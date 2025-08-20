Verein WIR: Wo Aufklärung beginnt – Eine Schweizer Plattform für echte Fragen und unbequeme Wahrheiten

Während viele Institutionen schweigen oder beschwichtigen, geht der Verein WIR dahin, wo es weh tut: An die Wurzeln der Pandemiepolitik, zu den offenen Fragen rund um 5G, mRNA, WHO-Abkommen und Geoengineering. Die Plattform vereinwir.ch hat sich zu einer der wichtigsten kritischen Stimmen der Schweiz entwickelt – sachlich, dokumentiert, mutig.

Eine digitale Bibliothek des Widerstands

Besonders eindrücklich: das über 1.400 Seiten starke Dossier „Covid-Fakten-Check Schweiz“ – eine sorgfältige Sammlung von Zitaten, Quellen, wissenschaftlichen Einschätzungen und politischen Fehlentscheidungen. Entstanden in Zusammenarbeit mit „Bürger fragen nach“, zeigt es klar:

Alle relevanten Informationen lagen seit Beginn der Pandemie öffentlich vor – sie wurden nur systematisch ausgeblendet.

Hier wird nichts behauptet, ohne es zu belegen. Der Verein arbeitet mit Originaldokumenten, internationalen Studien, öffentlichem Regierungsmaterial – und legt so ein Fundament für echte Aufarbeitung.

Mehr als Corona: 5G, WHO, Geoengineering, Impfschäden

Die Plattform geht weit über das Thema Corona hinaus. In Artikeln, Downloads und Veranstaltungen behandelt der Verein:

Die Risiken und Undurchsichtigkeit des globalen WHO-Pandemievertrags

Mobilfunk- und Strahlungsbelastung durch 5G – mit kritischen Fragen zu Grenzwerten und Forschung

durch 5G – mit kritischen Fragen zu Grenzwerten und Forschung Geoengineering-Phänomene , Spuren am Himmel, Spinnweben aus der Luft – nüchtern dokumentiert, nicht ins Lächerliche gezogen

, Spuren am Himmel, Spinnweben aus der Luft – nüchtern dokumentiert, nicht ins Lächerliche gezogen Gesundheitsschäden durch mRNA-Injektionen, mit Fokus auf systematische Unterdrückung kritischer Studien

Was vereinwir.ch von reiner Panikmache unterscheidet, ist der strukturelle Aufbau, die Detailtiefe und der faktenbasierte Zugang. Diese Seite zeigt genau das, was Politik, Medien und Wissenschaft so oft verschweigen oder ins Absurde ziehen wollen.

In einer Zeit, in der Meinung mit Wissenschaft verwechselt wird und Kritik als Extremismus diffamiert wird, setzt der Verein WIR ein Zeichen: Für offene Debatte, für historische Aufarbeitung – und für die Wahrheit.