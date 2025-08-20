Eine Tyrannei verliert ihre Macht, wenn….

Peter Haisenko

…die Menschen nichts mehr zu verlieren haben. Wer nichts mehr zu verlieren hat, kann nicht mehr mit Verlustängsten unter Kontrolle gehalten werden. Damit bricht das stärkste Machtmittel jedes Herrschaftssystems zusammen. Allerdings gibt es da noch andere sehr gefährliche Aspekte innerhalb eines angeschlagenen Systems.

So seltsam es erscheinen mag, sind die Menschen am untersten Ende der Skala unbedingt notwendig, um die anderen unter Kontrolle zu halten. Man braucht zum Beispiel Obdachlose oder Rentner, die von ihrer Rente nicht leben können. Sie sind die Basis für das Machtsystem, das nur funktionieren kann, wenn die Mehrheit der Bürger auf jemanden herabblicken kann. Wer das kann, hat etwas zu verlieren. Er ist bereits im System etwas weiter gekommen als andere und will diesen Status nicht verlieren. Er wird nichts tun, was seinen Status gefährden könnte. Er wird ein