Covid-19 ist jetzt eine Marke und am besten zu verstehen als eine Verschmelzung der Begriffe Erkältung und Grippe

Jordan Schachtel

Erkältung + Grippe = Covid-19. So einfach ist das.

Die Konzernmedien überschlagen sich wieder einmal mit viel angsteinflößendem Unsinn über das, was gemeinhin als Covid-19 bezeichnet wird.

Ja, wir alle verstehen den technischen Hokuspokus über ein angeblich neues Coronavirus, das für eine endlose Reihe von Virusmutationen verantwortlich sein soll und so weiter.

Aber wir haben bereits festgestellt, dass diese angeblich neue Krankheit keine Symptome aufweist, die sich von denen einer Erkältung und/oder Grippe unterscheiden. Und wir wissen, dass eine Erkältung und/oder Grippe selten, wenn überhaupt, durch Sequenzierung im Labor diagnostiziert wird.

Vor allem aber ist klar, dass seit 2019 kein wirklich tödlicher Virusstamm mehr auf der Welt zirkuliert, d.h. es gibt keine signifikante statistische Trennung zwischen dem, was als Grippe bezeichnet wird und Covid-19.

Aber halt! Eine neue Variante ist auf dem Vormarsch, verkünden unsere von der Pharmaindustrie finanzierten Medien, und es ist wieder an der Zeit, sich mit Mundschutz und den neuesten magischen „Impfstoffen“ auszustatten.

Warum unterscheidet sich diese Variante von den anderen? Nun, diese Variante hat einen besonders furchterregenden Namen. Sie wurde Eris genannt, nach der bösen griechischen Göttin des Streits und der Zwietracht. Warum unterscheidet sich diese Variante von den anderen? Das weiß niemand so genau, und genau darum geht es. Man muss ängstlich und nervös bleiben. Eris!

Was macht also Covid-19 insgesamt so besonders?

Die Zahl der Viren, die in unserem Universum herumschwirren sollen, ist schier unendlich. Und Tausende von ihnen sollen in der Lage sein, den menschlichen Körper zu infizieren.

Covid-19 zeichnet sich dadurch aus, dass es eine gelungene Markenfusion von Erkältung und Grippe ist, die in eine pharmafreundlichere Diagnose umbenannt wurde.

Niemand hat mehr eine Erkältung oder Grippe.

(Na ja, vielleicht wurde bei ihnen RSV diagnostiziert…) Und wer hätte das gedacht, es gibt einen neuen Impfstoff dagegen).

Vor 2019 war eine Erkältung, je nach Schweregrad, selten einen Arztbesuch wert und lästige Symptome konnten mit etwas Kleingeld in der Apotheke behandelt werden.

Stellen Sie sich nun die „Behandlungen“ von Covid-19 vor, die die gleichen Symptome und Ergebnisse haben.

Zuerst wird Ihnen gesagt, dass Sie sich Sorgen machen sollten, dass Sie sich mit Covid-19 anstecken könnten.

Obwohl die Impfung nichts zur Vorbeugung von Krankheiten beiträgt, wird Ihnen gesagt, dass Sie saisonale mRNA-Booster (cha-ching!) einnehmen müssen, die zuerst mit hunderten von Milliarden Dollar vom Steuerzahler finanziert wurden und jetzt zum größten Teil durch steigende Versicherungskosten gedeckt werden. Mehr Geld für die Pharma-Industrie.

Bei Erkältungs-/Grippesymptomen wird man zu einem schäbigen Nasenabstrich (cha-ching!) verdonnert.

Wenn dieser Test eine positive Diagnose ergibt, ist es an der Zeit, einen Termin bei Ihrem Arzt zu vereinbaren (cha-ching!). Je nachdem, wie sehr Ihr Arzt von der Pharmaindustrie beeinflusst ist, wird er Ihnen vielleicht empfehlen, Pfizer-Pferdepillen zu nehmen (cha-ching!), um Ihre Symptome zu lindern. Diese beliebten Pferdepillen (bekannt als Paxlovid) kosten den amerikanischen Steuerzahler 530 Dollar pro Dosis.

In den frühen Tagen der Covid-Hysterie war die Rechnung unendlich viel höher (als der Stoffkult und die Panik, ins Krankenhaus zu gehen, noch in Mode waren), aber heute, im Jahr 2023, ist die „Prävention“ und „Behandlung“ von Covid-19 immer noch unendlich viel teurer als Reiten oder die Einnahme von DayQuil.

Die Umbenennung und Fusion wird so lange erfolgreich sein, bis ein größerer Teil der menschlichen Zivilisation gegen die Propaganda von Big Pharma geimpft ist. Im Gegensatz zu mRNA-Impfstoffen ist die Akzeptanz dieser Realität zu 100% wirksam, um eine weitere Corona-Hysterie zu verhindern.