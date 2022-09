Die 4 wichtigsten Bereiche, in denen Technologie eingesetzt wurde, um der Menschheit chronisch zu schaden: Fernsehen, KI, soziale Medien, mRNA

Früher wurden die meisten Amerikaner vorwiegend durch Fernsehen, Zeitungslektüre, Plakate und Filme zum Kauf bestimmter Produkte und Dienstleistungen bewegt. Die Propaganda war eine „Maschine“, die von vornherein darauf ausgerichtet war, die Kaufmotive der Verbraucher zu beeinflussen. Mit der Erfindung des Internets und der sozialen Medien änderte sich alles.

Der Konsum von Nachrichten, Produkten, Dienstleistungen, Lebensstilen, Pornografie und jetzt auch die meisten medizinischen „Entscheidungen“ werden online getroffen, nachdem man künstliche Intelligenz „konsumiert“ hat. Auf diese Weise wurde Technologie geschaffen und verbreitet, um die Menschheit chronisch zu schädigen, und das geschieht jeden Tag wie ein Tsunami, der eine Küste überflutet.

Maschinelles Lernen steuert fast alles, was die Nutzer online sehen, oft auf unethische und schädliche Weise

Ein Algorithmus der künstlichen Intelligenz (KI) steuert die Inhalte, die vor den Augen der Nutzer platziert werden, um sie beim Kauf von Produkten, Dienstleistungen und Informationen zu beeinflussen, und zwar auf der Grundlage dessen, worüber sie sprechen, was sie eingeben und wonach sie über intelligente Geräte suchen. Haben Sie schon einmal mit einem Freund über etwas gesprochen, und Minuten später erscheinen auf Ihrem Smartgerät eine Anzeige, die genau das verkauft, worüber Sie gerade gesprochen haben? Das ist KI. Intelligente Geräte zeichnen fast immer auf, unabhängig davon, ob Sie die Kamera, das Mikrofon oder die App „geöffnet“ oder „live“ haben.

Die KI-Software von Facebook zum Beispiel analysiert Videos, Beiträge, Fotos und sogar Memes und stellt dann „Empfehlungen“ für Sie zusammen. Fügen Sie einige wichtige Fehlinformationen hinzu, und plötzlich kaufen Sie das, was Fakebook Ihnen empfohlen hat, und glauben, was Fakebook als Nachrichten bezeichnet.

Die Google-Suchmaschine verwendet KI, um jeden WEG von allen Informationen über natürliche Gesundheit und WEG von allen Informationen zu leiten, die verschreibungspflichtige Medikamente und Impfstoffe als die gefährlichen, experimentellen Mittel entlarven, die sie wirklich sind. Google blockiert, verbietet, zensiert und ruiniert Menschen, Unternehmen und Organisationen, die das kommunistische Narrativ nicht unterstützen, das versucht, das Leben und die Lebensgrundlage aller Amerikaner zu kontrollieren.

Soziale Medien, mRNA und verdrehtes, krankes Leben dank des bösen Einsatzes von KI

KI dominiert die soziale Medienlandschaft, machen Sie sich keine Illusionen. Gefälschte Freunde, gefälschte Abonnenten, gefälschte Idole, gefälschte Nachrichten und gefälschte Trends bestimmen das Denken der heutigen Jugend, der Millenials und sogar der Erwachsenen, die sehen und hören, was sie sehen und hören „wollen“, weil sie von den falschen „Göttern“ der Technik beeinflusst werden. Mit dem Denken kommt das Handeln, und mit dem Handeln kommt die Annahme der kranken und verdrehten „Dienste“ der von der KI geschaffenen Welt der sozialen Medien. Bots und noch mehr Bots sagen der Social-Media-süchtigen Welt genau, was und wie sie denken soll.

Die CDC, die FDA, das DHS, die NSA und das FBI kategorisieren all diese Daten ebenfalls. Alle Online-„Nutzer“ werden durch Fake News moderiert, um ihre Gedanken und Handlungen auf eine sehr ungesunde Weise zu kontrollieren. So wurde unter anderem die Covid-Pandemie über das Internet geschaffen, kontrolliert und verbreitet, und zwar in weitaus stärkerem Maße, als sie sich jemals in der realen Welt manifestiert hat. Die künstliche Intelligenz machte die Seuche zuerst zu einer Krankheit des Geistes, nicht des Körpers. Dies war der Schlüssel dazu, dass die Menschen dachten, sie hätten die „Wahl“, eine Maske zu tragen, sich sozial abzugrenzen, zu isolieren, sich impfen zu lassen und ins Krankenhaus zu gehen (ein Ort zum Sterben), wenn sie sich die Fauci- Grippe „eingefangen“ hätten.

Die bösartigste „Technologie“, die die Menschheit je heimgesucht hat, könnte die mRNA-Technologie sein. mRNA ist eine Form der künstlichen Intelligenz, die Ihre Zellen austrickst, indem sie wie ein trojanisches Pferd in sie eindringt und dann ihre Herstellungsanweisungen für immer verändert. Mit mRNA produzieren die Zellen giftige Proteinprionen, die das Gefäßsystem verstopfen und Herz, Gehirn, CNS und Immunsystem auf einen Schlag“ schädigen (Wortspiel beabsichtigt).

Übrigens ist mRNA nichts Neues; an dieser Form der künstlichen Intelligenz arbeiten Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten, bevor die Wuhan-Grippe überhaupt aufkam. Robert Malone ist ein wichtiger Pionier dieses bahnbrechenden „Experiments“, und er hat in diesem Jahr alles darüber verraten. Er hat öffentlich darüber gesprochen, wie die mRNA-KI Kinder dauerhaft schädigt. Die mRNA hat eine verworrene Geschichte, über die Malone die Welt informiert hat, und jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, trotz der Zensur. Jetzt leiden Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt unter den gesundheitlichen Schäden von der auch tödlichen mRNA-Impfungen.

Recherchieren Sie selbst und benutzen Sie nicht Google. Versuchen Sie die Suchmaschine Brave BETA und erhalten Sie mehr wahre Nachrichten und echte Informationen. Setzen Sie ein Lesezeichen für Censored.news auf Ihre Lieblingswebseiten, um wahre Nachrichten zu erhalten, die von den restlichen Medien zensiert werden, während Sie dies lesen.

Sehen Sie sich jetzt dieses erstaunliche Video über die guten und schlechten Seiten der künstlichen Intelligenz an: