Die Agenda verbinden: Die Rockefellers und die Vereinten Nationen

Von Rhoda Wilson

Connecting the Agenda veröffentlichte 2016 ein Video, in dem die bedeutenden Verbindungen zwischen den Rockefellers und den Vereinten Nationen beschrieben werden.

John D. Rockefeller Jr. stellte dem Völkerbund 1927 zwei Millionen Dollar zur Verfügung, der später Teil des Büros der Vereinten Nationen in Genf wurde.

Darüber hinaus kauften die Rockefellers das Grundstück für den Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York, wobei John D. Rockefeller Jr. 1946 8.515.000 US-Dollar spendete und Nelson Rockefeller den Deal mit dem Grundstückseigentümer William Zeckendorf aushandelte.

David Rockefeller, Nelsons Bruder, profitierte finanziell von dem Geschäft, da er in der Gegend Land besaß, das nach dem Bau des UN-Hauptquartiers an Wert gewann, und er investierte auch über die Carnegie Endowment for International Peace in ein Bauprojekt gegenüber dem UN-Gebäude.

Die Familie Rockefeller unterstützt die Vereinten Nationen weiterhin, indem die Rockefeller Foundation Zuschüsse gewährt und der Rockefellers Brothers Fund die United Nations Foundation finanziert.

Laut David Rockefellers Autobiografie ist es das oberste Ziel der Familie, eine „stärker integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur – eine Welt“ aufzubauen, was mit dem Agenda-21-Programm der Vereinten Nationen übereinstimmt.

Die Rockefellers mit den Vereinten Nationen verbinden

Durch die Verbindung der Agenda, 8. Mai 2017

Die Verbindung zwischen der Agenda: Die Verbindung zwischen Rockefeller und den Vereinten Nationen, 30. Oktober 2016 (8 Minuten)

Transkript

[Anmerkung des Exposés: Viele der im Original-Transkript enthaltenen Hyperlinks sind nicht mehr verfügbar oder haben sich geändert. Wir haben diese ursprünglichen Links im folgenden Text beibehalten, damit Forscher sie auf Archiv-Websites oder anderswo nachverfolgen können.]

In dieser Analyse wird der direkte Zusammenhang zwischen den Rockefellers und der Gründung der Organisation der Vereinten Nationen hergestellt.

Zunächst sollte angemerkt werden, dass die Organisation, die den Vereinten Nationen vorausging, der Völkerbund, von Organisationen, die mit Rockefeller in Verbindung standen, in erheblichem Maße unterstützt wurde. Im Jahr 1927 stellte John D. Rockefeller Jr. dem Völkerbund 2 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um „seine Bibliothek für internationale Beziehungen zu erweitern und den Frieden durch Wissen und Verständnis zu fördern“. Diese Bibliothek des Völkerbundes wurde später als Büro der Vereinten Nationen in Genf („UNOG“) bekannt, als der Völkerbund sein Vermögen an die Vereinten Nationen übertrug. Laut UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der in einer Erklärung die frühere und gegenwärtige Unterstützung der Familie Rockefeller für internationale Organisationen lobte, fließen aus diesem ursprünglichen Darlehen in Höhe von 2 Millionen US-Dollar immer noch etwa 150.000 US-Dollar pro Zweijahreszeitraum an die Vereinten Nationen.

Die Rockefeller Foundation war auch stark am Übergang vom Völkerbund zu den Vereinten Nationen beteiligt, wie im Artikel „The Rockefeller Foundationand the Transition from the League of Nations to the UN“ von Ludovic Tournes von der Universität Genf dokumentiert ist. Es könnten noch weitere Verbindungen zwischen den Rockefellers und dem Völkerbund hergestellt werden, aber der Kürze halber werden wir zu den Vereinten Nationen übergehen.

