nuklearen Holocausts zu bringen. Die USA haben in den letzten Kriegen viele Souveränitätsrechte verletzt und dabei Millionen von Menschen umgebracht. Angesichts des Völkermords an einer nationalen Minderheit in der Ukraine: „Sollte die Souveränität der Ukraine respektiert werden?

„Putin ist ein Kriegsverbrecher“

Wenn er ein Kriegsverbrecher ist, weil er den Tod von Zivilisten verursacht hat, wie nennen wir dann die Ukraine, die seit 2014 mehr als 14.000 Zivilisten im Donbas getötet hat? [4] Nennt irgendjemand Zelensky einen Kriegsverbrecher? Millionen von Menschen, die von den USA in anderen Kriegen der letzten Zeit getötet wurden, sind hundertmal schlimmer. Putin als Kriegsverbrecher zu bezeichnen, hält Biden davon ab, mit ihm zu verhandeln, mit der Ausrede „Man kann nicht mit Kriegsverbrechern reden.“ Das macht es sehr schwierig, diesen Krieg zu beenden. Offensichtlich wollen die USA, dass dieser Krieg bis zum letzten Ukrainer weitergeht. Der Plan der Rand Corporation ist es, Russland „in den Sumpf zu ziehen“, so wie die USA die UdSSR in den Ruin getrieben haben, indem sie die Al-Qaida-Opposition in Afghanistan ins Leben riefen.

„Die Welt verurteilt die russische Invasion“

Der größte Teil der Welt tut dies nicht, einschließlich China, Indien, der größte Teil Afrikas, Israel, die Hälfte Lateinamerikas und viele andere Länder. Die beiden größten politischen Parteien in Russland lehnen die russische Intervention nicht ab, die zweitgrößte Partei ist die Kommunistische Partei.

„Putin hat mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht“

Russland verfolgt dieselbe Politik wie die USA. Am 22. März sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, Russland würde nur dann Atomwaffen einsetzen, wenn seine Existenz bedroht sei, berichtete die Agentur Tassnews. [5] Russland verfolgte eine Politik des „Nicht-Ersteinsatzes“, bis die USA sich weigerten, dasselbe zu tun, woraufhin Russland diese Politik aufgab. Die US-Präsidenten haben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehrfach mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen Länder gedroht, die keine Bedrohung für die USA darstellen [6].

„Mit dem Rücken zur Wand wird Putin auf chemische Waffen zurückgreifen, genau wie in Syrien“.

Russland hat in Syrien keine Chemiewaffen eingesetzt. Russland verhandelte über die Zerstörung oder Beseitigung der syrischen Bestände. Die chemischen Angriffe in Syrien wurden von Rebellen verübt, die von Saudi-Arabien und den USA unterstützt werden. [7] Wenn jemand mit dem Rücken zur Wand steht, dann sind es die Ukrainer und Neonazis, die von der CIA in Taktiken unter falscher Flagge ausgebildet werden. Wie in Syrien beschuldigen die US-Medien fälschlicherweise die Russen, ohne irgendwelche Beweise zu haben. Wie in Syrien werden die in der Ukraine freigesetzten Chemikalien wahrscheinlich das Werk von Russland-Gegnern sein, die Russland die Schuld geben.

Die USA gaben dem Irak chemische Waffen, mit denen 1982-83 Tausende von Kurden und Iranern getötet wurden, bevor der Irak seine Bestände zerstörte. Die USA sind der chemische Killer, nicht Russland, das dies verhindert hat. Die Geschichte ist voll von falschen Flaggen der USA. [8]

„Putin könnte auf biologische Kriegsführung zurückgreifen“

Dieser Vorwurf wurde zwar in der zweiten Märzwoche von den Medien verbreitet, doch seit der peinlichen Enthüllung, dass das Pentagon Labors in der Ukraine finanziert, wurde in den Medien nichts mehr darüber berichtet. Zunächst hieß es aus den USA, dass gefährliche Proben vernichtet werden mussten, damit sie nicht in die Hände der Russen fielen; später hieß es, die Proben seien gar nicht gefährlich, um die USA nicht zu belasten. Eine Freisetzung von Krankheitserregern unter falscher Flagge durch die Ukraine, um Russland zu beschuldigen, ist nun wahrscheinlich ausgeschlossen. Das Pentagon hat sich schuldig gemacht, die Erforschung von funktionsfähigen Viren in China zu finanzieren, nachdem sie in den USA verboten wurde, was eine mögliche Freisetzung von COVID-19 im Labor zur Folge hatte. Die USA sind der Bio-Killer, der im Oktober 2001 einen Milzbrandstamm der US-Armee verwendete, nicht Russland.

