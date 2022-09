Während sich Polen bei den USA bedankt und Biden drohte, Nord Stream 2 zu beseitigen, bezeichnet von der Leyen den Angriff auf Nord Stream als „Sabotage“ und warnt vor „schärfster Reaktion!“

Die CIA hat bereits Wochen im Voraus davor gewarnt. Ist das nun die False Flag, die den Krieg eskalieren lassen wird?

Biden warnte bereits im Februar: Wenn Russland einmarschiert, beenden wir Nord Stream 2!

Präsident Biden: „Wenn Russland einmarschiert … dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“ Reporter: „Aber wie wollen Sie das genau machen, da… das Projekt unter deutscher Kontrolle ist?“ Biden: „Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.

Pres. Biden: „If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.“



Reporter: „But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany’s control?“



Biden: „I promise you, we will be able to do that.“ https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC — ABC News (@ABC) February 7, 2022

Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bestätigte, dass die Lecks in der Nord-Stream-Pipeline durch „Sabotage“ verursacht wurden, und warnte vor des „sehr scharfen Reaktion“, sollte die aktive europäische Energieinfrastruktur angegriffen werden.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 27, 2022

Zuvor hatte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die drei separaten Lecks auf NS1 und NS2 als „vorsätzliche Handlungen“ bezeichnet und hinzugefügt: „Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um einen Zufall handelt: „Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um Unfälle handelt.“

Dänemark geht davon aus, dass die Nord Stream-Gaslecks durch einen „vorsätzlichen Akt“ verursacht wurden und keine Folge von Unfällen sein können – Premierministerin Mette Frederiksen

JUST IN – Denmark assesses that Nord Stream gas leaks were caused by a „deliberate act“ and could not have been a result of accidents — PM Mette Frederiksen — Disclose.tv (@disclosetv) September 27, 2022

Am Montag meldeten schwedische Seismologen die Entdeckung von Unterwasserexplosionen – kurz darauf waren in demselben Gebiet große Gaswolken an der Oberfläche zu sehen.

Während Gerüchte darüber kursieren, wer für den Vorfall verantwortlich ist, war die Botschaft klar: Lebenswichtige Systeme sind anfällig für Angriffe.

„Die wichtigste Botschaft, die jemand vermitteln will, ist, dass das, was man mit einer Offline-Pipeline anstellen kann, auch mit aktiven Pipelines, Unterseekabeln oder anderen Infrastrukturen möglich ist“, sagte Julian Pawlak, Forscher am Deutschen Institut für Wehrwissenschaft und Strategische Studien, in einer Erklärung gegenüber der NY Times.

Als Reaktion darauf kündigten Dänemark und Norwegen verstärkte Sicherheitsvorkehrungen rund um ihre Energieinfrastruktur an, und Norwegen, inzwischen Europas wichtigster Gas- und Ölproduzent, rief „alle Betreiber und Schiffseigner zu erhöhter Wachsamkeit auf“. In einer Erklärung zitierte der norwegische Energieminister Terje Aasland „Berichte über verstärkte Drohnenaktivitäten“ rund um die norwegische Küste und sagte, dass vieles von dem, was er über die Vorfälle bei Nord Stream erfahren habe, „auf Sabotageakte hindeutet“. -NY Times

Und während Polens ehemaliger Verteidigungsminister den Vereinigten Staaten für den Angriff zu danken schien (eine sehr gute Erklärung, für die wir sicher eine finden werden), gab Polens Premierminister Mateusz Morawiecki Russland die Schuld für die Angriffe auf die Pipelines – und deutete an, dass der Angriff ein Versuch war, den Ukraine-Konflikt zu eskalieren.

Dieser Dank an die USA für die Pipeline-Sabotage steht tatsächlich in der Timeline des früheren polnischen Außenministers. Das ist so krass, ich dachte, dieser Tweet müsse eine Fälschung sein. https://t.co/880p6WVqTx — Norbert Häring (@norberthaering) September 27, 2022

„Wir kennen noch nicht die Einzelheiten des Geschehens, aber wir können klar erkennen, dass es sich um einen Sabotageakt handelt“, sagte Morawiecki und fügte hinzu: „Ein Akt, der wahrscheinlich die nächste Stufe der Eskalation der Situation in der Ukraine markiert.“

Interessant dabei auch die Aussage von Condoleezza Rice im 2014.