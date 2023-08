Das Pandemie-Planungsraster

Die Geschichte auf einen Blick

Die Biosicherheitskrise muss auf unbestimmte Zeit andauern, denn sie ist die Hauptbegründung für den Großen Reset

Im Herbst 2022 begannen die Mainstream-Medien vor einer möglichen „Dreifach-Emidemie“ zu warnen, bei der COVID, die saisonale Grippe und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) gleichzeitig im Umlauf sind. Der plötzliche Fokus auf RSV fiel zufällig mit der Ankündigung zusammen, dass die Entwicklung von RSV-Impfstoffen beschleunigt werden sollte

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat im Sommer 2023 die ersten RSV-Impfstoffe für Senioren ab 60 Jahren zugelassen – einen von Pfizer (Abrysvo) und einen von GlaxoSmithKline (Arexvy). Bei beiden Impfstoffen handelt es sich um rekombinante Subunit-Impfstoffe, und beide Hersteller haben über das Guillain-Barré-Syndrom als Nebenwirkung berichtet

Im Herbst 2023 macht die „Dreifach-Emidemie“ von COVID, RSV und Influenza erneut Schlagzeilen. Eine Google-Suche nach den Stichwörtern „Dreifachpandemie 2023“ ergab sage und schreibe 41,1 Millionen Artikel, und wie schon bei der COVID-Pandemie verwenden die Nachrichtenagenturen genau dieselben Schlagzeilen und Argumente. Dies ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass das Narrativ der Dreifach-Pandemie von einer zentralen Quelle koordiniert wird

Für diesen Herbst empfehlen die US-Gesundheitsbehörden einen Grippeimpfstoff für alle ab 6 Monaten, eine aktualisierte mRNA-COVID-19-Auffrischungsimpfung gegen den Omicron XBB.1.5-Stamm (genaue Angaben darüber, wer sich wann impfen lassen sollte, sind noch nicht bekannt) und einen RSV-Impfstoff für Senioren ab 60 Jahren

Im Herbst 2022 begannen die Mainstream-Medien vor einer möglichen „Dreifach-Emidemie“ zu warnen, bei der COVID, die saisonale Grippe und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) gleichzeitig im Umlauf sind. Angst verkauft sich gut, heißt es, und das ist sicherlich das Sprichwort, das von Big Pharma verwendet wird, wenn es um Impfstoffe geht.

Die plötzliche Konzentration auf das RSV-Virus, das seit Jahrzehnten im Umlauf ist, fiel zufällig mit der Ankündigung zusammen, dass RSV-Impfstoffe im Eilverfahren entwickelt werden – ein riskantes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass die Impfstoffhersteller seit etwa 60 Jahren versuchen, einen RSV-Impfstoff auf den Markt zu bringen, was ihnen aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht gelang.

Es überrascht nicht, dass Pfizer und Moderna auch an kombinierten mRNA-Impfstoffen gegen COVID, RSV und Grippe arbeiten, die voraussichtlich 2024 und/oder 2025 auf den Markt kommen werden. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat im Sommer 2023 die allerersten RSV-Impfstoffe für Senioren ab 60 Jahren zugelassen – einen von Pfizer (Abrysvo) und einen von GlaxoSmithKline (Arexvy).

Bei beiden Impfstoffen handelt es sich um rekombinante Subunit-Impfstoffe, d. h. es werden bestimmte virale Proteine verwendet, um eine Immunreaktion auszulösen, und beide Hersteller haben das Guillain-Barré-Syndrom als Nebenwirkung ihrer Impfungen gemeldet.

Der RSV-Impfstoff von Pfizer wird wahrscheinlich zwischen 180 und 270 Dollar kosten, während GSK beabsichtigt, 200 bis 295 Dollar zu verlangen. GSK hatte ursprünglich einen Preis von 148 Dollar pro Dosis angekündigt, beschloss aber, den Preis zu verdoppeln, da neuere Daten darauf hindeuten, dass die Wirksamkeit auch in einer zweiten Saison gegeben sein könnte.

Die Propaganda der Dreifachansteckung geht weiter

Im Herbst 2023 macht die „Dreifach-Pandemie“ von COVID, RSV und Influenza erneut Schlagzeilen. Eine Google-Suche nach den Stichwörtern „Dreifachpandemie 2023“ ergab bis Mitte August 2023 sage und schreibe 41,2 Millionen Artikel.