„Russland zielt auf Zivilisten in der Ukraine“

Laut Newsweek „greift Putin nicht absichtlich Zivilisten an… Im Laufe von fast vier Wochen wurden nur wenige Raketen auf Kiew abgefeuert… Die Zerstörung ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was möglich ist.“ [9] Das angebliche Massaker an Zivilisten in Bucha, das Biden dazu veranlasste, Putin der Kriegsverbrechen zu beschuldigen, wurde von Ukrainern verübt, die die Stadt von mutmaßlichen Kollaborateuren „säuberten“, nachdem die russischen Truppen Tage zuvor abgezogen waren. [10]

„Russland wird Angriffe unter falscher Flagge durchführen“

Es gibt keine Beweise dafür, dass Russland Ziele angriff und die Ukraine dafür verantwortlich machte. Im Gegenteil: Sieben Tage vor dem russischen Einmarsch gab die OSZE-Beobachtungsmission Beweise für einen ukrainischen Angriff unter falscher Flagge auf einen Kindergarten, um Separatisten im Donbass die Schuld zu geben. [11] Es gab keine Toten, aber der ukrainische Beschuss von Donezk nahm in den folgenden vier Tagen um das Hundertfache zu, was zum Einmarsch Russlands führte, um ihn zu beenden. [12] Bei den Angriffen auf eine Entbindungsstation, Wohnungen und eine Konzerthalle handelte es sich möglicherweise um Angriffe unter falscher Flagge, inszenierte Ereignisse oder Situationen, in denen Zivilisten von Kämpfern als Geiseln genommen wurden. Es wurde berichtet, dass eine Entbindungsstation von ukrainischen Scharfschützen beschossen wurde. Bewohner von Mariupol, die sich befreien konnten, sagten aus, dass ukrainische Kämpfer Zivilisten daran hinderten, durch den humanitären Korridor zu fliehen, um sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen.[13]

„Wenn Putin in der Ukraine die Oberhand gewinnt, wird er als nächstes NATO-Länder angreifen“.

Das ist schlichtweg lächerlich, denn Russland ist bereits überfordert und nicht in der Lage, andere Länder anzugreifen. Russland will auch keinen Atomkrieg. Russlands Ziel ist es, den Donbas zu schützen, die Anerkennung der Krim zu erreichen, die Ukraine zu entnazifizieren und Atomraketen in der Nähe der russischen Grenze zu verhindern. Indem die USA die Ziele Putins übertreiben, anstatt über diese Ziele zu verhandeln, verlängern sie den Krieg und provozieren die Zerstörung der Ukraine.

„Russland bedroht Atomkraftwerke“

Russische Soldaten wurden angewiesen, diese Anlagen zu „bewachen und zu kontrollieren“, um versehentliche oder absichtliche Schäden zu verhindern. Fotos zeigen, dass die Ukrainer den ersten Schuss abgaben und einen russischen Panzer zerstörten, woraufhin ein zweiter Panzer das Feuer erwiderte. Bei dem Schusswechsel wurde ein Trainingsgebäude beschädigt. Die Brände waren nicht in der Nähe der Reaktoren. Der Strom zur Kühlung wurde nie abgestellt. Aber der Hype wurde inszeniert, um Europa in Angst und Schrecken zu versetzen, damit es in den Ukraine-Krieg eingreift.[14]

„Russlands Invasion bedroht die ganze Welt“

Wenn es Russland gelingt, die Aufstellung von US-Atomraketen in der Ukraine, sieben Flugminuten von Moskau entfernt, zu verhindern, wird es der Menschheit einen großen Gefallen tun. Genauso wie die ICBM-Festpunktraketen der USA in höchster Alarmbereitschaft sind, mit dem Befehl „Abschuss oder Verlust“, der nach dem Start nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, würden die Raketen in der Ukraine das Risiko eines Unfalls oder einer Fehlkalkulation erhöhen, ohne dass eine Vorwarnzeit zur Überprüfung zur Verfügung steht. Der Tag des Jüngsten Gerichts würde auf Messers Schneide stehen. Das sollte jeden zu Tode erschrecken. Indien hatte im März einen versehentlichen Raketenstart, der im atomar bewaffneten Pakistan ohne Sprengkopf landete. [15] Putin warnte 2019, dass bei jeder eintreffenden Rakete davon ausgegangen wird, dass sie nuklear ist, und dass Russland einen Vergeltungsschlag durchführen muss, bevor die Rakete einschlägt, damit Russlands Abschreckungskraft nicht zerstört wird. [16]

Nicht Russland, sondern die USA und die NATO bedrohen den Planeten. Hier sind die Fakten:

Präsident Reagan lehnte das Angebot von Präsident Gorbatschow ab, auf die Stationierung eines „Star Wars“-Raketenabwehrsystems im Weltraum zu verzichten, als Bedingung dafür, dass beide Länder ihre Atomwaffen abschaffen.

