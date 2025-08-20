Die 20-Dollar-Heilmethode für tödliche Infektionen, die die Pharmaindustrie hasst

Von The Vigilant Fox

Die folgenden Informationen basieren auf einem ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlichten Bericht. Wichtige Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

Dieser spottbillige Wirkstoff kostet oft weniger als 20 Dollar – und kann, was Medikamente für 1000 Dollar nicht können:

• Er heilt das Gehirn nach Schlaganfällen

• Lindert chronische Schmerzen

• Regeneriert die Haut

Was die Pharmaindustrie jedoch wirklich hasst, ist seine Fähigkeit, Infektionen zu behandeln, gegen die Antibiotika und antivirale Medikamente machtlos sind.

Wie Ivermectin gehört dieses verbotene Heilmittel in jede Hausapotheke.

In den 1960er bis 1980er Jahren investierten Pharmaunternehmen viel Geld in die DMSO-Forschung, und die Ergebnisse waren verblüffend.

Sie fanden heraus, dass DMSO gegen Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten wirksam ist – und dabei ein besseres Sicherheitsprofil aufweist als viele rezeptfreie Medikamente.

Die Beweise häuften sich. Die FDA trat auf die Bremse. Die meisten medizinischen Forschungen wurden verboten.

Warum sollte die FDA die Forschung an etwas verbieten, das sich als so wirksam erwiesen hat?

Die Zulassung von DMSO hätte unzähligen neuen Arzneimittelanträgen Tür und Tor geöffnet und die bestehenden Patente der großen Pharmaunternehmen untergraben.

Der Kongress protestierte sogar. Patienten flehten an. Forscher wehrten sich.

Aber die Entscheidung der FDA blieb bestehen, und eine ganze Generation von Ärzten erfuhr nie, was diese Verbindung bewirken kann.

Was DMSO so einzigartig macht, ist die Kombination seiner Wirkungen.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein … aber glauben Sie mir – es ist alles wahr!

DMSO:

• Tötet oder deaktiviert Mikroben, ohne menschliche Zellen zu schädigen

• Beseitigt Antibiotikaresistenzen bei „Superbugs“

• Transportiert Medikamente tief in Knochen, Nerven und Organe

• Fördert die Durchblutung, damit das Immunsystem infizierte Bereiche erreichen kann

• Schützt Zellen vor bakteriellen Toxinen und Nebenwirkungen von Medikamenten

Dies ist nicht nur ein weiteres Medikament – es ist ein Multitalent, das die Medizin revolutionieren könnte, insbesondere bei schwer zu behandelnden Infektionen.

Bei frühzeitiger Anwendung entwickelten die Patienten keine postherpetische Neuralgie – die lähmenden Nervenschmerzen, die Wochen, Monate oder sogar ein Leben lang anhalten können.

DMSO wirkt allein, ist jedoch in Kombination mit antiviralen Medikamenten wie IDU oder Acyclovir noch wirksamer, da es diese direkt in das Gewebe transportiert, wo sie normalerweise nicht von selbst eindringen können.

Das Ergebnis ist eine schnellere Heilung, weniger Schmerzen und weniger Rückfälle – Ergebnisse, die der FDA bereits vor über 40 Jahren bekannt waren! Aber auch heute noch wird bei einer Diagnose von Gürtelrose ein orales antivirales Medikament verschrieben und der Patient nach Hause geschickt.

Jeder sollte DMSO in seiner Hausapotheke haben.

Gürtelrose-Schmerzen … verschwunden in zwei Tagen! Ausbrüche heilen in einem Drittel der üblichen Zeit. Nervenschäden werden vollständig verhindert.

Was gibt es da noch zu sagen?!

Mehrere randomisierte Studien aus den letzten Jahrzehnten bestätigen all dies.

Dennoch ist die beste topische Kombination (DMSO + IDU) in Nordamerika immer noch nicht erhältlich.