Bitte denken Sie daran, dass das obige Beispiel nur zur Veranschaulichung dient, und ich rate Ihnen dringend davon ab, Google jemals zu benutzen. Aber hier ist die ECHTE Lektion. Sie können die Gesamtergebnisse der Suche nur dazu verwenden, um festzustellen, wie häufig der Begriff ist. Google hat vor langer Zeit aufgehört, Ihnen all diese 40 Millionen Ergebnisse zu liefern. Raten Sie mal, wie viele Sie sehen können? Nur knapp 100.

Für Suchbegriffe wie die Dreifachpandemie von 2023 ist das unerheblich, aber für Sie und Ihre Familie wird es enorm wichtig, wenn Sie ernsthaft im Internet recherchieren wollen. Es ist jetzt praktisch unmöglich, dass Google nicht nur wichtige Informationen über natürliche Gesundheit zensiert, sondern sich auch weigert, etwas anderes als die ersten 100 Ergebnisse anzuzeigen.

Und wie wir während der gesamten COVID-Pandemie gesehen haben, verwenden die Nachrichtenagenturen genau dieselben Schlagzeilen und Argumente – ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Darstellung der Dreifach-Seuche von einer zentralen Quelle koordiniert wird.

Wie von CNN am 10. August 2023 berichtet:

„Staatliche und lokale Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Staaten bereiten sich auf eine Zunahme von Atemwegserkrankungen in diesem Herbst vor, und sie planen, jeden, der dazu in der Lage ist, dazu aufzufordern, sich gegen Covid-19, Grippe und Respiratorische Synzytialviren impfen zu lassen, sobald diese Impfungen verfügbar sind … Auf nationaler Ebene bereiten sich die U.S. Centers for Disease Control and Prevention ebenfalls auf die Gefahr von Atemwegserkrankungen in diesem Herbst vor. Der Schutz vor Atemwegserkrankungen in diesem Herbst ist ein zentrales Anliegen der CDC. Dazu gehört, die Amerikaner auf das vorzubereiten, was sie erwartet, ihnen zu helfen, das Krankheitsrisiko in ihren Gemeinden zu verstehen, und sie darüber zu informieren, wie sie sich schützen können“, sagte Sprecherin Kathleen Conley in einer E-Mail. Die CDC wird alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um den Menschen zu helfen, zu verstehen, wie sie sich und ihre Familien vor schweren Krankheiten schützen können, einschließlich der Auffrischung ihrer Impfungen.“

Drei Impfungen für diesen Herbst empfohlen

Für diesen Herbst empfehlen die US-Gesundheitsbehörden:

Eine Grippeimpfung für alle ab 6 Monaten Ein aktualisierter mRNA-COVID-19-Booster, der auf den Omicron XBB.1.5-Stamm abzielt, obwohl dieser Stamm bereits im Rückgang begriffen ist. Die meisten COVID-19-Fälle in den USA und Kanada werden jetzt durch die Stämme Eris (EG.5)12 und BA.5 verursacht. In den USA ist noch nicht geklärt, wer sich wann impfen lassen sollte, da die FDA die aktualisierte Auffrischungsimpfung noch nicht offiziell zugelassen hat. In Kanada wird die COVID-Auffrischungsimpfung für alle Personen ab 5 Jahren empfohlen, deren letzte Impfung oder COVID-Infektion mindestens sechs Monate zurückliegt. Ein RSV-Impfstoff für Senioren ab 60 Jahren

Es überrascht nicht, dass viele Menschen dazu ermutigt werden, alle drei Injektionen in einem einzigen Besuch zusammenzufassen, obwohl es keinerlei Daten gibt, die die Behauptung stützen, dass dies sicher ist. Einige Ärzte – wie Dr. William Schaffner in dem oben genannten Bericht von CBS News – empfehlen jedoch, den RSV-Impfstoff separat zu erhalten.

Kein Grund, die Alarmglocken zu läuten

Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention stiegen die COVID-19-Krankenhausaufenthalte in der Woche vom 23. bis 29. Juli 2023 um durchschnittlich 12,5 %. In achtzehn US-Bundesstaaten stieg die Zahl der COVID-bedingten Krankenhauseinweisungen um 20 % oder mehr.

