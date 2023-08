BRICS aktuell: Der China-Indien-Faktor

Pepe Escobar

Nach einer langen Vorbereitungszeit, die von immensen Erwartungen im gesamten Globalen Süden, der Globalen Mehrheit oder dem „Globalen Globus“ (wie es der weißrussische Präsident Lukaschenko formulierte) geprägt war, kam es am ersten Tag des BRICS-Gipfels in Südafrika zu einem „Übersetzungsfehler“, der als ernste Warnung verstanden werden sollte.

Die Übertragung des BRICS-Wirtschaftsforums auf dem südafrikanischen Sender SABC verwandelte sich in ein linguistisches BRICS-Babel. Die Stimmen aller Übersetzer kollidierten gleichzeitig im Stream. Die Erklärungen reichen von dem Wunsch, ein neues Esperanto zu fälschen (unwahrscheinlich), über schlichte Inkompetenz des Tonteams, die Isolation der Übersetzer in einer separaten Kabine, die nicht gewarnt wurden, ihre Mikrofone auszuschalten, bis zu NSA-Interferenzen, die die Mikrofonfrequenzen der Übersetzer durcheinander brachten.

Was auch immer passierte, es wurde zu einem ernsthaften Hindernis für das südafrikanische – und internationale – Online-Publikum, das Gesagte zu verstehen. Auch wenn der „Übersetzungsverlust“ die ehrgeizige Agenda der BRICS für den Wandel nicht zunichte machen würde, wird er von den üblichen Verdächtigen des „Teile und Herrsche“-Prinzips bis zum Äußersten ausgenutzt, um ihren bereits laufenden hybriden Krieg gegen die BRICS zu verstärken.

Das Shakespeare’sche Drama der Entdollarisierung

Was auch immer die konkreten Endergebnisse dieser potenziell spielentscheidenden Tage in Johannesburg sein mögen – ich habe hier die wichtigsten Themen analysiert -, die grundlegenden Fakten sind unbestreitbar.

China und Russland, die Hauptakteure, sind bestrebt, sich in Richtung BRICS+ auszudehnen, um imperialen Schikanen – diplomatischer und anderer Art – zu widerstehen, Alternativen zu SWIFT zu schaffen, die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Mitglieder und ihre Unabhängigkeit vom Sanktionswahnsinn (der nur noch zunehmen wird) zu fördern und schließlich ein Bündnis gegen imperiale militärische Bedrohungen zu schmieden – mit der Möglichkeit, dass BRICS+ in Zukunft mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) fusioniert.

In all diesen komplexen, miteinander verflochtenen Prozessen ist der chinesische Faktor wahrscheinlich der wichtigste Vektor. Kein Wunder, dass Präsident Xi bei seinem erst zweiten Staatsbesuch im Ausland (nach Russland) 2023 in Johannesburg ein Sondertreffen mit Dutzenden afrikanischer Staatschefs einberufen wird.

Die chinesische Öffentlichkeit ist vom BRICS-Gipfel absolut gefesselt, das Interesse übertrifft das der G7″. Es gibt ausführliche Debatten über die gesamte Agenda, die das Imperium herausfordert – von der Entdollarisierung bis zu mehr Einfluss auf dem Energiemarkt – und über die Kluft zwischen China und Indien, wobei Neu-Delhi oft als feindlicher Akteur innerhalb der BRICS bezeichnet wird.

Inoffizielle Sherpas und Diplomaten der fünf derzeitigen BRICS-Staaten (die bald erweitert werden sollen) waren besonders vorsichtig, um die gesamte Debatte nicht auf die – noch in weiter Ferne liegende – Entdollarisierung zu lenken, sondern auf alternative Handels-/Zahlungssysteme in lokalen Währungen.

In seiner Rede per Videokonferenz, die wie ein Rockstar gefeiert wurde, betonte Präsident Putin jedoch unmissverständlich: Der Prozess der Entdollarisierung innerhalb der BRICS ist unumkehrbar.

Dennoch sind es die internen Widersprüche, die bei BRICS+ auffallen. Neu Delhi hat sich extrem zurückgehalten – selbst als die Sherpas verkündeten, man habe sich auf die wichtigsten Regeln für den Beitritt geeinigt.

