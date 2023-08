Wissenschaftler diskutierten schon vor Jahren über die Bearbeitung des menschlichen Genoms als Mittel zur Lösung des „Klimawandels“.

Von Rhoda Wilson

Auf dem World Science Festival 2016 diskutierte ein Diskussionsteilnehmer offen darüber, die Gentechnik beim Menschen einzusetzen, um „den Klimawandel zu bekämpfen“. Er nannte zwei Beispiele dafür, wie die Bearbeitung des menschlichen Genoms den „Klimawandel“ eindämmen könnte.

„Der Klimawandel ist ein wirklich großes Problem – wir wissen nicht wirklich, wie wir es lösen können. Aber es stellt sich heraus, dass wir die menschliche Technik nutzen können, um den Klimawandel zu bekämpfen“, sagte Dr. Matthew Liao.

Dr. Liao, ein Philosoph und Bioethiker, äußerte sich während der Diskussion auf dem World Science Festival 2016 mit dem Titel „Life in Our Image – The Ethics of Altering the Human Genome„:

Mächtige neue genetische Werkzeuge ermöglichen es Wissenschaftlern, die DNA eines jeden Organismus zu verändern – Tests an menschlichen Embryonen sind bereits im Gange. Noch ehrgeiziger sind synthetische Biologen, die kurz davor stehen, das genetische Material für einen lebenden Organismus von Grund auf neu zu erschaffen, und die langfristig ein vollständig synthetisches menschliches Genom anstreben. Mit kühnen Versprechungen über Krankheitsresistenz und die Kontrolle der menschlichen Evolution hat dieser explosive Fortschritt eine ethische Debatte ausgelöst. Wenn wir unseren Lebenscode neu schreiben, wie werden wir dann den Code, nach dem wir leben, überarbeiten? Leben nach unserem Bild – Die Ethik der Veränderung des menschlichen Genoms, World Science Festival, 16. Dezember 2016

Ben Bartee kommentiert im Folgenden die Veränderung des menschlichen Genoms und beginnt mit einem Ausschnitt aus dieser Diskussion.

Die Biotechnik-Allergie gegen rotes Fleisch im öffentlichen Gesundheitswesen verdichtet sich

Von Ben Bartee

In einem kürzlich aufgetauchten Video des Direktors des College of Global Public Health Centre for Bioethics an der New York University, Dr. Matthew Liao, der auf dem World Science Festival 2016 spricht, spricht er sich offen dafür aus, eine Allergie gegen rotes Fleisch in der gesamten menschlichen Bevölkerung künstlich herbeizuführen, indem er ein Analogon des Algha-Gal-Moleküls verwendet, das in der Lone Star-Zecke vorkommt und das ich zuvor bei Armageddon Prose dokumentiert habe, um den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

„Die Menschen essen zu viel Fleisch. Und wenn sie ihren Fleischkonsum einschränken würden, dann würde das dem Planeten wirklich helfen“, sagte Dr. Liao in dem Video unten.

„Aber die Menschen sind nicht bereit, auf Fleisch zu verzichten. Einige Menschen sind dazu bereit, aber andere – sie sind vielleicht dazu bereit, aber sie haben eine Willensschwäche. Sie sagen: ‚Dieses Steak ist einfach zu saftig; ich kann das nicht tun‘. Ich gehöre übrigens auch dazu.

„Also, hier ist ein Gedanke. Es stellt sich heraus, dass wir eine Menge über diese Unverträglichkeiten wissen … Ich habe zum Beispiel eine Milchunverträglichkeit. Und manche Menschen vertragen keine Flusskrebse. Möglicherweise können wir also mit Hilfe der Humantechnologie beweisen, dass wir bestimmte Fleischsorten, bestimmte Rinderproteine nicht vertragen…

„Es gibt eine Zecke, die Lone Star Zecke, die, wenn sie einen beißt, eine Fleischallergie auslöst… Das ist also etwas, was wir mit Hilfe des Human Engineering erreichen können. Wir können möglicherweise wirklich große Probleme in der Welt durch Human Engineering angehen.„

Woke Media: „Wir können Sie allergisch gegen Fleisch machen“ – Matthew Liao, World Science Festival 2016

[Sie können die vollständige 90-minütige Podiumsdiskussion HIER ansehen, der obige Clip beginnt bei Zeit 27:40.]

Dieses Ausmaß an Bösartigkeit – die offene Absicht, Autoimmunkrankheiten bei Menschen ohne deren Zustimmung auf Bevölkerungsebene auszulösen – ist nahezu unaussprechlich.

Auf demselben Forum sprach sich Liao dafür aus, die Menschen so zu „bearbeiten“, dass sie „so klein werden, dass wir von Katzen gefressen werden“, wiederum zum Wohle des „Klimawandels“.

World Science Festival: Könnten wir Menschen kleiner als Katzen machen? 9. Dezember 2016 (4 Min.)

Sollten diese Psychopathen mit diesem und einem ihrer vielen anderen Bioengineering-Projekte unter dem Deckmantel der Volksgesundheit™, der Bekämpfung des „Klimawandels“ usw. Erfolg haben, dann wäre nichts, was das Dritte Reich mit den Unerwünschten gemacht hat oder was sich Dr. Mengele in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hat, auch nur annähernd vergleichbar.

Dies ist ein Krieg, der anders ist als in der Geschichte – „uneingeschränkte Kriegsführung“, wie die CCP es nennt – aber dennoch ein Krieg. Als solcher brauchen wir jetzt Nürnberg II. Menschen wie Matthew Liao sind keine Zivilisten; sie müssen als feindliche Kombattanten eingestuft werden und vor Militärgerichte gestellt werden.

Ich weiß nicht, wie das politisch durchsetzbar sein soll, angesichts der hochgradig kontrollierten und völlig kompromittierten politischen Maschinerie in den USA und im gesamten Westen, die nach den Worten von Klaus Schwab vom WEF „durchdrungen“ ist.

Nieuwsitems: WEF – Klaus Schwab (Gründer des Weltwirtschaftsforums): „Wir durchdringen die Regierungen“ 2. Juni 2022 (1 min)

[Der obige Videoclip stammt aus der Malcolm H. Wiener Lecture on International Political Economy 2017. Sie können sich das 60-minütige Video in voller Länge auf der Website des Harvard Kennedy School Institute of Politics HIER ansehen].