Etwa 54 % der neuen Fälle in den USA werden einer neuen Omicron-Subvariante namens BA.5 zugeschrieben, während Eris (EG.5) schätzungsweise 17,3 % ausmacht, was einem Anstieg von 9,8 % seit Anfang Juli entspricht. XBB.1.5, gegen das der neue COVID-Booster gerichtet sein wird, macht nur 10,3 % der Fälle aus. Advisory.com schreibt:

„Laut Stuart Turville, außerordentlicher Professor an der University of New South Wales in Sydney, ist die EG.5-Gruppe von Untervarianten ‚etwas geschmeidiger‘ und ‚konkurrenzfähiger‘ im Vergleich zu anderen aktuellen Varianten und in der Lage, ‚besser mit der Anwesenheit von Antikörpern‘ aus Impfstoffen umzugehen.“

Dennoch sind die Hospitalisierungsraten nicht annähernd so hoch wie in den vergangenen Jahren. In der Woche, die am 29. Juli 2023 endete, gab es landesweit 9.056 neue COVID-bedingte Krankenhauseinweisungen, weit entfernt vom Höchststand von 150.000 im Januar 2022.

„Die Biosicherheitskrise muss auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden, denn sie ist die Hauptbegründung für den Großen Reset.“

„Die Tendenz ist leicht steigend, aber das ist kein Grund, die Alarmglocken zu läuten“, sagte David Dowdy, ein Epidemiologe für Infektionskrankheiten an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, gegenüber Advisory.com.

Angstmacherei ist ein Mittel zur Förderung von Gehorsam

Es ist wichtig zu erkennen, dass die von COVID, Grippe und RSV ausgehenden „Bedrohungen“ aus einem bestimmten Grund vergrößert werden. Die Biosicherheitskrise muss auf unbestimmte Zeit fortbestehen, weil sie die Hauptbegründung für den Großen Reset ist. In regelmäßigen Abständen muss es eine weitere „Chicken Little“-Warnung geben, dass der Himmel immer noch einstürzt und wir nicht unvorsichtig werden dürfen.

Irgendwann muss man erkennen, dass man umso mehr nachgeben und gehorchen muss, je mehr man nachgibt und gehorcht. Es gibt wirklich kein Ende dessen, was man Ihnen wegnehmen kann und will, und das Festhalten an dem Glauben, dass Ihre Regierung niemals [fügen Sie das Leerzeichen ein] tun würde, wird von Tag zu Tag gefährlicher.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Ihre Regierung nicht die letzte Macht ist. Auch unsere Regierungsbeamten nehmen Befehle entgegen, und zwar von dem, was oft als „tiefer Staat“ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich gar nicht um eine Regierung, sondern um eine globale, verborgene Machtstruktur, die niemandem Rechenschaft schuldig ist, aber jeden beeinflusst und manipuliert, um eine neue Weltordnung zu schaffen.

In den vergangenen Jahren wurde diese schattenhafte Kabale von Machtmaklern unter dem Begriff „Neue Weltordnung“ zusammengefasst. Im Jahr 2020 trat das Weltwirtschaftsforum an die Öffentlichkeit und kündigte The Great Reset an, was nichts anderes als die NWO in neuem Gewand ist.

Im obigen Video spricht der Enthüllungsjournalist Harry Vox über Seuchenausbrüche, Quarantänen und Ausgangssperren als wesentliche Werkzeuge der herrschenden Klasse und darüber, wie diese Werkzeuge eingesetzt werden sollten, um die nächste Phase der Kontrolle einzuleiten.

Das Interview aus dem Jahr 2014 klingt heute mehr als nur ein wenig prophetisch, da diese drei unverzichtbaren Werkzeuge für totalitäre Kontrolle seit 2020 Teil unserer Realität sind. Darin bezieht sich Vox auch auf „Scenarios for the Future of Technology and International Development „20 , ein Dokument der Rockefeller Foundation, in dem sie ein „Lockstep“-Szenario entwirft, das die globale Reaktion auf eine fiktive Pandemie beschreibt.

Sie haben Ihnen bereits gesagt, was das Endspiel ist

Der Name und der Ursprung des Virus sind zwar unterschiedlich, aber das in „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ beschriebene Szenario entspricht genau dem, was wir in der Ära von COVID erlebt haben, insbesondere seine tödlichen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften.

Das Szenario sagt voraus, dass die internationale Mobilität zum Erliegen kommt und die Industrie, der Tourismus und die globalen Lieferketten geschwächt werden. „Selbst auf lokaler Ebene standen normalerweise belebte Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und Kunden“, heißt es in dem Dokument.

In der Darstellung von Rockefeller wird China für die schnelle Verhängung allgemeiner Quarantänen für alle Bürger gelobt, die sich als wirksam erwiesen haben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Es ist wichtig anzumerken, dass universelle Quarantäne – das Einsperren gesunder Menschen – noch nie zuvor bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten eingesetzt wurde, und dafür gibt es einen Grund. Wir wussten bereits, dass es nicht funktionieren würde.