Die sprichwörtlichen „Divide and Rule“-Verdrossenen haben gesponnen, Peking wolle BRICS+ zu einem Konkurrenten der G7 machen. Das ist Unsinn. Die chinesische Geopolitik ist viel subtiler – und würde ihren Partnern niemals eisernen Zwang auferlegen. Peking will seine faktische Rolle als geoökonomische Führungsmacht des globalen Südens festigen, indem es möglichst viele Partner verführt und nicht einschüchtert.

Daher die Bedeutung des China-Afrika-Treffens. Südafrika war das erste afrikanische Land, das der Belt and Road Initiative (BRI) beitrat. Peking und Pretoria feiern gerade 25 Jahre diplomatische Beziehungen. Mit all diesen Staatschefs werden Xi und Ramaphosa ausführlich über die wirtschaftliche Integration Afrikas sprechen.

Was will Indien wirklich?

Chinas Vision für BRICS+ und insbesondere für Afrika ist untrennbar mit der BRI verbunden, die letztlich Pekings außenpolitisches Gesamtkonzept für die nächsten Jahrzehnte darstellt.

Indien seinerseits hat andere Vorstellungen, wenn es darum geht, sich als Führungsmacht des globalen Südens zu profilieren. Anfang dieses Jahres fand in Neu Delhi ein Gipfel der Stimme des Südens statt, an dem über 100 Länder teilnahmen. Es könnte sich um eine Art informelles multilaterales Bündnis handeln, das zwar unterschiedliche Werte vertritt, sich aber weitgehend auf dieselben Ziele konzentriert wie die BRICS.

Während China mit der BRI antritt, hat Indien eine Art komplementäres Gegenstück: den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC), bei dem es neben Russland und dem Iran einer der Hauptakteure ist. Hier haben wir also ein führendes BRICS-Mitglied und ein mutmaßliches BRICS+-Mitglied: Indien ist sehr an einem Beitritt des Iran interessiert.

All dies deutet in der Tat auf eine Integration von BRICS, BRI, INSTC und auch SCO hin (Russland, China, Indien und Iran sind alle Mitglieder). Auch hier liegt der Teufel im Detail, das in der Übersetzung verloren geht. Es gibt keinen kategorischen Imperativ, der besagt, dass chinesische und indische Prioritäten nicht konvergieren dürfen.

Die RICs (Russland, China, Indien) haben auch festgestellt, dass die überwältigende Mehrheit der Länder des Globalen Südens oder der Globalen Mehrheit den kollektiven feuchten Traum des Westens, Russland strategisch zu unterdrücken, weder unterstützt noch teilt. Obwohl Russland heute die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist (über 5 Billionen Dollar) – noch vor den imperialen europäischen Vasallen – wird Moskau vom Globalen Süden als „einer von uns“ wahrgenommen.

All dies verleiht der neuen Bewegung der blockfreien Staaten (NAM), die von den RICs umworben werden müssen, zusätzliche Macht. Späte „Initiativen“ des globalen Nordens wie die amerikanische „Build Back Better World“ und das „Global Gateway“ der EU werden bestenfalls als vollmundige Rhetorik abgetan.

Während China nach dem Gipfel seine Führungsrolle im Globalen Süden, insbesondere in Afrika, festigen dürfte, erwartet auch Indien einen Aufschwung in seiner selbst definierten Rolle als Nord-Süd-Macht. Dies könnte als eine Art „Hedging your bets“-Spiel betrachtet werden, da das Establishment in Neu-Delhi stolz darauf ist, mit dem globalen Norden strategische Ziele zu verfolgen (Quad? Wirklich?), während es gleichzeitig ein Akteur im globalen Süden bleibt.

In absehbarer Zeit muss etwas nachgeben. Das Imperium hat seine falsche „indo-pazifische“ Terminologie und Strategie speziell darauf zugeschnitten, Indien zu umgarnen. Niemand im gesamten asiatisch-pazifischen Raum hat die Region jemals als „indo-pazifisch“ bezeichnet. Und doch entledigt sich das Imperium mit einem Schlag Chinas, des Südchinesischen Meeres und sogar Südostasiens, um das, was es bestenfalls als geopolitische Neokolonie und als Rammbock gegen China betrachtet, in ein eingängiges Schlagwort zu kleiden.