England und Irland haben sie bereits in den 1970er Jahren zugelassen. Die USA? Nein.

Fragen Sie jeden, der kürzlich mit Gürtelrose diagnostiziert wurde… Hat die Behandlung durch ihren Hausarzt überhaupt geholfen? Wahrscheinlich nicht.

Herpes simplex? Das gleiche Bild!

Mehrere Studien zeigen, dass DMSO in Kombination mit IDU oder Acyclovir Ausbrüche drastisch verkürzt, Rezidive reduziert und sogar bei hartnäckigen Fällen an Genitalien, Gesicht oder Fingern wirkt.

Einige Studien fanden bei Patienten, die mit DMSO-Kombinationen behandelt wurden, sechs Monate lang keine Rezidive. Die Kontrollgruppe hatte in diesem Zeitraum durchschnittlich fast zwei Rezidive!

Selbst niedrige Konzentrationen von DMSO können die Virusvermehrung stoppen, indem sie mehrere Stadien des Lebenszyklus des Virus angreifen.

Die bakteriellen Anwendungen von DMSO sind ebenso beeindruckend.

DMSO schädigt Bakterien direkt, kann sie auflösen oder einfach ihren Stoffwechsel stören. Am wichtigsten ist jedoch, dass es ihre Abwehrkräfte beseitigt und resistente Bakterien wieder empfindlich gegenüber Antibiotika macht.

Das sind großartige Neuigkeiten. Das Risiko resistenter Bakterien steigt aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Antibiotika weiter an. DMSO ist eine Lösung!

In der Tuberkuloseforschung machte 5 % DMSO resistente Stämme bis zu 200-mal empfindlicher gegenüber Streptomycin. In einigen Fällen stellte bereits eine einzige Dosis die Wirksamkeit des Antibiotikums wieder her.

Bei Infektionen in Knochen, Gelenken oder schlecht durchbluteten Geweben kann DMSO das Antibiotikum genau dorthin transportieren, wo es benötigt wird – ohne die Toxizität massiver systemischer Dosen.

Das klingt wie ein Wunder, nicht wahr?

Stellen Sie sich vor, Krankenhäuser könnten eine lebensbedrohliche Infektion, die gegen alle verfügbaren Medikamente resistent ist, so behandeln, dass sie wieder auf Standardantibiotika anspricht.

Genau das hat DMSO sowohl in Laborstudien als auch in Fällen aus der Praxis erreicht!

Denken Sie nur an die vielen Menschen, die unnötig leiden mussten, weil DMSO nicht als Behandlungsmethode in Frage kam. Und das, obwohl die Medizinbranche weiß, dass es wirkt…

DMSO wirkt Wunder bei HNO- und Zahninfektionen.

Ärzte haben es verwendet, um entzündete Trommelfelle innerhalb von 15 Minuten zu verkleinern! DMSO hat verstopfte Nebenhöhlen innerhalb von Minuten geöffnet und hartnäckige Mandelentzündungen schnell geheilt.

Zahnärzte haben es nach Extraktionen oder tiefen Restaurationen angewendet, um Schmerzen zu stoppen, noch bevor sie auftreten. Parodontitis, Pulpitis und Abszesse sprechen alle auf DMSO an – insbesondere in Kombination mit Antibiotika.

In einer Studie waren Zahnfleischpatienten nach nur wenigen Behandlungen völlig schmerzfrei und bluteten nicht mehr.

Und als ob das alles noch nicht beeindruckend genug wäre, sind die Anwendungen in der Chirurgie und Intensivmedizin vielleicht die dramatischsten.

DMSO beschleunigt die Wundheilung, beugt Infektionen vor und kann invasive Eingriffe überflüssig machen. Fallberichte beschreiben tiefe Pilzinfektionen, Kopfhautabszesse und chronische Osteomyelitis, die ohne Operation geheilt wurden.

