Die Abhängigkeit vom Staat ist der Kern des Übernahmeplans der Menschheit

Gary D. Barnett

„Es handelt sich nicht um eine endlos wachsende Liste von Rechten – das ‚Recht‘ auf Gesundheitsversorgung, das ‚Recht‘ auf Nahrung und Wohnen. Das ist keine Freiheit, das ist Abhängigkeit. Das sind keine Rechte, das sind die Rationen der Sklaverei – Heu und ein Stall für menschliches Vieh.“ – PJ O’Rourke

Die meisten von euch sind in das letzte Stadium eurer freiwilligen Akzeptanz der Massensklaverei eingetreten, und diese Sklaverei basiert vollständig auf dem Konzept der Angst, der Unterwerfung unter eine falsche „Autorität“ und der totalen Abhängigkeit von dem Tyrannen namens Regierung, dessen Plan es ist, die Welt durch die Kontrolle der gewöhnlichen, unwissenden und apathischen kollektiven Masse namens „das Volk“ zu kontrollieren. Die Abhängigkeit der Mehrheit vom Staat ist die wichtigste Komponente dieser Agenda des „Großen Reset“, und dieses Phänomen ist nun in greifbare Nähe gerückt. Die letztendliche Grundlage aller Restriktionen, der Kontrolle von Finanz- und Geldtransaktionen und der Kontrolle der Bewegungsfreiheit wird von dem absurden Betrug abhängen, den man den menschengemachten „Klimawandel“ nennt. Aber keine Sorge, es werden noch viele andere Vorwände und Aspekte der Kontrolle und Manipulation benutzt werden, aber an diesem Punkt ist der Schwindel des „Klimawandels“ der Dreh- und Angelpunkt des zukünftigen Übernahmeplans.

Die Geschwindigkeit dieser Agenda hat sich weit über frühere Zeitprognosen hinaus beschleunigt, und ich glaube, dass dies auf eine größere Offenlegung durch die wenigen zurückzuführen ist, die verstehen, was wirklich vor sich geht, um all die Widersprüche, Lügen und Propaganda zu erklären, die die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten überflutet haben. Zu diesem Zeitpunkt haben die herrschende Klasse und ihre Handlanger in der Regierung, ein wenig in Panik geraten, ihre Terrorkampagne weltweit enorm ausgeweitet, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, bevor sie zu viel Boden gewinnen können. Ziel dieser Terrorkampagne ist es, das Instrument der Angst auf ein viel höheres Niveau zu treiben, um die Übernahmeziele mit weniger Widerstand erreichen zu können. Wie bereits erwähnt, basiert diese zunehmende Einschüchterung auf dem falschen Modell des „Klimawandels“.

Ein augenfälliges Beispiel für diese Angstkampagne ist die absichtlich gesteigerte Bedrohung durch sogenannte Wetteranomalien, insbesondere durch auffällige (absichtlich gelegte) Brände, die bei lächerlich hohen Temperaturen brennen und bestimmte Ländereien, Städte und wertvolle, mit Mineralien beladene Grundstücke zerstören. Diese unnatürlichen Brände begannen ernsthaft im frühen Frühling und dauern seitdem ununterbrochen an. Was in Kanada begann, hat nun neben vielen anderen Gebieten der Welt auch die hawaiianische Insel Maui erreicht, und die Verwüstungen sind unvorstellbar. Nur Psychopathen könnten so etwas Böses tun, aber die Berichterstattung und die Schuldzuweisungen über den falschen „Klimawandel“ wurden natürlich von den meisten akzeptiert und von der herrschenden Klasse und allen staatseigenen oder kontrollierten Mainstream-Medien umgesetzt.

Jetzt gibt es einen Kampf darum, wer dieses Land auf Maui einnehmen wird, und mit „einnehmen“ meine ich genau das. Es wurde aufgedeckt, dass viele versuchen, Verträge für den Bau einer neuen „intelligenten Stadt“ auf diesem heiligen Boden zu kaufen und zu erhalten, und viele große Akteure sind daran beteiligt, einschließlich Blackrock. Diejenigen, die vorgeben zu helfen, Leute wie Jeff Bezos und Oprah Winfrey, sind bereits stark involviert, und der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, hat die Kontrolle übernommen, nicht zum Wohle der Bewohner und Geschäftsleute, die alles verloren haben. (Übrigens, die Häuser und Besitztümer von Bezos und Winfrey sind wie durch Zauberhand dem Feuer entgangen). Der böse Gouverneur, ein echter Kontrollpolitiker, sagte, noch bevor alle Leichen geborgen waren oder die Toten beerdigt worden waren: „Ich denke bereits über Möglichkeiten nach, wie der Staat dieses Land erwerben kann: „Wir können es in Arbeitsunterkünfte umwandeln, es den Familien zurückgeben oder es als Denkmal für die Menschen, die es verloren haben, für immer erhalten“, sagte der demokratische Gouverneur Josh Green. Was ist mit all jenen, denen das Land gehört, das der „Staat“ zwangsweise kaufen will? (Stehlen)

Doch damit nicht genug, denn im selben Jahr kam es zu unglaublichen Zugentgleisungen. Bei den meisten handelte es sich um hochgiftige und toxische Stoffe. Am bekanntesten waren natürlich die absichtlich freigesetzten schädlichen Chemikalien (durch Brandstiftung) in Ostpalästina, Ohio, die weite Teile des Nordostens der USA vergifteten. Es gab viele weitere Vorfälle dieser Art.