Neu-Delhi scheint einen Trend zu entwickeln: Es wird seinem Potenzial nie gerecht, wenn es darum geht, Souveränität auszuüben und den Hegemon herauszufordern.

BRICS+ von innen aushöhlen

Russlands Reichweite ist weitaus ambitionierter – sie erstreckt sich vom postsowjetischen Raum über das Kernland bis in den eigentlichen asiatisch-pazifischen Raum, nach Westasien und, ähnlich wie China, auch nach Afrika. Alle diese Akteure sind auf russische Energie, Nahrungsmittel, Kunstdünger und eine Vielzahl von Rohstoffen angewiesen. Für sie alle wird es keine „Entkopplung“ oder „Ent-Risiko“ im Handel mit Russland geben.

In seiner Videokonferenzansprache an die BRICS-Staaten hat Putin die Konnektivität in den Vordergrund gestellt und die INSTC und den Nördlichen Seeweg ausgebaut. Gleiches gilt für die kostenlose Lieferung von Getreide an ärmere afrikanische Länder. Er hat auch den sogenannten Getreidevertrag gekippt: Moskau würde eine Rückkehr erwägen, aber nur, wenn seine legitimen Forderungen erfüllt werden.

Wie könnte Peking angesichts der rasch wachsenden russischen Soft Power seine eigene, in einigen Bereichen noch sehr lückenhafte Soft Power ausbauen? Die Einrichtung von Konfuzius-Instituten reicht nicht aus; idealerweise sollten die Chinesen damit beginnen, eine Reihe von Think Tanks im globalen Süden, von Westasien über Afrika bis Lateinamerika, zu fördern, um die wachsenden geopolitischen und geoökonomischen Herausforderungen für den multipolaren Weg zu analysieren.

Vorerst wird Peking institutionelle Formen der Süd-Süd-Interaktion wie das Belt and Road Forum (nächstes Treffen im Oktober), das China-Africa Cooperation Forum und das China-CELAC-Forum mit Lateinamerika und der Karibik vorantreiben.

Aber auch innerhalb der BRICS läuft alles auf China-Indien hinaus. Das Jahr 2023 könnte zu einem Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen werden. Neu-Delhi war Gastgeber des letzten SCO-Gipfels (leider nur online; Gerüchte über interne Unstimmigkeiten wurden nie ganz dementiert). Und es wird den Vorsitz beim nächsten G20-Gipfel übernehmen.

Und dann ist da noch der toxische externe Faktor: der bereits laufende imperiale Hybridkrieg gegen die BRICS. Die üblichen Verdächtigen werden nichts unversucht lassen, Peking gegen Neu-Delhi auszuspielen, zumal alles, was sie gegen Moskau unternommen haben, kläglich gescheitert ist.

Dieser vielschichtige hybride Krieg wurde entwickelt, um die BRICS+ von innen heraus zu unterminieren, insbesondere die schwächeren Knotenpunkte Brasilien und Südafrika, und auch den bereits mega-sanktionierten Iran, sollte er Mitglied werden. Das Imperium wird nichts unversucht lassen, um die wichtigen Knotenpunkte lateinamerikanischer und afrikanischer Hegemonie nicht zu verlieren.

Insgesamt sollten sich die RICs – und vielleicht bald auch die RIICs – auf Afrika konzentrieren. Das bedeutet nicht, dass eine ganze Reihe afrikanischer Staaten buchstäblich morgen den BRICS+ beitreten sollten; die Frage ist, ob sie in der Lage sind, ihnen in mehreren entscheidenden Bereichen zu helfen, da der Prozess der Loslösung von imperialer/neokolonialer Kontrolle nun unumkehrbar ist.

Das Imperium schläft nie – zumindest diejenigen, die wirklich das Sagen haben: Crashtest-Dummys, die sich als Präsidenten ausgeben, sind eine andere Sache. Da die Träume von Taiwan unter falscher Flagge schnell verblassen, kann man davon ausgehen, dass das Imperium sein nächstes großes Kriegspsyop in Afrika inszenieren wird.