Präsident Clinton lehnte das Angebot von Präsident Putin ab, unsere massiven Atomwaffenarsenale auf jeweils 1.500 Bomben zu reduzieren und alle anderen atomar bewaffneten Staaten aufzufordern, über die Abschaffung aller Atomwaffen zu verhandeln, wenn die USA im Gegenzug keine Raketenstellungen in Rumänien errichten.

Präsident George W. Bush stieg aus dem Anti-Ballistik-Raketen-Vertrag von 1972 aus und errichtete eine Raketenbasis in Rumänien. Präsident Trump errichtete eine weitere Raketenbasis in Polen.

Präsident Bush im Jahr 2008 und Präsident Obama im Jahr 2014 blockierten jede Diskussion über russische und chinesische Vorschläge für ein Verbot von Weltraumwaffen im konsensgebundenen UN-Ausschuss für Abrüstung in Genf.

Präsident Obama lehnte das Angebot von Präsident Putin ab, einen Vertrag zum Verbot von Cyberkriegen auszuhandeln.

Präsident Trump hat die USA aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) herausgeholt.

Von Präsident Clinton bis Präsident Biden haben die USA den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen von 1992 nie ratifiziert, während Russland ihn ratifiziert hat.

Sollte es irgendeinen Zweifel daran geben, dass es die USA und nicht Russland sind, die nicht nur die Welt bedrohen, sondern die gesamte Menschheit für alle Ewigkeit bedrohen?

US-Marineeinrichtung in Redzikowo, Polen, in der US-amerikanische ballistische Raketen stationiert sind, die Russland bedrohen. [Quelle: wikipedia.org]

„Die USA haben eine ‚freie Presse‘, während Russlands Nachrichten kontrolliert werden“

Die US-Nachrichtensender gehören den milliardenschweren Oligarchen der Wall Street, die den so genannten Journalisten das Drehbuch für ihre Berichte vorgeben und die Fernsehreporter zu bezahlten Schauspielern machen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Die US-Medien haben sich als gefährlicher und kriegslüsterner erwiesen als das Pentagon, wie die vergangenen US-Kriege gezeigt haben (Vietnam, Irak, Syrien, Gaza, Jemen, Afghanistan). Jetzt zensieren diese Milliardäre die sozialen Medien, so dass wir bei unseren persönlichen Recherchen zensiert werden. Die USA haben russische Medien wie Tass und Russia Today (RT) abgeschaltet, um die Amerikaner daran zu hindern, die andere Seite zu hören und sich eine eigene Meinung darüber zu bilden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Wovor haben die USA Angst, wenn sie die Wahrheit sagen? Laut Carl Bernstein, dem Pulitzer-Preis-Journalisten, hat die CIA die New York Times und die Washington Post gekapert.

„Russland plant Cyberangriffe auf die USA“.

Russland ist nach wie vor offen für den Dialog und die Zusammenarbeit im Bereich der Informationssicherheit mit allen Staaten, auch mit den Vereinigten Staaten“, so Andrey Krutskikh vom Kreml gegenüber Newsweek. „Moskaus Vision eines solchen multilateralen Cyberprogramms beinhaltet eine Reihe von Verpflichtungen, IKT nicht als Waffe einzusetzen.“ Ein potenziell wichtiges Treffen fand im April statt, als Krutskikh versuchte, mit Washington im digitalen Bereich zusammenzuarbeiten. [17]

„Russland tötet Kinder.“

Die Zahlen sind übertrieben, wie all die anderen Übertreibungen der Ukraine, um die NATO in den Krieg zu ziehen. Jeder Tod von Kindern ist ein Unfall, nicht wie der vorsätzliche Mord an Kindern durch die USA und Israel. Als Madeleine Albright gefragt wurde, ob die halbe Million Kinder, die im Irak aufgrund der US-Sanktionen verhungert sind, es wert waren, antwortete sie mit „Ja“. [18]Während Israels „Operation Protective Edge“ 2014 töteten israelische Streitkräfte 2.200 Palästinenser, von denen mehr als 80 % Zivilisten und fast ein Viertel Kinder waren.[19]

„Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen.“

Russland hätte Kiew mit konventionellem Sprengstoff zerstören können, hat es aber nicht getan, warum also sollten sie Atomwaffen einsetzen?