Es ist kein Geheimnis, dass das Land, auf dem die Vereinten Nationen heute errichtet sind, mit Geld gekauft wurde, das von den Rockefellers gespendet wurde. Das offizielle Rockefeller Archive Center hat zu diesem Thema Folgendes zu sagen:

John D. Rockefellers großes Interesse an internationalen Beziehungen spiegelte sich in seinen zahlreichen Spenden für internationale Zwecke wider. Am bemerkenswertesten war vielleicht seine Spende von 8.515.000 US-Dollar im Dezember 1946 für den Kauf des Grundstücks für den ständigen Sitz der Vereinten Nationen in New York.

Dieses Land, auf dem sich heute der Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York befindet, gehörte ursprünglich einem bekannten Immobilienentwickler namens William „Bill“ Zeckendorf. Der Legende nach ging Nelson Rockefeller im Namen der Vereinten Nationen mit einem Kaufangebot für das Grundstück zu Zeckendorf, Zeckendorf stimmte zu und Nelsons Vater, John D. Rockefeller Jr., spendete den Vereinten Nationen das Geld, um den Kauf des Grundstücks zu finanzieren. Während diese Geschichte normalerweise als ein weiterer selbstloser Akt der Wohltätigkeit der Rockefellers dargestellt wird, gibt es einige Hinweise darauf, dass mit dieser Spende auch eigennützige Vorteile verbunden waren.

Da die Vereinten Nationen das Gebiet, das hauptsächlich aus alten Gebäuden und verlassenen Schlachthöfen bestand, umgestalten wollten, würde der Wert des Grundstücks für den Eigentümer massiv steigen. Wie es der Zufall wollte, war David Rockefeller einer der Eigentümer, die finanziell davon profitieren würden. In seiner Autobiografie „Memoirs“ beschreibt David Rockefeller, wie die Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, nachdem er Vorstandsmitglied geworden war, das Grundstück gegenüber dem Ort kaufte, an dem das UN-Gebäude errichtet werden sollte, und wie sie davon enorm profitierte.

„Ich wandte mich an Bill Zeckendorf, und er bot uns eines der Baugrundstücke an, die er auf der Westseite der First Avenue erworben hatte, gegenüber dem Ort, an dem das neue UN-Gebäude errichtet werden sollte. Obwohl das Gebiet noch immer mit verlassenen Schlachthöfen und verfallenden Geschäftsgebäuden übersät war, war Bill der Meinung, dass die UN und andere damit zusammenhängende Projekte das Gebiet dauerhaft verändern würden. Er empfahl uns, das Grundstück zu kaufen, bevor die Grundstückspreise in die Höhe schossen, und dann unser eigenes Gebäude zu errichten. „Einige der konservativeren Vorstandsmitglieder hielten den Plan für viel zu riskant und kritisierten die Ausgabe der begrenzten Mittel der Stiftung für ein Bauprojekt an einem ungeprüften Standort. Der langjährige Schatzmeister der Stiftung lehnte das Projekt ab, trat aus dem Vorstand aus und sagte voraus, dass es uns in den Ruin treiben würde. Eine starke Mehrheit des Vorstands unterstützte jedoch den Vorschlag, insbesondere nachdem ich Winthrop Aldrich davon überzeugen konnte, im Erdgeschoss eine Filiale der Chase Bank zu eröffnen. Nach Fertigstellung des Gebäudes vermieteten wir einen Großteil des Gebäudes an gemeinnützige Organisationen und konnten die Hypothekenzahlungen problemlos leisten. Wie Bill Zeckendorf vorausgesagt hatte, entwickelte sich die Gegend um die UNO schnell zu einem der besten Viertel New Yorks und ist es bis heute geblieben.“ (Seite 150)

David Rockefeller lässt in diesem Abschnitt praktischerweise aus, dass es derselbe Bill Zeckendorf war, der das Land an die Vereinten Nationen verkaufte, und zwar mit der Finanzierung von Davids Vater John D. Rockefeller Jr., der das Land in der Nähe der Vereinten Nationen aufgrund seiner „Vorhersage“ verkaufte, dass die Grundstückswerte in die Höhe schnellen würden. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Insiderinformationen in diesen Deal involviert waren, aber zumindest beweist dies, dass ein Rockefeller anscheinend finanziell von der Gründung der Vereinten Nationen an diesem Standort profitiert hat.