Ein Arzt rettete seine eigene kontaminierte Fußwunde vor einer Infektion und halbierte die Heilungszeit, indem er DMSO einfach entlang der Wundränder auftrug.

In Verbrennungsstationen und Traumazentren könnte dies zum Standard gehören – wenn es nicht verschwiegen würde.

Pilzinfektionen sind bekanntermaßen schwer zu behandeln – insbesondere an Nägeln, Haut und Augen.

DMSO verbessert die Penetration von Antimykotika so gut, dass in einer veterinärmedizinischen Studie schwere Ringelflechte innerhalb einer Woche statt innerhalb eines Monats abgeklungen ist.

Es kann Medikamente wie Ketoconazol oder Amphotericin B ins Gehirn oder in die Hornhaut transportieren, also an Stellen, die die meisten Antimykotika nicht erreichen können. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Behandlung lebensbedrohlicher systemischer Pilzinfektionen, die derzeit fast unheilbar sind.

DMSO hilft auch bei parasitären Infektionen.

Die topische Anwendung von DMSO in Kombination mit Antiparasitika hat Hautinfektionen durch Hakenwürmer und tiefsitzende Gewebeparasiten geheilt, die mit herkömmlichen Behandlungsmethoden nicht erreicht werden konnten.

Seine wahre Stärke liegt darin, dass es den Wirkstoff direkt an den Ort transportiert, an dem sich der Parasit versteckt – sei es in der Leber, in den Muskeln oder in den Gelenken.

Selbst bei hartnäckigen Leberzysten, die durch Bandwurmbefall entstanden sind, haben Chirurgenteams eine DMSO-Mischung eingesetzt, um eine Ausbreitung und ein Wiederauftreten zu verhindern.

Die Veterinärmedizin war nicht gezwungen, DMSO zu ignorieren.

Das Wundermittel hat Katzen vor dem sicheren Tod durch Panleukopenie gerettet, tödliche Fälle von Pferdeherpes geheilt und Mastitis bei Rindern behandelt, die gegen alle bisher versuchten Antibiotika resistent war.

Landwirte und Tierärzte setzen es seit Jahrzehnten erfolgreich und routinemäßig ein – während menschlichen Patienten gesagt wird, es sei „unbewiesen” und „gefährlich”.

Lungen- und Bauchinfektionen, Meningitis, Sepsis, Osteomyelitis – zu all diesen Erkrankungen gibt es veröffentlichte Fallserien.

Die Liste ist endlos.

Neugeborene mit lebensbedrohlicher Lungenentzündung erholten sich innerhalb weniger Tage. Patienten mit zerstörerischen TB-Hohlräumen in der Lunge wurden geheilt. Chronische Peritonitis heilte ohne erneute Operationen aus.

Bei Sepsis verbesserte DMSO die Überlebensrate sogar dann, wenn die Bakterien antibiotikaresistent waren.

Warum um alles in der Welt gibt es DMSO nicht in jedem Krankenhaus, jeder Klinik und jeder Apotheke?

Das ist schockierend und ärgerlich.

Und das alles aus genau dem gleichen Grund, aus dem auch andere kostengünstige, vielseitig einsetzbare Therapien auf Eis gelegt werden: keine Patentmonopole, keine Milliardengewinne – und ein Regulierungssystem, das diese Gewinne schützt.

Unterdessen leiden Millionen Menschen oder sterben an Krankheiten, die mit DMSO behandelt werden könnten.

Auch wenn es ein bisschen so klingt, ist DMSO keine Zauberei. Es ist Wissenschaft. Und das schon seit 60 Jahren.

DMSO wirkt im Allgemeinen am besten, wenn es frühzeitig in der richtigen Konzentration angewendet wird und in Kombination mit anderen antimikrobiellen Wirkstoffen direkt an den Ort der Infektion gelangt.

Seine Sicherheitsbilanz ist besser als die der meisten Medikamente auf dem Markt. Die eigentliche Gefahr besteht darin, es im Dunkeln zu lassen.