Was die extreme Panikmache betrifft, so haben die Wetterdienste im ganzen Land absichtlich alle Berichte geändert, um in der kollektiven Herde namens „Bürger“ extreme Angst zu schüren. Fantastische Behauptungen über Rekordhitze, die in den meisten Fällen falsch sind, sind weitverbreitet. Anstelle von Grüntönen und dunkleren, gedämpften Farben, die Wärme signalisieren, sind im ganzen Land dunkle Rot- und Violetttöne die neue Norm. Außerdem ist die Hitze nicht nur heiß, sie „kocht“ jetzt laut diesen Wetteridioten. Diese Beschreibungen sind lächerlich und inszeniert, aber sie sollen eine uninformierte „Öffentlichkeit“, die wenig oder gar keine Lust hat, die Wahrheit zu verstehen, übermäßig beunruhigen.

All dies und eine endlose Reihe anderer Bedrohungen, einschließlich der Gefahr eines Atomkrieges, eines finanziellen Zusammenbruchs, von Nahrungsmittelknappheit, extremer Inflation, die zu extremen Preisen führt, neuer „pandemischer“ Notfälle, Reisebeschränkungen, der Blockierung und Überwachung aller Transaktionen und der vollständigen Digitalisierung der Wirtschaft, um alles zu kontrollieren, sind nun ständig präsent. Das Ende des Bargelds wird aggressiv angestrebt, und seine Ersetzung durch eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) ist in naher Zukunft zu erwarten. Auch diese Agenda hat sich in letzter Zeit stark beschleunigt, was darauf hindeutet, dass das herrschende Element der Gesellschaft versucht, seine Kontrollmechanismen schneller auszuweiten, um Rückschläge zu vermeiden. Angesichts der offensichtlichen Ereignisse, der starken Zunahme absichtlich herbeigeführter katastrophaler Ereignisse, der massiven Vermögens- und Eigentumsverschiebungen,

All diese Ereignisse zielen darauf ab, den durchschnittlichen „Bürger“ vom Staat abhängig zu machen. Je größer die Abhängigkeit, desto leichter die Kontrolle. Wenn die Mehrheit der Gesellschaft nicht für sich selbst sorgen kann oder will, wenn sie nicht für ihr eigenes Leben und ihre eigene Freiheit verantwortlich ist, wenn sie sich nicht wehrt, um sich selbst zu verteidigen, und wenn sie sich freiwillig dafür entscheidet, Autorität und staatliche Unterstützung zu erlangen, anstatt persönliche Verantwortung zu übernehmen, was wird dann aus diesem Land?

Es wird sehr aufschlussreich sein, diesen Staatsterrorismus, der auf Maui entfesselt wurde, zu beobachten und zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren. Werden sie ihre Häuser und ihr Land aufgeben, das von bösen Mächten zerstört wurde, oder werden sie darauf bestehen, ihr Eigentum zu behalten? Werden sie diesen totalitären Abschaum namens Gouverneur von seinen schändlichen UN-Plänen abbringen und behalten, was ihnen gehört? Oder werden sie einfach der politischen Klasse des Staates erlauben, mit all dem, was sie mutwillig zerstört hat, zu tun, was sie will, und zu Mündeln (Sklaven) des Staates werden?

Sobald die Massenabhängigkeit erreicht ist, gibt es keine Chance mehr für eine freie Gesellschaft. Der Staat versucht, alles zu kontrollieren, und der Weg, diese abscheuliche Aufgabe zu erfüllen, besteht darin, die Bevölkerung als Ganzes völlig machtlos zu machen, sodass sie weder die Fähigkeit noch den Willen hat, sich zu wehren. Völlige Abhängigkeit ist der Schlüssel zu jeder Übernahme-Verschwörung der herrschenden Klasse und ihrer staatlichen Banden, und es wird in Zukunft regelmäßig viele falsche Bedrohungen und sogenannte Notfälle geben. Daran gibt es meiner Meinung nach keinen Zweifel, also glauben Sie nichts, vertrauen Sie keinem Staatsvertreter auf einer Ebene, vertrauen Sie nicht den Mainstream-Medien und hinterfragen Sie alles!