(Nebenbemerkung: Wikipedia erwähnt zweimal, dass die Rockefellers Land in einem anderen Gebiet rund um die Vereinten Nationen besitzen, das als Tudor City bekannt ist. Die Quellen für die Informationen in diesen beiden Einträgen scheinen fragwürdiger Herkunft zu sein, sodass ich diese Informationen noch nicht als Fakten präsentieren kann.)

Eine weitere familiäre Verbindung zur Gründung der Vereinten Nationen besteht darin, dass Davids Bruder Nelson Rockefeller Mitglied der US-Delegation bei der Versammlung war, die die Gründung der Vereinten Nationen markierte, der Konferenz über Internationale Organisation von 1945. Nelson sollte auch das Magazin „The United Nations World“ finanzieren, um die UN zu fördern.

Es sollte angemerkt werden, dass die Planer des Hauptsitzes der Vereinten Nationen von einem Büro im Rockefeller Center aus arbeiteten. Der leitende Architekt des Projekts war Wallace K. Harrison, der selbst interessante Verbindungen zu Rockefeller hatte. Charlene Mires, Autorin des Buches „Capital of the World: The Race to Host the United Nations“, beschreibt Harrison als „einen der Architekten des Rockefeller Center, einen angeheirateten Verwandten Rockefellers, einen Vertrauten von Nelson Rockefeller und ein Mitglied des Förderkomitees, das daran gearbeitet hatte, die UNO nach New York zu bringen“.

Diese Unterstützung der Vereinten Nationen durch die Rockefellers setzte sich nach der Gründung der UNO fort und hält bis heute an. Es würde zu weit führen, alle Wege aufzulisten, auf denen Organisationen, die mit den Rockefellers in Verbindung stehen, heute zu den Vereinten Nationen beitragen, aber ihr Einfluss lässt sich an Beispielen wie der Rockefeller Foundation, die Zuschüsse für die Vereinten Nationen bereitstellt, oder dem Rockefellers Brothers Fund, der die United Nations Foundation finanziert, erkennen.

Wichtiger als das Motiv, mit einem Landgeschäft Geld zu verdienen, war jedoch Rockefellers Vision einer Weltregierung, wie sie auf Seite 405 von David Rockefellers Autobiografie „Memoirs“ dargelegt wird. In dieser Passage offenbart David das eigentliche Ziel seiner Familie:

Seit mehr als einem Jahrhundert nutzen ideologische Extremisten an beiden Enden des politischen Spektrums öffentlich bekannte Vorfälle wie meine Begegnung mit Castro, um die Familie Rockefeller wegen des angeblich übermäßigen Einflusses, den wir angeblich auf die politischen und wirtschaftlichen Institutionen Amerikas ausüben, anzugreifen. Einige glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Verschwörung sind, die im besten Interesse der Vereinigten Staaten handelt, und bezeichnen meine Familie und mich als „Internationalisten“, die sich mit anderen auf der ganzen Welt verschworen haben, um eine stärker integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur aufzubauen – eine Welt, wenn man so will. Wenn das der Vorwurf ist, bekenne ich mich schuldig, und ich bin stolz darauf.

Die Vereinten Nationen passen gut zu dem Ziel der Rockefeller-Familie, „eine stärker integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur – eine Welt – aufzubauen“. Durch Programme der Vereinten Nationen wie die Agenda 21 wird die lokale Entscheidungsgewalt ausgehöhlt und durch regionale Regierungen ersetzt, die immer stärker zentralisiert werden. In der Analyse mit dem Titel „Die Probleme mit der Klimapolitik in Connecticut – Teil 4: Die Rockefeller-Connection“ werden die Zusammenhänge zwischen der Agenda 21, den Rockefellers und aktuellen Ereignissen in Connecticut detailliert beschrieben. Durch diese Zusammenhänge entsteht ein Muster eines Systems, das darauf ausgelegt ist, die Entscheidungsbefugnis einzelner Städte und Bundesstaaten zu verringern und diese Macht an große, zentralisierte, nicht gewählte Bürokratien zu übertragen.