Viele andere Länder, in denen die Staatsoberhäupter „ihre Autorität spielen ließen“ und ihren Bürgern strenge Beschränkungen auferlegten – „vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen von Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten“ -, schnitten in diesem Rockefeller-Szenario ebenfalls gut ab.

Hören Sie sich den Unglauben in der Stimme des Interviewers an, als er fragt, ob Vox tatsächlich glaubt, dass so etwas passieren könnte, dass wir in der Schlange stehen müssten, um unsere Temperatur zu überprüfen, bevor wir ein Gebäude betreten.

Nun, jeder Einzelne von uns hat das schon einmal machen müssen, also wissen wir, dass es möglich ist. Und wenn das möglich ist, warum dann nicht auch der Rest des Lockstep-Plans, der uns sagt, dass: „Auch nach dem Abklingen der Pandemie blieb diese autoritärere Kontrolle und Überwachung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch verstärkt.“

Lassen Sie sich nicht zweimal täuschen

Wir können es uns nicht länger leisten, nicht zu glauben, wie weit diese globalistische Kabale gehen kann und will, um die totale Kontrolle zu erlangen. Sie haben uns bereits gesagt, was der ultimative Plan ist – den Bioterrorismus zu nutzen, um die Kontrolle über die Ressourcen, den Reichtum und die Menschen der Welt zu übernehmen.

Alles, was wir tun müssen, ist, es zu glauben und zu erkennen, dass das Einzige, was ihnen die Macht gibt, ihren Willen durchzusetzen, unsere Angst ist. Solange wir uns für die Angst entscheiden und von unserer Regierung verlangen, dass sie für unsere Sicherheit sorgt, haben sie jede Chance zu gewinnen.

Hoffentlich hat eine deutliche Mehrheit der Menschen diese Lektion inzwischen gelernt und wird nicht mehr auf dieselben Tricks hereinfallen, auch wenn sie den Einsatz mit einer dreifachen statt nur einer Drohung erhöht haben. Angst ist ein Mittel, um Sie zu kontrollieren, aber das funktioniert nur, wenn Sie sich darauf einlassen, und inzwischen sollte klar sein, dass das Narrativ über die Notwendigkeit von Impfstoffen bestenfalls irreführend ist.

Vergessen Sie die Angst und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit

Obwohl Grippe, RSV und COVID für bestimmte Risikopersonen problematisch und gefährlich sein können, sind die damit verbundenen Risiken für die meisten vernachlässigbar. Denken Sie einfach an Ihr Leben zurück – wie oft hatten Sie schon eine Erkältung oder Grippe? Sind Sie noch am Leben? Wie viele Menschen kennen Sie, die an einer Erkältung oder Grippe gestorben sind?

Die meisten von ihnen hatten auch schon COVID, und sie sind hier, um zu bestätigen, dass es nicht tödlich ist. Leider gehören diejenigen, die mehrere COVID-Impfungen erhalten haben, jetzt zur Risikogruppe und können tatsächlich eine schwerere Infektion bekommen.

Ein starkes Immunsystem ist der beste Weg, um sich gegen alle Infektionen zu schützen, und es gibt viele wirksame Möglichkeiten, dies zu tun, z. B. die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels.

Ein höherer Vitamin-D-Spiegel senkt nachweislich das Risiko, an einer schweren COVID-19-Infektion zu erkranken und daran zu sterben. Eine Vitamin-D-Supplementierung verringert außerdem nachweislich das Risiko von Erkältungen und Grippe, da sie die angeborene Immunität stärkt.

Immunstärkende Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin C, Quercetin mit Zink und N-Acetylcystein (NAC) gehören ebenfalls in Ihre Hausapotheke, damit Sie sie schon bei den ersten Anzeichen von Symptomen einnehmen können. Zink ist ein wirksames Breitspektrum-Antivirusmittel, und Quercetin hilft, es in die Zelle zu transportieren, wo es gebraucht wird. Vitamin C ist ebenfalls ein hervorragendes Mittel gegen viele Infektionen und trägt zur Stärkung der allgemeinen Immunfunktion bei.

NAC hingegen ist eine Vorstufe von reduziertem Glutathion, das speziell bei COVID-19 eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Zu den Vorteilen von NAC gehören die Hemmung der Expression von proinflammatorischen Zytokinen, die Verbesserung der T-Zell-Reaktion und die Hemmung der Hyperkoagulation, die zu Schlaganfällen und/oder Blutgerinnseln führen kann, die die Fähigkeit zum Sauerstoffaustausch in der Lunge beeinträchtigen.

